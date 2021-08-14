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долг (1144) зарплата (2303) шахтеры (649) Минэнерго (216)

Шахтерам выплатят 653 млн грн долгов по зарплатам, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Шахтерам выплатят 653 млн грн долгов по зарплатам, - Минэнерго

653 млн грн на зарплаты шахтерам перечислят 16 августа, как и планировалось. Именно такую ​​сумму Министерство энергетики Украины направило через Министерство финансов для выплаты заработной платы шахтерам украинских государственных шахт.

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики, средства в размере 653 029,0 тыс. грн. должны быть перечислены на предприятия отрасли уже в понедельник, 16 августа.

"Мы хорошо знаем о проблемах шахтеров, ежедневно на связи и с профсоюзами, и с представителями местной власти, и с руководством шахт. Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги и что для этого делается. Поэтому призываю не использовать результаты плановой и системной работы в этом направлении как возможность получить политические дивиденды. Вопрос на постоянном контроле.

На сегодня Минэнерго получило все согласования в правительстве, бюджетном комитете Верховной Рады и уже в понедельник, как и планировалось, Министерство финансов направит средства для выплат заработной платы", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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По инициативе Минэнерго принято распоряжение Кабинета Министров Украины "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству энергетики на 2021 год" от 14.07.2021 № 760-р, которым осуществлено перераспределение расходов развития, предусмотренных Минэнерго в 2021 году.

По состоянию 6 августа угледобывающими предприятиями Минэнерго проведена инвентаризация за апрель-июнь 2021 года и после утверждения распределения указанных средств между получателями, Минэнерго обратилось в Минфин с запросом направить средства в сумме 653 029,0 тыс. грн. на выплату заработной платы шахтерам.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
А как там уголовная ответственность за невыдачу зарплаты работает или ее уж нет?
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14.08.2021 22:05
+3
Цікаво ,бодай хтось відповість за затримку з/п ,згідно чинного законодавства ??? Чи не прокуротура має наглядати за дотриманням законодавства і карати порушників ???)))
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14.08.2021 21:36
+2
653 ляма хорошая цифра. Остается озвучить вторую составляющую цифру этого действа: скольким шахтерам упадет хоть кусочек от такого ломтя?
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14.08.2021 21:17
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Правила форума Совет форумчан
653 ляма хорошая цифра. Остается озвучить вторую составляющую цифру этого действа: скольким шахтерам упадет хоть кусочек от такого ломтя?
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14.08.2021 21:17 Ответить
А мені цікаво скільки таких шматочків отримає Ахмєтов ? Він ще Лувр або Букінгемський палац не купив ? Ушльопки , бл..ь !
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15.08.2021 06:17 Ответить
Шахтарям виплатять 653 млн грн боргів із зарплат, - Міненерго - Цензор.НЕТ 8953
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14.08.2021 21:24 Ответить
хорошо знаем...ежедневно на связи...так какого куя тогда во время не платите?!
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14.08.2021 21:30 Ответить
Безвідповідальність породжує вседозволеність(беспредел) !!!)))
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14.08.2021 21:37 Ответить
Ахмєто голодує постійно , не вистачає йому , щоб заплатити за квартиру в Лондоні , а "народная бразільская" команда шахтьор потребує постійної підпитки . "Ета же всьо для людєй !"- а Ви кажете про якісь нікому не потрібні зарплати !!!
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15.08.2021 06:22 Ответить
Шахтарям виплатять 653 млн грн боргів із зарплат, - Міненерго - Цензор.НЕТ 4715
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14.08.2021 21:31 Ответить
Цікаво ,бодай хтось відповість за затримку з/п ,згідно чинного законодавства ??? Чи не прокуротура має наглядати за дотриманням законодавства і карати порушників ???)))
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14.08.2021 21:36 Ответить
А почему вообще образовался этот долг? Не пора ли всерьез спросить с владельцев шахт и их "кураторов" в правительстве? Что, уголь на складах задерживается? Жаба давит отдавать заработанное? Все миллионов не хватает? Уверены, что не спросят и не накажут?
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14.08.2021 21:38 Ответить
Читай уважніше-шахтарям державних шахт !!! Ключиве слово-державних !!!))))
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14.08.2021 21:39 Ответить
Цифра ниочем. Это все деньги,половина,а может десятая часть или и того меньше?И потом о каких политических дивидендах речь?Люди отработали,в ведомостях есть начисленные цифры - будьте добры вовремя выплатить.Гать нахрен этого министра и всех профильных руководителей.Это ,по-моему, 2-х месячная зарплата министра.И шо за цирк узгоджувати зарплаты шахтеров в кабмине,Верховной Раде?Я в шоке.Шахтеры,не останавливайтесь,сносите головы своим руководителям.
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14.08.2021 21:50 Ответить
А как там уголовная ответственность за невыдачу зарплаты работает или ее уж нет?
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14.08.2021 22:05 Ответить
У нас в Каховке на заводе еще за ИЮНЬ ПРОШЛОГО 2020 года не выплатили зарплату,и субсидию хрен получишь-ведь начисляют.Полный 3,14здец!
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15.08.2021 12:07 Ответить
Как же здесь без упоминания "невестки" обойтись 😄...
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14.08.2021 23:01 Ответить
Кожному!
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15.08.2021 00:03 Ответить
зебильный ФСС уже четвёртый месяц не оплачивает больничный онкобольному,
ему нечего есть ! Всем- пох.
C . уки и гниды зелёные, когда будете служить народу ?
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15.08.2021 00:06 Ответить
Шахтарям виплатять 653 млн грн боргів із зарплат, - Міненерго - Цензор.НЕТ 1473
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15.08.2021 00:38 Ответить
Oq
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15.08.2021 14:29 Ответить
 
 