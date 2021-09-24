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Еще около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана, - МИД

Еще около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана, - МИД

По информации Министерства иностранных дел Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По информации МИД Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана. Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сделает все необходимое для эвакуации оставшихся в Афганистане украинских граждан, - Ермак

Афганистан (605) МИД (6938) эвакуация (2068) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+12
Не надо больше возить, хорош уже превращаться в Кабул! А если и привозите, то у себя в Конча-Заспе и селите, будете радоваться
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24.09.2021 17:01
+9
Нет там украинцев, все муслимы - пользователи коррупционной системы, продающей гражданство им за деньги.
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24.09.2021 17:12
+7
10 дней назад говорили что осталось 160 украинцев. вчера вывезли 96 и так понял что миграционные службы в Украине научились продавать паспорта уже удаленно, успев за 10 дней оформить еще 40-50 паспортов для муслимов.
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24.09.2021 17:01
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невже паспорти продавати/роздавати почали ?
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24.09.2021 16:58 Ответить
Там иммиграционные Зетуры под ключ уже: 15-25к баксов за паспорт+охрана+перелет.
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24.09.2021 17:04 Ответить
ну так пускай едут, или они до этого не видели что там творится и тут резко срачка началась.
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24.09.2021 16:59 Ответить
Не надо больше возить, хорош уже превращаться в Кабул! А если и привозите, то у себя в Конча-Заспе и селите, будете радоваться
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24.09.2021 17:01 Ответить
Больше шаурмы и кебабов вкусных и разных!))
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24.09.2021 17:02 Ответить
Київ буде весь у "чорнобривцях"
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24.09.2021 17:05 Ответить
пардон, у чорно-бровцях
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24.09.2021 17:06 Ответить
Нам не звикати, маємо теж чорнії брови й карії очі.
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24.09.2021 18:37 Ответить
то значить ти хочеш, щоб твої онуки мали ще й чорну попу ?
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24.09.2021 20:51 Ответить
Він вже давно з муслімами живе. їдуть та отримують за гроші паспорти громадяни Йемену, Єгіпту, Сірії, Лівану, Афганістану, Індії, Пакістану. в кількості яка вас дуже налякає, якщо побачити данні виданих паспортів за 10 років.
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24.09.2021 17:09 Ответить
так і є, щось їх тут занадто багато
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24.09.2021 17:59 Ответить
10 дней назад говорили что осталось 160 украинцев. вчера вывезли 96 и так понял что миграционные службы в Украине научились продавать паспорта уже удаленно, успев за 10 дней оформить еще 40-50 паспортов для муслимов.
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24.09.2021 17:01 Ответить
Вот интересно, вчера самолёт полупустой прилетел! Где эти сто шлялись, или ещё паспорта не купили!?
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24.09.2021 19:20 Ответить
Навезете гиммарою --это точно
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24.09.2021 17:05 Ответить
Это уже вообще не смешно.
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24.09.2021 17:06 Ответить
Ох, боюсь, что скоро для нас и Афганистан обетованной землей будет казаться.
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24.09.2021 17:08 Ответить
Странные комментарии.
Речь ведь идёт об украинцах!
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24.09.2021 17:10 Ответить
Нет там украинцев, все муслимы - пользователи коррупционной системы, продающей гражданство им за деньги.
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24.09.2021 17:12 Ответить
а ты в курсе что минимум пол кацапстана так или иначе имеют украинские корни ? так может сразу 80 млн. кацапов к себе завезём ?
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24.09.2021 18:15 Ответить
А кого ви більше боїтеся -- росіян чи мусульман?
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24.09.2021 18:44 Ответить
Та ми нікого не боїмося при умові що влада тики дозволить нам мати вдома шашки, вила та автомати.
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24.09.2021 21:25 Ответить
Все украинцы дома! И нехер путать божий алтарь с яичницей!
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24.09.2021 21:27 Ответить
Да.
Кто дома в Польше, кто дома в Канаде...
Они были и в Афгане дома, но не думали, что американцы так быстро смоются.
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24.09.2021 21:36 Ответить
Если так то это был их выбор! И ние пёт, теперь сами должны разруливать свою ситуацию, нех на нас её вешать.
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24.09.2021 21:40 Ответить
Ці громадяни по національності хоч українці?
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24.09.2021 17:22 Ответить
ну вполне возможно, когда совок воевал в афгане, украинский вояка там каких то местных поимел ...
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24.09.2021 18:18 Ответить
Скоро так рамадан может стать национальным праздником Украины
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24.09.2021 17:31 Ответить
То будет скоро, а вот Рош Ха-Шана уже давно стал праздником в Украине благодаря засилью у власти лиц еврейской национальности.
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24.09.2021 19:10 Ответить
Да в Умани говорят уже еврейский район есть, где живут одни евреи.
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24.09.2021 21:22 Ответить
Сто украинцев постоянно хотят выехать из Афгана уже 2 нелели
Тогда кого привозят в Украину ?
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24.09.2021 17:34 Ответить
а їм замість квитків на літак продають паспорта громадян України
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24.09.2021 18:00 Ответить
Летают самолёты да бюджетные деньги
Вотпусть погран служба отчитается о гражданской принадлежности привозимых
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24.09.2021 17:35 Ответить
В Європі теж спочатку потрошки пускали, під різним приводом. Хтось також мав корінея в Європі, хто по іншому.Але Європа заможна і закони набагато краще працюють.
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24.09.2021 17:41 Ответить
караул!!!!! от куда они там берутся сотнями....?(( неужели там конрабанда паспортов была всем желающим.или наши девушки получается сотнями выходили замуж за афганцев что ли...чудо чудное....(( наверное это ХИМИЯ.... как сейчас модно так говорить...
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24.09.2021 18:17 Ответить
да по большому счёту ************ у нас хватает .. стоит к нам в город хоть одному негру приехать, так уже через пару лет куча негритят уже по городу бегает ... ..
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24.09.2021 18:23 Ответить
Да нет, скорее всего зеленые гондурасы торганули гражданством. Не ну а фули жыдам то Укрина не родная, можно её елозить как захочешь, а тут гешефт подвернулся...
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24.09.2021 21:20 Ответить
Це брехня, везуть терористів. Гніди.
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24.09.2021 18:27 Ответить
зелені підораси, ви за це будете відповідати
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24.09.2021 18:28 Ответить
Не знаю как из Афганистана, но в Бориспольском аэропорту в зале прибытия, возле аптеки всё время сидит от 10 до 50 индусов, арабов и тд. Их постоянно отправляют, якобы в Полтаву. Прививок и всяких тестов у них нет, по-украински не бум-бум, но уже с паспортами Украины. И это "колесо счастья" крутится постоянно. Менты отворачивают рожи, работники аэропорта тоже.
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24.09.2021 18:39 Ответить
що вони звідти насправді возять?!
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24.09.2021 18:41 Ответить
Якщо хочуть то нехай їдуть. Ніхто їх там не тримає та й рейси літають без проблем.
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24.09.2021 19:03 Ответить
На фото - один з такмх громадян.
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24.09.2021 19:58 Ответить
Хтось із дописувачів написав:-Гасіть лямпу,вони на світло лізуть! Ну їх на йух, отих "українців" у тюрбанах. Іш, понаперло, скоро начнуть,як москалі в Криму"права" качати.
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24.09.2021 20:39 Ответить
Ага там еще три сотни баранов хотят выехать из афганистана... так что даешь еще два рейса за наш счет! Бараны тоже хотят украинское гражданство на халяву... Думаете эти бараны будут работать? Да х вам в одно место... в лучшем случае шаурму встанут строгать, а скорее всего наркоту гонять начнут.
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24.09.2021 21:15 Ответить
 
 