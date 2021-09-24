Ще близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану, - МЗС

За інформацією Міністерства закордонних справ України, наразі близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За інформацією МЗС України, наразі близько 100 українців хочуть виїхати з Афганістану. Наше посольство в Таджикистані підтримує з ними зв'язок. Як тільки з'явиться чергова можливість покинути країну, громадяни отримають інструкції щодо подальших дій", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна " в п'ятницю.

Читайте також: Літак з Афганістану з українськими громадянами на борту приземлився в аеропорту Борисполя, - Міноборони. ВIДЕО