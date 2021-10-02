Закон про олігархів погіршить ставлення ЄС до України, - Синютка

Антиконституційний і узурпаторський закон про олігархів погіршить ставлення країн Європейського союзу до України.

Таку думку висловив народний депутат ("Європейська солідарність") Олег Синютка в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що наші західні партнери з цього приводу мають великі питання до сьогоднішньої влади. Я переконаний, що (він.- Ред.) нічого хорошого у відносинах України і цивілізованого світу не обіцяє", - зазначив Синютка.

За його словами, ставлення Заходу до України погіршилося і через те, що влада демонстративно відмовилася чекати висновків Венеційської комісії, яка зі свого боку погодилася оперативно надати свої рекомендації.

"Я завжди кажу, що те, що косо робиться, криве народиться. І цей закон насправді є результатом непрофесіоналізму, турборежиму і якогось такого незрозумілого бажання "слуг народу" догодити чи то президенту, чи то керівнику Офісу Президента, або ще комусь. Але ми, очевидно, сьогодні відзначаємо, що, ухвалюючи цей закон, було порушено чинне законодавство ", - додав Синютка.

Усе це, на думку нардепа, може створити загрозу для європейської інтеграції України.

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Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії і незважаючи на критику міжнародних експертів.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який повинен визначати олігархів. Депутати одночасно підтримали передання цих повноважень як РНБО, так і НАПК. Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо подзвонив президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу дотримання прав людини.