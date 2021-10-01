Более 80 тыс. переселенцев нуждаются в жилье, - Резников

Более 80 тысяч внутренне перемещенных лиц в той или иной степени заявили о потребности в получении жилья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Сейчас более 80 тысяч ВПЛ тем или иным способом заявили о потребности в получении жилья. Около 20 тысяч ВПЛ зарегистрировались в программе льготных ипотечных кредитов. И мы попытались посмотреть на вопрос обеспечения жильем под разным углом", - отметил министр.

По словам Резникова, в прошлом году впервые с 2014 года введены компенсации гражданам за разрушенное жилье.

"В этом году ее получат около 300 семей. По сравнению с прошлым годом, в 2021 в 6 раз (с 20 млн до 125 млн гривен) увеличен объем финансирования на приобретение временного жилья для ВПЛ. Это 325 объектов", - добавил вице-премьер.

Также читайте: Резников о заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу: Россия предлагала вещи, нарушающие принципы принятия решений в ОБСЕ