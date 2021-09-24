Ще близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану, - МЗС
За інформацією Міністерства закордонних справ України, наразі близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За інформацією МЗС України, наразі близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану. Наше посольство в Таджикистані підтримує з ними зв'язок. Як тільки з'явиться чергова можливість покинути країну, громадяни отримають інструкції щодо подальших дій", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна " в п'ятницю.
Топ коментарі
+12 дмитрий иванов #379098
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+9 sany
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+7 sany
показати весь коментар24.09.2021 17:01
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Речь ведь идёт об украинцах!
Кто дома в Польше, кто дома в Канаде...
Они были и в Афгане дома, но не думали, что американцы так быстро смоются.
Тогда кого привозят в Украину ?
Вотпусть погран служба отчитается о гражданской принадлежности привозимых