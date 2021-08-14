Шахтарям виплатять 653 млн грн боргів із зарплат, - Міненерго

653 млн грн на зарплати шахтарям буде перераховано 16 серпня, як і планувалося. Саме таку суму Міністерство енергетики України спрямувало через Міністерство фінансів для виплати заробітної плати шахтарям українських державних шахт.

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики, кошти в розмірі 653 029,0 тис. грн. повинні бути перераховані на підприємства галузі вже в понеділок, 16 серпня.

"Ми добре знаємо про проблеми шахтарів, щодня на зв’язку і з профспілками, і з представниками місцевої влади, і з керівництвом шахт. Усі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші і що для цього робиться. Тому закликаю не використовувати результати планової та системної роботи у цьому напрямку як можливість отримати політичні дивіденди. Питання на постійному контролі.

На сьогодні Міненерго отримало усі погодження в Уряді, бюджетному комітеті Верховної Ради і вже у понеділок, як і планувалось, Міністерство фінансів направить кошти для виплат заробітної плати.

Усі розуміють, що питання вугільної промисловості треба вирішувати стратегічно. Люди мають бути спокійними за своє майбутнє. Разом із міжнародними партнерами ми працюємо над планом трансформації і державних шахт і вугільних регіонів у цілому", - сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

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За ініціативою Міненерго прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики на 2021 рік" від 14.07.2021 № 760-р, яким здійснено перерозподіл видатків розвитку, передбачених Міненерго в 2021 році.

Станом 06.08.2021 вугледобувними підприємствами Міненерго проведено інвентаризацію за квітень-червень 2021 року і після затвердження розподілу зазначених коштів між одержувачами, Міненерго звернулось до Мінфіну із запитом спрямувати кошти в сумі 653 029,0 тис. грн. на виплату заробітної плати шахтарям.