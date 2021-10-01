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жилье (868) переселенцы (528) Резников (1168)

Более 80 тыс. переселенцев нуждаются в жилье, - Резников

Более 80 тыс. переселенцев нуждаются в жилье, - Резников

Более 80 тысяч внутренне перемещенных лиц в той или иной степени заявили о потребности в получении жилья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Сейчас более 80 тысяч ВПЛ тем или иным способом заявили о потребности в получении жилья. Около 20 тысяч ВПЛ зарегистрировались в программе льготных ипотечных кредитов. И мы попытались посмотреть на вопрос обеспечения жильем под разным углом", - отметил министр.

По словам Резникова, в прошлом году впервые с 2014 года введены компенсации гражданам за разрушенное жилье.

"В этом году ее получат около 300 семей. По сравнению с прошлым годом, в 2021 в 6 раз (с 20 млн до 125 млн гривен) увеличен объем финансирования на приобретение временного жилья для ВПЛ. Это 325 объектов", - добавил вице-премьер.

Также читайте: Резников о заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу: Россия предлагала вещи, нарушающие принципы принятия решений в ОБСЕ

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Топ комментарии
+2
Я из Луганска. У меня в квартире лежат награды от Губернаторов Украинских областей, Министра Обороны Украины и от Президента Украины полученные (в 2015-2017 гг) за вклад в защиту территориальной целостности Украины, 5 флагов Украины с подписями более чем 200 солдат с передовой (некоторых к сожалению больше нет в живых), только в моих кикиморах было грохнуто не менее 10 сепаров (это из того что мне лично рассказывали бойцы которые ими пользовались). Но я же гребанный Даунбасёнышь, не могли бы Вы - Герой, сказать какой Ваш вклад в защиту Украины, по сравнению со мной? наверно Вы как минимум лично завалили Захарченко.
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01.10.2021 09:58
+2
А какого черта я должен был всю жизнь платить налоги, чтоб когда государство должно было защитить меня оно лапки к верху и тикать. Какого черта я как только переехал на подконтрольную территорию то сразу должен был начать платить налоги? Если бы государство не драло бы с меня налоги и разрешило бы самооборону, я бы ещё в 2014 всех бы настрелял перед сдан ем СБУ. Но так как государство мне запретило устраивать самосуд, а сказало что на мои налоги само будет за меня разбираться - то ваша предъява никчёмна
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01.10.2021 10:13
+1
Чому ці перемєщонниє ліца не звільняють рідну землю від окупанта а порозповзались як воші по всій Україні?
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01.10.2021 10:03
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01.10.2021 09:39 Ответить
Я из Луганска. У меня в квартире лежат награды от Губернаторов Украинских областей, Министра Обороны Украины и от Президента Украины полученные (в 2015-2017 гг) за вклад в защиту территориальной целостности Украины, 5 флагов Украины с подписями более чем 200 солдат с передовой (некоторых к сожалению больше нет в живых), только в моих кикиморах было грохнуто не менее 10 сепаров (это из того что мне лично рассказывали бойцы которые ими пользовались). Но я же гребанный Даунбасёнышь, не могли бы Вы - Герой, сказать какой Ваш вклад в защиту Украины, по сравнению со мной? наверно Вы как минимум лично завалили Захарченко.
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01.10.2021 09:58 Ответить
Чому ці перемєщонниє ліца не звільняють рідну землю від окупанта а порозповзались як воші по всій Україні?
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01.10.2021 10:03 Ответить
А какого черта я должен был всю жизнь платить налоги, чтоб когда государство должно было защитить меня оно лапки к верху и тикать. Какого черта я как только переехал на подконтрольную территорию то сразу должен был начать платить налоги? Если бы государство не драло бы с меня налоги и разрешило бы самооборону, я бы ещё в 2014 всех бы настрелял перед сдан ем СБУ. Но так как государство мне запретило устраивать самосуд, а сказало что на мои налоги само будет за меня разбираться - то ваша предъява никчёмна
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01.10.2021 10:13 Ответить
Вам хтось заважав вступити у ЗСУ?
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01.10.2021 10:15 Ответить
Все что я мог: собирать одежду для солдат, вязать кикиморы, жарить пирожки, помогать раненым - я делал, это помимо моих налогов (поставки от меня солдатам принесли больше пользы, чем бы мой труп лежавший рядом).

Я так понимаю по Вашей логике, если Вас оградят то преступника Вы сами должны искать. А полиция просто так, для крышивания наркотрафика существует.

У меня перед Украиной есть обязанности, точно так же и у неё передо мной, как перед любым другим законопослушным гражданином.
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01.10.2021 10:23 Ответить
Все верно, но Вы же сами написали: "как перед любым другим законопослушным гражданином." Не только переселенцы нуждаются в жилье. Просто власть пользуется «divide et impera», и судя по комментариям - пользуется успешно.....

Вам спасибо.
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01.10.2021 10:53 Ответить
Я нє пєрєсєлєнєц і територіїї не здавав, і мені теж не завадило б мати власне житло.
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01.10.2021 10:26 Ответить
У меня была квартира. Я территории не сдавал, это Украина за меня сделала. Живу на съемном жилье потому что Украина не смогла защитить мое право на частную собственность, не смотря на то что все положенные по закону обязательства с моей стороны я выполнял - налоги платил, в поле зрения полиции никогда не был, голосовал за Ющенко.
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01.10.2021 10:29 Ответить
Україна це народ який проживає на території держави. В першу чергу ці території зі зброєю в руках повинні були йти захищати ті хто там жив. Бачу в Києві цих вічно скиглячих дорослих, зрілих мужиків пєрєсєлєнцев які потікали, а їхні території повинні були захищати 18 річні діти строковики з автоматами в руках з Києва, Львова, Одеси і тд. З Донбасу трусливо втекла ціла армія мужиків пєрєсєленцев, якої б вистачило знищити увесь західний фронт РФ. І їм завжди в усьому винувата "Україна", наче це якась окрема форма розуму.
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01.10.2021 11:35 Ответить
 
 