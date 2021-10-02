Дело Саакашвили станет тестом для грузинского правосудия, - посол США Дегнан

Посол США в Грузии Келли Дегнан считает дело задержанного в Тбилиси экс-президента Михеила Саакашвили тестом для судебной системы Грузии.

Об этом он заявил сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается Саакашвили, этот процесс и дело станут тестом для судебной системы и правосудия в Грузии, насколько непредвзято, справедливо и открыто он будет проходить. Мы, конечно же, внимательно следим за этим процессом. Надеемся, это будет в соответствии с грузинским законодательством и международными обязательствами", - заявила Дегнан.

По мнению посла, Грузии нужно больше политической стабильности, а не поляризация.

Комментируя проходящие в Грузии 2 октября муниципальные выборы, Дегнан выразила надежду, что "после выборов политические лидеры начнут работу по таким вопросам, которые беспокоят грузинское население, это ковид, экономика, рост цен, инфраструктура, образование и т.д.".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили