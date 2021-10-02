Дело Саакашвили станет тестом для грузинского правосудия, - посол США Дегнан
Посол США в Грузии Келли Дегнан считает дело задержанного в Тбилиси экс-президента Михеила Саакашвили тестом для судебной системы Грузии.
Об этом он заявил сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается Саакашвили, этот процесс и дело станут тестом для судебной системы и правосудия в Грузии, насколько непредвзято, справедливо и открыто он будет проходить. Мы, конечно же, внимательно следим за этим процессом. Надеемся, это будет в соответствии с грузинским законодательством и международными обязательствами", - заявила Дегнан.
По мнению посла, Грузии нужно больше политической стабильности, а не поляризация.
Комментируя проходящие в Грузии 2 октября муниципальные выборы, Дегнан выразила надежду, что "после выборов политические лидеры начнут работу по таким вопросам, которые беспокоят грузинское население, это ковид, экономика, рост цен, инфраструктура, образование и т.д.".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.
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тогда что он забыл в Грузии?
хочет политическую воду мутить?
это уголовно наказуемо в любой стране - вмешательство во внутренние дела
Олександр - власне імя, Рем - скорочення від назви улюбленої зброї гвинтівки Ремінгтон.
- Аналіз потрібен?
Вже доведено "непрозрачности решения иванишвильного "суда"? А були спроби довести? А були спроби довести неправомірність рішення суду в Грузії чи в ЄСПЛ? НІ?!!! То до чого воплі і соплі?
P.S. Українці не пишуть ***** з великої, ти спалився тупа лахта.
при чем тут экономический строй если ты до этого говорил о политическом строе?
ответ по теме вопроса будет? нет? вот сиди и не вякай
А ну!!! Де це ви чули???
«Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы, ЛДПР, примем все меры к твоему освобождению. Но, видимо, забыл хорошую песню: "Ешь ананасы, рябчиков жуй - день твой последний приходит, буржуй!" Вот и конец твой, Миша», - обратился к Саакашвили депутат.
https://lenta.ru/news/2021/10/01/zhirinovsy/
"Жириновский с иронией отозвался на арест экс-президента Грузии в Тбилиси - политик посвятил задержанию Михаила Саакашвили пост в Telegram, в котором отметил, что тот "мог бы спокойно жить в Москве""
А ти знаєш, шо його чекає в мацквабаді??? Вірно!!! Участь Немцова, Новодворської та інших опозеционерів.
.....це в кращому випадку для нього.
За що?!! За пожовану краватку? (воно насправді таке сцикливе? чи просто грало на замовлення *****?), за здачу ***** 20% території Грузії? за визнання агресії Грузіїх стосовно Цхенвалу, що лігімітизувало вторгнення кацапів та їх "миротворчий контингент" в Південній Осетії? А може жирик іронізував, що ти досить отримав за здачу Грузіїї і міг би жити спокійно, але ти жадібне чмо?
тогда что он забыл в Грузии?
хочет политическую воду мутить?
это уголовно наказуемо в любой стране - вмешательство во внутренние дела
тогда что он забыл в Грузии?
хочет политическую воду мутить?
это уголовно наказуемо в любой стране - вмешательство во внутренние дела
товарищу американскому послу не следует этого забывать
Сейчас Власть в Грузии снова захватили русские подстилки.
да и плевать кацапам на революции и на мишу им плевать.
тут многие пишут "личный враг *****". ага. по словам самого карлсона. а на деле - сцака сделал все что надо было ***** в 2008 году. и потом тоже все сделал.
а те кто до сих пор после всех зашкваров преданно смотрит в глаза и жопу этих проституток - щирые украинцы?
Боты - не кацапы, проститутки все же чуть лучше тараканов.
Но все те, кому плевать на законы, кто считает допустимым, чтобы если человек, по его мнению, плохой - должен сидеть и т.п., хоть и незаконно - точно не щирі.
на нем пять статей! ПЯТЬ.
на семенченко пробы ставить негде.
Однако, по моим другим постам, вижу, что на сайте снова дежурит тот же сепарок, что по выходным. Больше не вижу смысла что либо писать тут дней несколько. И новости лучше на УП почитаю...
если он устранил коррупцию то почему в 2012 году его партия проиграла выборы в парламент а в 2013 он сбежал из страны?
это факты. по делу
без боя и абхазия и осетия были сданы еще в 1992 году
насрать как он боролся с коррупцией в стране в которой живет населения как в Киеве и Харькове вместе взятых. я видел как он "боролся" в одесской области.
а расскажи в чем заключается работа областного головы? в том чтобы не красть и говорить?
или в том чтобы отдать своему корешу под застройку землю в центре одессы и получить там квартирку в пентхаусе за пол цены? или в том чтобы пристроить на таможню своего человека и перенаправить бабки от коломойского в свой карман? или соску кацапскую трахать на ланжероне?
ремонт трассы Одесса-Рени начался в 2016 году и был завершен в начале 2019 года
вопрос - где тут заслуга сцаки?
в 2015 году таможня перечислила на этот распил НОЛЬ
в 2016 году таможня перечислила на этот ремонт 400 млн
(напомню - ему (сцаке) порох оставил ВСЮ выручку с таможни)
теперь смотрим - обьем таможенных платежей одесской таможни. 2016 год 1.8 млрд
а вот с 2017 года да, трасса ремонтировалась за счет таможни. но сцака тут не при чем
он проиграл выборы потому что люди так оценили его реформы. и проголосовали против него и его партии. а УД против него завели его же реформированные полиция и прокуратура.
но повторю - мне насрать кем он был в нулевых. меня волнует что хорошего он сделал для Украины? ответ - нихера.
А якби він незаконно перетнув американський кордон?
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Одной из масштабных реформ Саакашвили была тотальная приватизация «всего кроме совести».
Сейчас мало кто вспоминает о том, что одним из основных инвесторов в экономику Грузии были компании из России.
Одна только российская «Интер РАО ЕЭС» именно при Саакашвили стала владельцем около 20% генерирующих мощностей Грузии, 75% акций крупнейшего дистрибьютора электроэнергии Грузии АО «Теласи», ТЭС Мтквари, ГЭС на реке Храме.
Столько россиян в национальную энергетику не допустил даже Янукович. По результатам войны Грузия потеряла практически все территории, на которые претендовала раньше - не только всю Абхазию и Южную Осетию, вместе с потерянными анклавами, но и часть земель, которые она контролировала до этого. Ни один российский бизнес в Грузии после этого не пострадал.
"Как только Порошенко уберется,
ПЕНСИЯ УДВОИТСЯ В ПЕРВЫЕ ДВА МЕСЯЦА при сохранении курса национальной валюты.
А К КОНЦУ ГОДА ОНА УТРОИТСЯ.
А В ЦЕЛОМ ЗА ОДНУ КАДЕНЦИЮ НОРМАЛЬНОЙ ВЛАСТИ(Зеленой) ОНА МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ В 7-8 РАЗ.
Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили требует особых привилегий для русского языка в Украине.
Внимание на скандальное заявление Михаила Саакашвили обратил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
«Саакашвили эфире канала Politeka online об украинском языке как государственном в Украине», - написал Голобуцкий перед высказыванием Саакашвили.
«Не надо людей насиловать…Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша РУССКОЯЗЫЧНАЯ ОДЕССКАЯ КУЛЬТУРА, ЕВРЕЙСКАЯ», - сказал Саакашвили.
За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія
У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував
Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm
Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, как финансировал избирательную кампанию Михеила Саакашвили, когда он еще был президентом Грузии
https://112.ua/sitemap/2015/2015-12-22 22.12.2015
https://112.ua/obshchestvo/kolomoyskiy-zayavlyaet-chto-saakashvili-bral-u-nego-dengi-na-vybory-i-otdyhal-na-ego-yahte-v-horvatii-280316.html
Саакашвили заставил сотни тысяч человек перевести деньги в его фонды
https://www.obozrevatel.com/person/nana-kakabadze/news.htm
- А як же ЄСПЛ? Напевно, є справи, які були предметом розгляду Європейських судів?
- Так, є, але знаєте що? Ті люди, які подавали в ЄСПЛ, які сиділи, їх так били, щоб вони не виносили ці справи або взагалі не зверталися до Європейського суду. Тому що не всі ж можуть бути героями, не всі можуть ці тортури пережити. Тому більшість не могло звернутися до ЄСПЛ, тому що прямо знали - якщо ти звернешся в ЄСПЛ, - тебе вб'ють. І вони не ризикували. А ті, які ризикували... Ви, напевно, знаєте справу Сулхана Молашвілі, який за часів Саакашвілі керував Контрольної палатою.
За часів Шеварднадзе він передав прокуратурі матеріали про корупцію Саакашвілі. Коли Саакашвілі прийшов до влади, перший, кого він посадив, був Сулхан Молашвілі. Його вбили! Його так катували, що там ще робили - я не можу зараз детально про це говорити, тому що ні сім'я цього не хоче, ні сам він цього не хотів. Зараз він мертвий, і я не можу про це говорити.
Його звільнили, він лікувався у Франції, але лікарі нічого не змогли зробити і він все-таки помер від тортур і нелюдського поводження. Він отримали такі поранення і такі жахливі захворювання, що Франція нічого не змогла зробити. Незважаючи на те, що і друзі його фінансували, і сама Франція допомагала такої особистості, як Сулхан Молашвілі. Але він помер. Не всі ж могли померти за те, що вони подали в ЄСПЛ. Так, він виграв Європейський суд, але він уже мертвий.
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Странное заявление посла: в Грузии суд был и послал Саакашвили за решетку на 6 лет, за коррупцию и убийство.