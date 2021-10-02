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Новости Отставка Разумкова
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Это вопрос внутрифракционный, - Зеленский об отставке Разумкова

Это вопрос внутрифракционный, - Зеленский об отставке Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "внутрифракционным" вопрос пребывания Дмитрия Разумкова на должности председателя Верховной Рады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, простите, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа. Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это – нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) другие, чем у… 73% которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа" – ред), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", - сказал он журналистам в субботу в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции "Слуга народа". 

Разумков был первым номером в партийном списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разумков официально пригласил "слуг народа" на встречу 4 октября, - пресс-секретарь спикера. ДОКУМЕНТ

Зеленский Владимир (20343) отставка (3153) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+27
Цю шпану чекає трибунал! - Степан Хмара про майбутнє ЗЕвлади...
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02.10.2021 16:21
+19
Таки да

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02.10.2021 16:29
+15
если вы не знаете кто такой С.Хмара то что вы делаете тут !?
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02.10.2021 16:26
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Цю шпану чекає трибунал! - Степан Хмара про майбутнє ЗЕвлади...
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02.10.2021 16:21 Ответить
Степан Хмара это тот что из партии Юли?
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02.10.2021 16:22 Ответить
если вы не знаете кто такой С.Хмара то что вы делаете тут !?
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02.10.2021 16:26 Ответить
Нужно знать историю Украины, хотя бы , за время независимости Украины....
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02.10.2021 16:50 Ответить
У каждого своя история.
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02.10.2021 17:32 Ответить
не пишiть дурниць. У українцiв одна iсторiя на всiх.
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03.10.2021 00:31 Ответить
Ляшко орав їм в очі на телешоу - влада швондерів , котрим на камеру роздавали в конвертах ЗЕбабло
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02.10.2021 16:25 Ответить
він й зараз під Ахмєтовим, та от різниця -Ахмєтов не хоче вже вбивати свій капітал підтримкою БЄні , як це було з Яникм.Він зараз своїми телеканалами громить ЗЕ аж пил стовбом, він й Разумкова підтримує теж для того
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02.10.2021 16:31 Ответить
Мені здається то все чергове шоу, ані Ахметов ,ані Зеля не зацікавлені сидіти за гратами,тому зараз нам демонструють шоу про вигнання Розумкова,рейтинг слуг падає, треба утримати владу, Розумков буде болотуватися на президента,тільки от призвища різні,а господарі тіж самі.Чергова казочка у доброго царя Голобородька.Тільки прийде до влади Розумков,як уся зешобла буде знову у корита,і звісно ,що ніхто не відповість за скоєне в Україні при зешоблі
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02.10.2021 16:40 Ответить
Я Вас підтримую. Більше того, майдани теж були з участю олігархівчислі у тому під себе. Але рано чи пізно або Україна впаде або олігархи повинні стати цивілізованими буржуями. Так наглючо не бігли під рашистський режим чи під його копіювання , навіть Януковичі. Це треба припиняти будь-якими засобами. А там вже потім розбиратися. на уламках своїх помилок
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02.10.2021 16:59 Ответить
Заходу й Америці ми будемо нецікаві , доки не працює народ на своє майбутнє, закон деморатіїї, й їм вигідно за нього ховатися у сьогоднішні тяжкі часи, коли кожна країна за себе.
Послухайте СПЕЦТЕМУ Березовцяз Портніковим на ПРЯМРОМУ - краще не розложиш
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02.10.2021 17:01 Ответить
Як ця сволота дасть нам час, а Господь сили. Покинути владу для них все рівно що втратити все,вони вже не мають куди бігти як янукодло,тому віддадуть владу тільки із життям.
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02.10.2021 17:02 Ответить
у тому й є останній шанс для опозиції- ворог втого ворога твій тимчасовий соратник
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02.10.2021 17:12 Ответить
адже усі нацжони з усіма "червонолінійниками" сидять не виходять . ДЕ ВОНИ? там десь засів Чорт Аваков ... Його люди теж тусять на Ахметівських каналах , доречі... ОЛйце реванш трускавецькій якщо не стане поштовхом ...
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02.10.2021 17:15 Ответить
як що то ворог,а не чергова троянська коняка від Коломойського та Ахметова,не вірю я у бджол що підуть проти меду. Ще однієї єпохи Ахметових- Коломойських Україна просто не витримає, тоді і ратувати вже буде нічого як у Біларусі.
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02.10.2021 17:23 Ответить
але другої надії немє... усі націоналісти теж кормилися олігархами та й кормляться зараз... то вже під них ми дізналися про справжніх й достойних , таких як наприклад Кошулинський,. Бєнюк -АЛЕ ДЕ ВОНИ ЗАРАЗ? Без партії?
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02.10.2021 17:28 Ответить
Я зрозуміла що минулих зелених не існує,ці покідьки з самого початку не були патріотами,тому Розумкову ,Зе ,коломойському ,Ахметову немає віри і не буде,їм ніколи не була потрібна Україна,після того як Зе став президентом,я сама чула як сусіди сепари між собою розмовляли що нарешті до влади прийшли"наші",як вони раділи...Мало того ,подивиться хто голосував за слуг в Україні,це сепарські регіони, Розумков того не знав? Заможні люди в цівілізованих країнах працюють на благо своєї держави, мабудь діло не в олигархах, а в патриотичності ?Так от не Зе ,ні Розумков, ні Ахметов із Беней не зацікавлені в державності України,і сидіти у той багнюці добровільно,а потім стати в раз порядним, такого не буває.
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02.10.2021 17:44 Ответить
А яка різниця між кримінально-олігархічним донецьким кланом Ахметова і таким же кримінально -олігархічним дніпропетровським кланом Коломойського ? Зміна цих Прізвищ якось може вплинути на олігархічну систему керування Україною ? 30 років сперечаємось що краще : померти чи вмерти?
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02.10.2021 17:16 Ответить
а что - эти чмыри не власть швондеров?
а что - кроме ублюдков-паразитов, клоунов-проходимцев и тупого быдла есть нормальные люди, которые за них сейчас тянут?
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02.10.2021 16:32 Ответить
А Розумков вам покажет законную сторону этого вопроса. Ох вы и "обхохочитесь". Как на концерте квартала.
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02.10.2021 16:21 Ответить
внутрифрикционное у вас 3,14даров это "кто на ком стоял" (проф.Преображенский),
а вопрос спикера это вопрос Рады !
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02.10.2021 16:42 Ответить
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02.10.2021 16:23 Ответить
влада є дзеркальним відображенням Величного Наріту...
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02.10.2021 16:27 Ответить
Таки да

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02.10.2021 16:29 Ответить
ВОВА ЦЕ ПИТАННЯ КОНСТІИТУЦІЙНЕ ! СЄКЬОШ РІЗНИЦЮ? Ви повинні пред"яву Разумнику зробити , а він вам ще покаже...
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02.10.2021 16:23 Ответить
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02.10.2021 16:23 Ответить
а в тому, що Разумков не піде під позачергові перевибори вові поки рейтинг не здох, а Стефнчук буде правити тимчасово країною за президента по констиьуції , поки той перевибиратиметься.
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02.10.2021 16:27 Ответить
НЕ визначилася ще тільки ЮЛЯ. Вона ще плекає надію шо БЄня таки дасть ї премєврство й у той час валить вовин режим на каналах Ахмєтова.
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02.10.2021 16:34 Ответить
У падінні рейтингу слуг наріда, Зе вже немає чого сподіватися,але шукайте кому вигідно як кажуть креміналісти, у Зе та Розумкова одні господарі, щоб не втратити владу нам розігрують чергове шоу,до виборів готуються.
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02.10.2021 16:45 Ответить
Так , скоріш за все Ахмєтов тягне ОПЗЖ , але він не може не дати шансу таким, як Ляшко й той же слизький Гройсман, Юля... без них він не має шансу "своїми яйцями"у політиці передавити "яйця БЄні". Головне розбити сьогодн повнийіі реванш ЗЕлені підкришею БЄні. Бєня точно прцює на користь Москві ( інакше б е було там Єрмака) , а Ахмєтову й Пінчуку ще можна дружити з Заходом , їх бізнес на підйому САМЕ ЯК УКРАЇНСЬКИХ БІЗНЕСМЕНІВ . А якщо й вони вирішать йти з БЄнєй під Москув- ну тоді й справлді хана
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02.10.2021 17:10 Ответить
Чому внутріфракціонний ?
Може і верховна рада ваша ?
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02.10.2021 16:24 Ответить
Беня давно считает что вся страна уже его. Холуи только на подхвате.
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02.10.2021 16:27 Ответить
Прочитала про зе-здобутки, тобто убитки
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02.10.2021 16:30 Ответить
Снесуны, вы де?
А, красные линии переносите?
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02.10.2021 16:24 Ответить
абинебарига...
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02.10.2021 16:26 Ответить
А кто эти линии обозначал?
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02.10.2021 16:48 Ответить
Каждый зебил для себя лично, который за Украину.
ФОПы - свое, ветераны - своё и т.д.
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02.10.2021 16:51 Ответить
сцарь тупой и еще тупее
тоже решил что спикер ВР "чисто внутреннее дело слуг уродов"
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02.10.2021 16:25 Ответить
он пришёл в чьём списке? кто ему дал должность? Зе допустил ошибку с Разумковым из-за неопытности. Разумков должен быть серым как мышка. Его должность предполагает такое поведение. Это как судья вовремя футбольного матча- лучший, это тот, кого не вспоминают после. А Разумков начал использовать трибуны в своих политических целях. Стал прям звездой украинских СМИ,-это значит, что он не профессионален на свой должности, она ему вскружила голову.
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02.10.2021 16:33 Ответить
похрену. спикер ВР определяется всеми депутатами. согласно закона при назначении он выходит из партии и фракции. и с этого момента он не является подотчетным лицом для партии от которой он прошел в парламент
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02.10.2021 16:34 Ответить
ничего. снимут разумкова, поставят серого борова стефанчука и зеленый принтер заработает с удвоенной скоростьб. а ты понесешь золотые зубы на майдан
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02.10.2021 16:35 Ответить
Усю передвибору компанію жоден парикмаХЕР не агітував на телешоу - ТІЛЬКИ РАЗУМКОВ ЇХ НАРОДЖУВАВ У СВОЇХ ПОЛІТТЕХНОЛОГІЧНИХ МУКАХ , зараз він їм й помститься - АМІНЬ!
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02.10.2021 16:40 Ответить
Так тут вопросов как блох на бродячей собаке. Какая такая программа "партии" "Слуга народа"? Кто-нибудь ее может припомнить? Не лозунги, а программу - с целями, средствами, сроками, идеологией. Начать с того, что это не партия, а кубло нищих, убогих, проходимцев и преступников построено не на идеологии, которой нет, а на шкурных, меркантильных интересах.
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02.10.2021 16:47 Ответить
Для ленивых была наглядная инфографика, но кто ж из 73% соизволил хотя бы просмотреть

https://politics.fakty.ua/311223-vybory-v-radu-v-seti-naglyadno-sravnili-programmy-partij-infografika
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02.10.2021 17:02 Ответить
Не, программа это документ по которому каждый член партии, разбуди его среди ночи, расскажет, что выполнено, что нет, когда и почему и какой результат. А избиратель на встречах и следующих выборах мог бы сличить реальное и обещанное. Вот по войне с РФ, что они намалевали - восстановление территориальной целостности? Когда, какими средствами, а что если не? Это ерунда, а не программа, отписка по букве закона. У них "партия", то либертарианская, то центристская, тл популистко-видосиковская!
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02.10.2021 21:51 Ответить
Точно. Никакой вменяемой программы не было, нет и наверняка не будет.
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02.10.2021 19:49 Ответить
Счас фонд Разумкова намалює Найвеличнішому рейтинг у 20 відсотків, після чого той піде донизу як Титанік...
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02.10.2021 16:26 Ответить
война глистов
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02.10.2021 16:30 Ответить
Разве он спикер фракции.... У каждой фракции есть свой спикер что за бред.
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02.10.2021 16:35 Ответить
галавакружєніє ат успєхав , усугубленноє тупостью і прінятієм опрєдєльонних вєществ
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02.10.2021 16:38 Ответить
Разумков был первый в списке( после зели). СН выдвинули его на спикера ВР . Они же его большинством голосов и поменяют
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02.10.2021 17:38 Ответить
Нравится избирателям когда ими руководит мафия ?- Ладно. Но, хотя бы своя ...украинская... А КАК СОВЛАДАТЬ С ЕВРЕЙСКОЙ?
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02.10.2021 16:37 Ответить
Нет повести печальнее на свете, чем тупой клоун в кресле президента
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02.10.2021 16:48 Ответить
100 %
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02.10.2021 16:59 Ответить
Собаки лають - караван іде.

Зеленський кращий президент.
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02.10.2021 16:49 Ответить
Слово в слово то, что едросы дрищут про партию *****.
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02.10.2021 16:58 Ответить
Який нафіг "лають"? Украінською лають це по російськи "ругают".
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02.10.2021 20:03 Ответить
Зелёнка приехал в Трускавец
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02.10.2021 16:56 Ответить
А шо это с ним?...
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02.10.2021 17:35 Ответить
Приспічило.
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02.10.2021 18:13 Ответить
Як що, всрався, в черговий раз.
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02.10.2021 21:07 Ответить
Ну конечно, это мол личная инициатива Арахамии.
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02.10.2021 16:57 Ответить
Спикер парламента в принципе не может быть собственностью чьей то одной фракции или партии ТОЛЬКО и его отставка возможна согласно Конституции Украины ...!!!!! И если шпана не знает законов Украины , или не хотят их уважать и выполнять , то это в любом случае нарушение и преступление и это уголовно наказуемо , сейчас или немного позже...!!! И пусть эти клоуны подумают лучше об ответственности и не только политической ...!!!! Тем более если их , этих демутантов - зе клоунов в открытую обвиняют в получение взяток ежемесячно почти на всех телеканалах !!!! Это начала конца власти этой дворовой шпаны , которые возомнили о себе вечными возле корыта державной власти ....!!!
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02.10.2021 16:58 Ответить
Отставка по двум причинам, а в Раде треть голосов, кажись ( что они и сделают)
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02.10.2021 17:34 Ответить
Что то пойдёт не так, то мы их снесем.
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02.10.2021 17:00 Ответить
Снесуны инфантильные обделались и нормальных забрызгали
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02.10.2021 20:07 Ответить
Зеленский: Но если они (взгляды Разумкова) другие, чем у… 73% которые отдали голоса именно за эту программу
.....................................................................................
Разве, ,,73%,, голосовали за построение авторитарного государства, по типу России или политическую коррупцию - конверты депутатам, за правильное голосование??

Видимо, Президент Зеленский должен быть благодарен Разумкову, который предостерегает , что можно сесть за решетку ,за политическую коррупцию, как Саркози и Берлускони , через несколько лет, после их переизбрания...
Хотя.....авторитарное правление может продолжать не один десяток лет, по примеру России и Белоруссии... ,,дурные примеры заразительны,,.
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02.10.2021 17:08 Ответить
От й Ви підтвердили мої думки та сподівання - невже бізнесам Ахмєтова й Пінчука немає чтого втрачати на ринках Заходу ? Невже вони будуть підтримувати санкційного БЄню до розвалу країни .
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02.10.2021 17:19 Ответить
По примеру раши и Беларуси..не сравнивайте путлера и луку с нашим... "Наполеоном"
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02.10.2021 17:31 Ответить
Это вопрос общегосударственный! Янукович тоже считал, что может попирать Конституция, считая бюджет собственными деньгами!
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02.10.2021 17:24 Ответить
Не было бы МОНО - не был бы вопрос внутрифракционным
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02.10.2021 17:28 Ответить
73%..он всё ещё живёт воспоминаниями...73% уже как раритет---страшный и ужасный-- случайный "Оскар" для клоуна....
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02.10.2021 17:53 Ответить
Ну да... отзыв спикера всего парламента - внутрифирикционный вопрос... "Сами Боги пасуют перед глупостью" (Гёте)
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02.10.2021 18:02 Ответить
Прийдеться Разумкову поступити як Тарас Бульба з сином Андрієм, - чим я тебе породив, тим тебе і убью.
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02.10.2021 18:15 Ответить
Нихрена "нипонял" и "это" ещё с Кличко прикаловалось на 95 говнотале! Если высказывания Кличко разобрали на цитаты, то это просто понять невозможно, что оно несёт!?
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02.10.2021 20:39 Ответить
у вiслюка все просто - раз, раз i порєшалi.

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03.10.2021 01:15 Ответить
https://t.me/pecherhill Печерский холм October 2*
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.

Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.

Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.

Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.

Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.

Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.
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03.10.2021 03:05 Ответить
 
 