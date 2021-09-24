Еще около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана, - МИД
По информации Министерства иностранных дел Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По информации МИД Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана. Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.
Топ комментарии
+12 дмитрий иванов #379098
показать весь комментарий24.09.2021 17:01
+9 sany
показать весь комментарий24.09.2021 17:12
+7 sany
показать весь комментарий24.09.2021 17:01
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Речь ведь идёт об украинцах!
Кто дома в Польше, кто дома в Канаде...
Они были и в Афгане дома, но не думали, что американцы так быстро смоются.
Тогда кого привозят в Украину ?
Вотпусть погран служба отчитается о гражданской принадлежности привозимых