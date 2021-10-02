Съезды фракции "Слуга народа" станут регулярными, - Стефанчук
Руслан Стефанчук заявил, что выездные заседания фракции "Слуга народа" будут систематическими.
Об этом он сказал журналистам на выездном заседании фракции в Трускавце, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал 24.
По словам Стефанчука "Слуге народа" нужны проводить тимбилдинги.
"Следует сверять часы и видеть, чего мы достигли. Это очень важное мероприятие. Мы находимся уже на экваторе. Должны проанализировать, что нам удалось, что не удалось и почему, какие конкретные задачи мы ставим перед собой на будущее,
- пояснил политик.
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Так жінки сидять зазвичай...
зе начинает на рояле а слуги подхватывают
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.
Промчалися красные грозы,
Победа настала кругом,
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом.
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4469771103109531?__cft__[0]=AZUzW7VwxyVdgVTVp3k9xDTAazLhW2LZ0MjAYM6Tw8Rkdy_6weFGkEeZTt9_pnDx_9_rvXA5LNRE5-QogKi2VwfNnR6obQtsDfDc3fegntI24RWqGo30oZINEe9BJMZ8Uh4tP8OuvY5rG_YrvPbL8f3oplP73EDQLKWcXv8lzXnAZg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
"Тобто побудований такий комплекс роботи, побудовано такий дійсно шлях конкретний, шлях саме виконання тих обов'язків, які я на себе брав як президент, і ми як партія "слуга народу" на себе бралИ. А на основі цих трійок сьогодні паралельно вибудувано формат трансформації держави по різних напрямках. Тепер ті люди, які будували ці трійки, бачуть цей окремий план і на основі цього плану вони додають своє бачення, що там не враховано, що враховано, де є слабкі місця, де є буває порожні місця, а де є реально фундаментальні напрацювання. Це є план ми показували нашим європейським колегам, і американським, не через те, що ми не показували українському суспільству, ми нікому з будь-якої країни це не показували, ми показували нашим західним партнерам для блоку саме оборонному блоку, ми залучаємо згідно цього плану транформації інвестиції в український флот, в ПВО тощо, і тому інвестиції йдуть, це правда, і в енергетичну незалежність інвестиції йдуть, там у нас дуже прекрасні амбітні цілі" (с)
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Рейган. А ви кажете.
і це все в той час, коли кожен день гинуть воїни
А зара нічо - все заходить як коту сметана)
Надеюсь что зЕлёная плесень, не будет систематической, отмоем Украину от плесени, от голубой таки отмыли!!!
и йух ложили на нарот...
и, пусть обсасывает сброд
их тряпки, жесты и манеры !
на майдане с отчетом о прделанной работе.
Під час свого виступу перед учасниками виїзної фракції президентської партії "Слуга народу" в курортному місті Трускавець, що на Львівщині, глава держави Володимир Зеленський перерахував досягнення як свої, так і своєї команди під час перебування при владі. Основні думки з його виступу в вигляді цитат розміщено на офіційному сайті "слуг".
"У нас з'явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів", - сказав він.
Після цього він перейшов, до інфраструктури, якої, за його словами, раніше нібито зовсім не було. "Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - наголосив Володимир Зеленський.
- Почему в провинции нет никакой игры мысли! Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется - шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию - «Шахматный клуб четырех коней», или «Красный эндшпиль», или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы! Звучно!
Идея имела успех.