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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Дело Саакашвили станет тестом для грузинского правосудия, - посол США Дегнан

Дело Саакашвили станет тестом для грузинского правосудия, - посол США Дегнан

Посол США в Грузии Келли Дегнан считает дело задержанного в Тбилиси экс-президента Михеила Саакашвили тестом для судебной системы Грузии.

Об этом он заявил сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается Саакашвили, этот процесс и дело станут тестом для судебной системы и правосудия в Грузии, насколько непредвзято, справедливо и открыто он будет проходить. Мы, конечно же, внимательно следим за этим процессом. Надеемся, это будет в соответствии с грузинским законодательством и международными обязательствами", - заявила Дегнан.

По мнению посла, Грузии нужно больше политической стабильности, а не поляризация.

Комментируя проходящие в Грузии 2 октября муниципальные выборы, Дегнан выразила надежду, что "после выборов политические лидеры начнут работу по таким вопросам, которые беспокоят грузинское население, это ковид, экономика, рост цен, инфраструктура, образование и т.д.".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Как сообщалось, накануне президент Грузии Зурабишвили заявила, что никогда не помилует Саакашвили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+16
США за Саакашвили. Путин и некоторые ,против. Совпадение ?
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02.10.2021 15:22
+8
Российские оккупанты никогда не простят Герою Саакашвили первую Революцию в бывшем Совке - Революция Роз. Российские оккупанты никогда не простят Герою Саакашвили демократизацию Грузии.

Сейчас Власть в Грузии снова захватили русские подстилки.
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02.10.2021 15:29
+7
Ну да ну да.... судді і прокурор з паРАШІ....
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02.10.2021 15:18
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Цікаво.Чорновол пише про грузинську версію з маячком в багажі крейзі Міхо,який встановлений був в Україні.
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02.10.2021 15:19 Ответить
Априори, к Т. Чорновол доверия больше, чем к зюзям и парашенке.
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02.10.2021 15:33 Ответить
Ну да ну да.... судді і прокурор з паРАШІ....
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02.10.2021 15:18 Ответить
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02.10.2021 16:47 Ответить
для стабильности в Грузи Мишу надо посадить, надолго
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02.10.2021 15:21 Ответить
Это животное еще две недели назад с женой в Греции отдыхало, а та постила в фейсбучиках фоточки семейной идиллии
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02.10.2021 15:23 Ответить
нормально)))) облико морале у джигита
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02.10.2021 15:26 Ответить
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02.10.2021 15:29 Ответить
Подонок !
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02.10.2021 15:33 Ответить
Мания величі, а в чому полягає "бєззаконіє"?
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02.10.2021 15:43 Ответить
Саакашвили - гражданин Украины.

тогда что он забыл в Грузии?
хочет политическую воду мутить?
это уголовно наказуемо в любой стране - вмешательство во внутренние дела
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02.10.2021 15:47 Ответить
Та в нього там взагалі непогашена судимість зі строком в шість років. Правохоронці не мали іншого вибору чим відправити його відбувати термін увязнення.
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02.10.2021 15:51 Ответить
Нік, на відміну від імені, вибирається користувачем самостійно і є підсвідоме відображення особистості. Це тобі скаже будь-який психолог/психіатр.
Олександр - власне імя, Рем - скорочення від назви улюбленої зброї гвинтівки Ремінгтон.
- Аналіз потрібен?
Вже доведено "непрозрачности решения иванишвильного "суда"? А були спроби довести? А були спроби довести неправомірність рішення суду в Грузії чи в ЄСПЛ? НІ?!!! То до чого воплі і соплі?
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02.10.2021 16:15 Ответить
Перепутал: - это ответ на ваш коммент выше.
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02.10.2021 16:06 Ответить
сразу видно, что вата прокацапская
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02.10.2021 17:39 Ответить
США за Саакашвили. Путин и некоторые ,против. Совпадение ?
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02.10.2021 15:22 Ответить
где там "за саакашвили"?
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02.10.2021 15:27 Ответить
Мозги включи )) Зачем США было бы вообще говорить.
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02.10.2021 15:30 Ответить
Спросили - ответили.
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02.10.2021 15:35 Ответить
То може мозок включиш ти? Що сказало США? Тест системи? А в чому полягає тест? Випустити Міхо? чи щоб він відсидів згідно вироку?
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02.10.2021 15:36 Ответить
Враг ***** друг. Это ты мозги включи. США всегда поддерживала Михо, гугл в помощь. А весь визг с прокленами в комментах, это просто кремлевско-олигархические шавки команду фас получили. И конечно дол..бы, которые подгавкивают шавкам, как же без них...
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02.10.2021 15:46 Ответить
Міхо ворог *****?!!! Хто сказав? Міхо? А що він зробив *****? Подарував 20% території Грузії? Відбілив перед міжнародним співтоариством, визнавши що то Грузія напала на Цхенвал? Може ти, придурь, скористаєшся Гуглом, а не будеш тут перепосчувати кремлівські брехні?
P.S. Українці не пишуть ***** з великої, ти спалився тупа лахта.
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02.10.2021 15:56 Ответить
Легко показать "где там" : все обвинения в его адрес в Грузии признаны на западе несостоятельными и политически мотивированными - там он уважаемый всеми политик, читает лекции в известных университетах. Ну и помимо прочего он враг вашего врага, и на минуточку единственный политик в постсоветском пространстве при президентстве, которого было покончено с коррупцией в стране. Можно по разному относится с его действительностью в Украине, но с вышеупомянотыми фактами не поспоришь.
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02.10.2021 15:49 Ответить
А иначе и быть не может.Олигархам нужна власть по типу путинской. Иначе им не выжить в демократическом обществе. Существование их - это замедленная бомба. Которая взорвется в случае опасности по типу Донбасса.
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02.10.2021 15:38 Ответить
скажи геополитик, а в штатах есть олигархи? а в англии или германии есть?
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02.10.2021 15:39 Ответить
Вопрос глупого человека. Как можно сравнивать такие страны ? Даже капитализм в них существенно отличается по своим характеристикам. Что уже говорить о совковых ворах,которых у нас принято называть олигархами )) - Таких точно нет. Зуб даю ))
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02.10.2021 15:43 Ответить
дятел. ты квакнул "Олигархам .... не выжить в демократическом обществе"
при чем тут экономический строй если ты до этого говорил о политическом строе?
ответ по теме вопроса будет? нет? вот сиди и не вякай
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02.10.2021 15:45 Ответить
"у нас принято". у кого это у вас? у зеленожопых нищебродах для которых любой богатый человек вор? ты люмпен и твое место - рыть канавы детской лопаткой. большую тебе доверить нельзя - потеряешь
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02.10.2021 15:46 Ответить
Ну наскільки я чув, ********** кріпосні, в особі жириновського, обіцяли зробити все для звільнення Міхо з вязниці.
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02.10.2021 15:39 Ответить
Ширінковський????

А ну!!! Де це ви чули???
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02.10.2021 15:57 Ответить
Прочитав в коментах. Ще не перевіряв, тому й пишу "чув".
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02.10.2021 16:01 Ответить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем https://t.me/zhirinovskylive/2004 Telegram -канале прокомментировал задержание в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили фразой «Вот и конец твой, Миша».

«Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы, ЛДПР, примем все меры к твоему освобождению. Но, видимо, забыл хорошую песню: "Ешь ананасы, рябчиков жуй - день твой последний приходит, буржуй!" Вот и конец твой, Миша», - обратился к Саакашвили депутат.
https://lenta.ru/news/2021/10/01/zhirinovsy/
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02.10.2021 16:04 Ответить
https://sputnik-georgia.ru/20211002/mishiko-zachem-ty-poekhal-v-tbilisi---zhirinovskiy-poshutil-ob-areste-saakashvili-v-gruzii-260106323.html
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02.10.2021 16:09 Ответить
Тримай атвєточку і будь внимательней в дальнейшем
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02.10.2021 16:10 Ответить
А в чому "атвєтачка"? Чи я щось не правильно написав?
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02.10.2021 16:19 Ответить
Тупий чи прикидуєшся???

"Жириновский с иронией отозвался на арест экс-президента Грузии в Тбилиси - политик посвятил задержанию Михаила Саакашвили пост в Telegram, в котором отметил, что тот "мог бы спокойно жить в Москве""

А ти знаєш, шо його чекає в мацквабаді??? Вірно!!! Участь Немцова, Новодворської та інших опозеционерів.

.....це в кращому випадку для нього.
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02.10.2021 16:25 Ответить
"А ти знаєш, шо його чекає в мацквабаді??? Вірно!!! Участь Немцова, Новодворської та інших опозеционерів."
За що?!! За пожовану краватку? (воно насправді таке сцикливе? чи просто грало на замовлення *****?), за здачу ***** 20% території Грузії? за визнання агресії Грузіїх стосовно Цхенвалу, що лігімітизувало вторгнення кацапів та їх "миротворчий контингент" в Південній Осетії? А може жирик іронізував, що ти досить отримав за здачу Грузіїї і міг би жити спокійно, але ти жадібне чмо?
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02.10.2021 16:56 Ответить
Я не являюсь сторонником саакашвили, даже наоборот, но здесь дело принципа ведь он имеет украинское гражданство и наша задача его защитить!!!! Это месть двух ублюдков - пороха и нынешнего паяца, а вот то что Грузия в последнее время иногда заигрывает с мацквой это печально!!
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02.10.2021 15:22 Ответить
Саакашвили - гражданин Украины.

тогда что он забыл в Грузии?
хочет политическую воду мутить?
это уголовно наказуемо в любой стране - вмешательство во внутренние дела
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02.10.2021 15:39 Ответить
Что он делает в Грузии? Саакашвили грузин это раз, во-вторых он лидер партии которая зарегистрирована и участвует в парламентских выборах ( не запрещена)!!!!!!
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02.10.2021 16:04 Ответить
лидер партии не так давно в тбюрьме сидел. а сцака не пришей кобыле хвист
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02.10.2021 16:09 Ответить
Тестом? (чудеса кацапского языка)

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02.10.2021 15:24 Ответить
Саакашвили - гражданин Украины.

тогда что он забыл в Грузии?
хочет политическую воду мутить?
это уголовно наказуемо в любой стране - вмешательство во внутренние дела

товарищу американскому послу не следует этого забывать
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02.10.2021 15:25 Ответить
Передайте йолопам, Саакашвілі не вийде, - він доправлений не в слідчий ізолятор а в буцигарню відбувати термін 6 років згідно раніше винесеного вироку. Зараз Міхо відбуває покарання лише за однією справою. Далі ще суд за вбивства своїх соратників і багато інших. Адью, дурна жирна свиня
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02.10.2021 15:26 Ответить
...а значить зірветься й похід Грузії у НАТО... То таки правда що Курченко кормить Мішу, й його нову любов спонсорував московький бізнесмен , й вони роблять розруху у Грузії під рашистські плани...
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02.10.2021 15:29 Ответить
де Міхо там завжди брехня, маніпуляції, піар і шоу
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02.10.2021 15:30 Ответить
Российские оккупанты никогда не простят Герою Саакашвили первую Революцию в бывшем Совке - Революция Роз. Российские оккупанты никогда не простят Герою Саакашвили демократизацию Грузии.

Сейчас Власть в Грузии снова захватили русские подстилки.
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02.10.2021 15:29 Ответить
первая революция произошла в прибалтике.
да и плевать кацапам на революции и на мишу им плевать.
тут многие пишут "личный враг *****". ага. по словам самого карлсона. а на деле - сцака сделал все что надо было ***** в 2008 году. и потом тоже все сделал.
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02.10.2021 15:35 Ответить
Что то много сейчас вас на сайте развелось. Почему свой флаг скрываете не стесняйтесь показывайте свой власовский триколор похоже уже можно.
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02.10.2021 15:39 Ответить
Не так много: просто одни и те-же по многу раз. Все боты палятся одинаково, в темах про Семенченко и Саакашвили особенно...
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02.10.2021 15:43 Ответить
т.е. все кто знает правду о мошеннике гришине и политическом клоуне саакашвили - кацапы?
а те кто до сих пор после всех зашкваров преданно смотрит в глаза и жопу этих проституток - щирые украинцы?
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02.10.2021 15:49 Ответить
Нет.
Боты - не кацапы, проститутки все же чуть лучше тараканов.
Но все те, кому плевать на законы, кто считает допустимым, чтобы если человек, по его мнению, плохой - должен сидеть и т.п., хоть и незаконно - точно не щирі.
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02.10.2021 15:53 Ответить
какой нах "плохой"?
на нем пять статей! ПЯТЬ.
на семенченко пробы ставить негде.
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02.10.2021 15:57 Ответить
5 навязанных бакановым недоказанных статей. На Риффмастере тоже было намало статей, таких же, недоказанных по сей день.
Однако, по моим другим постам, вижу, что на сайте снова дежурит тот же сепарок, что по выходным. Больше не вижу смысла что либо писать тут дней несколько. И новости лучше на УП почитаю...
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02.10.2021 16:12 Ответить
при чем тут баканов? я про сцаку. или грузинам в 2013 году тоже баканов навязывал что то?
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02.10.2021 16:18 Ответить
о да. упячка ваш уровень. фиала и серлещ трыздеть не станут
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02.10.2021 16:18 Ответить
т.е. ты думаешь я под прокси. ок. делаем так - спрашиваем у админа и если он подтверждает мой белый украинский ip ты уходишь с форума навсегда. идет или зассышь?
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02.10.2021 15:48 Ответить
На деле его страна вела открытый военный конфликт с РФ, защищая свои территории и ещё он на деле устранил коррупцию в Грузии. А что у тебя с фактами и по делу?
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02.10.2021 16:21 Ответить
на деле он своими тупыми действиями втянул свою страну с неподготовленной армией в войну за территории на которые ему же было плевать 5 лет до этого, а остальным грузинским президентам - с 1992 года
если он устранил коррупцию то почему в 2012 году его партия проиграла выборы в парламент а в 2013 он сбежал из страны?
это факты. по делу
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02.10.2021 16:29 Ответить
Тоесть он должен был сдать Абхазию без боя? Как кое кто Крым? Это подход труса, а грузины не трусы. А то, что он справился с Коррупцией - это не могут отрицать даже его враги, просто открой рейтинг стран по коррупции и увидишь на какое место поднялась Грузия при его президентстве. И в отличие от Коломойского и тому подобное, его по всему миру с ордерами не ищут. Обвинения в его адрес западными институций и - признаны политически мотивированными. Всё это же есть в открытом доступе, проверь. Почему он проиграл выборыи вынужден был уехать? .. Да это хороший вопрос. Но ведь легко предположить, что человек, который эффективно боролся с коррупцией, это ростом может нажить себе влиятельных врагов олигархов, к тому же не стоит забывать, что на эту мельницу, активно лила свои помои РФ. Другой вопрос, что в Украине у него ничего не вышло. Но не мессия спасёт вашу страну, а только сами украинцы, если когда то расстанутся со своим политическим инфантилизмом.
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02.10.2021 16:44 Ответить
Цхинвал который сцака дал приказ ни с того ни с сего атаковать находится в южной осетии а не в абхазии. может тебе следует вначале изучить вопрос а потом вякать?
без боя и абхазия и осетия были сданы еще в 1992 году
насрать как он боролся с коррупцией в стране в которой живет населения как в Киеве и Харькове вместе взятых. я видел как он "боролся" в одесской области.
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02.10.2021 16:56 Ответить
Це був найкращий Голова ОДА Одещини. Він не не крав і не давав красти іншим. Виходив до людей і говорив правду. Тому його і з"їли. І ще - Міхаєль Саакашвілі був найбільш українським губернатором за всіх попередніх і наступних (підарасів) на Одещині.
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02.10.2021 20:34 Ответить
моя ж ты рыбка
а расскажи в чем заключается работа областного головы? в том чтобы не красть и говорить?
или в том чтобы отдать своему корешу под застройку землю в центре одессы и получить там квартирку в пентхаусе за пол цены? или в том чтобы пристроить на таможню своего человека и перенаправить бабки от коломойского в свой карман? или соску кацапскую трахать на ланжероне?
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02.10.2021 20:55 Ответить
"Бабки з таможні" були перенаправлені на добудову траси "Одеса-Рені" і "Спаське-Приморське". Щодо "трахать на ланжеронє" - то ти, дядьку, скотився уже до відвертого паскудства, бо ненависть до Саакашвілі зашкалює (він, часом, не твою кіску трахав?), а аргументів бракує. І, нарешті -посади обласного голови в номенклатурі не існує. Попроси відкоректувати методичку...
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03.10.2021 11:33 Ответить
сцака был главой областной администрации с мая 2015 по ноябрь 2016 год
ремонт трассы Одесса-Рени начался в 2016 году и был завершен в начале 2019 года

вопрос - где тут заслуга сцаки?
в 2015 году таможня перечислила на этот распил НОЛЬ
в 2016 году таможня перечислила на этот ремонт 400 млн
(напомню - ему (сцаке) порох оставил ВСЮ выручку с таможни)
теперь смотрим - обьем таможенных платежей одесской таможни. 2016 год 1.8 млрд

а вот с 2017 года да, трасса ремонтировалась за счет таможни. но сцака тут не при чем
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03.10.2021 11:45 Ответить
давай ссылку на то что западными институциями обвинения сцаке признаны политически мотивированными
он проиграл выборы потому что люди так оценили его реформы. и проголосовали против него и его партии. а УД против него завели его же реформированные полиция и прокуратура.
но повторю - мне насрать кем он был в нулевых. меня волнует что хорошего он сделал для Украины? ответ - нихера.
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02.10.2021 16:58 Ответить
А вот и американцы нарисовались которые и отправили Сааакашвили в Грузию для этого тэста 🤣
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02.10.2021 15:30 Ответить
Так наркоман Зеленский же отправил его в Грузию? Имбицил, ты шо бухал ?
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02.10.2021 15:32 Ответить
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02.10.2021 15:34 Ответить
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02.10.2021 15:36 Ответить
Щас ещё диспетчер Карлос нарисуется, который все видел и слышал)))))
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02.10.2021 15:40 Ответить
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02.10.2021 15:33 Ответить
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02.10.2021 15:33 Ответить
Ну тут как бы вмешиваются звездно-полосатые или это другое?
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02.10.2021 15:34 Ответить
Сааку мають абсолютно все вибачати?
А якби він незаконно перетнув американський кордон?
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02.10.2021 15:36 Ответить
Скорее всего там уже нет былого грузинского правосудия, есть московское )))))))
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02.10.2021 15:38 Ответить
Михо умный чел.Без поддержки его действий оговоренных заранее и анализа возможных прогнозов и развития ситуации,Михо фиг бы рыпнулся в Грузию.Теперь вот оказывается,що Михо, тупо торпедирует судовую систему Грузии,а США наблюдает как поведут себя претенденты на вступление в ЕС и НАТО.Як вариант
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02.10.2021 16:48 Ответить
За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fnana-kakabadze-rezhim-saakashvili-byil-huzhe-fashistskogo-325-tyisyach-gruzin-sideli-v-tyurme.htm рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».

Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
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02.10.2021 16:50 Ответить
Досрочный вывод российских войск из Грузии произошел накануне президентских выборов - и был обнародован командой Саакашвили, как громкая победа.

Одной из масштабных реформ Саакашвили была тотальная приватизация «всего кроме совести».
Сейчас мало кто вспоминает о том, что одним из основных инвесторов в экономику Грузии были компании из России.
Одна только российская «Интер РАО ЕЭС» именно при Саакашвили стала владельцем около 20% генерирующих мощностей Грузии, 75% акций крупнейшего дистрибьютора электроэнергии Грузии АО «Теласи», ТЭС Мтквари, ГЭС на реке Храме.
Столько россиян в национальную энергетику не допустил даже Янукович. По результатам войны Грузия потеряла практически все территории, на которые претендовала раньше - не только всю Абхазию и Южную Осетию, вместе с потерянными анклавами, но и часть земель, которые она контролировала до этого. Ни один российский бизнес в Грузии после этого не пострадал.

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02.10.2021 16:54 Ответить
СААКА:

"Как только Порошенко уберется,

ПЕНСИЯ УДВОИТСЯ В ПЕРВЫЕ ДВА МЕСЯЦА при сохранении курса национальной валюты.

А К КОНЦУ ГОДА ОНА УТРОИТСЯ.

А В ЦЕЛОМ ЗА ОДНУ КАДЕНЦИЮ НОРМАЛЬНОЙ ВЛАСТИ(Зеленой) ОНА МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ В 7-8 РАЗ.
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02.10.2021 16:57 Ответить
Саакашвили начал превозносить русский язык в Украине

Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили требует особых привилегий для русского языка в Украине.

Внимание на скандальное заявление Михаила Саакашвили обратил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Саакашвили эфире канала Politeka online об украинском языке как государственном в Украине», - написал Голобуцкий перед высказыванием Саакашвили.

«Не надо людей насиловать…Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша РУССКОЯЗЫЧНАЯ ОДЕССКАЯ КУЛЬТУРА, ЕВРЕЙСКАЯ», - сказал Саакашвили.
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02.10.2021 17:00 Ответить
Саакашвілі милувався кадрами тортур

За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія

У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував

Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm

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02.10.2021 17:03 Ответить
Коломойский заявляет, что Саакашвили брал у него деньги на выборы и отдыхал на его яхте в Хорватии

Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, как финансировал избирательную кампанию Михеила Саакашвили, когда он еще был президентом Грузии
https://112.ua/sitemap/2015/2015-12-22 22.12.2015

https://112.ua/obshchestvo/kolomoyskiy-zayavlyaet-chto-saakashvili-bral-u-nego-dengi-na-vybory-i-otdyhal-na-ego-yahte-v-horvatii-280316.html
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02.10.2021 17:05 Ответить
Государственный рэкет и цензура: в Грузии рассказали о "прелестях" жизни при Саакашвили

Саакашвили заставил сотни тысяч человек перевести деньги в его фонды

https://www.obozrevatel.com/person/nana-kakabadze/news.htm
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02.10.2021 17:06 Ответить
"СУЛХАНА МОЛАШВІЛІ, ЯКИЙ ПЕРЕДАВ ДО ПРОКУРАТУРИ МАТЕРІАЛИ ПРО КОРУПЦІЮ СААКАШВІЛІ, ВБИЛИ"

- А як же ЄСПЛ? Напевно, є справи, які були предметом розгляду Європейських судів?

- Так, є, але знаєте що? Ті люди, які подавали в ЄСПЛ, які сиділи, їх так били, щоб вони не виносили ці справи або взагалі не зверталися до Європейського суду. Тому що не всі ж можуть бути героями, не всі можуть ці тортури пережити. Тому більшість не могло звернутися до ЄСПЛ, тому що прямо знали - якщо ти звернешся в ЄСПЛ, - тебе вб'ють. І вони не ризикували. А ті, які ризикували... Ви, напевно, знаєте справу Сулхана Молашвілі, який за часів Саакашвілі керував Контрольної палатою.

За часів Шеварднадзе він передав прокуратурі матеріали про корупцію Саакашвілі. Коли Саакашвілі прийшов до влади, перший, кого він посадив, був Сулхан Молашвілі. Його вбили! Його так катували, що там ще робили - я не можу зараз детально про це говорити, тому що ні сім'я цього не хоче, ні сам він цього не хотів. Зараз він мертвий, і я не можу про це говорити.

Його звільнили, він лікувався у Франції, але лікарі нічого не змогли зробити і він все-таки помер від тортур і нелюдського поводження. Він отримали такі поранення і такі жахливі захворювання, що Франція нічого не змогла зробити. Незважаючи на те, що і друзі його фінансували, і сама Франція допомагала такої особистості, як Сулхан Молашвілі. Але він помер. Не всі ж могли померти за те, що вони подали в ЄСПЛ. Так, він виграв Європейський суд, але він уже мертвий.
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02.10.2021 17:16 Ответить
Посол США в Грузии Келли Дегнан считает дело задержанного в Тбилиси экс-президента Михеила Саакашвили тестом для судебной системы Грузии.
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Странное заявление посла: в Грузии суд был и послал Саакашвили за решетку на 6 лет, за коррупцию и убийство.
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02.10.2021 20:19 Ответить
 
 