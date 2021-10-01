Зеленский поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР
Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР.
Об этом сообщили Укринформу в Посольстве Китая в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"В поздравительной телеграмме Президент Зеленский высоко оценивает значительные успехи китайского народа в построении сильного, свободного, богатого государства, противодействии климатическим изменениям, модернизации общества и создании инновационной экономики", - говорится в сообщении.
Президент Украины в поздравлении также подчеркнул, что украинская сторона придаёт большое значение отношениям с Китаем и настроена совместными усилиями содействовать наполнению украинско-китайского взаимодействия новым практическим содержанием.
Кроме того, Зеленский пожелал Китаю процветания, а дружественному китайскому народу - стабильности и мира.
День образования Китайской Народной Республики — главный государственный праздник Китая, который отмечается каждый год 1 октября.
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лохам положено ошибаться, правильно ?
Тільки ніби у Бабиному Ярі плакав, а тепер вітає комуняк.
ура, все рады,
только какое дело украинцам до красных китаёз ?
Языков кроме китайского не знает никто, надо искать переводчиков. Даже на английский. Гуглов нет, все блокируется фаерволом.
Японію він так само вітав, чи забув?