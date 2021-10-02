Закон об олигархах ухудшит отношение ЕС к Украине, - Синютка
Антиконституционный и узурпаторский закон об олигархах ухудшит отношение стран Европейского союза к Украине.
Такое мнение высказал народный депутат ( "Европейская солидарность") Олег Синютка в эфире телеканала" Украина 24 ", информирует Цензор.НЕТ.
"Я убежден, что наши западные партнеры по этому поводу имеют большие вопросы к сегодняшней власти. Я убежден, что (он.- Ред.) ничего хорошего в отношениях Украины и цивилизованного мира не сулит", - отметил Синютка.
По его словам, отношение запада к Украине ухудшилось в том числе из-за того, что власти демонстративно отказалась ждать заключения Венецианской комиссии, которая в свою очередь согласилась оперативно предоставить свои рекомендации.
"Я всегда говорю, что то, что косо делается, кривое родится. И этот закон на самом деле является результатом непрофессионализма, турборежима и какого-то такого непонятного желания "слуг народа" угодить то ли президенту, то ли руководителю Офиса Президента, или еще кому-то. Но мы, очевидно, сегодня отмечаем, что при принятии данного закона было нарушено действующее законодательство", - добавил Синютка.
Все это, по мнению нардепа, может создать угрозу для европейской интеграции Украины.
Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.
По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием данного закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.
После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК. После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.
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Я вже не кажу про висновок суду...
Зробіть це, будь ласка.
Прочитай, що я написав.
Так що ти, типовий 73/43%зебіл, брешеш по суті проблеми.
Они всё делают по указке из параши, и для них чем хуже Украине- тем им лучше.
Этот "закон" составлен так, чтобы Коломойский по нему не попадал в список олигархов.
Через цю грошову заставу місця в бюлетенях скуповують ставленики олігархії. Ото серед них виборці вимушені "обирати", не розуміючи чому навіть майдани не приводять до нормальної влади. Це якийсь абсурд.
Необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів президента.
Політичні кола Європейського Союзу стурбовані так званим "антиолігархічним" законом президента Володимира Зеленського, адже його можна використати для боротьби з конкурентами, встановлення контролю над ЗМІ та побудови авторитарного режиму за зразком Росії початку 2000-х. Про це заявив старший експерт Програми європейських, регіональних і російських досліджень "Українського інституту майбутнього" Андреас Умланд.
"Є побоювання того, що ця антиолігархічна політика - це знову ж буде просто інструмент політичної боротьби і що ці медіа-імперії, які зараз перебувають під контролем олігархів, можуть піти під контроль держави або під контроль якихось політичних сил, які близькі до виконавчої гілки влади. Тобто, таку небезпеку теж бачать", - зазначив експерт.
За його словами, є небезпека, що ця законодавча ініціатива може бути "просто прелюдіє для концентрації влади" в Україні. Як аналогію Умланд привів у приклад політику раннього Владіміра Путіна.
"І приклад цьому - те, що сталося за Путіна, коли він прийшов до влади і почав теж тиснути певних олігархів. І потім це була частина його антидемократичної централізації влади. Тобто, дивляться з побоюванням, я думаю, на Заході на цей закон про деолігархізацію", - додав аналітик.