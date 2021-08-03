Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец. ИНФОГРАФИКА

Ситуация усугубляется дефицитом украинского угля и высокой ценой импортного.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший министр энергетики Ольга Буславец, информирует Цензор.НЕТ.

"Уверена, что шахтеры хотят получать зарплату за свой труд, а не ждать, когда на нее найдут средства в Госбюджете. Поэтому нужно создать им эти условия. Что мы вместо этого имеем сегодня❓

📍Дефицит украинского угля для государственной компании "Центрэнерго" до конца 2021 года больше 1 млн тонн.

📍Импортный уголь стоит около 3000 грн/т.

📍Украинский уголь государственных шахт продолжают продавать по 1650 грн/т.

📍Дефицит средств в Государственном бюджете для госшахт на зарплату и обязательные платежи до конца года до 3 млрд грн", - пишет Буславец.

По ее словам, в прошлом году специалисты Минэнерго подсчитали, что в переоборудование государственных шахт нужно вложить 2 млрд грн. Профильный комитет Рады одобрил выделение средств, но в бюджет на 2021 год эти деньги не заложили.

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Буславец подчеркнула, что в итоге в бюджете все равно придется искать деньги для шахтеров, только не 2 млрд грн, а в 1,5 раза больше.

"Что можно сделать, не рассчитывая на Госбюджет на следующий год?

📌госшахтам заключить с "Центрэнерго: (можно еще с ТЭЦ) контракты на поставку угля по рыночной цене (а не за 1650 грн)

📌под эти контракты взять средства в государственных банках на техническое переоснащение перспективных шахт", - подытожила она.

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