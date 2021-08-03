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Новости
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Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец. ИНФОГРАФИКА

Ситуация усугубляется дефицитом украинского угля и высокой ценой импортного.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший министр энергетики Ольга Буславец, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверена, что шахтеры хотят получать зарплату за свой труд, а не ждать, когда на нее найдут средства в Госбюджете. Поэтому нужно создать им эти условия. Что мы вместо этого имеем сегодня❓

📍Дефицит украинского угля для государственной компании "Центрэнерго" до конца 2021 года больше 1 млн тонн.

📍Импортный уголь стоит около 3000 грн/т.

📍Украинский уголь государственных шахт продолжают продавать по 1650 грн/т.

📍Дефицит средств в Государственном бюджете для госшахт на зарплату и обязательные платежи до конца года до 3 млрд грн", - пишет Буславец.

По ее словам, в прошлом году специалисты Минэнерго подсчитали, что в переоборудование государственных шахт нужно вложить 2 млрд грн. Профильный комитет Рады одобрил выделение средств, но в бюджет на 2021 год эти деньги не заложили.

Читайте: В Донецкой области произошел взрыв на шахте: 1 человек погиб, госпитализированы 10 горняков

Буславец подчеркнула, что в итоге в бюджете все равно придется искать деньги для шахтеров, только не 2 млрд грн, а в 1,5 раза больше.

"Что можно сделать, не рассчитывая на Госбюджет на следующий год?

📌госшахтам заключить с "Центрэнерго: (можно еще с ТЭЦ) контракты на поставку угля по рыночной цене (а не за 1650 грн)

📌под эти контракты взять средства в государственных банках на техническое переоснащение перспективных шахт", - подытожила она.

Также читайте: Умер еще один горняк, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец 01
Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец 02
Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец 03
Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец 04

Автор: 

задолженность (221) шахтеры (655) заработная плата (2399) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+4
хороша новина! тепер подумаєте на слідуючий раз за кого голосувати ЛОШАРИ!
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03.08.2021 22:54
+4
Нехай постукають касками як в старі добрі часи.Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец - Цензор.НЕТ 2993
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03.08.2021 22:59
+2
На 24 августа истратят 5,5 миллиарда гривен...Каждому исполнителю шансона на Майдане Зеля заплатит из казны 100 000 гривен...,так что Лобода... Повалий и прочие Сваты Зели станут богаче на нехилую сумму в баксах...по курсу... нафиг Зеле те шахтеры...
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03.08.2021 23:00
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Правила форума Совет форумчан
а онкобольные не получают по больничному от ФСС уже третий месяц....
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03.08.2021 22:52 Ответить
Погодь а что онкобольные идут по больничному от ФСС?
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03.08.2021 22:56 Ответить
а как же...
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03.08.2021 22:58 Ответить
а как же!
Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец - Цензор.НЕТ 4930
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03.08.2021 23:16 Ответить
Онкобольные это хроники а не временная нетрудоспособность.
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03.08.2021 22:57 Ответить
это хроники потом, и то -если выживут, а на ХТ , операции и на облучении потом это кто?
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03.08.2021 23:02 Ответить
А шо СМОТРЯЩИЕ - тоже бедствуют ? Дорогих авто и вилл нет ?😀😀😀
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03.08.2021 22:54 Ответить
хороша новина! тепер подумаєте на слідуючий раз за кого голосувати ЛОШАРИ!
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03.08.2021 22:54 Ответить
Саша сейчас шахтеры кайфуют поверьте
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03.08.2021 23:02 Ответить
я за них радий!
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03.08.2021 23:05 Ответить
Так вы забыли что две недели назад медики бастовали,вот туда и деньги перекинули.Хорошо что не как в Закарпатье на дорогу к даче Медведчуку отобрали у детского фонда вроде полтора миллиона денег.
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03.08.2021 22:54 Ответить
Отдаст с кредита
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03.08.2021 22:55 Ответить
як же забембав цей шахтарський тероризм. Позакривати науй ті шахти, дешевше обійдеться.
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03.08.2021 22:55 Ответить
Ну раз так ну тогда мелкий бизнес закрыть. Все равно это чистой воды спекулянты
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03.08.2021 22:59 Ответить
Нехай постукають касками як в старі добрі часи.Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец - Цензор.НЕТ 2993
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03.08.2021 22:59 Ответить
На 24 августа истратят 5,5 миллиарда гривен...Каждому исполнителю шансона на Майдане Зеля заплатит из казны 100 000 гривен...,так что Лобода... Повалий и прочие Сваты Зели станут богаче на нехилую сумму в баксах...по курсу... нафиг Зеле те шахтеры...
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03.08.2021 23:00 Ответить
Які шахтарі ,тут на парад бабла бракує !!!)))
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03.08.2021 23:01 Ответить
Зато кореша Зе на день независимости нормально подзаработают...а шахтеры кто такие? Он им ничего не должен
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03.08.2021 23:01 Ответить
Отчитались что на день Незалежності потратят 5 ярдов,а на смом деле спишут 10 ярдов из бюджета...Дениска Шмігаль и братва тоже кушать ХО....
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03.08.2021 23:04 Ответить
Зачем шахтеры работают в долг?!!!! Банально, за аренду квартиры, платишь вперед первый месяц и последний) зачем работать без предоплаты с ненадёжным товарисчем?)
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03.08.2021 23:21 Ответить
Государство ли? Это уже вопрос к местным властям! Шо не так?
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03.08.2021 23:42 Ответить
а можно не тратить все 5 млрд на концерт 24,08
хотя о чем это я? отдать уже почти свои попилянные бабки каким то шахтерам? не-не-не... до выборов еще далеко, а на прошлых уже ниче не исправить
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04.08.2021 00:10 Ответить
Это экономическая диверсия и вредительство на самом высшем уровне. Значит покупать уголь за рубежом валюта есть, а платить своим шахтерам даже гривен нет В стране, которая воюет, за подобные вещи обычно расстреливали...
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04.08.2021 03:39 Ответить
Знову "барига" краде? Знову заважає вумному мальчіку совкамалороса побудувати казку конопель? Так, зеболіки? А шахтарі бажали як і вчительки по 4 штуки зелені. Отримали? Та дайте йому ще срок і він вже до кінця зробить вас разом.
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04.08.2021 08:19 Ответить
 
 