"Укрзализныця" в сентябре выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров

"Укрзализныця" до конца 2021 года планирует провести капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов. Работы осуществляются на собственных производственных мощностях. После такой модернизации "Укрзализныця" получает фактически новые вагоны, однако их стоимость на 30% ниже новых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что с начала 2021 года "Укрзализныця" возобновила с помощью капитально-восстановительного ремонта уже 7 пассажирских купейных вагонов-трансформеров. Сейчас они курсируют в составе поезда № 737/738 Запорожье - Киев. Следующая партия - 9 вагонов - будет выпущены в рейс в сентябре.

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"Обновленный подвижной состав имеет современные элементы конструкции: кузов вагона, крышные кондиционеры, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнца. Также в купе установлены USB-розетки у каждого места, под столиками - специальные полочки для подзарядки телефонов, купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля. Это плановый капитально-восстановительный ремонт, который стоит 16 млн грн, что почти вдвое дешевле приобретения нового вагона. Средняя цена нового вагона - около 30 млн грн", - сказано в сообщении.

Кроме того, "Укрзализныця" вместе с производственно-инжиниринговым предприятием "Научно-производственное объединение "Ріст" работает над разработкой концепции обновленного плацкартного вагона. Такой вагон был представлен на выставке подвижного состава, которая проходила на перроне станции Киев-Пассажирский 27-29 августа 2021 года. В частности, модернизированный плацкартный вагон украшен шторками приватности для каждой полки, в каждом вагоне установлены пеленальные столики.

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"Указанному плацкартному вагону еще предстоит пройти испытания и доработки, после чего он сможет стать серийным вариантом для капитально-восстановительных ремонтов в 2022 году", - отметили в пресс-службе компании.

"Укрзализныця" планирует выпускать до сотни модернизированных собственными силами различных типов вагонов ежегодно, плацкартные вагоны будут одним из приоритетов.