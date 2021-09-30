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Одесса (7739) самоубийство (947) военнослужащие (5990) Национальная гвардия (2044)

Солдат-срочник выпал из окна казармы в Одессе, - СМИ

Солдат-срочник выпал из окна казармы в Одессе, - СМИ

Это произошло через несколько часов после того, как военнослужащий прибыл в часть. Солдат выжил, он в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает со ссылкой на источники местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, 19-летний военнослужащий-срочник Национальной гвардии Украины выбросился с четвертого этажа казармы 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ.

Солдата доставили в городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. У него политравма, закрытый перелом костей таза, тупая травма живота, разрыв селезенки.

В Одессу гвардеец прибыл за несколько часов до происшествия из Запорожья.

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Причины поступка парня пока неизвестны, его сослуживцы и командиры утверждают, что в конфликт он ни с кем не вступал. По факту случившегося начато служебное и досудебное расследование.

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Топ комментарии
+10
Господи, пошли здоров'я цій дитині.
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30.09.2021 19:47
+9
солдати самі по собі не випадають
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30.09.2021 19:29
+6
Командирів частини та офіцерів підрозділу під домашній арешт, в частину комісію з залученням представників громадськості та правоохоронців! Це або спроба вбивства або зловживання наркотиками, в будь якому разі в НГУ потрібно проводити зачистки!
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30.09.2021 19:07
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Командирів частини та офіцерів підрозділу під домашній арешт, в частину комісію з залученням представників громадськості та правоохоронців! Це або спроба вбивства або зловживання наркотиками, в будь якому разі в НГУ потрібно проводити зачистки!
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30.09.2021 19:07 Ответить
И собаку чтобы след взяла))
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30.09.2021 19:10 Ответить
Срочно поднять все самолеты- задача в воздухе. По танковым бригадам сыграть тревогу. Пехотным и мотопехотнам полкам поротно занять круговую оборону вокруг казармы. Одесский гарнизон усилить бронепоездом и парой гамбургеров))) Зачистить полтора кг лука и карасей. Объяаить всеобщую мобилизачию. Игорене поручить командование объединенными силами ТВД.
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30.09.2021 19:28 Ответить
може та громадскість разом с тобой ідіотом воювати піде...причин много розберуться без соплівих ігорьків...
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30.09.2021 19:37 Ответить
Ну ты и идиот!
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30.09.2021 22:37 Ответить
солдати самі по собі не випадають
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30.09.2021 19:29 Ответить
Они тяжелее воздуха, тянет гравитация?
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30.09.2021 22:08 Ответить
Выпадают и как правило по причине отсутствия мозгов.
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30.09.2021 22:39 Ответить
Прописка...
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30.09.2021 19:31 Ответить
выучили бойца чтоб страну защищал, а какие-то ублюдки сделали "прописку"
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30.09.2021 20:10 Ответить
Шо ты несёш ? Нацгвардия ( ВВ) страну защищают? Бабы дуры- поговорка актуальна 300 лет
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30.09.2021 22:41 Ответить
Можно подробнее, для деревянных? Я отслужил в советской армии, и мне знакомо понятие "дедовщина". Но "прописка" в контексте со срочной службой - не понимаю.
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30.09.2021 20:39 Ответить
Я в советской армии не служил, поэтому объяснять не собираюсь.
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30.09.2021 22:31 Ответить
Щас прописка в детсад ,школу, вуз- и все это из порносайтов
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30.09.2021 22:43 Ответить
Не прописка, а регистрация. Мы своего отдали не по месту регистрации.
Но то таке. Дело не в названии. Как понимать прописку в контексте срочной службы в армии.
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30.09.2021 23:30 Ответить
?
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30.09.2021 23:31 Ответить
Регистрация то другое. " Прописка" - тема из давай покажи какой ты...
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01.10.2021 07:07 Ответить
Если не сложно, объясните - хотя бы на примере. Это, как и дедовщина, неуставные взаимоотношения?
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01.10.2021 08:28 Ответить
Это типа приходит пацан в класс и его подвергают испытанием на крутизну

Извините что пользуюсь современным сленгом но на нашем языке таких слов нет. Пришло это из тюрем. Я тоже весьма поверхностно знаю об этих вещах.
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01.10.2021 08:41 Ответить
Я служил в военно-строительной части, в советское время всех однажды сидевших туда служить отправляли, я этот сленг знаю. Но "прописка" в таком значении - это для меня новое. Так понимаю, с дедовщиной никак не связано.
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01.10.2021 12:33 Ответить
Знать тюремный сленг - это слишком громко. Чуть-чуть знаю.
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01.10.2021 12:34 Ответить
Господи, пошли здоров'я цій дитині.
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30.09.2021 19:47 Ответить
Всё это наследие армии советов.
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30.09.2021 20:25 Ответить
"Выпал", ага.
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30.09.2021 20:37 Ответить
Если б ты знал количество идиотов, то по другому бы смотрел на это. Зная про подвиги " героев" анекдоты про Чапаева не смешны.
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30.09.2021 22:46 Ответить
В нас призовна армія це рабство. Має бути повний контракт. За Ізраїль не кажіть, вже набридло.
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30.09.2021 23:18 Ответить
Овоч строкову службу був скасував. Наріду не сподобалось.
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30.09.2021 23:21 Ответить
Та що він скасував? А до того яка вона було,а в 90-х? Це гулаг лайт.Та й народ потім за Зеленського і слуг проголосував.
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30.09.2021 23:40 Ответить
Строкову службу.
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30.09.2021 23:42 Ответить
Так то фігня і рабство.а не армія була.Її ще Ющенко обіцяв ліквідувати і зробити повний контракт,але обіцянка цяцянка.Зараз тільки контрактна більш менш нормальна.А призов як був дном,так і залишився дном.
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30.09.2021 23:59 Ответить
Речь идёт о ментовских войсках и туда идёт много прохиндеев что бы получить льготы при поступлении. Армия и менты это большая разница
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01.10.2021 06:57 Ответить
Сама армія і мєнти так. Але призовна служба там і там дуже схожа.
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01.10.2021 12:32 Ответить
Командира части при смертном случае должны лишать погон и пенсии.
Тогда он будет смотреть чтобы не было дедовщины и беспредела.
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01.10.2021 00:05 Ответить
Да пошел ты... Посадил я солдата в КрАЗ оборудованный для перевозки ЛС и приказал ему сидеть и держаться руками за борт. Машина стояла и не двигалась. В машине солдат был один. Через три минуты этот идиот летел вниз головой. Страна нуждается в героях,а бабы рожают кретинов. Виноваты командиры?
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01.10.2021 07:03 Ответить
Чего-то ты не договариваешь.
Может, солдата перед этим избили?
Если живой молодой солдат для тебя не человек,а всего лишь ЛС,
то ты ****, а не командир, ты такая же **** как "маршал Жюков".
Гнать вас таких надо, получаете зарплату за ни хрена не деланье.
Страна без Крыма и без Донбасса с такими недозащитниками.
Где была в Крыму ваша офиценрская честь ???
Ни одна морда даже из кустов, из-за угла не пальнула по оккупантам.
Не кинула гранату - так нахрен вас тогда кормить ???
Ты ОБЯЗАН знать всё о человеке, которым командуешь.
Ты обязан ВСЁ предусмотреть, иначе нахрен ты там сдался !!!
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01.10.2021 07:27 Ответить
Суче..нок это ты! У меня раньше хранилась целая коллекция документов о таком геройстве солдат. Солдат это ребенок с выросшим половым органом. Если среди людей 90 %придурков ( это заключение учёных) то среди солдат их сколько ?. Вот почему то среди чеченцев такого кретинизма намного меньше. Когда скоты родители отправляют своего неблагополучного чада на перевоспитание в армию они надеются что душеспасительными беседами из их отморозка человека сделают.
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01.10.2021 08:52 Ответить
Когда вы скоты армию ( солдат) голодом морили вы дебилы думали что такая армия вас уродов защищать будет? Армия была только в вашем больном воображении и она была вами уничтожена ещё в 90 х. Я уже писал что были случаи когда увольняли солдат на несколько месяцев раньше из за голода. Вы же ни с кем не собирались воевать. Получили что хотели
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01.10.2021 08:57 Ответить
В том же Крыму служили местные по той причине чтобы их дома кормили. Они будут кидать гранаты в своих родителей? А когда офицеры на Донбассе подрывали себя последней гранатой где ты гнида был?
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01.10.2021 09:04 Ответить
Я сказал, что надо было открыть огонь по ОККУПАНТАМ !!!
По вооружённым "человечкам", которые блокировали воинские части.
А ты что пишешь -открывать огонь по родителям ?
Какая же ты гнида.
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01.10.2021 12:46 Ответить
Путин отдал приказ при малейшем влвооружённом сопротивлении
"зелёным человечкам" возвращаться обратно.
НИКАКОГО ЗАХВАТА КРЫМА БЫ НЕ БЫЛО,
если бы ХОТЬ ОДИН так называемый "военный" выпустил очередь из кустов.
За что вас кормить ?
Вы и сухаря не заслужили.
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01.10.2021 12:49 Ответить
Совершенно верно!
И у меня в части здоровенній сержант Ежов вывалился из грузовика, грациозно оперевшись о незакреплённый задний борт при виде проходивших мимо девиц!
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01.10.2021 18:49 Ответить
Нацгвардия там командиры мусора и понятия мусорские...это не солдаты..
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02.10.2021 08:45 Ответить
 
 