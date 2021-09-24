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Міненерго просить 2,1 млрд грн з держбюджету на зарплати шахтарям

Міненерго просить 2,1 млрд грн з держбюджету на зарплати шахтарям

Міністерство енергетики звернулося до Верховної Ради з проханням виділити 2,1 млрд грн на зарплати шахтарям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу міністерства.

"Своєчасна виплата заробітної плати і соціальний захист шахтарів мають бути забезпечені повністю. Якщо депутати підтримають пропозицію Міненерго та проголосують за такі законодавчі зміни, то ми зможемо завершити 2021 рік без поточних боргів", – зазначив заступник міністра енергетики Олексій Кураков.

Також читайте: Шахтарям виплатять 653 млн грн боргів із зарплат, - Міненерго

Для виплат зарплати шахтарям у 2021 році і повного погашення цьогорічної заборгованості необхідно 2,1 млрд грн.

Міненерго звернулося листом до профільного комітету Верховної Ради з пропозиціями щодо внесення відповідних змін до Державного бюджету 2021 року.

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шахтарі (537) зарплата (2238) Міненерго (1402)


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Мы Ахметыч покупает уголь в Пильше. Что это за Шахтеры то такие? Кормильцы с домбаса? Денег им дать? Может еще ключ от квартиры?
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24.09.2021 10:29 Відповісти
павлоградуголь ахметки прекрасно работает. и платит хорошие зп
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24.09.2021 10:32 Відповісти
Чего ты мелешь?у ахметки люди по 40штук стабильно имеют на автоматизированных лавах...а на государственных люди на молотке свои 15 два месяца ждут.И чтоб ты знало-гос шахты,в которые государство по прежнему не вкладывает ни копейки денег на развитие и поддержку, у нас в стране не только в бумбасе а имеются и на западе Украины...
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24.09.2021 13:44 Відповісти
На кацапский газ по 30000 грв. за 1000 куб., деньги есть, на свой уголь и шахтеров денег нет, все правильно...
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24.09.2021 10:54 Відповісти
все вопросы к бене
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24.09.2021 10:55 Відповісти
так шахты в Украине в частных руках или как? если в частных, то почему Минэнерго должно выплачивать зарплаты...
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24.09.2021 11:22 Відповісти
Речь идёт о гос.шахтах. Но их дешевый уголь покупает частник. Его родимого мы и дотируем.
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24.09.2021 11:46 Відповісти
 
 