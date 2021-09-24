Минэнерго просит 2,1 млрд грн из госбюджета на зарплаты шахтерам

Министерство энергетики обратилось к Верховной Раде с просьбой выделить 2,1 млрд грн на зарплаты шахтерам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу министерства.

"Своевременная выплата заработной платы и социальная защита шахтеров должны быть обеспечены полностью. Если депутаты поддержат предложение Минэнерго и проголосуют за такие законодательные изменения, то мы сможем завершить 2021 год без текущих долгов", - отметил заместитель министра энергетики Алексей Кураков.

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Для выплат зарплаты шахтерам в 2021 году и полного погашения нынешней задолженности необходимо 2,1 млрд грн.

Минэнерго обратилось письмом в комитет Верховной Рады с предложениями о внесении соответствующих изменений в Государственный бюджет 2021 года.