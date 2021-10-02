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Съезды фракции "Слуга народа" станут регулярными, - Стефанчук

Съезды фракции

Руслан Стефанчук заявил, что выездные заседания фракции "Слуга народа" будут систематическими.

Об этом он сказал журналистам на выездном заседании фракции в Трускавце, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал 24.

По словам Стефанчука "Слуге народа" нужны проводить тимбилдинги.

"Следует сверять часы и видеть, чего мы достигли. Это очень важное мероприятие. Мы находимся уже на экваторе. Должны проанализировать, что нам удалось, что не удалось и почему, какие конкретные задачи мы ставим перед собой на будущее,
- пояснил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тройки" и план Зеленского по трансформации страны: Арахамия рассказал, чем "слуги народа" будут заниматься в Трускавце

Слуга народа (2630) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+22
Для жирного радость. Там кормят бесплатно.
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02.10.2021 18:13
+22
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02.10.2021 18:21
+21
Сподобалося?
Так жінки сидять зазвичай...
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02.10.2021 18:22
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Лише 11 днів українцям вистачило, щоб https://petition.president.gov.ua/petition/123500 назбирати більше 80% потрібних голосів за повну заборону концертної діяльності артистів з країни-агресора - РФ. Ще трошки, камради, нам залишилось менше п'ятої частини з необхідних 25 тис. підписів! Нумо, друзі!
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02.10.2021 18:11 Ответить
Сколько раз уже собирали голоса и ни разу ничего не было сделано.
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02.10.2021 18:13 Ответить
Угу..Зеля ложил на эти подписи то,чем он на пианино играет.
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02.10.2021 18:17 Ответить
Надо этим же, что положил, на балалайке учить его играть, пора!
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02.10.2021 19:25 Ответить
Так скажи «Спасибо» членограю , а не плачься
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02.10.2021 18:47 Ответить
Не на "заборону" , а за розгляд питання про заборону. Розглянуть, відкинуть, щось ляпнуть і все... То все муйня вже з тими петиціями, воно вже не працює
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02.10.2021 18:17 Ответить
Молодцы !
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02.10.2021 18:11 Ответить
Тебя бампером задело? Сгинь...
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02.10.2021 18:19 Ответить
А в бєні грошей хватить? Ти хоча б представляєш, скільки один стефанчук за такий з'їзд "випіть-закусіть" може? А їх там під три сотні...
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02.10.2021 18:21 Ответить
Сподобалося?
Так жінки сидять зазвичай...
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02.10.2021 18:22 Ответить
полупокер криворогий
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02.10.2021 18:23 Ответить
Мучиться бідолага ЗЕчмо. Велика партія навіть не дала в парашу сходити перед великою сходкою..
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02.10.2021 18:24 Ответить
Оно🤡🤢 🐲 ж обдолбанное до кондиции 🙈
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02.10.2021 18:49 Ответить
Ну і ще деякі ...... . Ті , яких янукович в сауні парив .
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02.10.2021 19:54 Ответить
оно угашенное
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02.10.2021 20:03 Ответить
Критичні дні...
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03.10.2021 00:08 Ответить
Пришлите счет олегу петровичу. Пусть оплачивает свой одобрямс
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02.10.2021 20:51 Ответить
Ось перша заява майбутнього можливого тимчасововиконуючого обовязки президента ! Не про з"їзди партії а про З"ЇЗДИ ФРАКЦІЇ за гроші мафіїї !!!
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02.10.2021 18:11 Ответить
...фракції У ПАРЛАМЕНТІ УКРАЇНИ!!! Стефанчук Великий конституцоналіст КВНівського розливу!
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02.10.2021 18:13 Ответить
З'їзди, чи заїзди?
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02.10.2021 19:49 Ответить
Ну еще бы, 3 дня пьянки за счет Бени.))
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02.10.2021 18:12 Ответить
Для жирного радость. Там кормят бесплатно.
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02.10.2021 18:13 Ответить
Эт да.Колывану понравились эти гулянки.Почаще бы.Интересно-жену и тещу притащил с собой на халяву пожрать?Мразь зеленомордая.
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02.10.2021 18:23 Ответить
Съезды фракции "Слуга народа станут регулярными...? Наступил вечній мир и процветиние, только съездов маловато еще...
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02.10.2021 18:14 Ответить
я прям представляю

зе начинает на рояле а слуги подхватывают

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.

Промчалися красные грозы,
Победа настала кругом,
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом.
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02.10.2021 18:14 Ответить
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02.10.2021 18:28 Ответить
В фуражке марьяна безмозглая
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02.10.2021 18:51 Ответить
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZUzW7VwxyVdgVTVp3k9xDTAazLhW2LZ0MjAYM6Tw8Rkdy_6weFGkEeZTt9_pnDx_9_rvXA5LNRE5-QogKi2VwfNnR6obQtsDfDc3fegntI24RWqGo30oZINEe9BJMZ8Uh4tP8OuvY5rG_YrvPbL8f3oplP73EDQLKWcXv8lzXnAZg&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4469771103109531?__cft__[0]=AZUzW7VwxyVdgVTVp3k9xDTAazLhW2LZ0MjAYM6Tw8Rkdy_6weFGkEeZTt9_pnDx_9_rvXA5LNRE5-QogKi2VwfNnR6obQtsDfDc3fegntI24RWqGo30oZINEe9BJMZ8Uh4tP8OuvY5rG_YrvPbL8f3oplP73EDQLKWcXv8lzXnAZg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



"Тобто побудований такий комплекс роботи, побудовано такий дійсно шлях конкретний, шлях саме виконання тих обов'язків, які я на себе брав як президент, і ми як партія "слуга народу" на себе бралИ. А на основі цих трійок сьогодні паралельно вибудувано формат трансформації держави по різних напрямках. Тепер ті люди, які будували ці трійки, бачуть цей окремий план і на основі цього плану вони додають своє бачення, що там не враховано, що враховано, де є слабкі місця, де є буває порожні місця, а де є реально фундаментальні напрацювання. Це є план ми показували нашим європейським колегам, і американським, не через те, що ми не показували українському суспільству, ми нікому з будь-якої країни це не показували, ми показували нашим західним партнерам для блоку саме оборонному блоку, ми залучаємо згідно цього плану транформації інвестиції в український флот, в ПВО тощо, і тому інвестиції йдуть, це правда, і в енергетичну незалежність інвестиції йдуть, там у нас дуже прекрасні амбітні цілі" (с)
........
................

Рейган. А ви кажете.
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02.10.2021 18:16 Ответить
Что-то мне это напомнило Мюнхенские пивные посиделки.
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02.10.2021 18:16 Ответить
залишається тільки Найвеличнішому написати свій "Майн кампф"...
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02.10.2021 18:36 Ответить
Та краще б ці теж не ходили на "роботу", хочь половина.
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02.10.2021 18:20 Ответить
Таки так, ці хоч ходять яйця чухати і перейматися що анал-табу.
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02.10.2021 18:28 Ответить
не станут.
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02.10.2021 18:18 Ответить
бо слипнется у обжор халявных... !!!
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02.10.2021 18:39 Ответить
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02.10.2021 18:21 Ответить
регулярными? да вы одноразовые, вас больше не будет, никто больше в Украине за таких оленей не проголосует, одно вранье, слуги вы какого народа, упыри
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02.10.2021 18:25 Ответить
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02.10.2021 18:29 Ответить
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02.10.2021 20:01 Ответить
Молодцы ! Видно что люди работают !
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02.10.2021 18:30 Ответить
you are crazy?
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02.10.2021 18:36 Ответить
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02.10.2021 18:38 Ответить
На смарт вечері Слуг народу в Трускавці пригощають рибою, фруктами, віскі та червоним вином
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02.10.2021 18:39 Ответить
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02.10.2021 18:40 Ответить
Нескінченне свято, а не святі службові обов'язки, так от де кінець "епохи бідності", всі стали братами, сватами, кумами, повне циркове уявлення
і це все в той час, коли кожен день гинуть воїни
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02.10.2021 18:42 Ответить
Петрович,оплатить шалости своих зеленых соплей нет желания?
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02.10.2021 20:54 Ответить
Внимание , кто достиг экватора, все в Трукавец!!!
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02.10.2021 18:31 Ответить
нет у вас будущего. в принципе нет
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02.10.2021 18:31 Ответить
А в Верховній Раді, де вони зустрічаються щодня, нема таких умов для обговорення таких питань. Треба усім кагалом їхати за 400 км. на курорт?
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02.10.2021 18:34 Ответить
какую ибо Нину выбрал «зубожілий» нарот, просто пстц!
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02.10.2021 18:34 Ответить
просто полегшало...тепер точно заживемо!
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02.10.2021 18:34 Ответить
Ты ...жирная свыня.. доживи еще до того будущего...
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02.10.2021 18:42 Ответить
А у тебя есть варианты?? За наш с тобой и остальных украинцев счет гуляют эти скоты...
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02.10.2021 18:45 Ответить
регулярными?решили такы заморыты раввинов рпцшных?
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02.10.2021 18:43 Ответить
В радянські часи отакі з"їзди,семінари,симпозіуми,виїздні наради були для чиновників та службовців манною небесною...Люди починали бухати ще в поїздах,а потім ,відсидівши пару годин і прослухавши всяку патріотичну фігню починалось гуляння з випивкою,легкими фліртами,інколи і мордобоєм..."Слуги" повністю перейняли ту практику...
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02.10.2021 18:44 Ответить
Ну, КПРС теж регулярно збирались
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02.10.2021 18:47 Ответить
Кабану сподобалась шаровий хавчик за кошт зебілів. Тепер не відвадиш від свинячого корита.
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02.10.2021 18:52 Ответить
я собі уявляю що творилось якби так себе вели поперєднікі. В якій падучій бились би гнапи-бігуси -"українські" правди.
А зара нічо - все заходить як коту сметана)
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02.10.2021 18:54 Ответить
зеляди, вы еще не окончили свой слет зелионеров без стабильного скандала чтобы обещать такой беспредел сделать регулярным. Или таки веселый зеленый волшебник таки привез конфискованный белый и веселый порошок?
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02.10.2021 18:54 Ответить
Сподобалось трускавечити на халяву.
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02.10.2021 18:58 Ответить
Таки да , привёз , у него передоз
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02.10.2021 19:01 Ответить
Они себя айтишниками возомнили? избаловал беня это кодло)
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02.10.2021 19:12 Ответить
Свинья в услужении иудея - президента. Говорите унитарная Украина? ну-ну.....
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02.10.2021 19:20 Ответить
а нахрiна кудись iхати якщо з таким жe успiхом можна посидiти на вихiдних у Радi?
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02.10.2021 19:22 Ответить
Руслан Стефанчук заявил, что выездные заседания фракции "Слуга народа" будут систематическими Источник:
Надеюсь что зЕлёная плесень, не будет систематической, отмоем Украину от плесени, от голубой таки отмыли!!!
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02.10.2021 19:34 Ответить
Вот так то прахоботы, а то мова, вира, отжигается молодежь по полной, РЕБЯТА БУДУЩЕГО.
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02.10.2021 19:39 Ответить
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02.10.2021 20:37 Ответить
Сдедующий сьезд в Омане,или на Мальдивах.
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02.10.2021 19:39 Ответить
На нарах біля параши.
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02.10.2021 20:44 Ответить
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02.10.2021 19:53 Ответить
слёт зелёных бл__дей за счет народа
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02.10.2021 20:20 Ответить
Чё-то много себе эта харя отмеряла. Канули в лету куда более серьёзные партии. Которые были на самом деле партиями а не этим сборищем долбоё.... злых клоунов сколоченное перед выборами и для выборов.
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02.10.2021 20:21 Ответить
БПП?
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02.10.2021 21:55 Ответить
ПР, НП.СПУ і навіть СДПУ(о)
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02.10.2021 22:16 Ответить
Сходки ворів у законі
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02.10.2021 20:28 Ответить
они давно миллионеры
и йух ложили на нарот...
и, пусть обсасывает сброд
их тряпки, жесты и манеры !
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02.10.2021 20:36 Ответить
я из Хмельницкого и хотел бы видеть эту свинью
на майдане с отчетом о прделанной работе.
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02.10.2021 20:40 Ответить
И эта ряшка хочет стать спикером? Да Разумков был единственный за последние годы кто придерживался регламента работы парламента.
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02.10.2021 20:41 Ответить
Це тільки якщо зберуться 100 розумних, то кількість перейде в якість, а якщо 100 слуг з Трускавця - то 100 маленьких глупостей перейде у величезну дурість.
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02.10.2021 20:42 Ответить
Там без вариантов-вся партия умственно бракованная
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02.10.2021 20:53 Ответить
ЗЕРАЛАШ https://www.youtube.com/watch?v=CCMaqEkN8TY
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02.10.2021 20:56 Ответить
А за чей счет банкет?
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02.10.2021 21:40 Ответить
ТВАРИ
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02.10.2021 21:41 Ответить
Інсайдерське відео: депутат партії СН у Трускавці навчається працювати з планшетом.

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02.10.2021 22:04 Ответить
https://espreso.tv/zelenskiy-**********-shcho-ukraina-persha-v-evropi-za-yakisnimi-dorogami Сеанс уринотерапії продовжено !
Під час свого виступу перед учасниками виїзної фракції президентської партії "Слуга народу" в курортному місті Трускавець, що на Львівщині, глава держави Володимир Зеленський перерахував досягнення як свої, так і своєї команди під час перебування при владі. Основні думки з його виступу в вигляді цитат розміщено на офіційному сайті "слуг".

"У нас з'явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів", - сказав він.

Після цього він перейшов, до інфраструктури, якої, за його словами, раніше нібито зовсім не було. "Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - наголосив Володимир Зеленський.
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02.10.2021 22:15 Ответить
Гроссмейстер перешел на местные темы.

- Почему в провинции нет никакой игры мысли! Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется - шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию - «Шахматный клуб четырех коней», или «Красный эндшпиль», или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы! Звучно!

Идея имела успех.
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02.10.2021 22:49 Ответить
- Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство.
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02.10.2021 22:53 Ответить
 
 