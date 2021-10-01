С 1 октября тариф на электроэнергию снизился для части украинцев, - Минэнерго
Тариф на электроэнергию с 1 октября снизился для 80% украинцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.
"Для 80% населения Украины тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 составит 1,44 грн за кВт/ч при условии потребления до 250 кВт/ч в месяц. Для всех, кто потребляет более 250 кВт/ч в месяц, цена остается неизменной - 1,68 грн за весь объем потребления", - говорится в сообщении.
Благодаря разработанной Минэнерго финансовой модели возложения специальных обязательств (ПСО) государственные производители электроэнергии, НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", которые обеспечивают выполнение спецобязательств, получили право продавать весь объем выпускаемой продукции на рыночных условиях.
За счет полученного дохода государственная генерация будет компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии.
Пожалуйста, подождите...
Чи таке можливе?
В 2019 році народ сам заліз в "мішок-сидір". Питання як безкровно вилізти ?
Живущий один потребляет 200 квт и платит дешевле. Живущие вчетвером потребляют 400 квт и платят дороже. Хотя на одного у них получается 100 квт.
350*1,68=588грн
350*1,44=504грн
от этих 80 грн,мне ни холодно,ни жарко.
Как мы заблуждались.
Думаєте це якась там економіка, розрахунки?
НІ!
Це дуже і дуже просто, майже так як «просто припинити стріляти»: ПРОСТО ПІДПИСАТИ МЕМОРАНДУМ ПРОТИ ПІДНЯТТЯ ТАРИФІВ, як це зробив Зепотерпіллєр 😆
Бойлер...плита...духовка...стиралка...холодильник..насос для воды...и светодиодные лампы..