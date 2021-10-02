Закон об олигархах ухудшит отношение ЕС к Украине, - Синютка

Антиконституционный и узурпаторский закон об олигархах ухудшит отношение стран Европейского союза к Украине.

Такое мнение высказал народный депутат ( "Европейская солидарность") Олег Синютка в эфире телеканала" Украина 24 ", информирует Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что наши западные партнеры по этому поводу имеют большие вопросы к сегодняшней власти. Я убежден, что (он.- Ред.) ничего хорошего в отношениях Украины и цивилизованного мира не сулит", - отметил Синютка.

По его словам, отношение запада к Украине ухудшилось в том числе из-за того, что власти демонстративно отказалась ждать заключения Венецианской комиссии, которая в свою очередь согласилась оперативно предоставить свои рекомендации.

"Я всегда говорю, что то, что косо делается, кривое родится. И этот закон на самом деле является результатом непрофессионализма, турборежима и какого-то такого непонятного желания "слуг народа" угодить то ли президенту, то ли руководителю Офиса Президента, или еще кому-то. Но мы, очевидно, сегодня отмечаем, что при принятии данного закона было нарушено действующее законодательство", - добавил Синютка.

Все это, по мнению нардепа, может создать угрозу для европейской интеграции Украины.

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Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, Венецианская комиссия рекомендовала Украине не спешить с принятием данного закона, а дождаться ее выводов, которые будут готовы к 15 декабря.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК. После голосования председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины и запросил финальный текст законопроекта для анализа на предмет соблюдения прав человека.