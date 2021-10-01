РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7881 посетитель онлайн
Новости
1 893 7
Укрзализныця (2686) Энергоатом (402) электроэнергия (770) Кубраков Александр (221) Большая стройка (728)

"Укрзализныця" сэкономила 4 млрд грн при закупке электроэнергии у "Энергоатома", - Кубраков

"Укрзализныця" приобрела 4,9 мВт/ч электроэнергии у "Энергоатома", что позволит сэкономить 4 млрд грн и направить больше средств на модернизацию сети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Средневзвешенная цена по итогам аукциона составляет 1105 грн за МВт/ч, это будет зафиксировано в контракте. По сравнению с сентябрем этого же года, цена упала почти вдвое. Средневзвешенная цена контракта - самая низкая в 2021 году. И она будет зафиксирована в следующем году, без риска сезонных колебаний", - сказал министр.

Отмечается, что заключение контракта стало возможным решению  Кабмина, позволившему Энергоатому и другим субъектам государственной генерации продавать электроэнергию Укрзализныце на период до 3-х лет по специальной упрощенной процедуре. Правительство также установило предельные цены для аукционов.

"Благодаря этим решениям " Укрзализныця" сэкономит минимум 4 млрд грн на электроэнергии. Это те средства, которые можно будет направить на инфраструктурные проекты, обновление железнодорожных путей, станций, вагонов и локомотивов", - пояснил Кубраков.

В частности, речь идет об электрификации железной дороги в рамках президентской программы "Большая стройка". Проект уже начали реализовывать: электрифицировали 11 км на участке Киев - Васильков-1 и 30 км на участке Черкассы - Т.Шевченко. Также продолжается электрификация 6,9 км на участке Черноморская - Береговая в Одесской области.

Как сообщалось, Укрзализныця привлечет 500 млн евро на развитие железнодорожного транспорта по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". За эти средства приобретут поезда Stadler для пригородных электричек и планируют локализовать производство, построив новый завод в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" запустила первый контейнерный поезд с экспортным грузом в Китай. ФОТО

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо шо... приобрели 4,9 мВт/ч (милиВат/ч) за 4 млрд гривен? это шош получается 1кВатт,час будет стоить 1(кВат,ч)/0.0049(кВат/ч)*4( млрд) = 204 миллиарда? пятнница, утра, а в "Цензоре" уже бухие в хлам авторы.
показать весь комментарий
01.10.2021 09:23 Ответить
А ведь обратно: "Средневзвешенная цена по итогам аукциона составляет 1105 грн за МВт/ч, это будет зафиксировано в контракте. Источник: "
показать весь комментарий
01.10.2021 09:26 Ответить
це зрозуміло, не зрозуміло чого дурнів держать в редакції.. ""Укрзализныця" приобрела 4,9 мВт/ч электроэнергии у "Энергоатома" "
показать весь комментарий
01.10.2021 11:03 Ответить
https://glavcom.ua/news/za-rik-leshchenko-zarobiv-na-ukrzaliznici-25-mln-grn-deklaraciya-746635.html За рік Лещенко заробив на «Укрзалізниці» 2,5 млн грн - декларація

показать весь комментарий
01.10.2021 09:28 Ответить
Дыбила уволили и пошла экономия)
показать весь комментарий
01.10.2021 11:15 Ответить
4 млрд. заощадила, але вкрала на закупівлі підроблених запчастин. Одним хизуємось, інше приховуємо
показать весь комментарий
01.10.2021 10:09 Ответить
 
 