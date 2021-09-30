СНБО не может заниматься назначением олигархов, - Разумков
Совет национальной безопасности и обороны не может и не должен заниматься определением олигархов и ведением их реестра.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Я проголосовал за этот закон, там проголосована моя правка (о предоставлении полномочий вести реестр олигархов НАПК, - прим.). Я говорил, что я считаю, что этим не может заниматься СНБО ", - заявил он в интервью изданию" Украинская правда ".
Разумков назвал абсолютно правильным привлечение Венецианской комиссии к анализу и доработке проекта закона об олигархах.
Спикер подчеркнул, что кроме уполномоченного по правам человека, передачу проекта в Венецианскую комиссию поддержали 6 фракции и часть партии "Слуги Народа".
"Как только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссию уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись, были в редакции первого чтения. Хорошо, что сейчас президент поддерживает инициативу по разработке вышеупомянутого в дальнейшем закона Венецианской комиссией ", - отметил Разумков.
Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.
По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием этого закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.
После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.
После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.
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Аби хазяїн наказав.
Шо значит прозрачность? Шо значит коллегиальность? Шо значит демократия?
У ЗЕ и СН все должно быть, как в КПСС - единогласно, единодушно и единолично.
П.С. Правда злые языки уже поговаривают про узурпацию и тиранию в исполнении ЗЕ-власти. И для Ялынковича это не очень хорошо закончилось. У ЗЕ такого окна вохможностей не будет.