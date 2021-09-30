В Афганистане есть еще желающие эвакуироваться, их вывезет украинская разведка, - Кулеба
На сегодня еще есть люди, которые хотят эвакуироваться из Афганистана. Украинская разведка готовит очередной эвакуационный рейс.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Есть граждане, которые хотят эвакуироваться. Непосредственной угрозы их жизни нет, мы с ними на связи. Последнюю эвакуацию осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны, Министерство иностранных дел помогало им, чем могло. Тяжелая была эвакуация, с учетом ситуации на месте, необходимости достижения договоренностей с новой афганской властью, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет и самолет мог вылететь", - отметил глава МИД.
По словам Кулебы, следующий эвакуационный рейс тоже проведет украинская разведка.
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Штирлиц Эйрлайнс.