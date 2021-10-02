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Закон об олигархах ухудшит отношение ЕС к Украине, - Синютка

Закон об олигархах ухудшит отношение ЕС к Украине, - Синютка

Антиконституционный и узурпаторский закон об олигархах ухудшит отношение стран Европейского союза к Украине.

Такое мнение высказал народный депутат ( "Европейская солидарность") Олег Синютка в эфире телеканала" Украина 24 ", информирует Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что наши западные партнеры по этому поводу имеют большие вопросы к сегодняшней власти. Я убежден, что (он.- Ред.) ничего хорошего в отношениях Украины и цивилизованного мира не сулит", - отметил Синютка.

По его словам, отношение запада к Украине ухудшилось в том числе из-за того, что власти демонстративно отказалась ждать заключения Венецианской комиссии, которая в свою очередь согласилась оперативно предоставить свои рекомендации.

"Я всегда говорю, что то, что косо делается, кривое родится. И этот закон на самом деле является результатом непрофессионализма, турборежима и какого-то такого непонятного желания "слуг народа" угодить то ли президенту, то ли руководителю Офиса Президента, или еще кому-то. Но мы, очевидно, сегодня отмечаем, что при принятии данного закона было нарушено действующее законодательство", - добавил Синютка.

Все это, по мнению нардепа, может создать угрозу для европейской интеграции Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Великобритании настаивают на учете Украиной заключений Венецианской комиссии относительно закона об олигархах

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием данного закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК. После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) олигарх (1026) Синютка Олег (66) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+6
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02.10.2021 13:05
+6
Мені дуже сподобалась пропозиція пана Партса. Уявляю, як же підготирь у Бубочки та його спонсорів.
Зробіть це, будь ласка.

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02.10.2021 13:08
+5
Синютка, а с чего ты взял, что хорошие отношения с ЕС выгодны зелёным агентам }{уйла?
Они всё делают по указке из параши, и для них чем хуже Украине- тем им лучше.
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02.10.2021 13:22
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02.10.2021 13:03 Ответить
Евросоюз самостоятельно может составить список украинских олигархов и запретить им въезд, - докладчик-аудитор ЕС Партс Источник:
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02.10.2021 15:19 Ответить
ой, совсем синий, синий, почти горячий
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02.10.2021 13:03 Ответить
словосполучення "закон про олигархов" треба брати в лапки. Перше або друге слово)
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02.10.2021 13:04 Ответить
цікаво, чи те що Синютка допоміг вкрасти державні землі в Брюховичах не зіпсує відношення до України?
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02.10.2021 13:04 Ответить
якщо там був злочин - то чи є хоч кримінальне слідство проти Синютки, зокрема? Чи існує таке нині?
Я вже не кажу про висновок суду...
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02.10.2021 14:14 Ответить
Та який злочин? Це навпаки геройство. https://zaxid.net/velike_kradizhka_u_bryuhovichah_n1509139
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02.10.2021 14:35 Ответить
та какаяразніца, хотьборжом...
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02.10.2021 13:05 Ответить
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02.10.2021 13:05 Ответить
Похоже, ЗЕро добрый пистон от Байдена получило за то, что с коррупцией не борется и с олигархами по деснам лупится. Задергалось, засуетилось, горячку порет. Разумкова за задержки закона об олигархах прям в асфальт вэлыкого крадивныцтва вкатать готово. Представляю, как тупо и отвратительно это выглядит из Европы.
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02.10.2021 13:08 Ответить
Мені дуже сподобалась пропозиція пана Партса. Уявляю, як же підготирь у Бубочки та його спонсорів.
Зробіть це, будь ласка.

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02.10.2021 13:08 Ответить
Розумний чоловік Синютка,хороший керівник...був,жорсткий,принциповий...По характеру виконавець,трохи схильний до холуйства - але ці риси нормальні в наш час і навіть позитивні...Поганим є те,що він почав кусати руку,яка його витягла з лайна і кормила...От цього вже не можна пробачати нікому,ні псу,ні людині...
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02.10.2021 13:11 Ответить
Там премьер Грузии зекрысу благодарит за содействие с задержанием михи... зебобе жрать не давай те -дайте кого нибудь сдать))))
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02.10.2021 13:11 Ответить
Во даёт, а то что Еврокомиссия приветствует принятие этого закона не наводит его ни на какие мысли? Или в их партии никаких понятий о даже логике нет.
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02.10.2021 13:13 Ответить
ану, скинь мені посилання на це, зебільчику? дуже хочеться почитати
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02.10.2021 13:20 Ответить
https://interfax.com.ua/news/political/769787.html
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02.10.2021 13:24 Ответить
а ти можеш дати мені посилання на англомовне джерело(Тільки не інтерфакс, бо це - російська помийка)? А то я в гуглі ввів запит: European commision welcomes Zelenkiy's law about oligarchs і мені показало тільки статтю на Interfax англійською і все. Тобто в інших ЗМІ ніде про це не зазначалось. Навіть заходив на сайт Єврокомісії і там нічого не було.
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02.10.2021 13:44 Ответить
пороховаті надавали по вузькому лобу
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02.10.2021 13:45 Ответить
зебіл, так даси посилання на нормальне джерело, а не кацапський інтерфакс?
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02.10.2021 13:46 Ответить
радіосвобода для пороховротніка теж кацапська помийка ?https://www.radiosvoboda.org/a/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D1%96-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-zakon-pro-deoliharkhizatsiyu/31476763.html
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02.10.2021 15:02 Ответить
А в чем проблема в Гугле набрать?
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02.10.2021 14:03 Ответить
а ти можеш дати мені посилання на англомовне джерело(Тільки не інтерфакс, бо це - російська помийка)? А то я в гуглі ввів запит: European commision welcomes Zelenkiy's law about oligarchs і мені показало тільки статтю на Interfax англійською і все. Тобто в інших ЗМІ ніде про це не зазначалось. Навіть заходив на сайт Єврокомісії і там нічого не було

Прочитай, що я написав.
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02.10.2021 14:58 Ответить
Чем вас не устраивает ссылка на цензор приведенная ниже? Цензор по вашему врет? Если да то когда: в статье про приветствие Еврокомиссией принятия закона или в том что Синютка высказывал?
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02.10.2021 15:14 Ответить
Ну раз у вас только чебурнет и в Гугл не пускают то здесь на цензоре можете прочесть:.
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02.10.2021 14:07 Ответить
Єврокомісія схвалює намагання боротьби з олігархами, але не схвалює конкретно цей "закон". І одночасно !вчергове! застерігає від політичних репресій проти опозиції та опозиційних політиків.
Так що ти, типовий 73/43%зебіл, брешеш по суті проблеми.
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02.10.2021 14:12 Ответить
Неужели так сложно прочесть статью, а не выдумывать всякие глупости. И да вы типовой зебил брешете и по сути и в мелочах.
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02.10.2021 14:37 Ответить
Синютка, а с чего ты взял, что хорошие отношения с ЕС выгодны зелёным агентам }{уйла?
Они всё делают по указке из параши, и для них чем хуже Украине- тем им лучше.
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02.10.2021 13:22 Ответить
Театр Карабаса Коломойского.
Этот "закон" составлен так, чтобы Коломойский по нему не попадал в список олигархов.
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02.10.2021 13:25 Ответить
Коломойский в политике как Путлер в войне на Донбассе - "ихтамнет".
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02.10.2021 13:36 Ответить
Поганим є те,що почав кусати руку,яка його витягла з лайна і кормила...От цього вже не можна пробачати нікому,ні псу,ні людині. правильні слова пана Володимира Бурмея про порохобора Синютка
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02.10.2021 13:31 Ответить
Олігархами є Лукашенко, Путін, Кім Чен Ин...але ніхто їх чомусь олігархами не називає.
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02.10.2021 13:34 Ответить
Їх називають диктаторами.
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02.10.2021 13:37 Ответить
Тобто, якщо олігарх в країні один, то його називають диктатором...тобто без конкуренції олігархів наступає диктатура...тобто олігархи потрібні...?
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02.10.2021 13:48 Ответить
Потрібна демократія. А для цього, в першу чергу, необхідно знищити величезну, небаченого ніде в світі розміру, декількамільйонну грошову заставу на виборах президента.
Через цю грошову заставу місця в бюлетенях скуповують ставленики олігархії. Ото серед них виборці вимушені "обирати", не розуміючи чому навіть майдани не приводять до нормальної влади. Це якийсь абсурд.

Необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів президента.
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02.10.2021 14:02 Ответить
А то в нас хоча й не диктатура якоїсь людини, а диктатура олігархії. І відповідно до неї найнижчий рівень життя в Європі. Україна не бідна, вона обкрадена.
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02.10.2021 14:05 Ответить
Украина никогда не станет богатой страной.В странах,считающиеся благополучными,население ориентируется на удачливых и состоятельных соотечественников.В нашем обществе богатого и удачливого ненавидят,серость совкового воспитания и сельское жлобство не позволяю выделяться из общей массы так называемого прастова нариду.Украине нужны Порошенки,Ахметовы,Коломойские и тд,с психологией удачливых дельцов,а героями становятся шариковы,швондеры и главный царь наших гавноедов - Шарий.В нашем обществе поощряется вечное нытье на кухнях под стопарик о вечной несправедливости к прастому нариду.Серость,тупость,безграмотность и безвольность стали символом его существования.Эти люди покупают книги про тренинги,про изменение психологии,про новое видение реальности,а на выходе получаем зеленых комсомольцев и царя-самодержца всея черни и плебеев.
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02.10.2021 13:40 Ответить
чєрнь і плєбєі ета русскіє? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
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02.10.2021 14:26 Ответить
Депутат олигархической партии критикует закон об олигархах.Ну тут хоть логично.
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02.10.2021 13:52 Ответить
Тільки подляковий бот здатен збрехати на партію "Європейська Солідарність", ніби вона є олігархічною.
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02.10.2021 14:08 Ответить
Будет принят Закон об олигархах и он нас рассудит кто олигарх , а кто не олигарх.
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02.10.2021 14:24 Ответить
https://www.5.ua/polityka/yes-bachyt-nebezpeku-posylennia-avtorytaryzmu-v-ukraini-cherez-antyoliharkhichnyi-zakon-umland-256480.html ЄС бачить небезпеку посилення авторитаризму в Україні через "антиолігархічний" закон - Андреас Умланд, політолог, головний науковий співробітник Інституту євро-атлантичного співробітництва у Києві
Політичні кола Європейського Союзу стурбовані так званим "антиолігархічним" законом президента Володимира Зеленського, адже його можна використати для боротьби з конкурентами, встановлення контролю над ЗМІ та побудови авторитарного режиму за зразком Росії початку 2000-х. Про це заявив старший експерт Програми європейських, регіональних і російських досліджень "Українського інституту майбутнього" Андреас Умланд.
"Є побоювання того, що ця антиолігархічна політика - це знову ж буде просто інструмент політичної боротьби і що ці медіа-імперії, які зараз перебувають під контролем олігархів, можуть піти під контроль держави або під контроль якихось політичних сил, які близькі до виконавчої гілки влади. Тобто, таку небезпеку теж бачать", - зазначив експерт.
За його словами, є небезпека, що ця законодавча ініціатива може бути "просто прелюдіє для концентрації влади" в Україні. Як аналогію Умланд привів у приклад політику раннього Владіміра Путіна.
"І приклад цьому - те, що сталося за Путіна, коли він прийшов до влади і почав теж тиснути певних олігархів. І потім це була частина його антидемократичної централізації влади. Тобто, дивляться з побоюванням, я думаю, на Заході на цей закон про деолігархізацію", - додав аналітик.
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02.10.2021 14:05 Ответить
еще один петин прихвостень считает, что европа "должна" спасать зад его шефа...
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02.10.2021 15:39 Ответить
Синютка - шестерка Порошенко , пьітавшийся в угоду барьіге утопить Львоа в мусоре. Позорник...
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02.10.2021 16:41 Ответить
Хто він такий, щоб коментувати позицію ЄС?
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02.10.2021 18:06 Ответить
СВинютка захищає свого шефа олігарха пєтю на каналі іншого олігарха - ахмета. Оце новина.
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03.10.2021 16:15 Ответить
 
 