Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец. ИНФОГРАФИКА
Ситуация усугубляется дефицитом украинского угля и высокой ценой импортного.
Об этом пишет в Фейсбуке бывший министр энергетики Ольга Буславец, информирует Цензор.НЕТ.
"Уверена, что шахтеры хотят получать зарплату за свой труд, а не ждать, когда на нее найдут средства в Госбюджете. Поэтому нужно создать им эти условия. Что мы вместо этого имеем сегодня❓
📍Дефицит украинского угля для государственной компании "Центрэнерго" до конца 2021 года больше 1 млн тонн.
📍Импортный уголь стоит около 3000 грн/т.
📍Украинский уголь государственных шахт продолжают продавать по 1650 грн/т.
📍Дефицит средств в Государственном бюджете для госшахт на зарплату и обязательные платежи до конца года до 3 млрд грн", - пишет Буславец.
По ее словам, в прошлом году специалисты Минэнерго подсчитали, что в переоборудование государственных шахт нужно вложить 2 млрд грн. Профильный комитет Рады одобрил выделение средств, но в бюджет на 2021 год эти деньги не заложили.
Буславец подчеркнула, что в итоге в бюджете все равно придется искать деньги для шахтеров, только не 2 млрд грн, а в 1,5 раза больше.
"Что можно сделать, не рассчитывая на Госбюджет на следующий год?
📌госшахтам заключить с "Центрэнерго: (можно еще с ТЭЦ) контракты на поставку угля по рыночной цене (а не за 1650 грн)
📌под эти контракты взять средства в государственных банках на техническое переоснащение перспективных шахт", - подытожила она.
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хотя о чем это я? отдать уже почти свои попилянные бабки каким то шахтерам? не-не-не... до выборов еще далеко, а на прошлых уже ниче не исправить