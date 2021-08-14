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борг (329) заробітна плата (1019) шахтарі (243) Міненерго (361)

Шахтарям виплатять 653 млн грн боргів із зарплат, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Шахтарям виплатять 653 млн грн боргів із зарплат, - Міненерго

653 млн грн на зарплати шахтарям буде перераховано 16 серпня, як і планувалося. Саме таку суму Міністерство енергетики України спрямувало через Міністерство фінансів для виплати заробітної плати шахтарям українських державних шахт.

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики, кошти в розмірі 653 029,0 тис. грн. повинні бути перераховані на підприємства галузі вже в понеділок, 16 серпня.

"Ми добре знаємо про проблеми шахтарів, щодня на зв’язку і з профспілками, і з представниками місцевої влади, і з керівництвом шахт. Усі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші і що для цього робиться. Тому закликаю не використовувати результати планової та системної роботи у цьому напрямку як можливість отримати політичні дивіденди. Питання на постійному контролі.

На сьогодні Міненерго отримало усі погодження в Уряді, бюджетному комітеті Верховної Ради і вже у понеділок, як і планувалось, Міністерство фінансів направить кошти для виплат заробітної плати.

Усі розуміють, що питання вугільної промисловості треба вирішувати стратегічно. Люди мають бути спокійними за своє майбутнє. Разом із міжнародними партнерами ми працюємо над планом трансформації і державних шахт і вугільних регіонів у цілому", - сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Також читайте: Зарплату медикам з Львівщини, які оголосили голодування, не платять через прорахунки керівництва лікарні, - НСЗУ

За ініціативою Міненерго прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики на 2021 рік" від 14.07.2021 № 760-р, яким здійснено перерозподіл видатків розвитку, передбачених Міненерго в 2021 році.

Станом 06.08.2021 вугледобувними підприємствами Міненерго проведено інвентаризацію за квітень-червень 2021 року і після затвердження розподілу зазначених коштів між одержувачами, Міненерго звернулось до Мінфіну із запитом спрямувати кошти в сумі 653 029,0 тис. грн. на виплату заробітної плати шахтарям.
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Топ коментарі
+6
А как там уголовная ответственность за невыдачу зарплаты работает или ее уж нет?
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14.08.2021 22:05
+3
Цікаво ,бодай хтось відповість за затримку з/п ,згідно чинного законодавства ??? Чи не прокуротура має наглядати за дотриманням законодавства і карати порушників ???)))
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14.08.2021 21:36
+2
653 ляма хорошая цифра. Остается озвучить вторую составляющую цифру этого действа: скольким шахтерам упадет хоть кусочек от такого ломтя?
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14.08.2021 21:17
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653 ляма хорошая цифра. Остается озвучить вторую составляющую цифру этого действа: скольким шахтерам упадет хоть кусочек от такого ломтя?
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14.08.2021 21:17 Відповісти
А мені цікаво скільки таких шматочків отримає Ахмєтов ? Він ще Лувр або Букінгемський палац не купив ? Ушльопки , бл..ь !
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15.08.2021 06:17 Відповісти
Шахтарям виплатять 653 млн грн боргів із зарплат, - Міненерго - Цензор.НЕТ 8953
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14.08.2021 21:24 Відповісти
хорошо знаем...ежедневно на связи...так какого куя тогда во время не платите?!
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14.08.2021 21:30 Відповісти
Безвідповідальність породжує вседозволеність(беспредел) !!!)))
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14.08.2021 21:37 Відповісти
Ахмєто голодує постійно , не вистачає йому , щоб заплатити за квартиру в Лондоні , а "народная бразільская" команда шахтьор потребує постійної підпитки . "Ета же всьо для людєй !"- а Ви кажете про якісь нікому не потрібні зарплати !!!
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15.08.2021 06:22 Відповісти
Шахтарям виплатять 653 млн грн боргів із зарплат, - Міненерго - Цензор.НЕТ 4715
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14.08.2021 21:31 Відповісти
Цікаво ,бодай хтось відповість за затримку з/п ,згідно чинного законодавства ??? Чи не прокуротура має наглядати за дотриманням законодавства і карати порушників ???)))
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14.08.2021 21:36 Відповісти
А почему вообще образовался этот долг? Не пора ли всерьез спросить с владельцев шахт и их "кураторов" в правительстве? Что, уголь на складах задерживается? Жаба давит отдавать заработанное? Все миллионов не хватает? Уверены, что не спросят и не накажут?
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14.08.2021 21:38 Відповісти
Читай уважніше-шахтарям державних шахт !!! Ключиве слово-державних !!!))))
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14.08.2021 21:39 Відповісти
Цифра ниочем. Это все деньги,половина,а может десятая часть или и того меньше?И потом о каких политических дивидендах речь?Люди отработали,в ведомостях есть начисленные цифры - будьте добры вовремя выплатить.Гать нахрен этого министра и всех профильных руководителей.Это ,по-моему, 2-х месячная зарплата министра.И шо за цирк узгоджувати зарплаты шахтеров в кабмине,Верховной Раде?Я в шоке.Шахтеры,не останавливайтесь,сносите головы своим руководителям.
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14.08.2021 21:50 Відповісти
А как там уголовная ответственность за невыдачу зарплаты работает или ее уж нет?
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14.08.2021 22:05 Відповісти
У нас в Каховке на заводе еще за ИЮНЬ ПРОШЛОГО 2020 года не выплатили зарплату,и субсидию хрен получишь-ведь начисляют.Полный 3,14здец!
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15.08.2021 12:07 Відповісти
Как же здесь без упоминания "невестки" обойтись 😄...
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14.08.2021 23:01 Відповісти
Кожному!
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15.08.2021 00:03 Відповісти
зебильный ФСС уже четвёртый месяц не оплачивает больничный онкобольному,
ему нечего есть ! Всем- пох.
C . уки и гниды зелёные, когда будете служить народу ?
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15.08.2021 00:06 Відповісти
Шахтарям виплатять 653 млн грн боргів із зарплат, - Міненерго - Цензор.НЕТ 1473
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15.08.2021 00:38 Відповісти
Oq
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15.08.2021 14:29 Відповісти
 
 