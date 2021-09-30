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Разумков Дмитро (1526) Закон про олігархів (149)

РНБО не може займатися призначенням олігархів, - Разумков

РНБО не може займатися призначенням олігархів, - Разумков

Рада національної безпеки і оборони не може і не повинна займатися визначенням олігархів і веденням їхнього реєстру.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я проголосував би за цей закон, там проголосована моя правка (про надання повноважень вести реєстр олігархів НАЗК. – Прим.). Я казав, що я вважаю, що цим не може займатися РНБО", - заявив він в інтерв’ю виданню "Українська правда".

Разумков назвав абсолютно правильним залучення Венеціанської комісії до аналізу і доопрацювання проєкту закону про олігархів.

Спікер наголосив, що окрім уповноваженої з прав людини, передачу проєкту до Венеціанської комісії підтримали 6 фракції і частина партії "Слуги Народу".

"Тільки буде підписаний цей закон, він направиться до Венеціанської комісії вже в другому читанні. Хоча це буде прецедентом, тому що до цього всі законопроєкти, які направлялися, були в редакції першого читання. Добре, що зараз президент підтримує ініціативу щодо опрацювання вищезазначеного в подальшому закону Венеціанською комісією", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеціанської комісії та попри критику міжнародних експертів. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеціанська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який має визначали олігархів. Депутати одночасно підтримали передачу цих повноважень як РНБО, так і НАЗК.

Після голосування голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо зателефонував президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу на предмет дотримання прав людини.

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Топ коментарі
+4
Вот поэтому Арахамия собирает подписи за отставку Разумкова.

Шо значит прозрачность? Шо значит коллегиальность? Шо значит демократия?

У ЗЕ и СН все должно быть, как в КПСС - единогласно, единодушно и единолично.

П.С. Правда злые языки уже поговаривают про узурпацию и тиранию в исполнении ЗЕ-власти. И для Ялынковича это не очень хорошо закончилось. У ЗЕ такого окна вохможностей не будет.
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30.09.2021 11:25
+3
Потомки жидобольшевиков по другому не умеют,а для быдла нужны враги народа-кулаки,буржуи и т.д.,история один в один как сто лет назад.
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30.09.2021 11:30
+2
Ця богодєльня може ВСЕ, навіть найвідвертішу протизаконну дурню.
Аби хазяїн наказав.
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30.09.2021 11:20
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Ця богодєльня може ВСЕ, навіть найвідвертішу протизаконну дурню.
Аби хазяїн наказав.
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30.09.2021 11:20 Відповісти
А он и не будет их назначать, их будет назначать Ермак. Представляю как трясутся от страха Ахметка и Беня.
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30.09.2021 11:22 Відповісти
Трясутся от смеха ахметов с коломойшей от таких законов
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30.09.2021 11:47 Відповісти
Мнение лупоглазого октябрёнка очень важно.
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30.09.2021 11:23 Відповісти
Вот поэтому Арахамия собирает подписи за отставку Разумкова.

Шо значит прозрачность? Шо значит коллегиальность? Шо значит демократия?

У ЗЕ и СН все должно быть, как в КПСС - единогласно, единодушно и единолично.

П.С. Правда злые языки уже поговаривают про узурпацию и тиранию в исполнении ЗЕ-власти. И для Ялынковича это не очень хорошо закончилось. У ЗЕ такого окна вохможностей не будет.
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30.09.2021 11:25 Відповісти
Потомки жидобольшевиков по другому не умеют,а для быдла нужны враги народа-кулаки,буржуи и т.д.,история один в один как сто лет назад.
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30.09.2021 11:30 Відповісти
А неделю назад разумков молчал по этому поводу.
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30.09.2021 11:30 Відповісти
Неделю назад у него был ковид
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30.09.2021 11:43 Відповісти
Может и должно ...а так кто будет определять ,продажный мусор ,прокурор ,судья ? Нет ребята ,пришло время жестких действий по отношению к уродам и подонкам 30 лет грабившим Украину .
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30.09.2021 11:40 Відповісти
Простить фирташу 100млрд долгов - это жесткие действия по отношению к уродам грабившим страну или еще нет?!! А обогащение ахметова за последний год при обнищании страны - это тоже борьба с олигархами от зе упырей?
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30.09.2021 11:46 Відповісти
Вот поэтому и нужны нестандартные и жёсткие подходы в этом вопросе ,чтобы ответили все и за всё и Ахметов и Порошенко и Турчинов и Коломойский ,и Пинчук и Бойко а без этого они и дальше будут просто-напросто уничтожать Украину и её народ .
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30.09.2021 13:03 Відповісти
Так. предлагаю пойти дальше. Отменить суд и назначать виновных просто методом "тройки". Прокуроров и судей отменить!! Они же все продажные! И очень надеюсь, когда тебя будут вести к "стенке" по доносу соседа ты не забудешь крикнуть, в лучших традициях - "Товарищ Зеленский! Произошла чудовищная ошибка!" И спокойно получишь пулю в затылок. А что делать? Время такое, надо вычищать грязь. Ведь лес рубят - щепки летят. И не надейся, что после богатых, назначенных бубачкой алигархами не доберутся до тебя. Доберутся! Кормовая база зеленых ублюдков сокращается. а ты для них просто ресурс. Пока нагуливай жирок) у тебя все еще впереди))
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30.09.2021 12:04 Відповісти
Ну ради того ,чтобы увидеть на нарах Ахметова ,Порошенко ,Коломойского ,Пинчука ,Суркисов и многих-многих других ,я пожалуй готов рискнуть .
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30.09.2021 13:00 Відповісти
Для того, что бы ограничить олигархов и увидеть кого-нибудь на нарах при наличии состава преступления - надо голосовать головой , а не жопой. Голосовать за откровенного ставленника коломойского и союзника пинчука-ахметова-фирташа-левочкина. За клоуна во время войны, за ублюдка, помогавшего разворовать приват, за чувака, который в период активных БД продавал свое киноговно на рассею - это надо быть клиническими идиотами. а потом сидеть и надеяться, что оно посадит олигархов)) Верх инфантилизма, идиотизма и слабоумия. Да весь этот нитками писаный закон, который не пройдет ни КС, ни веницианку придуман исключительно для устранения одного-единственного ПОЛИТИЧЕСКОГО конкурента - Порошенко. ибо если бы порох занимался только бизнесом и не лез в политику активно, хрен бы он впал бубочке на ум. Никакой борьбы с олигархами, реальной борьбы, не будет) А борьба с олигархами должна вестись экономическими методами - созданием конкурентной среды. Как было при порохе - ****** по Укртелекому, отобрали у ахметки, у Бени приват, пинчуку аж свербело, что трубы на рассею продавать нельзя - надрочили по своим зомбоящикам плебс. А теперь бубачка с ними будет бороться)) ага.. прям сплю и вижу, как он машет шашкой и отправляет на кичу беню с ахметовым)))
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30.09.2021 13:17 Відповісти
Ну если бы Порошенко был человеком а не лживым подлецом коррупционером ,был бы воином а не барыгой ,уничтожал бы коррупцию и олигархов законами а не простых людей ценами и тарифами ,то никакого Зеленского и в помине бы не было ,а так всё логично ,по другому и быть не могло.
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30.09.2021 15:42 Відповісти
Все перечисленное верно с точностью до наоборот. Весь этот кисель в твоей голове - суть результат кацапской и олигархической пропаганды приведшей клоуна к власти. За три года НИ ОДНОГО подтверждения ни по одному УД против пороха нет. не было и не будет! Потому что невозможно найти то, чего нет)) Зато про зеленского все тобой перечисленное можно сказать с полным основанием - зеленый неуч, идиот, хам, лицемерный подлец, барыга, трус, коррупционер и просто тупое брехло торговавшее собой по кабакам и баням, хером игравшее на рояле и позорившее и позорящее Украину, сделавшее из страны гребанное шапито. просто такие как ты или не способны осознать своей ошибки из-за тупости или просто лицемерные негодяи. Что хуже - выбирай сам. мне насрать.
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30.09.2021 16:40 Відповісти
То что тебе насрать ,то ещё фигня ,а вот то что у тебя засратые мозги это уже похуже ,если ты конечно просто дурачок а не дешёвый порохобот пишущий этот бред за пару копеек .тут даже не о чём говорить ,Порошенко последние 30 лет то депутат - бизнесмен ,то министр-бизнесмен ,то президент-бизнесмен а так не бывает ,ты или то или другое а иначе ты просто КОРУПЦИОНЕР ,если у тебя война с раиссией то как же там у тебя и фабрика ,то ты говоришь о наступлении врага и тут же едешь позагорать на Мальдивы и никакая пропаганда тут не при чём ,люди всё видят и всё понимают и когда они получают платёжки и открывают холодильник ,то им не надо ничего рассказывать ,они видят всё сами ,с Порошенко всё ясно и понятно ,он однозначно политический ТРУП и я очень надеюсь ,как и десятки миллионов граждан Украины ,что станет ещё и ЗЕКОМ.
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30.09.2021 16:57 Відповісти
пальцы не сточил, дебилушка? Я улыбаюсь с таких имбицилов, как ты. Сам придумал, сам с собой подискутировал сам себя убедил и сам для себя красавец.)) Я даже не буду трудится опровергать твои сраные бредни, высосанные из российских же фейков. Мне сразу было понятно, что вместо мозга у тебя говно от 1+1.. Вспомни еще про убитого молдавского брата, ну чисто что б уж окончательно поржать)) А особенно весело как ты сам себя убеждаешь, что человек, стабильно сейчас занимающий второе место в рейтинге претендентов на пост Президента и полит сила которого стабильно на втором месте в парламентской гонке, не взирая на килотонны грязи, которая продолжает литься из каждого утюга - это оказывается "политический труп")) Пиши еще)
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01.10.2021 12:24 Відповісти
Эти фантазии ,ты смело можешь затусовать себе в очко ,то второе место которое занимает воровская бригада Барыги в рейтингах ,нынешняя власть может запросто превратить во второе место снизу просто с политической точки зрения Зеленскому и его команде выгодно иметь в оппонентах такое ничтожество ,как Пэтя ,просто потому ,что они всегда смогут их порвать и посему чмо мальдивское не политик ,он тушка для битья и не более того ..не понимать этого может только полнейший идиот ,коим ты и являешься .
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01.10.2021 13:42 Відповісти
Напиши еще "халва, халва" - слаще будет. ))) Все, что вы можете с убогим зеленской и офисом подляка - это самих себя убеждать в том, что пишете) Но даже сами в это не верите. ))
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02.10.2021 15:41 Відповісти
По вічному Закону Державотворення ВСІ гілки влади повинні КОНТРОЛЮВАТИ справжні Громадяни Країни. Такий орган контролю - Карвасар ( Котляревський "Енеїда" ,частина 6!!) в Україні був , Особливо Карвасвар ( народний суд!) контролював суддівську гілку владу! І саме тому ,виконуючи цей Закон, олігархів би в Україні не було б ,не було б людей які харчуються виключно з державного бюджету ! А так кримінал "контролює" сам себе... і навіть краде "по закону" !!!
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30.09.2021 13:50 Відповісти
Разумков ,это АзИров в молодости ,хочет и рыбку съесть и косточкой не поперхнуться ,НЕТ дружок ,когда вычищаешь такую ГРЯЗЬ чистеньким остаться не получится .
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30.09.2021 11:41 Відповісти
видать, на верху власти не разброд и шатание, а полный ералаш... даже не ералаш, а террариум единомышленников...
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30.09.2021 12:01 Відповісти
За это его в отставку?
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30.09.2021 12:16 Відповісти
 
 