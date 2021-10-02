Съезды фракции "Слуга народа" станут регулярными, - Стефанчук

Руслан Стефанчук заявил, что выездные заседания фракции "Слуга народа" будут систематическими.

Об этом он сказал журналистам на выездном заседании фракции в Трускавце, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал 24.

По словам Стефанчука "Слуге народа" нужны проводить тимбилдинги.

"Следует сверять часы и видеть, чего мы достигли. Это очень важное мероприятие. Мы находимся уже на экваторе. Должны проанализировать, что нам удалось, что не удалось и почему, какие конкретные задачи мы ставим перед собой на будущее,

- пояснил политик.

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