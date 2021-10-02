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Закон про олігархів погіршить ставлення ЄС до України, - Синютка

Закон про олігархів погіршить ставлення ЄС до України, - Синютка

Антиконституційний і узурпаторський закон про олігархів погіршить ставлення країн Європейського союзу до України.

Таку думку висловив народний депутат ("Європейська солідарність") Олег Синютка в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що наші західні партнери з цього приводу мають великі питання до сьогоднішньої влади. Я переконаний, що (він.- Ред.) нічого хорошого у відносинах України і цивілізованого світу не обіцяє", - зазначив Синютка.

За його словами, ставлення Заходу до України погіршилося і через те, що влада демонстративно відмовилася чекати висновків Венеційської комісії, яка зі свого боку погодилася оперативно надати свої рекомендації.

"Я завжди кажу, що те, що косо робиться, криве народиться. І цей закон насправді є результатом непрофесіоналізму, турборежиму і якогось такого незрозумілого бажання "слуг народу" догодити чи то президенту, чи то керівнику Офісу Президента, або ще комусь. Але ми, очевидно, сьогодні відзначаємо, що, ухвалюючи цей закон, було порушено чинне законодавство ", - додав Синютка.

Усе це, на думку нардепа, може створити загрозу для європейської інтеграції України.

Читайте також: У Великій Британії наполягають на врахуванні Україною висновків Венеціанської комісії щодо закону про олігархів

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії і незважаючи на критику міжнародних експертів.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Венеційська комісія рекомендувала Україні не поспішати з ухваленням цього закону, а дочекатися її висновків, які будуть готові до 15 грудня.

Після голосування виникла правова колізія: у фінальний текст законопроєкту увійшло дві протилежні правки щодо органу влади, який повинен визначати олігархів. Депутати одночасно підтримали передання цих повноважень як РНБО, так і НАПК. Після голосування голова Венеційської комісії Джанні Букіккіо подзвонив президенту України і запросив фінальний текст законопроєкту для аналізу дотримання прав людини.

Венеціанська комісія (227) олігарх (931) Синютка Олег (56) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+6
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02.10.2021 13:05
+6
Мені дуже сподобалась пропозиція пана Партса. Уявляю, як же підготирь у Бубочки та його спонсорів.
Зробіть це, будь ласка.

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02.10.2021 13:08
+5
Синютка, а с чего ты взял, что хорошие отношения с ЕС выгодны зелёным агентам }{уйла?
Они всё делают по указке из параши, и для них чем хуже Украине- тем им лучше.
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02.10.2021 13:22
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02.10.2021 13:03 Відповісти
Евросоюз самостоятельно может составить список украинских олигархов и запретить им въезд, - докладчик-аудитор ЕС Партс Источник:
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02.10.2021 15:19 Відповісти
ой, совсем синий, синий, почти горячий
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02.10.2021 13:03 Відповісти
словосполучення "закон про олигархов" треба брати в лапки. Перше або друге слово)
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02.10.2021 13:04 Відповісти
цікаво, чи те що Синютка допоміг вкрасти державні землі в Брюховичах не зіпсує відношення до України?
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02.10.2021 13:04 Відповісти
якщо там був злочин - то чи є хоч кримінальне слідство проти Синютки, зокрема? Чи існує таке нині?
Я вже не кажу про висновок суду...
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02.10.2021 14:14 Відповісти
Та який злочин? Це навпаки геройство. https://zaxid.net/velike_kradizhka_u_bryuhovichah_n1509139
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02.10.2021 14:35 Відповісти
та какаяразніца, хотьборжом...
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02.10.2021 13:05 Відповісти
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02.10.2021 13:05 Відповісти
Похоже, ЗЕро добрый пистон от Байдена получило за то, что с коррупцией не борется и с олигархами по деснам лупится. Задергалось, засуетилось, горячку порет. Разумкова за задержки закона об олигархах прям в асфальт вэлыкого крадивныцтва вкатать готово. Представляю, как тупо и отвратительно это выглядит из Европы.
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02.10.2021 13:08 Відповісти
Мені дуже сподобалась пропозиція пана Партса. Уявляю, як же підготирь у Бубочки та його спонсорів.
Зробіть це, будь ласка.

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02.10.2021 13:08 Відповісти
Розумний чоловік Синютка,хороший керівник...був,жорсткий,принциповий...По характеру виконавець,трохи схильний до холуйства - але ці риси нормальні в наш час і навіть позитивні...Поганим є те,що він почав кусати руку,яка його витягла з лайна і кормила...От цього вже не можна пробачати нікому,ні псу,ні людині...
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02.10.2021 13:11 Відповісти
Там премьер Грузии зекрысу благодарит за содействие с задержанием михи... зебобе жрать не давай те -дайте кого нибудь сдать))))
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02.10.2021 13:11 Відповісти
Во даёт, а то что Еврокомиссия приветствует принятие этого закона не наводит его ни на какие мысли? Или в их партии никаких понятий о даже логике нет.
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02.10.2021 13:13 Відповісти
ану, скинь мені посилання на це, зебільчику? дуже хочеться почитати
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02.10.2021 13:20 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/political/769787.html
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02.10.2021 13:24 Відповісти
а ти можеш дати мені посилання на англомовне джерело(Тільки не інтерфакс, бо це - російська помийка)? А то я в гуглі ввів запит: European commision welcomes Zelenkiy's law about oligarchs і мені показало тільки статтю на Interfax англійською і все. Тобто в інших ЗМІ ніде про це не зазначалось. Навіть заходив на сайт Єврокомісії і там нічого не було.
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02.10.2021 13:44 Відповісти
пороховаті надавали по вузькому лобу
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02.10.2021 13:45 Відповісти
зебіл, так даси посилання на нормальне джерело, а не кацапський інтерфакс?
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02.10.2021 13:46 Відповісти
радіосвобода для пороховротніка теж кацапська помийка ?https://www.radiosvoboda.org/a/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D1%96-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-zakon-pro-deoliharkhizatsiyu/31476763.html
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02.10.2021 15:02 Відповісти
А в чем проблема в Гугле набрать?
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02.10.2021 14:03 Відповісти
а ти можеш дати мені посилання на англомовне джерело(Тільки не інтерфакс, бо це - російська помийка)? А то я в гуглі ввів запит: European commision welcomes Zelenkiy's law about oligarchs і мені показало тільки статтю на Interfax англійською і все. Тобто в інших ЗМІ ніде про це не зазначалось. Навіть заходив на сайт Єврокомісії і там нічого не було

Прочитай, що я написав.
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02.10.2021 14:58 Відповісти
Чем вас не устраивает ссылка на цензор приведенная ниже? Цензор по вашему врет? Если да то когда: в статье про приветствие Еврокомиссией принятия закона или в том что Синютка высказывал?
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02.10.2021 15:14 Відповісти
Ну раз у вас только чебурнет и в Гугл не пускают то здесь на цензоре можете прочесть:.
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02.10.2021 14:07 Відповісти
Єврокомісія схвалює намагання боротьби з олігархами, але не схвалює конкретно цей "закон". І одночасно !вчергове! застерігає від політичних репресій проти опозиції та опозиційних політиків.
Так що ти, типовий 73/43%зебіл, брешеш по суті проблеми.
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02.10.2021 14:12 Відповісти
Неужели так сложно прочесть статью, а не выдумывать всякие глупости. И да вы типовой зебил брешете и по сути и в мелочах.
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02.10.2021 14:37 Відповісти
Синютка, а с чего ты взял, что хорошие отношения с ЕС выгодны зелёным агентам }{уйла?
Они всё делают по указке из параши, и для них чем хуже Украине- тем им лучше.
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02.10.2021 13:22 Відповісти
Театр Карабаса Коломойского.
Этот "закон" составлен так, чтобы Коломойский по нему не попадал в список олигархов.
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02.10.2021 13:25 Відповісти
Коломойский в политике как Путлер в войне на Донбассе - "ихтамнет".
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02.10.2021 13:36 Відповісти
Поганим є те,що почав кусати руку,яка його витягла з лайна і кормила...От цього вже не можна пробачати нікому,ні псу,ні людині. правильні слова пана Володимира Бурмея про порохобора Синютка
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02.10.2021 13:31 Відповісти
Олігархами є Лукашенко, Путін, Кім Чен Ин...але ніхто їх чомусь олігархами не називає.
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02.10.2021 13:34 Відповісти
Їх називають диктаторами.
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02.10.2021 13:37 Відповісти
Тобто, якщо олігарх в країні один, то його називають диктатором...тобто без конкуренції олігархів наступає диктатура...тобто олігархи потрібні...?
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02.10.2021 13:48 Відповісти
Потрібна демократія. А для цього, в першу чергу, необхідно знищити величезну, небаченого ніде в світі розміру, декількамільйонну грошову заставу на виборах президента.
Через цю грошову заставу місця в бюлетенях скуповують ставленики олігархії. Ото серед них виборці вимушені "обирати", не розуміючи чому навіть майдани не приводять до нормальної влади. Це якийсь абсурд.

Необхідно перейти на аналог польської демократичної системи виборів президента.
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02.10.2021 14:02 Відповісти
А то в нас хоча й не диктатура якоїсь людини, а диктатура олігархії. І відповідно до неї найнижчий рівень життя в Європі. Україна не бідна, вона обкрадена.
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02.10.2021 14:05 Відповісти
Украина никогда не станет богатой страной.В странах,считающиеся благополучными,население ориентируется на удачливых и состоятельных соотечественников.В нашем обществе богатого и удачливого ненавидят,серость совкового воспитания и сельское жлобство не позволяю выделяться из общей массы так называемого прастова нариду.Украине нужны Порошенки,Ахметовы,Коломойские и тд,с психологией удачливых дельцов,а героями становятся шариковы,швондеры и главный царь наших гавноедов - Шарий.В нашем обществе поощряется вечное нытье на кухнях под стопарик о вечной несправедливости к прастому нариду.Серость,тупость,безграмотность и безвольность стали символом его существования.Эти люди покупают книги про тренинги,про изменение психологии,про новое видение реальности,а на выходе получаем зеленых комсомольцев и царя-самодержца всея черни и плебеев.
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02.10.2021 13:40 Відповісти
чєрнь і плєбєі ета русскіє? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
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02.10.2021 14:26 Відповісти
Депутат олигархической партии критикует закон об олигархах.Ну тут хоть логично.
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02.10.2021 13:52 Відповісти
Тільки подляковий бот здатен збрехати на партію "Європейська Солідарність", ніби вона є олігархічною.
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02.10.2021 14:08 Відповісти
Будет принят Закон об олигархах и он нас рассудит кто олигарх , а кто не олигарх.
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02.10.2021 14:24 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/yes-bachyt-nebezpeku-posylennia-avtorytaryzmu-v-ukraini-cherez-antyoliharkhichnyi-zakon-umland-256480.html ЄС бачить небезпеку посилення авторитаризму в Україні через "антиолігархічний" закон - Андреас Умланд, політолог, головний науковий співробітник Інституту євро-атлантичного співробітництва у Києві
Політичні кола Європейського Союзу стурбовані так званим "антиолігархічним" законом президента Володимира Зеленського, адже його можна використати для боротьби з конкурентами, встановлення контролю над ЗМІ та побудови авторитарного режиму за зразком Росії початку 2000-х. Про це заявив старший експерт Програми європейських, регіональних і російських досліджень "Українського інституту майбутнього" Андреас Умланд.
"Є побоювання того, що ця антиолігархічна політика - це знову ж буде просто інструмент політичної боротьби і що ці медіа-імперії, які зараз перебувають під контролем олігархів, можуть піти під контроль держави або під контроль якихось політичних сил, які близькі до виконавчої гілки влади. Тобто, таку небезпеку теж бачать", - зазначив експерт.
За його словами, є небезпека, що ця законодавча ініціатива може бути "просто прелюдіє для концентрації влади" в Україні. Як аналогію Умланд привів у приклад політику раннього Владіміра Путіна.
"І приклад цьому - те, що сталося за Путіна, коли він прийшов до влади і почав теж тиснути певних олігархів. І потім це була частина його антидемократичної централізації влади. Тобто, дивляться з побоюванням, я думаю, на Заході на цей закон про деолігархізацію", - додав аналітик.
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02.10.2021 14:05 Відповісти
еще один петин прихвостень считает, что европа "должна" спасать зад его шефа...
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02.10.2021 15:39 Відповісти
Синютка - шестерка Порошенко , пьітавшийся в угоду барьіге утопить Львоа в мусоре. Позорник...
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02.10.2021 16:41 Відповісти
Хто він такий, щоб коментувати позицію ЄС?
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02.10.2021 18:06 Відповісти
СВинютка захищає свого шефа олігарха пєтю на каналі іншого олігарха - ахмета. Оце новина.
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03.10.2021 16:15 Відповісти
 
 