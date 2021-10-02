УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10963 відвідувача онлайн
Новини
6 094 89

Це питання внутрішньофракційне, - Зеленський про відставку Разумкова

Це питання внутрішньофракційне, - Зеленський про відставку Разумкова

Президент України Володимир Зеленський назвав "внутрішньофракційним" питання перебування Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Питання Дмитра Олександровича для мене, вибачте, ну зовсім не питання. Це питання загалом, я вважаю, внутрішньофракційне. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми і консультантів, які зараз із ним працюють, що він виносить ці питання в публічну площину, медіа. Ні, секретів жодних немає, але я вважаю, що у цих людей інші політичні погляди. І це нормально. Ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони (погляди) інші, ніж у... 73%, які віддали голоси саме за цю програму (партії "Слуга народу". – Ред.), то це нормально – значить, ти живеш своїм особистим життям", - сказав він журналістам у суботу в Трускавці, де відбувається виїзне засідання фракції "Слуга народу". 

Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.

Читайте також: Разумков кличе "слуг" на засідання фракції 4 жовтня в Києві

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) відставка (1462) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Цю шпану чекає трибунал! - Степан Хмара про майбутнє ЗЕвлади...
показати весь коментар
02.10.2021 16:21
+19
Таки да

показати весь коментар
02.10.2021 16:29
+15
если вы не знаете кто такой С.Хмара то что вы делаете тут !?
показати весь коментар
02.10.2021 16:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цю шпану чекає трибунал! - Степан Хмара про майбутнє ЗЕвлади...
показати весь коментар
02.10.2021 16:21 Відповісти
Степан Хмара это тот что из партии Юли?
показати весь коментар
02.10.2021 16:22 Відповісти
если вы не знаете кто такой С.Хмара то что вы делаете тут !?
показати весь коментар
02.10.2021 16:26 Відповісти
Нужно знать историю Украины, хотя бы , за время независимости Украины....
показати весь коментар
02.10.2021 16:50 Відповісти
У каждого своя история.
показати весь коментар
02.10.2021 17:32 Відповісти
не пишiть дурниць. У українцiв одна iсторiя на всiх.
показати весь коментар
03.10.2021 00:31 Відповісти
Ляшко орав їм в очі на телешоу - влада швондерів , котрим на камеру роздавали в конвертах ЗЕбабло
показати весь коментар
02.10.2021 16:25 Відповісти
він й зараз під Ахмєтовим, та от різниця -Ахмєтов не хоче вже вбивати свій капітал підтримкою БЄні , як це було з Яникм.Він зараз своїми телеканалами громить ЗЕ аж пил стовбом, він й Разумкова підтримує теж для того
показати весь коментар
02.10.2021 16:31 Відповісти
Мені здається то все чергове шоу, ані Ахметов ,ані Зеля не зацікавлені сидіти за гратами,тому зараз нам демонструють шоу про вигнання Розумкова,рейтинг слуг падає, треба утримати владу, Розумков буде болотуватися на президента,тільки от призвища різні,а господарі тіж самі.Чергова казочка у доброго царя Голобородька.Тільки прийде до влади Розумков,як уся зешобла буде знову у корита,і звісно ,що ніхто не відповість за скоєне в Україні при зешоблі
показати весь коментар
02.10.2021 16:40 Відповісти
Я Вас підтримую. Більше того, майдани теж були з участю олігархівчислі у тому під себе. Але рано чи пізно або Україна впаде або олігархи повинні стати цивілізованими буржуями. Так наглючо не бігли під рашистський режим чи під його копіювання , навіть Януковичі. Це треба припиняти будь-якими засобами. А там вже потім розбиратися. на уламках своїх помилок
показати весь коментар
02.10.2021 16:59 Відповісти
Заходу й Америці ми будемо нецікаві , доки не працює народ на своє майбутнє, закон деморатіїї, й їм вигідно за нього ховатися у сьогоднішні тяжкі часи, коли кожна країна за себе.
Послухайте СПЕЦТЕМУ Березовцяз Портніковим на ПРЯМРОМУ - краще не розложиш
показати весь коментар
02.10.2021 17:01 Відповісти
Як ця сволота дасть нам час, а Господь сили. Покинути владу для них все рівно що втратити все,вони вже не мають куди бігти як янукодло,тому віддадуть владу тільки із життям.
показати весь коментар
02.10.2021 17:02 Відповісти
у тому й є останній шанс для опозиції- ворог втого ворога твій тимчасовий соратник
показати весь коментар
02.10.2021 17:12 Відповісти
адже усі нацжони з усіма "червонолінійниками" сидять не виходять . ДЕ ВОНИ? там десь засів Чорт Аваков ... Його люди теж тусять на Ахметівських каналах , доречі... ОЛйце реванш трускавецькій якщо не стане поштовхом ...
показати весь коментар
02.10.2021 17:15 Відповісти
як що то ворог,а не чергова троянська коняка від Коломойського та Ахметова,не вірю я у бджол що підуть проти меду. Ще однієї єпохи Ахметових- Коломойських Україна просто не витримає, тоді і ратувати вже буде нічого як у Біларусі.
показати весь коментар
02.10.2021 17:23 Відповісти
але другої надії немє... усі націоналісти теж кормилися олігархами та й кормляться зараз... то вже під них ми дізналися про справжніх й достойних , таких як наприклад Кошулинський,. Бєнюк -АЛЕ ДЕ ВОНИ ЗАРАЗ? Без партії?
показати весь коментар
02.10.2021 17:28 Відповісти
Я зрозуміла що минулих зелених не існує,ці покідьки з самого початку не були патріотами,тому Розумкову ,Зе ,коломойському ,Ахметову немає віри і не буде,їм ніколи не була потрібна Україна,після того як Зе став президентом,я сама чула як сусіди сепари між собою розмовляли що нарешті до влади прийшли"наші",як вони раділи...Мало того ,подивиться хто голосував за слуг в Україні,це сепарські регіони, Розумков того не знав? Заможні люди в цівілізованих країнах працюють на благо своєї держави, мабудь діло не в олигархах, а в патриотичності ?Так от не Зе ,ні Розумков, ні Ахметов із Беней не зацікавлені в державності України,і сидіти у той багнюці добровільно,а потім стати в раз порядним, такого не буває.
показати весь коментар
02.10.2021 17:44 Відповісти
А яка різниця між кримінально-олігархічним донецьким кланом Ахметова і таким же кримінально -олігархічним дніпропетровським кланом Коломойського ? Зміна цих Прізвищ якось може вплинути на олігархічну систему керування Україною ? 30 років сперечаємось що краще : померти чи вмерти?
показати весь коментар
02.10.2021 17:16 Відповісти
а что - эти чмыри не власть швондеров?
а что - кроме ублюдков-паразитов, клоунов-проходимцев и тупого быдла есть нормальные люди, которые за них сейчас тянут?
показати весь коментар
02.10.2021 16:32 Відповісти
А Розумков вам покажет законную сторону этого вопроса. Ох вы и "обхохочитесь". Как на концерте квартала.
показати весь коментар
02.10.2021 16:21 Відповісти
внутрифрикционное у вас 3,14даров это "кто на ком стоял" (проф.Преображенский),
а вопрос спикера это вопрос Рады !
показати весь коментар
02.10.2021 16:42 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 16:23 Відповісти
влада є дзеркальним відображенням Величного Наріту...
показати весь коментар
02.10.2021 16:27 Відповісти
Таки да

показати весь коментар
02.10.2021 16:29 Відповісти
ВОВА ЦЕ ПИТАННЯ КОНСТІИТУЦІЙНЕ ! СЄКЬОШ РІЗНИЦЮ? Ви повинні пред"яву Разумнику зробити , а він вам ще покаже...
показати весь коментар
02.10.2021 16:23 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 16:23 Відповісти
а в тому, що Разумков не піде під позачергові перевибори вові поки рейтинг не здох, а Стефнчук буде правити тимчасово країною за президента по констиьуції , поки той перевибиратиметься.
показати весь коментар
02.10.2021 16:27 Відповісти
НЕ визначилася ще тільки ЮЛЯ. Вона ще плекає надію шо БЄня таки дасть ї премєврство й у той час валить вовин режим на каналах Ахмєтова.
показати весь коментар
02.10.2021 16:34 Відповісти
У падінні рейтингу слуг наріда, Зе вже немає чого сподіватися,але шукайте кому вигідно як кажуть креміналісти, у Зе та Розумкова одні господарі, щоб не втратити владу нам розігрують чергове шоу,до виборів готуються.
показати весь коментар
02.10.2021 16:45 Відповісти
Так , скоріш за все Ахмєтов тягне ОПЗЖ , але він не може не дати шансу таким, як Ляшко й той же слизький Гройсман, Юля... без них він не має шансу "своїми яйцями"у політиці передавити "яйця БЄні". Головне розбити сьогодн повнийіі реванш ЗЕлені підкришею БЄні. Бєня точно прцює на користь Москві ( інакше б е було там Єрмака) , а Ахмєтову й Пінчуку ще можна дружити з Заходом , їх бізнес на підйому САМЕ ЯК УКРАЇНСЬКИХ БІЗНЕСМЕНІВ . А якщо й вони вирішать йти з БЄнєй під Москув- ну тоді й справлді хана
показати весь коментар
02.10.2021 17:10 Відповісти
Чому внутріфракціонний ?
Може і верховна рада ваша ?
показати весь коментар
02.10.2021 16:24 Відповісти
Беня давно считает что вся страна уже его. Холуи только на подхвате.
показати весь коментар
02.10.2021 16:27 Відповісти
Прочитала про зе-здобутки, тобто убитки
показати весь коментар
02.10.2021 16:30 Відповісти
Снесуны, вы де?
А, красные линии переносите?
показати весь коментар
02.10.2021 16:24 Відповісти
абинебарига...
показати весь коментар
02.10.2021 16:26 Відповісти
А кто эти линии обозначал?
показати весь коментар
02.10.2021 16:48 Відповісти
Каждый зебил для себя лично, который за Украину.
ФОПы - свое, ветераны - своё и т.д.
показати весь коментар
02.10.2021 16:51 Відповісти
сцарь тупой и еще тупее
тоже решил что спикер ВР "чисто внутреннее дело слуг уродов"
показати весь коментар
02.10.2021 16:25 Відповісти
он пришёл в чьём списке? кто ему дал должность? Зе допустил ошибку с Разумковым из-за неопытности. Разумков должен быть серым как мышка. Его должность предполагает такое поведение. Это как судья вовремя футбольного матча- лучший, это тот, кого не вспоминают после. А Разумков начал использовать трибуны в своих политических целях. Стал прям звездой украинских СМИ,-это значит, что он не профессионален на свой должности, она ему вскружила голову.
показати весь коментар
02.10.2021 16:33 Відповісти
похрену. спикер ВР определяется всеми депутатами. согласно закона при назначении он выходит из партии и фракции. и с этого момента он не является подотчетным лицом для партии от которой он прошел в парламент
показати весь коментар
02.10.2021 16:34 Відповісти
ничего. снимут разумкова, поставят серого борова стефанчука и зеленый принтер заработает с удвоенной скоростьб. а ты понесешь золотые зубы на майдан
показати весь коментар
02.10.2021 16:35 Відповісти
Усю передвибору компанію жоден парикмаХЕР не агітував на телешоу - ТІЛЬКИ РАЗУМКОВ ЇХ НАРОДЖУВАВ У СВОЇХ ПОЛІТТЕХНОЛОГІЧНИХ МУКАХ , зараз він їм й помститься - АМІНЬ!
показати весь коментар
02.10.2021 16:40 Відповісти
Так тут вопросов как блох на бродячей собаке. Какая такая программа "партии" "Слуга народа"? Кто-нибудь ее может припомнить? Не лозунги, а программу - с целями, средствами, сроками, идеологией. Начать с того, что это не партия, а кубло нищих, убогих, проходимцев и преступников построено не на идеологии, которой нет, а на шкурных, меркантильных интересах.
показати весь коментар
02.10.2021 16:47 Відповісти
Для ленивых была наглядная инфографика, но кто ж из 73% соизволил хотя бы просмотреть

https://politics.fakty.ua/311223-vybory-v-radu-v-seti-naglyadno-sravnili-programmy-partij-infografika
показати весь коментар
02.10.2021 17:02 Відповісти
Не, программа это документ по которому каждый член партии, разбуди его среди ночи, расскажет, что выполнено, что нет, когда и почему и какой результат. А избиратель на встречах и следующих выборах мог бы сличить реальное и обещанное. Вот по войне с РФ, что они намалевали - восстановление территориальной целостности? Когда, какими средствами, а что если не? Это ерунда, а не программа, отписка по букве закона. У них "партия", то либертарианская, то центристская, тл популистко-видосиковская!
показати весь коментар
02.10.2021 21:51 Відповісти
Точно. Никакой вменяемой программы не было, нет и наверняка не будет.
показати весь коментар
02.10.2021 19:49 Відповісти
Счас фонд Разумкова намалює Найвеличнішому рейтинг у 20 відсотків, після чого той піде донизу як Титанік...
показати весь коментар
02.10.2021 16:26 Відповісти
война глистов
показати весь коментар
02.10.2021 16:30 Відповісти
Разве он спикер фракции.... У каждой фракции есть свой спикер что за бред.
показати весь коментар
02.10.2021 16:35 Відповісти
галавакружєніє ат успєхав , усугубленноє тупостью і прінятієм опрєдєльонних вєществ
показати весь коментар
02.10.2021 16:38 Відповісти
Разумков был первый в списке( после зели). СН выдвинули его на спикера ВР . Они же его большинством голосов и поменяют
показати весь коментар
02.10.2021 17:38 Відповісти
Нравится избирателям когда ими руководит мафия ?- Ладно. Но, хотя бы своя ...украинская... А КАК СОВЛАДАТЬ С ЕВРЕЙСКОЙ?
показати весь коментар
02.10.2021 16:37 Відповісти
Нет повести печальнее на свете, чем тупой клоун в кресле президента
показати весь коментар
02.10.2021 16:48 Відповісти
100 %
показати весь коментар
02.10.2021 16:59 Відповісти
Собаки лають - караван іде.

Зеленський кращий президент.
показати весь коментар
02.10.2021 16:49 Відповісти
Слово в слово то, что едросы дрищут про партию *****.
показати весь коментар
02.10.2021 16:58 Відповісти
Який нафіг "лають"? Украінською лають це по російськи "ругают".
показати весь коментар
02.10.2021 20:03 Відповісти
Зелёнка приехал в Трускавец
показати весь коментар
02.10.2021 16:56 Відповісти
А шо это с ним?...
показати весь коментар
02.10.2021 17:35 Відповісти
Приспічило.
показати весь коментар
02.10.2021 18:13 Відповісти
Як що, всрався, в черговий раз.
показати весь коментар
02.10.2021 21:07 Відповісти
Ну конечно, это мол личная инициатива Арахамии.
показати весь коментар
02.10.2021 16:57 Відповісти
Спикер парламента в принципе не может быть собственностью чьей то одной фракции или партии ТОЛЬКО и его отставка возможна согласно Конституции Украины ...!!!!! И если шпана не знает законов Украины , или не хотят их уважать и выполнять , то это в любом случае нарушение и преступление и это уголовно наказуемо , сейчас или немного позже...!!! И пусть эти клоуны подумают лучше об ответственности и не только политической ...!!!! Тем более если их , этих демутантов - зе клоунов в открытую обвиняют в получение взяток ежемесячно почти на всех телеканалах !!!! Это начала конца власти этой дворовой шпаны , которые возомнили о себе вечными возле корыта державной власти ....!!!
показати весь коментар
02.10.2021 16:58 Відповісти
Отставка по двум причинам, а в Раде треть голосов, кажись ( что они и сделают)
показати весь коментар
02.10.2021 17:34 Відповісти
Что то пойдёт не так, то мы их снесем.
показати весь коментар
02.10.2021 17:00 Відповісти
Снесуны инфантильные обделались и нормальных забрызгали
показати весь коментар
02.10.2021 20:07 Відповісти
Зеленский: Но если они (взгляды Разумкова) другие, чем у… 73% которые отдали голоса именно за эту программу
.....................................................................................
Разве, ,,73%,, голосовали за построение авторитарного государства, по типу России или политическую коррупцию - конверты депутатам, за правильное голосование??

Видимо, Президент Зеленский должен быть благодарен Разумкову, который предостерегает , что можно сесть за решетку ,за политическую коррупцию, как Саркози и Берлускони , через несколько лет, после их переизбрания...
Хотя.....авторитарное правление может продолжать не один десяток лет, по примеру России и Белоруссии... ,,дурные примеры заразительны,,.
показати весь коментар
02.10.2021 17:08 Відповісти
От й Ви підтвердили мої думки та сподівання - невже бізнесам Ахмєтова й Пінчука немає чтого втрачати на ринках Заходу ? Невже вони будуть підтримувати санкційного БЄню до розвалу країни .
показати весь коментар
02.10.2021 17:19 Відповісти
По примеру раши и Беларуси..не сравнивайте путлера и луку с нашим... "Наполеоном"
показати весь коментар
02.10.2021 17:31 Відповісти
Это вопрос общегосударственный! Янукович тоже считал, что может попирать Конституция, считая бюджет собственными деньгами!
показати весь коментар
02.10.2021 17:24 Відповісти
Не было бы МОНО - не был бы вопрос внутрифракционным
показати весь коментар
02.10.2021 17:28 Відповісти
73%..он всё ещё живёт воспоминаниями...73% уже как раритет---страшный и ужасный-- случайный "Оскар" для клоуна....
показати весь коментар
02.10.2021 17:53 Відповісти
Ну да... отзыв спикера всего парламента - внутрифирикционный вопрос... "Сами Боги пасуют перед глупостью" (Гёте)
показати весь коментар
02.10.2021 18:02 Відповісти
Прийдеться Разумкову поступити як Тарас Бульба з сином Андрієм, - чим я тебе породив, тим тебе і убью.
показати весь коментар
02.10.2021 18:15 Відповісти
Нихрена "нипонял" и "это" ещё с Кличко прикаловалось на 95 говнотале! Если высказывания Кличко разобрали на цитаты, то это просто понять невозможно, что оно несёт!?
показати весь коментар
02.10.2021 20:39 Відповісти
у вiслюка все просто - раз, раз i порєшалi.

показати весь коментар
03.10.2021 01:15 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм October 2*
Разумкова снова отправляют в отставку, и теперь процессом руководит Зеленский лично. Вы удивлены? Мы тоже. Но, к сожалению, прогнозировать можно только логичные шаги. А вот взрывы эмоций Зе прогнозу не поддаются.
Еще вчера пришла информация, что Офис президента отказался от отставки Разумкова и даже попробовал сделать виноватым Арахамию. Это было решение Ермака лично, и его уже начали реализовывать. Однако, решение Ермака вызвало бурю возмущения со стороны Зеленского. Его позиция категорична: Разумков должен уйти. Мол, с Разумковым работать дальше президент не желает, ни при каких условиях.

Причина, даже не в обиде на Разумкова. Все дело в самой психологии президента Украины. Владимир Зеленский - актер и шоумен, выросший из КВНщиков. Классического актерского образования он никогда не получал, недостатки образования он всегда компенсировал тяжелой работой помноженной на звериное чутье. Зеленский не разгадывает, а ощущает темы, которые нравятся зрителям. Именно эти темы Зеленский зрителю преподносил.
Можно сказать так: Зеленский профессионал в искусстве нравиться людям. Именно это объясняет, почему, несмотря на отсутствие ярких достижений, Зеленский все еще сохраняет высокий рейтинг. Он дарит людям именно то, чего они хотят. Люди ненавидят Медведчука - и Медведчука садят под домашний арест, накладывают на его телеканалы абсолютно незаконные санкции. Людям нравится тема армии - им организовывают парад. И так далее. Зеленский на виду. Зеленский очаровывает. По сути, лозунг Жанны д'Арк «Все кто любит меня - за мной!» смело может брать на вооружение президент Украины. Он не достигает - он влюбляет.

Но эта его особенность имеет и вторую сторону медали: ибо людей, которым Зеленский просто не в состоянии понравиться, он люто, абсолютно искренне ненавидит. Этим вызвана его чистая ненависть к Медведчуку, а точнее к его сторонникам. Они не скрывают своего презрения к Зеленскому. Этим же вызвана страстная ненависть Зеленского к Порошенко. Даже играя на патриотических нотах, Зеленский никак не может завоевать любовь "порохоботов" (а также сторонников более радикальных "Националных дружин" и партии "Свобода"). Не отпускает свой электорат и ЮВТ - но далеко не всегда просит прислушаться к Зе. Поэтому для него они хуже, чем предатели; они люди которые не хотят его, такого прекрасного, полюбить.
Отсюда и ненависть к Разумкову. То, что Разумков постоянно ведет свою игру, избегает грязных решений Офиса президента и не поет Зеленскому сладких дифирамбов (как Ермак и Шмыгаль) Зеленского уже просто бесит. Зеленский чувствует - Разумков его не любит, Разумков им пользуется. Для Зеленского Разумков попал в категорию «еще хуже, чем Порошенко». Порошенко хотя бы не скрывает своей враждебности; в то время как Разумков это вчерашний близкий соратник Зеленского. Лицемер. Тип Иуды Искариота.

Мы недаром описали эту особенность натуры Зеленского. Она себя проявит еще не раз. Зеленский действительно опасный противник, он мастерски умеет в себя влюблять массы и для достижения этой любви он не останавливается ни перед чем. Но когда любовь масс уйдет, Зеленский начнет делать ошибки. В нем заговорит оскорблена гордость и он возненавидит людей переставших его любить. Тогда он станет просто опасен, и закончиться это может кошмарно.

Сейчас под ненависть Зеленского попал Разумков, и Зеленский желает отомстить ему любой ценой. Именно поэтому Зеленский сам поехал в Трускавец собирать подписи за отставку Разумкова. Он говорит с депутатами, убеждает, требует, угрожает. Часть депутатов уже заявили, что ни при каких обстоятельствах они не проголосуют против Разумкова. Поверьте, эти люди уже попали в немилость, и расправа последует быстро. Это ослабит позицию «Слуги народа», но Зеленскому все равно.
Ермак Зеленскому не помогает, но и не мешает. Ермак и сам не прочь избавиться от Разумкова. Ермак понимает уровень угроз, который может последовать с отставкой Разумкова, но рациональность в нем сейчас борется с желанием. Ермак просто поплыл по течению.

Что будет дальше - увидим. Пока очевидно одно. Останется кто-то один. И фокус в том, что при любом исходе в большом выигрыше будет Разумков (и немного - Порошенко). Но проиграет Украина.
показати весь коментар
03.10.2021 03:05 Відповісти
 
 