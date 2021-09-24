Міненерго просить 2,1 млрд грн з держбюджету на зарплати шахтарям
Міністерство енергетики звернулося до Верховної Ради з проханням виділити 2,1 млрд грн на зарплати шахтарям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу міністерства.
"Своєчасна виплата заробітної плати і соціальний захист шахтарів мають бути забезпечені повністю. Якщо депутати підтримають пропозицію Міненерго та проголосують за такі законодавчі зміни, то ми зможемо завершити 2021 рік без поточних боргів", – зазначив заступник міністра енергетики Олексій Кураков.
Для виплат зарплати шахтарям у 2021 році і повного погашення цьогорічної заборгованості необхідно 2,1 млрд грн.
Міненерго звернулося листом до профільного комітету Верховної Ради з пропозиціями щодо внесення відповідних змін до Державного бюджету 2021 року.
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МыАхметыч покупает уголь в Пильше. Что это за Шахтеры то такие? Кормильцы с домбаса? Денег им дать? Может еще ключ от квартиры?