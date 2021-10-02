Це питання внутрішньофракційне, - Зеленський про відставку Разумкова

Президент України Володимир Зеленський назвав "внутрішньофракційним" питання перебування Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Питання Дмитра Олександровича для мене, вибачте, ну зовсім не питання. Це питання загалом, я вважаю, внутрішньофракційне. Я вважаю, що велика помилка з боку Діми і консультантів, які зараз із ним працюють, що він виносить ці питання в публічну площину, медіа. Ні, секретів жодних немає, але я вважаю, що у цих людей інші політичні погляди. І це нормально. Ми живемо в демократичній державі. Але якщо вони (погляди) інші, ніж у... 73%, які віддали голоси саме за цю програму (партії "Слуга народу". – Ред.), то це нормально – значить, ти живеш своїм особистим життям", - сказав він журналістам у суботу в Трускавці, де відбувається виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Разумков був першим номером у партійному списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах у 2019 році.

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