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Солдат-строковик випав з вікна казарми в Одесі, - ЗМІ

Солдат-строковик випав з вікна казарми в Одесі, - ЗМІ

Це сталося через кілька годин після того, як військовослужбовець прибув у частину. Солдат вижив, він у важкому стані.

Про це повідомляє з посиланням на джерела місцеве видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, 19-річний військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України викинувся з четвертого поверху казарми 11-ї бригади імені Михайла Грушевського НГУ.

Солдата доставили в міську клінічну лікарню у важкому стані. У нього політравма, закритий перелом кісток тазу, тупа травма живота, розрив селезінки.

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В Одесу гвардієць прибув за кілька годин до події із Запоріжжя.

Причини вчинку хлопця поки невідомі, його товариші по службі і командири стверджують, що в конфлікт він ні з ким не вступав. За фактом події почато службове і досудове розслідування.
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Топ коментарі
+10
Господи, пошли здоров'я цій дитині.
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30.09.2021 19:47
+9
солдати самі по собі не випадають
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30.09.2021 19:29
+6
Командирів частини та офіцерів підрозділу під домашній арешт, в частину комісію з залученням представників громадськості та правоохоронців! Це або спроба вбивства або зловживання наркотиками, в будь якому разі в НГУ потрібно проводити зачистки!
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30.09.2021 19:07
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Командирів частини та офіцерів підрозділу під домашній арешт, в частину комісію з залученням представників громадськості та правоохоронців! Це або спроба вбивства або зловживання наркотиками, в будь якому разі в НГУ потрібно проводити зачистки!
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30.09.2021 19:07 Відповісти
И собаку чтобы след взяла))
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30.09.2021 19:10 Відповісти
Срочно поднять все самолеты- задача в воздухе. По танковым бригадам сыграть тревогу. Пехотным и мотопехотнам полкам поротно занять круговую оборону вокруг казармы. Одесский гарнизон усилить бронепоездом и парой гамбургеров))) Зачистить полтора кг лука и карасей. Объяаить всеобщую мобилизачию. Игорене поручить командование объединенными силами ТВД.
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30.09.2021 19:28 Відповісти
може та громадскість разом с тобой ідіотом воювати піде...причин много розберуться без соплівих ігорьків...
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30.09.2021 19:37 Відповісти
Ну ты и идиот!
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30.09.2021 22:37 Відповісти
солдати самі по собі не випадають
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30.09.2021 19:29 Відповісти
Они тяжелее воздуха, тянет гравитация?
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30.09.2021 22:08 Відповісти
Выпадают и как правило по причине отсутствия мозгов.
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30.09.2021 22:39 Відповісти
Прописка...
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30.09.2021 19:31 Відповісти
выучили бойца чтоб страну защищал, а какие-то ублюдки сделали "прописку"
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30.09.2021 20:10 Відповісти
Шо ты несёш ? Нацгвардия ( ВВ) страну защищают? Бабы дуры- поговорка актуальна 300 лет
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30.09.2021 22:41 Відповісти
Можно подробнее, для деревянных? Я отслужил в советской армии, и мне знакомо понятие "дедовщина". Но "прописка" в контексте со срочной службой - не понимаю.
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30.09.2021 20:39 Відповісти
Я в советской армии не служил, поэтому объяснять не собираюсь.
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30.09.2021 22:31 Відповісти
Щас прописка в детсад ,школу, вуз- и все это из порносайтов
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30.09.2021 22:43 Відповісти
Не прописка, а регистрация. Мы своего отдали не по месту регистрации.
Но то таке. Дело не в названии. Как понимать прописку в контексте срочной службы в армии.
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30.09.2021 23:30 Відповісти
?
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30.09.2021 23:31 Відповісти
Регистрация то другое. " Прописка" - тема из давай покажи какой ты...
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01.10.2021 07:07 Відповісти
Если не сложно, объясните - хотя бы на примере. Это, как и дедовщина, неуставные взаимоотношения?
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01.10.2021 08:28 Відповісти
Это типа приходит пацан в класс и его подвергают испытанием на крутизну

Извините что пользуюсь современным сленгом но на нашем языке таких слов нет. Пришло это из тюрем. Я тоже весьма поверхностно знаю об этих вещах.
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01.10.2021 08:41 Відповісти
Я служил в военно-строительной части, в советское время всех однажды сидевших туда служить отправляли, я этот сленг знаю. Но "прописка" в таком значении - это для меня новое. Так понимаю, с дедовщиной никак не связано.
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01.10.2021 12:33 Відповісти
Знать тюремный сленг - это слишком громко. Чуть-чуть знаю.
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01.10.2021 12:34 Відповісти
Господи, пошли здоров'я цій дитині.
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30.09.2021 19:47 Відповісти
Всё это наследие армии советов.
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30.09.2021 20:25 Відповісти
"Выпал", ага.
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30.09.2021 20:37 Відповісти
Если б ты знал количество идиотов, то по другому бы смотрел на это. Зная про подвиги " героев" анекдоты про Чапаева не смешны.
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30.09.2021 22:46 Відповісти
В нас призовна армія це рабство. Має бути повний контракт. За Ізраїль не кажіть, вже набридло.
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30.09.2021 23:18 Відповісти
Овоч строкову службу був скасував. Наріду не сподобалось.
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30.09.2021 23:21 Відповісти
Та що він скасував? А до того яка вона було,а в 90-х? Це гулаг лайт.Та й народ потім за Зеленського і слуг проголосував.
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30.09.2021 23:40 Відповісти
Строкову службу.
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30.09.2021 23:42 Відповісти
Так то фігня і рабство.а не армія була.Її ще Ющенко обіцяв ліквідувати і зробити повний контракт,але обіцянка цяцянка.Зараз тільки контрактна більш менш нормальна.А призов як був дном,так і залишився дном.
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30.09.2021 23:59 Відповісти
Речь идёт о ментовских войсках и туда идёт много прохиндеев что бы получить льготы при поступлении. Армия и менты это большая разница
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01.10.2021 06:57 Відповісти
Сама армія і мєнти так. Але призовна служба там і там дуже схожа.
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01.10.2021 12:32 Відповісти
Командира части при смертном случае должны лишать погон и пенсии.
Тогда он будет смотреть чтобы не было дедовщины и беспредела.
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01.10.2021 00:05 Відповісти
Да пошел ты... Посадил я солдата в КрАЗ оборудованный для перевозки ЛС и приказал ему сидеть и держаться руками за борт. Машина стояла и не двигалась. В машине солдат был один. Через три минуты этот идиот летел вниз головой. Страна нуждается в героях,а бабы рожают кретинов. Виноваты командиры?
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01.10.2021 07:03 Відповісти
Чего-то ты не договариваешь.
Может, солдата перед этим избили?
Если живой молодой солдат для тебя не человек,а всего лишь ЛС,
то ты ****, а не командир, ты такая же **** как "маршал Жюков".
Гнать вас таких надо, получаете зарплату за ни хрена не деланье.
Страна без Крыма и без Донбасса с такими недозащитниками.
Где была в Крыму ваша офиценрская честь ???
Ни одна морда даже из кустов, из-за угла не пальнула по оккупантам.
Не кинула гранату - так нахрен вас тогда кормить ???
Ты ОБЯЗАН знать всё о человеке, которым командуешь.
Ты обязан ВСЁ предусмотреть, иначе нахрен ты там сдался !!!
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01.10.2021 07:27 Відповісти
Суче..нок это ты! У меня раньше хранилась целая коллекция документов о таком геройстве солдат. Солдат это ребенок с выросшим половым органом. Если среди людей 90 %придурков ( это заключение учёных) то среди солдат их сколько ?. Вот почему то среди чеченцев такого кретинизма намного меньше. Когда скоты родители отправляют своего неблагополучного чада на перевоспитание в армию они надеются что душеспасительными беседами из их отморозка человека сделают.
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01.10.2021 08:52 Відповісти
Когда вы скоты армию ( солдат) голодом морили вы дебилы думали что такая армия вас уродов защищать будет? Армия была только в вашем больном воображении и она была вами уничтожена ещё в 90 х. Я уже писал что были случаи когда увольняли солдат на несколько месяцев раньше из за голода. Вы же ни с кем не собирались воевать. Получили что хотели
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01.10.2021 08:57 Відповісти
В том же Крыму служили местные по той причине чтобы их дома кормили. Они будут кидать гранаты в своих родителей? А когда офицеры на Донбассе подрывали себя последней гранатой где ты гнида был?
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01.10.2021 09:04 Відповісти
Я сказал, что надо было открыть огонь по ОККУПАНТАМ !!!
По вооружённым "человечкам", которые блокировали воинские части.
А ты что пишешь -открывать огонь по родителям ?
Какая же ты гнида.
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01.10.2021 12:46 Відповісти
Путин отдал приказ при малейшем влвооружённом сопротивлении
"зелёным человечкам" возвращаться обратно.
НИКАКОГО ЗАХВАТА КРЫМА БЫ НЕ БЫЛО,
если бы ХОТЬ ОДИН так называемый "военный" выпустил очередь из кустов.
За что вас кормить ?
Вы и сухаря не заслужили.
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01.10.2021 12:49 Відповісти
Совершенно верно!
И у меня в части здоровенній сержант Ежов вывалился из грузовика, грациозно оперевшись о незакреплённый задний борт при виде проходивших мимо девиц!
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01.10.2021 18:49 Відповісти
Нацгвардия там командиры мусора и понятия мусорские...это не солдаты..
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02.10.2021 08:45 Відповісти
 
 