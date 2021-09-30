Солдат-срочник выпал из окна казармы в Одессе, - СМИ
Это произошло через несколько часов после того, как военнослужащий прибыл в часть. Солдат выжил, он в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает со ссылкой на источники местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, 19-летний военнослужащий-срочник Национальной гвардии Украины выбросился с четвертого этажа казармы 11-й бригады имени Михаила Грушевского НГУ.
Солдата доставили в городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. У него политравма, закрытый перелом костей таза, тупая травма живота, разрыв селезенки.
В Одессу гвардеец прибыл за несколько часов до происшествия из Запорожья.
Причины поступка парня пока неизвестны, его сослуживцы и командиры утверждают, что в конфликт он ни с кем не вступал. По факту случившегося начато служебное и досудебное расследование.
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Но то таке. Дело не в названии. Как понимать прописку в контексте срочной службы в армии.
Извините что пользуюсь современным сленгом но на нашем языке таких слов нет. Пришло это из тюрем. Я тоже весьма поверхностно знаю об этих вещах.
Тогда он будет смотреть чтобы не было дедовщины и беспредела.
Может, солдата перед этим избили?
Если живой молодой солдат для тебя не человек,а всего лишь ЛС,
то ты ****, а не командир, ты такая же **** как "маршал Жюков".
Гнать вас таких надо, получаете зарплату за ни хрена не деланье.
Страна без Крыма и без Донбасса с такими недозащитниками.
Где была в Крыму ваша офиценрская честь ???
Ни одна морда даже из кустов, из-за угла не пальнула по оккупантам.
Не кинула гранату - так нахрен вас тогда кормить ???
Ты ОБЯЗАН знать всё о человеке, которым командуешь.
Ты обязан ВСЁ предусмотреть, иначе нахрен ты там сдался !!!
По вооружённым "человечкам", которые блокировали воинские части.
А ты что пишешь -открывать огонь по родителям ?
Какая же ты гнида.
"зелёным человечкам" возвращаться обратно.
НИКАКОГО ЗАХВАТА КРЫМА БЫ НЕ БЫЛО,
если бы ХОТЬ ОДИН так называемый "военный" выпустил очередь из кустов.
За что вас кормить ?
Вы и сухаря не заслужили.
И у меня в части здоровенній сержант Ежов вывалился из грузовика, грациозно оперевшись о незакреплённый задний борт при виде проходивших мимо девиц!