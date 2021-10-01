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Зеленский поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Зеленский поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР.

Об этом сообщили Укринформу в Посольстве Китая в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"В поздравительной телеграмме Президент Зеленский высоко оценивает значительные успехи китайского народа в построении сильного, свободного, богатого государства, противодействии климатическим изменениям, модернизации общества и создании инновационной экономики", - говорится в сообщении.

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Президент Украины в поздравлении также подчеркнул, что украинская сторона придаёт большое значение отношениям с Китаем и настроена совместными усилиями содействовать наполнению украинско-китайского взаимодействия новым практическим содержанием.

Кроме того, Зеленский пожелал Китаю процветания, а дружественному китайскому народу - стабильности и мира.

День образования Китайской Народной Республики — главный государственный праздник Китая, который отмечается каждый год 1 октября.

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Топ комментарии
+8
О, да) Однопартийная система власти это признак свободы) А концлагеря это обеспечение всех работой и жильем) Оруэлл нервно курит в сторонке)
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01.10.2021 10:34
+6
Для него это одно и то же.)
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01.10.2021 10:25
+6
Підарас тупорилий.

Тільки ніби у Бабиному Ярі плакав, а тепер вітає комуняк.
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01.10.2021 10:46
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Для него это одно и то же.)
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01.10.2021 10:25 Ответить
Шмаркач.
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01.10.2021 10:56 Ответить
Поезд с украинским лесом в качестве подарка уже отправлен. И это только начало
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01.10.2021 10:20 Ответить
його вже і ростов не приймає, шмаркля лижі нагострив до китаю )
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01.10.2021 10:21 Ответить
Да не стесняйтесь, давайте расхваливать китайскую модель государства)
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01.10.2021 10:37 Ответить
ЗЕленый укурок с Китаем не общается, он пытается под него лечь... а это две большие разницы.
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01.10.2021 10:37 Ответить
ну ну так ты ханец или пак сосунь из личной роты тов Якира
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01.10.2021 10:45 Ответить
так кто ты определился ведь предко вавия в составе частей Ионы Якира тут воевал
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01.10.2021 12:19 Ответить
молодец косплей сластики у тебя выходит деточка за защиту вовки возьми медаль у люси арестович можешь с ним поспать Да фамилия Валко в в времена Тан славилась своими евнухами ворами
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01.10.2021 12:29 Ответить
ЗЕленый укурок это то, что ты и прочий ЗЕлохторат навыбирали нашей стране вместо настоящего президента...
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01.10.2021 10:45 Ответить
зеленский подонок, его избиратели - лохи,
лохам положено ошибаться, правильно ?
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01.10.2021 11:28 Ответить
Это ты Сывочёлэ настоящим считаешь?
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01.10.2021 10:59 Ответить
только ЗЕленая вата и ее "старшие товарищи" из-за паребрика считают слово "сивочолий" чем-то нехорошим ибо свино-собачья челюсть и отсутствие мозгов исключает понимание других языков. Специально для ЗЕленого сброда и прочей ваты. "Сивочолий" в переводе с украинского это "седовласый", синоним мудрости и опыта. Для зеленого сброда "мудрость" хуже ругательства, поэтому зеленый сброд и голосовал за тупоголовую олигархическую куклу
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01.10.2021 11:09 Ответить
не мечите бисер перед свиньями
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01.10.2021 11:26 Ответить
аятоинезнал
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01.10.2021 13:37 Ответить
Щось не пам'ятаю щоб тоді були домовленості щодо взаємних візитів, а Зеленський пообіцяв поїхати до Китаю коли буде можливість. І саме зараз підписано багато угод з Китаєм в усіх галузях: від економіки до культурної сфери і медіа. Давайте все ж бути об'єктивними. Ще кілька років тому про тісну співпрацю з Китаєм навіть мови не було. Приїжджали посли Японії, а зараз їх немає, раніше вони гостювали в різних містах України, робили подарунки містам, а зараз ні. бо Китай забороняє, наскільки я розумію. Ну а про свободу Тайваню я взагалі мовчу, наша влада мовчить як риба.
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01.10.2021 19:12 Ответить
О, да) Однопартийная система власти это признак свободы) А концлагеря это обеспечение всех работой и жильем) Оруэлл нервно курит в сторонке)
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01.10.2021 10:34 Ответить
Підарас тупорилий.

Тільки ніби у Бабиному Ярі плакав, а тепер вітає комуняк.
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01.10.2021 10:46 Ответить
зеКретин поздравил китайского обезьяну,
ура, все рады,
только какое дело украинцам до красных китаёз ?
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01.10.2021 11:25 Ответить
Ездил в Китай на пару месяцев - там люди жрут одну химию и своего жилья нет ни у кого.
Языков кроме китайского не знает никто, надо искать переводчиков. Даже на английский. Гуглов нет, все блокируется фаерволом.
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01.10.2021 11:31 Ответить
А що там геноцид уйгурів, концтабори, цифрова диктатура?

Японію він так само вітав, чи забув?
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01.10.2021 19:02 Ответить
Зебилу нужно не забыть Ким Чен Ира с чем нибудь позравить... Идиот!
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02.10.2021 00:40 Ответить
 
 