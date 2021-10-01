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тарифы (1791) электроэнергия (770) Минэнерго (359)

С 1 октября тариф на электроэнергию снизился для части украинцев, - Минэнерго

С 1 октября тариф на электроэнергию снизился для части украинцев, - Минэнерго

Тариф на электроэнергию с 1 октября снизился для 80% украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

"Для 80% населения Украины тариф на электроэнергию с 1 октября 2021 составит 1,44 грн за кВт/ч при условии потребления до 250 кВт/ч в месяц. Для всех, кто потребляет более 250 кВт/ч в месяц, цена остается неизменной - 1,68 грн за весь объем потребления", - говорится в сообщении.

Благодаря разработанной Минэнерго финансовой модели возложения специальных обязательств (ПСО) государственные производители электроэнергии, НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", которые обеспечивают выполнение спецобязательств, получили право продавать весь объем выпускаемой продукции на рыночных условиях.

За счет полученного дохода государственная генерация будет компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии.

Также читайте: Минэнерго просит 2,1 млрд грн из госбюджета на зарплаты шахтерам

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Топ комментарии
+11
Ну так за 59 грн "куплю шкарпетки с отливом" і в махну Трускавецький Аніверситет.
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01.10.2021 09:52
+7
целых 59 грн экономя если потратил 249 квт... вот это заживём!! вот он конец эпохи бедности!!
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01.10.2021 09:46
+6
Окуенно справедливо.
Живущий один потребляет 200 квт и платит дешевле. Живущие вчетвером потребляют 400 квт и платят дороже. Хотя на одного у них получается 100 квт.
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01.10.2021 09:49
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целых 59 грн экономя если потратил 249 квт... вот это заживём!! вот он конец эпохи бедности!!
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01.10.2021 09:46 Ответить
Ну так за 59 грн "куплю шкарпетки с отливом" і в махну Трускавецький Аніверситет.
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01.10.2021 09:52 Ответить
Так они подонки намутили тихо тихо сначала когда приняли Постанову речь шла что до 250 квт час по 144 копейки- а свыше 250 с 251 и выше по 168 копеек однако потом впарили приписку ЗА ВЕСЬ ОБЬЕМ и всунули сие творчество какой то додаток Постанову КМУ по сути Постанова КМУ противоречит Конституции.... статья 24 равенство всех граждан ...а тут введя талоны и продразвёрстку поделили людей со светом на евреев белых нигеров и гоев... а ведь ничего сложного в том что тем более так и было до 100 квт час 90 копеек свыше 168 копеек было а тут они не смогли Наперсток Ахметович и бабушка Беня смотрите падлы не пожалейте в жадности как бы вам бошку не отрубили.. твари ...они евреи просят не называть их плохим словом так вас евреев "выносить с Украины" просто будут.... пора уже и давно очевидное не уберешь- если "маланская рожа" у Премьера, то же самое у министров и фракции Слуг в Раде и у Президента Вовы то как говорят- очевидное не заретушируешь и трусселя снимать им не надо весь интерфейс и анфас и профиль говорит сам за себя...
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01.10.2021 11:37 Ответить
Чекаю коли ж нарешті в Ізраїлі виберуть премєр-міністра з "иссконно русской фамилией Иванов". Тоді повірю, що добрим для народу Президентом України може бути український єврей.

Чи таке можливе?
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01.10.2021 21:21 Ответить
Ха расскажу историю из собственной жизни в далеком прошлом при Горбачеве довелось мне побывать в Москве... и не просто в Москве, а в ЦК КПСС- Приемная Справочная- так она называлась и попасть на прием мог не каждый..так вот я попал.... мало что заставили раз0деться до свитера и штанов так еще заставили все бумаги вопрос мой касался медицины и инвалидности полный дипломат так вот все бумаги охрана в форме милиции- комитетчики обшмагали..дипломат заставили пустым сдать в гардероб с вещами.. еле разрешили взять с собой тюбик валидола.. бумаги против себя в руках!!!! возле огромных дверей была вкручена златыми болтами золотая табличка в гравировкой Начальник подначальника помощника секретаря и так далее Иванов Иван Иванович... когда я побачыв Иванова то чуть не вскрикнул..по-одесски - Мойша!? а шо ты тут делаешь то в ЦК партии... идет прием и каждые полторы минуты специально засек по часам на руке заходит в кабинет мент охранник комитетчик в звании сержанта... я психанул и сказал уберите этого чудО.... я к вам пришел на прием... а он меня просто бесит каждые полторы минуты шмыг и шмыг... я вас убивать не буду и не желаю... хотя мог бы и голыми руками но нафиг мне сие надо..я пришел к вам за помощью... тот покраснел и сказал сержанту -мол не заходить и хотя бы минут 20 мы имели спокойный разговор по делу....
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01.10.2021 21:32 Ответить
Мені розказав свою історію з свого дитинства один поважний чоловік, був директором великого обласного об'єднання, член обкому партії. В 30 роки, коли він був підлітком його батько-шофер привіз заночувати Мойшу-організатора колгоспів. Випивши самогонки і зївши курочку, Мойша втратив пильнісь і сказав бакові: ви, мужики, всі в нас тепер в цій торбі і показав "сидора" і нам залишилось затягнути тільки шворку на ньому" і наглядно смикнув за шворку і затягнув вузол на мішку. Ця сцена з затягнутим Мойшею "сидором" закарбувалась йому на все життя.

В 2019 році народ сам заліз в "мішок-сидір". Питання як безкровно вилізти ?
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01.10.2021 21:47 Ответить
Молодцы!
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01.10.2021 09:46 Ответить
Да, тоже никогда не понимал этого, но, видать подстёгивают экономить.
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01.10.2021 10:08 Ответить
Не так это работает с населением, так работает если бы вы были заводом и заказывали мощность, как делают юридические и там за опт скидки, но и а за перелимит платится штраф большой, заказали 600кВт и выше нельзя, магазины, заводы и т.д. это прекрасно знают, это нужно для прогнозирования генерации, закупки угля, закупки энергии от СЭС и т.д. Население же платит по факту без предзаказа лимита мощности, и идет примерный прогноз потребления, чтобы рассчитать сжигание угля и т.д. Если население начинает брать больше, то тот же ахметов запускает дополнительную мощность на своих ТЭЦ, а это дороже в генерации и значит больше нормы = дороже. Энергосистема, это не канистра, и если включается много потребителей, то напряжение начинает падать и если не включать дополнительную генерацию, то будет в розетках 100-160В. Для примера, локально свет притухает, когда холодильник стартует или бойлер работает, но там мощность подстанции ограничена, но аналогично и в энергосистеме если дефицит генерации и много потребителей и страдают все в итоге.
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01.10.2021 10:48 Ответить
что за фуфло? 80% потребляет электроэнергии меньше 250 кВт? 80% живут при лучине и из электроприборов у них только советское проводное радио?
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01.10.2021 09:47 Ответить
если не использовать водонагреватель, то в квартире реально это потребление! ну и конечно если без кондиционера... но промотивировать так населениие снизить потребление не получится: родитель потребляют около 300 кВт с водогреем... если перестанут им пользоваться, то куба 3 воды им надо горячей в месяц, а это порядка 250 грн... а экономия на э/э 50 грн! бред в общем то... это для бедных совсем, которые 2000 грн пенсии имеют, 90 кВт потребляют и горячей водой не пользуются... но тоже снижение для них 27 грн примерно(( не густо
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01.10.2021 10:03 Ответить
Куб горячей воды тоит больше 100 грн. А с бойлером в 2 - 2,5 раза дешевле. Мы живем с женой вдвоем, летом ходим в душ 2-3 раза на день, зимой 1-2 раза на день. Электричества уходит на бойлер максимум 50 - 60 грн в месяц + ко всему. В итоге получается в среднем 200 грн
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01.10.2021 10:11 Ответить
😀 80 процентов потребляют меньше 250 квт?? Не смешите мои тапки....
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01.10.2021 09:47 Ответить
Окуенно справедливо.
Живущий один потребляет 200 квт и платит дешевле. Живущие вчетвером потребляют 400 квт и платят дороже. Хотя на одного у них получается 100 квт.
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01.10.2021 09:49 Ответить
По закону на один счётчик = один лимит, там сделано давно и нормально. Но с другой стороны и коммуналка делится на 4 человека и платить проще, а если один, то всё одному платить. Если 4 человека из которых 2 детей, ну тогда уже нужно понимать, что рожая детей - это траты и большие траты. Или покупать жилье, имея одно жилье, то на второе заработать можно. Я платил аренду и при этом еще и собирал, начал после универа и 11 лет собирал и вот недавно купил себе жилье (в среднем по 200 у.е. откладывал, половина от з.п., была бы з.п. выше, то быстрее бы собрал, работал и сантехником и электриком, сейчас уже инженером). Знакомые с работающими родителями поднапряглись и за 6 лет купили себе квартиру и работают на обычной работе со средней з.п. каждый по 100 у.е. в месяц * 12 месяцев и на 6 лет = 4*7200 = 28800 у.е. и за такие деньги себе уже жилье в обл. центре или не далеко от Киева можно купить. Но увы многие люди деньги гасят в никуда, кофе каждый день 15 грн, а в год это 3600грн примерно и это только кофе один раз в день 5 раз в неделю, а сигареты, а погулять, а отдохнуть, а телефон новый вышел и купить, хотя старый еще норм и т.д. и в итоге много денег уходит в никуда, а потом куча хлама и 1к квартирка на 4-х, часто даже авто есть хорошее, но при этом живут с мамой штабелями, таких хватает, просто люди не умеют долго копить, срываются и бегут покупать очередной хлам ненужный, но навязанный хотелкой.
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01.10.2021 11:10 Ответить
В нас появилось суспільство споживачів і шмотколюбів
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01.10.2021 21:26 Ответить
А что льготы на электоротопление не будет? Аттракцион невиданной щедрости только на 250квт заканчивается?
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01.10.2021 10:02 Ответить
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01.10.2021 10:04 Ответить
частный сектор,бойлер,морозилка большая,холодильник,стиралка,два компа,телевизор,лампы освещения...периодично электроинструмент. среднее потребление по году 350 кВт.

350*1,68=588грн
350*1,44=504грн
от этих 80 грн,мне ни холодно,ни жарко.
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01.10.2021 10:05 Ответить
"за весь объём потребления"
Как мы заблуждались.
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01.10.2021 10:09 Ответить
Ну у меня потребление около 350, если постараться то можно конечно вложится в 250 но оно того не стоит.
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01.10.2021 10:18 Ответить
Инициатива в-общем то похвальная, но непродуманная. Вот я живу в квартире у которой три собственника и плачу за всех троих, как мне поступить? На одного человека 250 кВт реальная цифра, говорю это при наличии теплого пола и бойлера. Всплеск потребления наблюдается только в переходной период весной и осенью, когда теплый пол пытается компенсировать отсутствие центрального отопления. Но ДТЭК не заинтересована в решении проблемы - в мутной водичке лучше рыба ловится.
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01.10.2021 10:21 Ответить
Як зробити щоб тарифи не зростали?
Думаєте це якась там економіка, розрахунки?

НІ!
Це дуже і дуже просто, майже так як «просто припинити стріляти»: ПРОСТО ПІДПИСАТИ МЕМОРАНДУМ ПРОТИ ПІДНЯТТЯ ТАРИФІВ, як це зробив Зепотерпіллєр 😆
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01.10.2021 10:26 Ответить
Про 80% брехня, в половину еще можно поверить. Вот у меня около 300 кВт выходит в среднем, это потребление на троих в доме.
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01.10.2021 10:28 Ответить
Как оно у вас выходит?? Наверное газ есть?? У меня меньше чем 750 никак не выходит...
Бойлер...плита...духовка...стиралка...холодильник..насос для воды...и светодиодные лампы..
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01.10.2021 10:35 Ответить
..холодильник и насос для воды..
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01.10.2021 10:36 Ответить
Вам бы двух зонный счётчик с такими расходами установить, и тот же бойлер купить больше и включать на ночь + стиралку на ночь. Я так делал в квартире, экономия сразу и достаточно быстро окупилась установка двух зонного счётчика. Многие не мониторят что и куда расходуется и потом в конце месяца счета.
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01.10.2021 11:19 Ответить
Мера на от@бись.Благодетели херовы.
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01.10.2021 10:31 Ответить
Брехня! Сперва убрали льготный тариф до 100 кватт и сделали все по 1,68 грн, теперь якобы"снизили" до 1,44 грн и на выходе имеем больше, чем до повышения. Кто не верит, может сам пересчитать.
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01.10.2021 10:53 Ответить
Пільговий тариф на електроенергію був 90 копійок за перші 100 кВт-годин. Клоуни його скасували і підняли тариф 1,68 грн за 1 кВт. Тепер клоуни подають як велике досягнення пільговий тариф 1,44 грн за 250 кВт. Дякуйте Бубочці за те що 1,44 грн краще ніж 0,90 грн.
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01.10.2021 11:13 Ответить
Граждане,да обратите ж вы,наконец,внимание,что тариф,на самом деле не 1.68! Я плачУ 1.68+0.2*1.68=2.016 грв! То есть для потребителя более 2 гривен давно!
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01.10.2021 11:08 Ответить
У зимовий період із такою "дикою" ціною за газ-і 80% українців споживають до 250 квт. ел.енергії на місяць? Брешуть,паскуди! Все більше і більше народу переходить на твердопаливний і електрообігріви своїх осель. Так що нехай вуха "гріють" якомусь афгано-українцю,що нещодавно прибув до своєї "неньки"-України і ще не "в"їхав" в ту енергоспоживчу ситуацію,що в ній склалась. Може й повірить. І ми,так би мовити старожили, повірили , якщо б в Міненрго чесно сказали,що усього 15-20% українців споживають ел.енергії до 250 квт. на місяць, решта-набагато більше. Отже нехай ідуть в ср**ку зі своїми знижками цін.
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01.10.2021 11:54 Ответить
Пора гнати вже "Зебеней"
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01.10.2021 21:27 Ответить
 
 