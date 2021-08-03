Держава заборгувала шахтарям 832 млн зарплати, - Буславець. ІНФОГРАФІКА

Ситуація ускладнюється дефіцитом українського вугілля і високою ціною імпортного.

Про це пише у фейсбуці колишній міністр енергетики Ольга Буславець, інформує Цензор.НЕТ.

"Впевнена, що шахтарі хочуть отримувати зарплатню за свою працю, а не чекати, коли на неї знайдуть кошти в Держбюджеті. Тому потрібно створити їм ці умови. Натомість що ми маємо сьогодні

Дефіцит українського вугілля для державної компанії "Центренерго" до кінця 2021 року більше 1 млн тонн.

Імпортне вугілля вугілля коштує близько 3000 грн/т.

Українське вугілля державних шахт продовжують продавати по 1650 грн/т.

Дефіцит коштів в Державному бюджеті для держшахт на зарплату та обов’язкові платежі до кінця року до 3 млрд грн", - пише Буславець.

За її словами, минулого року фахівці Міненерго підрахували, що в переобладнання державних шахт потрібно вкласти 2 млрд грн. Профільний комітет Ради схвалив виділення коштів, але в бюджет на 2021 рік ці гроші не заклали.

Буславец підкреслила, що в результаті в бюджеті все одно доведеться шукати гроші для шахтарів, тільки не 2 млрд грн, а в 1,5 рази більше.

"Що можна зробити, не розраховуючи на Держбюджет наступного року?

держшахтам заключити з "Центренерго: (можна ще з ТЕЦ) довгі контракти на постачання вугілля за ринковою ціною (а не за 1650 грн);

під ці контракти взяти кошти в державних банках на технічне переоснащення перспективних шахт", - підсумувала вона.







