РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9358 посетителей онлайн
Новости
1 966 24
Разумков Дмитрий (1520) Закон об олигархах (119)

СНБО не может заниматься назначением олигархов, - Разумков

СНБО не может заниматься назначением олигархов, - Разумков

Совет национальной безопасности и обороны не может и не должен заниматься определением олигархов и ведением их реестра.


Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. 
"Я проголосовал за этот закон, там проголосована моя правка (о предоставлении полномочий вести реестр олигархов НАПК, - прим.). Я говорил, что я считаю, что этим не может заниматься СНБО ", - заявил он в интервью изданию" Украинская правда ".


Разумков назвал абсолютно правильным привлечение Венецианской комиссии к анализу и доработке проекта закона об олигархах.

Спикер подчеркнул, что кроме уполномоченного по правам человека, передачу проекта в Венецианскую комиссию поддержали 6 фракции и часть партии "Слуги Народа".
"Как только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись, были в редакции первого чтения. Хорошо, что сейчас президент поддерживает инициативу по разработке вышеупомянутого в дальнейшем закона Венецианской комиссией ", - отметил Разумков.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.
По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.
После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.
После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Вот поэтому Арахамия собирает подписи за отставку Разумкова.

Шо значит прозрачность? Шо значит коллегиальность? Шо значит демократия?

У ЗЕ и СН все должно быть, как в КПСС - единогласно, единодушно и единолично.

П.С. Правда злые языки уже поговаривают про узурпацию и тиранию в исполнении ЗЕ-власти. И для Ялынковича это не очень хорошо закончилось. У ЗЕ такого окна вохможностей не будет.
показать весь комментарий
30.09.2021 11:25
+3
Потомки жидобольшевиков по другому не умеют,а для быдла нужны враги народа-кулаки,буржуи и т.д.,история один в один как сто лет назад.
показать весь комментарий
30.09.2021 11:30
+2
Ця богодєльня може ВСЕ, навіть найвідвертішу протизаконну дурню.
Аби хазяїн наказав.
показать весь комментарий
30.09.2021 11:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ця богодєльня може ВСЕ, навіть найвідвертішу протизаконну дурню.
Аби хазяїн наказав.
показать весь комментарий
30.09.2021 11:20 Ответить
А он и не будет их назначать, их будет назначать Ермак. Представляю как трясутся от страха Ахметка и Беня.
показать весь комментарий
30.09.2021 11:22 Ответить
Трясутся от смеха ахметов с коломойшей от таких законов
показать весь комментарий
30.09.2021 11:47 Ответить
Мнение лупоглазого октябрёнка очень важно.
показать весь комментарий
30.09.2021 11:23 Ответить
Вот поэтому Арахамия собирает подписи за отставку Разумкова.

Шо значит прозрачность? Шо значит коллегиальность? Шо значит демократия?

У ЗЕ и СН все должно быть, как в КПСС - единогласно, единодушно и единолично.

П.С. Правда злые языки уже поговаривают про узурпацию и тиранию в исполнении ЗЕ-власти. И для Ялынковича это не очень хорошо закончилось. У ЗЕ такого окна вохможностей не будет.
показать весь комментарий
30.09.2021 11:25 Ответить
Потомки жидобольшевиков по другому не умеют,а для быдла нужны враги народа-кулаки,буржуи и т.д.,история один в один как сто лет назад.
показать весь комментарий
30.09.2021 11:30 Ответить
А неделю назад разумков молчал по этому поводу.
показать весь комментарий
30.09.2021 11:30 Ответить
Неделю назад у него был ковид
показать весь комментарий
30.09.2021 11:43 Ответить
Может и должно ...а так кто будет определять ,продажный мусор ,прокурор ,судья ? Нет ребята ,пришло время жестких действий по отношению к уродам и подонкам 30 лет грабившим Украину .
показать весь комментарий
30.09.2021 11:40 Ответить
Простить фирташу 100млрд долгов - это жесткие действия по отношению к уродам грабившим страну или еще нет?!! А обогащение ахметова за последний год при обнищании страны - это тоже борьба с олигархами от зе упырей?
показать весь комментарий
30.09.2021 11:46 Ответить
Вот поэтому и нужны нестандартные и жёсткие подходы в этом вопросе ,чтобы ответили все и за всё и Ахметов и Порошенко и Турчинов и Коломойский ,и Пинчук и Бойко а без этого они и дальше будут просто-напросто уничтожать Украину и её народ .
показать весь комментарий
30.09.2021 13:03 Ответить
Так. предлагаю пойти дальше. Отменить суд и назначать виновных просто методом "тройки". Прокуроров и судей отменить!! Они же все продажные! И очень надеюсь, когда тебя будут вести к "стенке" по доносу соседа ты не забудешь крикнуть, в лучших традициях - "Товарищ Зеленский! Произошла чудовищная ошибка!" И спокойно получишь пулю в затылок. А что делать? Время такое, надо вычищать грязь. Ведь лес рубят - щепки летят. И не надейся, что после богатых, назначенных бубачкой алигархами не доберутся до тебя. Доберутся! Кормовая база зеленых ублюдков сокращается. а ты для них просто ресурс. Пока нагуливай жирок) у тебя все еще впереди))
показать весь комментарий
30.09.2021 12:04 Ответить
Ну ради того ,чтобы увидеть на нарах Ахметова ,Порошенко ,Коломойского ,Пинчука ,Суркисов и многих-многих других ,я пожалуй готов рискнуть .
показать весь комментарий
30.09.2021 13:00 Ответить
Для того, что бы ограничить олигархов и увидеть кого-нибудь на нарах при наличии состава преступления - надо голосовать головой , а не жопой. Голосовать за откровенного ставленника коломойского и союзника пинчука-ахметова-фирташа-левочкина. За клоуна во время войны, за ублюдка, помогавшего разворовать приват, за чувака, который в период активных БД продавал свое киноговно на рассею - это надо быть клиническими идиотами. а потом сидеть и надеяться, что оно посадит олигархов)) Верх инфантилизма, идиотизма и слабоумия. Да весь этот нитками писаный закон, который не пройдет ни КС, ни веницианку придуман исключительно для устранения одного-единственного ПОЛИТИЧЕСКОГО конкурента - Порошенко. ибо если бы порох занимался только бизнесом и не лез в политику активно, хрен бы он впал бубочке на ум. Никакой борьбы с олигархами, реальной борьбы, не будет) А борьба с олигархами должна вестись экономическими методами - созданием конкурентной среды. Как было при порохе - ****** по Укртелекому, отобрали у ахметки, у Бени приват, пинчуку аж свербело, что трубы на рассею продавать нельзя - надрочили по своим зомбоящикам плебс. А теперь бубачка с ними будет бороться)) ага.. прям сплю и вижу, как он машет шашкой и отправляет на кичу беню с ахметовым)))
показать весь комментарий
30.09.2021 13:17 Ответить
Ну если бы Порошенко был человеком а не лживым подлецом коррупционером ,был бы воином а не барыгой ,уничтожал бы коррупцию и олигархов законами а не простых людей ценами и тарифами ,то никакого Зеленского и в помине бы не было ,а так всё логично ,по другому и быть не могло.
показать весь комментарий
30.09.2021 15:42 Ответить
Все перечисленное верно с точностью до наоборот. Весь этот кисель в твоей голове - суть результат кацапской и олигархической пропаганды приведшей клоуна к власти. За три года НИ ОДНОГО подтверждения ни по одному УД против пороха нет. не было и не будет! Потому что невозможно найти то, чего нет)) Зато про зеленского все тобой перечисленное можно сказать с полным основанием - зеленый неуч, идиот, хам, лицемерный подлец, барыга, трус, коррупционер и просто тупое брехло торговавшее собой по кабакам и баням, хером игравшее на рояле и позорившее и позорящее Украину, сделавшее из страны гребанное шапито. просто такие как ты или не способны осознать своей ошибки из-за тупости или просто лицемерные негодяи. Что хуже - выбирай сам. мне насрать.
показать весь комментарий
30.09.2021 16:40 Ответить
То что тебе насрать ,то ещё фигня ,а вот то что у тебя засратые мозги это уже похуже ,если ты конечно просто дурачок а не дешёвый порохобот пишущий этот бред за пару копеек .тут даже не о чём говорить ,Порошенко последние 30 лет то депутат - бизнесмен ,то министр-бизнесмен ,то президент-бизнесмен а так не бывает ,ты или то или другое а иначе ты просто КОРУПЦИОНЕР ,если у тебя война с раиссией то как же там у тебя и фабрика ,то ты говоришь о наступлении врага и тут же едешь позагорать на Мальдивы и никакая пропаганда тут не при чём ,люди всё видят и всё понимают и когда они получают платёжки и открывают холодильник ,то им не надо ничего рассказывать ,они видят всё сами ,с Порошенко всё ясно и понятно ,он однозначно политический ТРУП и я очень надеюсь ,как и десятки миллионов граждан Украины ,что станет ещё и ЗЕКОМ.
показать весь комментарий
30.09.2021 16:57 Ответить
пальцы не сточил, дебилушка? Я улыбаюсь с таких имбицилов, как ты. Сам придумал, сам с собой подискутировал сам себя убедил и сам для себя красавец.)) Я даже не буду трудится опровергать твои сраные бредни, высосанные из российских же фейков. Мне сразу было понятно, что вместо мозга у тебя говно от 1+1.. Вспомни еще про убитого молдавского брата, ну чисто что б уж окончательно поржать)) А особенно весело как ты сам себя убеждаешь, что человек, стабильно сейчас занимающий второе место в рейтинге претендентов на пост Президента и полит сила которого стабильно на втором месте в парламентской гонке, не взирая на килотонны грязи, которая продолжает литься из каждого утюга - это оказывается "политический труп")) Пиши еще)
показать весь комментарий
01.10.2021 12:24 Ответить
Эти фантазии ,ты смело можешь затусовать себе в очко ,то второе место которое занимает воровская бригада Барыги в рейтингах ,нынешняя власть может запросто превратить во второе место снизу просто с политической точки зрения Зеленскому и его команде выгодно иметь в оппонентах такое ничтожество ,как Пэтя ,просто потому ,что они всегда смогут их порвать и посему чмо мальдивское не политик ,он тушка для битья и не более того ..не понимать этого может только полнейший идиот ,коим ты и являешься .
показать весь комментарий
01.10.2021 13:42 Ответить
Напиши еще "халва, халва" - слаще будет. ))) Все, что вы можете с убогим зеленской и офисом подляка - это самих себя убеждать в том, что пишете) Но даже сами в это не верите. ))
показать весь комментарий
02.10.2021 15:41 Ответить
По вічному Закону Державотворення ВСІ гілки влади повинні КОНТРОЛЮВАТИ справжні Громадяни Країни. Такий орган контролю - Карвасар ( Котляревський "Енеїда" ,частина 6!!) в Україні був , Особливо Карвасвар ( народний суд!) контролював суддівську гілку владу! І саме тому ,виконуючи цей Закон, олігархів би в Україні не було б ,не було б людей які харчуються виключно з державного бюджету ! А так кримінал "контролює" сам себе... і навіть краде "по закону" !!!
показать весь комментарий
30.09.2021 13:50 Ответить
Разумков ,это АзИров в молодости ,хочет и рыбку съесть и косточкой не поперхнуться ,НЕТ дружок ,когда вычищаешь такую ГРЯЗЬ чистеньким остаться не получится .
показать весь комментарий
30.09.2021 11:41 Ответить
видать, на верху власти не разброд и шатание, а полный ералаш... даже не ералаш, а террариум единомышленников...
показать весь комментарий
30.09.2021 12:01 Ответить
За это его в отставку?
показать весь комментарий
30.09.2021 12:16 Ответить
 
 