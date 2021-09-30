Солдат-строковик випав з вікна казарми в Одесі, - ЗМІ

Це сталося через кілька годин після того, як військовослужбовець прибув у частину. Солдат вижив, він у важкому стані.

Про це повідомляє з посиланням на джерела місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, 19-річний військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України викинувся з четвертого поверху казарми 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ.

Солдата доставили в міську клінічну лікарню у важкому стані. У нього політравма, закритий перелом кісток тазу, тупа травма живота, розрив селезінки.

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В Одесу гвардієць прибув за кілька годин до події із Запоріжжя.

Причини вчинку хлопця поки невідомі, його товариші по службі і командири стверджують, що в конфлікт він ні з ким не вступав. За фактом події почато службове і досудове розслідування.