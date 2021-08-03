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Новини
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Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець. ІНФОГРАФІКА

Ситуація ускладнюється дефіцитом українського вугілля і високою ціною імпортного.

Про це пише у фейсбуці колишній міністр енергетики Ольга Буславець, інформує Цензор.НЕТ.

"Впевнена, що шахтарі хочуть отримувати зарплатню за свою працю, а не чекати, коли на неї знайдуть кошти в Держбюджеті. Тому потрібно створити їм ці умови. Натомість що ми маємо сьогодні Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець 01

Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець 02Дефіцит українського вугілля для державної компанії "Центренерго" до кінця 2021 року більше 1 млн тонн.

Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець 02Імпортне вугілля вугілля коштує близько 3000 грн/т.

Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець 02Українське вугілля державних шахт продовжують продавати по 1650 грн/т.

Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець 02Дефіцит коштів в Державному бюджеті для держшахт на зарплату та обов’язкові платежі до кінця року до 3 млрд грн", - пише Буславець.

За її словами, минулого року фахівці Міненерго підрахували, що в переобладнання державних шахт потрібно вкласти 2 млрд грн. Профільний комітет Ради схвалив виділення коштів, але в бюджет на 2021 рік ці гроші не заклали.

Буславец підкреслила, що в результаті в бюджеті все одно доведеться шукати гроші для шахтарів, тільки не 2 млрд грн, а в 1,5 рази більше.

"Що можна зробити, не розраховуючи на Держбюджет наступного року?

Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець 06держшахтам заключити з "Центренерго: (можна ще з ТЕЦ) довгі контракти на постачання вугілля за ринковою ціною (а не за 1650 грн);

Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець 06під ці контракти взяти кошти в державних банках на технічне переоснащення перспективних шахт", - підсумувала вона.

Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець 08
Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець 09
Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець 10
Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець 11

Автор: 

заборгованість (263) шахтарі (537) зарплата (2236) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+4
хороша новина! тепер подумаєте на слідуючий раз за кого голосувати ЛОШАРИ!
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03.08.2021 22:54
+4
Нехай постукають касками як в старі добрі часи.Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец - Цензор.НЕТ 2993
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03.08.2021 22:59
+2
На 24 августа истратят 5,5 миллиарда гривен...Каждому исполнителю шансона на Майдане Зеля заплатит из казны 100 000 гривен...,так что Лобода... Повалий и прочие Сваты Зели станут богаче на нехилую сумму в баксах...по курсу... нафиг Зеле те шахтеры...
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03.08.2021 23:00
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а онкобольные не получают по больничному от ФСС уже третий месяц....
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03.08.2021 22:52 Відповісти
Погодь а что онкобольные идут по больничному от ФСС?
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03.08.2021 22:56 Відповісти
а как же...
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03.08.2021 22:58 Відповісти
а как же!
Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец - Цензор.НЕТ 4930
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03.08.2021 23:16 Відповісти
Онкобольные это хроники а не временная нетрудоспособность.
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03.08.2021 22:57 Відповісти
это хроники потом, и то -если выживут, а на ХТ , операции и на облучении потом это кто?
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03.08.2021 23:02 Відповісти
А шо СМОТРЯЩИЕ - тоже бедствуют ? Дорогих авто и вилл нет ?😀😀😀
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03.08.2021 22:54 Відповісти
хороша новина! тепер подумаєте на слідуючий раз за кого голосувати ЛОШАРИ!
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03.08.2021 22:54 Відповісти
Саша сейчас шахтеры кайфуют поверьте
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03.08.2021 23:02 Відповісти
я за них радий!
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03.08.2021 23:05 Відповісти
Так вы забыли что две недели назад медики бастовали,вот туда и деньги перекинули.Хорошо что не как в Закарпатье на дорогу к даче Медведчуку отобрали у детского фонда вроде полтора миллиона денег.
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03.08.2021 22:54 Відповісти
Отдаст с кредита
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03.08.2021 22:55 Відповісти
як же забембав цей шахтарський тероризм. Позакривати науй ті шахти, дешевше обійдеться.
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03.08.2021 22:55 Відповісти
Ну раз так ну тогда мелкий бизнес закрыть. Все равно это чистой воды спекулянты
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03.08.2021 22:59 Відповісти
Нехай постукають касками як в старі добрі часи.Государство задолжало шахтерам 832 млн зарплаты, - Буславец - Цензор.НЕТ 2993
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03.08.2021 22:59 Відповісти
На 24 августа истратят 5,5 миллиарда гривен...Каждому исполнителю шансона на Майдане Зеля заплатит из казны 100 000 гривен...,так что Лобода... Повалий и прочие Сваты Зели станут богаче на нехилую сумму в баксах...по курсу... нафиг Зеле те шахтеры...
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03.08.2021 23:00 Відповісти
Які шахтарі ,тут на парад бабла бракує !!!)))
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03.08.2021 23:01 Відповісти
Зато кореша Зе на день независимости нормально подзаработают...а шахтеры кто такие? Он им ничего не должен
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03.08.2021 23:01 Відповісти
Отчитались что на день Незалежності потратят 5 ярдов,а на смом деле спишут 10 ярдов из бюджета...Дениска Шмігаль и братва тоже кушать ХО....
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03.08.2021 23:04 Відповісти
Зачем шахтеры работают в долг?!!!! Банально, за аренду квартиры, платишь вперед первый месяц и последний) зачем работать без предоплаты с ненадёжным товарисчем?)
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03.08.2021 23:21 Відповісти
Государство ли? Это уже вопрос к местным властям! Шо не так?
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03.08.2021 23:42 Відповісти
а можно не тратить все 5 млрд на концерт 24,08
хотя о чем это я? отдать уже почти свои попилянные бабки каким то шахтерам? не-не-не... до выборов еще далеко, а на прошлых уже ниче не исправить
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04.08.2021 00:10 Відповісти
Это экономическая диверсия и вредительство на самом высшем уровне. Значит покупать уголь за рубежом валюта есть, а платить своим шахтерам даже гривен нет В стране, которая воюет, за подобные вещи обычно расстреливали...
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04.08.2021 03:39 Відповісти
Знову "барига" краде? Знову заважає вумному мальчіку совкамалороса побудувати казку конопель? Так, зеболіки? А шахтарі бажали як і вчительки по 4 штуки зелені. Отримали? Та дайте йому ще срок і він вже до кінця зробить вас разом.
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04.08.2021 08:19 Відповісти
 
 