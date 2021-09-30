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Афганистан (593) эвакуация (1997) Кулеба Дмитрий (2880)

В Афганистане есть еще желающие эвакуироваться, их вывезет украинская разведка, - Кулеба

В Афганистане есть еще желающие эвакуироваться, их вывезет украинская разведка, - Кулеба

На сегодня еще есть люди, которые хотят эвакуироваться из Афганистана. Украинская разведка готовит очередной эвакуационный рейс.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Есть граждане, которые хотят эвакуироваться. Непосредственной угрозы их жизни нет, мы с ними на связи. Последнюю эвакуацию осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны, Министерство иностранных дел помогало им, чем могло. Тяжелая была эвакуация, с учетом ситуации на месте, необходимости достижения договоренностей с новой афганской властью, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет и самолет мог вылететь", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, следующий эвакуационный рейс тоже проведет украинская разведка.

Читайте: Еще около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана, - МИД

Автор: 
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Топ комментарии
+6
Тут мало чурбанов, давай еще.
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30.09.2021 11:38
+5
трошки душманів це саме то чого не вистачає Україні...
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30.09.2021 11:45
+4
Задрали уже с этими эвакуациями! Кто хотел - давно выехал. Украинцев в последних рейсах единицы, а в основном пруться афганцы у которых куча паспортов, в том числе и украинский (т.е. местные барыги - бедные себе не могут позволить быть гражданиами мира).
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30.09.2021 11:42
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Тут мало чурбанов, давай еще.
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30.09.2021 11:38 Ответить
Потренеровались уже на Чаусе))
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30.09.2021 11:46 Ответить
почем билеты *разведчики* продают? кто заправляет самолет и за чей счет?
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30.09.2021 11:39 Ответить
за счет налогоплательщиков, конечно. Как и последующее содержание завезенных талибов
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30.09.2021 11:44 Ответить
ты о себе?
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30.09.2021 11:42 Ответить
Ну зекрысам не впервой палить нашу разведку...
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30.09.2021 11:42 Ответить
Задрали уже с этими эвакуациями! Кто хотел - давно выехал. Украинцев в последних рейсах единицы, а в основном пруться афганцы у которых куча паспортов, в том числе и украинский (т.е. местные барыги - бедные себе не могут позволить быть гражданиами мира).
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30.09.2021 11:42 Ответить
кроме как назвать придурками рукойводителей ну никак нельзя... ни как, ни пук... то вагнергейт сливается, то теперь заявление о работе разведки... бараны, запомните - ДВЕ ВЕЩИ ЛЮБЯТ ТИШИНУ - ЭТО РАЗВЕДКА И ФИНАНСЫ... а так как говорить больше не о чем, вот и трындят как последние лохи...
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30.09.2021 11:44 Ответить
трошки душманів це саме то чого не вистачає Україні...
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30.09.2021 11:45 Ответить
ВьІ бьІ лучше оружие оттуда вьІвозили, оно нам нужнее чем афганские об....
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30.09.2021 11:51 Ответить
Лукавий вдавиться від заздрощів. Тепер питання, як їх переправити в Білорусь?
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30.09.2021 12:32 Ответить
Это реклама авиалиний разведки ?
Штирлиц Эйрлайнс.
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30.09.2021 12:58 Ответить
круто! но... НАТО нам не светит.....
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03.10.2021 19:34 Ответить
 
 