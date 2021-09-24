РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10709 посетителей онлайн
Новости
866 7

Минэнерго просит 2,1 млрд грн из госбюджета на зарплаты шахтерам

Минэнерго просит 2,1 млрд грн из госбюджета на зарплаты шахтерам

Министерство энергетики обратилось к Верховной Раде с просьбой выделить 2,1 млрд грн на зарплаты шахтерам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу министерства.

"Своевременная выплата заработной платы и социальная защита шахтеров должны быть обеспечены полностью. Если депутаты поддержат предложение Минэнерго и проголосуют за такие законодательные изменения, то мы сможем завершить 2021 год без текущих долгов", - отметил заместитель министра энергетики Алексей Кураков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец. ИНФОГРАФИКА

Для выплат зарплаты шахтерам в 2021 году и полного погашения нынешней задолженности необходимо 2,1 млрд грн.

Минэнерго обратилось письмом в комитет Верховной Рады с предложениями о внесении соответствующих изменений в Государственный бюджет 2021 года.

шахтеры (655) заработная плата (2400) Минэнерго (363)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мы Ахметыч покупает уголь в Пильше. Что это за Шахтеры то такие? Кормильцы с домбаса? Денег им дать? Может еще ключ от квартиры?
показать весь комментарий
24.09.2021 10:29 Ответить
павлоградуголь ахметки прекрасно работает. и платит хорошие зп
показать весь комментарий
24.09.2021 10:32 Ответить
Чего ты мелешь?у ахметки люди по 40штук стабильно имеют на автоматизированных лавах...а на государственных люди на молотке свои 15 два месяца ждут.И чтоб ты знало-гос шахты,в которые государство по прежнему не вкладывает ни копейки денег на развитие и поддержку, у нас в стране не только в бумбасе а имеются и на западе Украины...
показать весь комментарий
24.09.2021 13:44 Ответить
На кацапский газ по 30000 грв. за 1000 куб., деньги есть, на свой уголь и шахтеров денег нет, все правильно...
показать весь комментарий
24.09.2021 10:54 Ответить
все вопросы к бене
показать весь комментарий
24.09.2021 10:55 Ответить
так шахты в Украине в частных руках или как? если в частных, то почему Минэнерго должно выплачивать зарплаты...
показать весь комментарий
24.09.2021 11:22 Ответить
Речь идёт о гос.шахтах. Но их дешевый уголь покупает частник. Его родимого мы и дотируем.
показать весь комментарий
24.09.2021 11:46 Ответить
 
 