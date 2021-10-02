Закон про олігархів погіршить ставлення ЄС до України, - Синютка
Антиконституційний і узурпаторський закон про олігархів погіршить ставлення країн Європейського союзу до України.
Таку думку висловив народний депутат ("Європейська солідарність") Олег Синютка в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Я переконаний, що наші західні партнери з цього приводу мають великі питання до сьогоднішньої влади. Я переконаний, що (він.- Ред.) нічого хорошого у відносинах України і цивілізованого світу не обіцяє", - зазначив Синютка.
За його словами, ставлення Заходу до України погіршилося і через те, що влада демонстративно відмовилася чекати висновків Венеційської комісії, яка зі свого боку погодилася оперативно надати свої рекомендації.
"Я завжди кажу, що те, що косо робиться, криве народиться. І цей закон насправді є результатом непрофесіоналізму, турборежиму і якогось такого незрозумілого бажання "слуг народу" догодити чи то президенту, чи то керівнику Офісу Президента, або ще комусь. Але ми, очевидно, сьогодні відзначаємо, що, ухвалюючи цей закон, було порушено чинне законодавство ", - додав Синютка.
Усе це, на думку нардепа, може створити загрозу для європейської інтеграції України.
Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії і незважаючи на критику міжнародних експертів.
За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.
Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який повинен визначати олігархів. Депутати одночасно підтримали передання цих повноважень як РНБО, так і НАПК. Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо подзвонив президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу дотримання прав людини.
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Я вже не кажу про висновок суду...
Зробіть це, будь ласка.
Прочитай, що я написав.
Так що ти, типовий 73/43%зебіл, брешеш по суті проблеми.
Они всё делают по указке из параши, и для них чем хуже Украине- тем им лучше.
Этот "закон" составлен так, чтобы Коломойский по нему не попадал в список олигархов.
Через цю грошову заставу місця в бюлетенях скуповують ставленики олігархії. Ото серед них виборці вимушені "обирати", не розуміючи чому навіть майдани не приводять до нормальної влади. Це якийсь абсурд.
Необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів президента.
Політичні кола Європейського Союзу стурбовані так званим "антиолігархічним" законом президента Володимира Зеленського, адже його можна використати для боротьби з конкурентами, встановлення контролю над ЗМІ та побудови авторитарного режиму за зразком Росії початку 2000-х. Про це заявив старший експерт Програми європейських, регіональних і російських досліджень "Українського інституту майбутнього" Андреас Умланд.
"Є побоювання того, що ця антиолігархічна політика - це знову ж буде просто інструмент політичної боротьби і що ці медіа-імперії, які зараз перебувають під контролем олігархів, можуть піти під контроль держави або під контроль якихось політичних сил, які близькі до виконавчої гілки влади. Тобто, таку небезпеку теж бачать", - зазначив експерт.
За його словами, є небезпека, що ця законодавча ініціатива може бути "просто прелюдіє для концентрації влади" в Україні. Як аналогію Умланд привів у приклад політику раннього Владіміра Путіна.
"І приклад цьому - те, що сталося за Путіна, коли він прийшов до влади і почав теж тиснути певних олігархів. І потім це була частина його антидемократичної централізації влади. Тобто, дивляться з побоюванням, я думаю, на Заході на цей закон про деолігархізацію", - додав аналітик.