Солдат-строковик випав з вікна казарми в Одесі, - ЗМІ
Це сталося через кілька годин після того, як військовослужбовець прибув у частину. Солдат вижив, він у важкому стані.
Про це повідомляє з посиланням на джерела місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, 19-річний військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України викинувся з четвертого поверху казарми 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ.
Солдата доставили в міську клінічну лікарню у важкому стані. У нього політравма, закритий перелом кісток тазу, тупа травма живота, розрив селезінки.
В Одесу гвардієць прибув за кілька годин до події із Запоріжжя.
Причини вчинку хлопця поки невідомі, його товариші по службі і командири стверджують, що в конфлікт він ні з ким не вступав. За фактом події почато службове і досудове розслідування.
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Но то таке. Дело не в названии. Как понимать прописку в контексте срочной службы в армии.
Извините что пользуюсь современным сленгом но на нашем языке таких слов нет. Пришло это из тюрем. Я тоже весьма поверхностно знаю об этих вещах.
Тогда он будет смотреть чтобы не было дедовщины и беспредела.
Может, солдата перед этим избили?
Если живой молодой солдат для тебя не человек,а всего лишь ЛС,
то ты ****, а не командир, ты такая же **** как "маршал Жюков".
Гнать вас таких надо, получаете зарплату за ни хрена не деланье.
Страна без Крыма и без Донбасса с такими недозащитниками.
Где была в Крыму ваша офиценрская честь ???
Ни одна морда даже из кустов, из-за угла не пальнула по оккупантам.
Не кинула гранату - так нахрен вас тогда кормить ???
Ты ОБЯЗАН знать всё о человеке, которым командуешь.
Ты обязан ВСЁ предусмотреть, иначе нахрен ты там сдался !!!
По вооружённым "человечкам", которые блокировали воинские части.
А ты что пишешь -открывать огонь по родителям ?
Какая же ты гнида.
"зелёным человечкам" возвращаться обратно.
НИКАКОГО ЗАХВАТА КРЫМА БЫ НЕ БЫЛО,
если бы ХОТЬ ОДИН так называемый "военный" выпустил очередь из кустов.
За что вас кормить ?
Вы и сухаря не заслужили.
И у меня в части здоровенній сержант Ежов вывалился из грузовика, грациозно оперевшись о незакреплённый задний борт при виде проходивших мимо девиц!