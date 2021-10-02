УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10892 відвідувача онлайн
Новини
3 218 93

З'їзди фракції "Слуга народу" стануть регулярними, - Стефанчук

З'їзди фракції

Руслан Стефанчук заявив, що виїзні засідання фракції "Слуга народу" будуть систематичними.

Про це він сказав журналістам на виїзному засіданні фракції у Трускавці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 24.

За словами Стефанчука, "Слугзі народу" потрібно проводити тімбілдинг.

"Слід звіряти годинник і бачити, чого ми досягли. Це дуже важливий захід. Ми перебуваємо вже на екваторі. Маємо проаналізувати, що нам вдалося, що не вдалося і чому, які конкретні завдання ми ставимо перед собою на майбутнє", - пояснив політик.

Читайте також: "Трійки" і план Зеленського щодо трансформації країни: Арахамія розповів, чим "слуги народу" займатимуться в Трускавці

Автор: 

Слуга народу (2812) Стефанчук Руслан (758)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Для жирного радость. Там кормят бесплатно.
показати весь коментар
02.10.2021 18:13
+22
показати весь коментар
02.10.2021 18:21
+21
Сподобалося?
Так жінки сидять зазвичай...
показати весь коментар
02.10.2021 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лише 11 днів українцям вистачило, щоб https://petition.president.gov.ua/petition/123500 назбирати більше 80% потрібних голосів за повну заборону концертної діяльності артистів з країни-агресора - РФ. Ще трошки, камради, нам залишилось менше п'ятої частини з необхідних 25 тис. підписів! Нумо, друзі!
показати весь коментар
02.10.2021 18:11 Відповісти
Сколько раз уже собирали голоса и ни разу ничего не было сделано.
показати весь коментар
02.10.2021 18:13 Відповісти
Угу..Зеля ложил на эти подписи то,чем он на пианино играет.
показати весь коментар
02.10.2021 18:17 Відповісти
Надо этим же, что положил, на балалайке учить его играть, пора!
показати весь коментар
02.10.2021 19:25 Відповісти
Так скажи «Спасибо» членограю , а не плачься
показати весь коментар
02.10.2021 18:47 Відповісти
Не на "заборону" , а за розгляд питання про заборону. Розглянуть, відкинуть, щось ляпнуть і все... То все муйня вже з тими петиціями, воно вже не працює
показати весь коментар
02.10.2021 18:17 Відповісти
Молодцы !
показати весь коментар
02.10.2021 18:11 Відповісти
Тебя бампером задело? Сгинь...
показати весь коментар
02.10.2021 18:19 Відповісти
А в бєні грошей хватить? Ти хоча б представляєш, скільки один стефанчук за такий з'їзд "випіть-закусіть" може? А їх там під три сотні...
показати весь коментар
02.10.2021 18:21 Відповісти
Сподобалося?
Так жінки сидять зазвичай...
показати весь коментар
02.10.2021 18:22 Відповісти
полупокер криворогий
показати весь коментар
02.10.2021 18:23 Відповісти
Мучиться бідолага ЗЕчмо. Велика партія навіть не дала в парашу сходити перед великою сходкою..
показати весь коментар
02.10.2021 18:24 Відповісти
Оно🤡🤢 🐲 ж обдолбанное до кондиции 🙈
показати весь коментар
02.10.2021 18:49 Відповісти
Ну і ще деякі ...... . Ті , яких янукович в сауні парив .
показати весь коментар
02.10.2021 19:54 Відповісти
оно угашенное
показати весь коментар
02.10.2021 20:03 Відповісти
Критичні дні...
показати весь коментар
03.10.2021 00:08 Відповісти
Пришлите счет олегу петровичу. Пусть оплачивает свой одобрямс
показати весь коментар
02.10.2021 20:51 Відповісти
Ось перша заява майбутнього можливого тимчасововиконуючого обовязки президента ! Не про з"їзди партії а про З"ЇЗДИ ФРАКЦІЇ за гроші мафіїї !!!
показати весь коментар
02.10.2021 18:11 Відповісти
...фракції У ПАРЛАМЕНТІ УКРАЇНИ!!! Стефанчук Великий конституцоналіст КВНівського розливу!
показати весь коментар
02.10.2021 18:13 Відповісти
З'їзди, чи заїзди?
показати весь коментар
02.10.2021 19:49 Відповісти
Ну еще бы, 3 дня пьянки за счет Бени.))
показати весь коментар
02.10.2021 18:12 Відповісти
Для жирного радость. Там кормят бесплатно.
показати весь коментар
02.10.2021 18:13 Відповісти
Эт да.Колывану понравились эти гулянки.Почаще бы.Интересно-жену и тещу притащил с собой на халяву пожрать?Мразь зеленомордая.
показати весь коментар
02.10.2021 18:23 Відповісти
Съезды фракции "Слуга народа станут регулярными...? Наступил вечній мир и процветиние, только съездов маловато еще...
показати весь коментар
02.10.2021 18:14 Відповісти
я прям представляю

зе начинает на рояле а слуги подхватывают

Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны,
За ними другие приходят -
Они будут тоже трудны.

Промчалися красные грозы,
Победа настала кругом,
Утрите суровые слезы
Пробитым в боях рукавом.
показати весь коментар
02.10.2021 18:14 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 18:28 Відповісти
В фуражке марьяна безмозглая
показати весь коментар
02.10.2021 18:51 Відповісти
https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZUzW7VwxyVdgVTVp3k9xDTAazLhW2LZ0MjAYM6Tw8Rkdy_6weFGkEeZTt9_pnDx_9_rvXA5LNRE5-QogKi2VwfNnR6obQtsDfDc3fegntI24RWqGo30oZINEe9BJMZ8Uh4tP8OuvY5rG_YrvPbL8f3oplP73EDQLKWcXv8lzXnAZg&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4469771103109531?__cft__[0]=AZUzW7VwxyVdgVTVp3k9xDTAazLhW2LZ0MjAYM6Tw8Rkdy_6weFGkEeZTt9_pnDx_9_rvXA5LNRE5-QogKi2VwfNnR6obQtsDfDc3fegntI24RWqGo30oZINEe9BJMZ8Uh4tP8OuvY5rG_YrvPbL8f3oplP73EDQLKWcXv8lzXnAZg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



"Тобто побудований такий комплекс роботи, побудовано такий дійсно шлях конкретний, шлях саме виконання тих обов'язків, які я на себе брав як президент, і ми як партія "слуга народу" на себе бралИ. А на основі цих трійок сьогодні паралельно вибудувано формат трансформації держави по різних напрямках. Тепер ті люди, які будували ці трійки, бачуть цей окремий план і на основі цього плану вони додають своє бачення, що там не враховано, що враховано, де є слабкі місця, де є буває порожні місця, а де є реально фундаментальні напрацювання. Це є план ми показували нашим європейським колегам, і американським, не через те, що ми не показували українському суспільству, ми нікому з будь-якої країни це не показували, ми показували нашим західним партнерам для блоку саме оборонному блоку, ми залучаємо згідно цього плану транформації інвестиції в український флот, в ПВО тощо, і тому інвестиції йдуть, це правда, і в енергетичну незалежність інвестиції йдуть, там у нас дуже прекрасні амбітні цілі" (с)
........
................

Рейган. А ви кажете.
показати весь коментар
02.10.2021 18:16 Відповісти
Что-то мне это напомнило Мюнхенские пивные посиделки.
показати весь коментар
02.10.2021 18:16 Відповісти
залишається тільки Найвеличнішому написати свій "Майн кампф"...
показати весь коментар
02.10.2021 18:36 Відповісти
Та краще б ці теж не ходили на "роботу", хочь половина.
показати весь коментар
02.10.2021 18:20 Відповісти
Таки так, ці хоч ходять яйця чухати і перейматися що анал-табу.
показати весь коментар
02.10.2021 18:28 Відповісти
не станут.
показати весь коментар
02.10.2021 18:18 Відповісти
бо слипнется у обжор халявных... !!!
показати весь коментар
02.10.2021 18:39 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 18:21 Відповісти
регулярными? да вы одноразовые, вас больше не будет, никто больше в Украине за таких оленей не проголосует, одно вранье, слуги вы какого народа, упыри
показати весь коментар
02.10.2021 18:25 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 18:29 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 20:01 Відповісти
Молодцы ! Видно что люди работают !
показати весь коментар
02.10.2021 18:30 Відповісти
you are crazy?
показати весь коментар
02.10.2021 18:36 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 18:38 Відповісти
На смарт вечері Слуг народу в Трускавці пригощають рибою, фруктами, віскі та червоним вином
показати весь коментар
02.10.2021 18:39 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 18:40 Відповісти
Нескінченне свято, а не святі службові обов'язки, так от де кінець "епохи бідності", всі стали братами, сватами, кумами, повне циркове уявлення
і це все в той час, коли кожен день гинуть воїни
показати весь коментар
02.10.2021 18:42 Відповісти
Петрович,оплатить шалости своих зеленых соплей нет желания?
показати весь коментар
02.10.2021 20:54 Відповісти
Внимание , кто достиг экватора, все в Трукавец!!!
показати весь коментар
02.10.2021 18:31 Відповісти
нет у вас будущего. в принципе нет
показати весь коментар
02.10.2021 18:31 Відповісти
А в Верховній Раді, де вони зустрічаються щодня, нема таких умов для обговорення таких питань. Треба усім кагалом їхати за 400 км. на курорт?
показати весь коментар
02.10.2021 18:34 Відповісти
какую ибо Нину выбрал «зубожілий» нарот, просто пстц!
показати весь коментар
02.10.2021 18:34 Відповісти
просто полегшало...тепер точно заживемо!
показати весь коментар
02.10.2021 18:34 Відповісти
Ты ...жирная свыня.. доживи еще до того будущего...
показати весь коментар
02.10.2021 18:42 Відповісти
А у тебя есть варианты?? За наш с тобой и остальных украинцев счет гуляют эти скоты...
показати весь коментар
02.10.2021 18:45 Відповісти
регулярными?решили такы заморыты раввинов рпцшных?
показати весь коментар
02.10.2021 18:43 Відповісти
В радянські часи отакі з"їзди,семінари,симпозіуми,виїздні наради були для чиновників та службовців манною небесною...Люди починали бухати ще в поїздах,а потім ,відсидівши пару годин і прослухавши всяку патріотичну фігню починалось гуляння з випивкою,легкими фліртами,інколи і мордобоєм..."Слуги" повністю перейняли ту практику...
показати весь коментар
02.10.2021 18:44 Відповісти
Ну, КПРС теж регулярно збирались
показати весь коментар
02.10.2021 18:47 Відповісти
Кабану сподобалась шаровий хавчик за кошт зебілів. Тепер не відвадиш від свинячого корита.
показати весь коментар
02.10.2021 18:52 Відповісти
я собі уявляю що творилось якби так себе вели поперєднікі. В якій падучій бились би гнапи-бігуси -"українські" правди.
А зара нічо - все заходить як коту сметана)
показати весь коментар
02.10.2021 18:54 Відповісти
зеляди, вы еще не окончили свой слет зелионеров без стабильного скандала чтобы обещать такой беспредел сделать регулярным. Или таки веселый зеленый волшебник таки привез конфискованный белый и веселый порошок?
показати весь коментар
02.10.2021 18:54 Відповісти
Сподобалось трускавечити на халяву.
показати весь коментар
02.10.2021 18:58 Відповісти
Таки да , привёз , у него передоз
показати весь коментар
02.10.2021 19:01 Відповісти
Они себя айтишниками возомнили? избаловал беня это кодло)
показати весь коментар
02.10.2021 19:12 Відповісти
Свинья в услужении иудея - президента. Говорите унитарная Украина? ну-ну.....
показати весь коментар
02.10.2021 19:20 Відповісти
а нахрiна кудись iхати якщо з таким жe успiхом можна посидiти на вихiдних у Радi?
показати весь коментар
02.10.2021 19:22 Відповісти
Руслан Стефанчук заявил, что выездные заседания фракции "Слуга народа" будут систематическими Источник:
Надеюсь что зЕлёная плесень, не будет систематической, отмоем Украину от плесени, от голубой таки отмыли!!!
показати весь коментар
02.10.2021 19:34 Відповісти
Вот так то прахоботы, а то мова, вира, отжигается молодежь по полной, РЕБЯТА БУДУЩЕГО.
показати весь коментар
02.10.2021 19:39 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 20:37 Відповісти
Сдедующий сьезд в Омане,или на Мальдивах.
показати весь коментар
02.10.2021 19:39 Відповісти
На нарах біля параши.
показати весь коментар
02.10.2021 20:44 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2021 19:53 Відповісти
слёт зелёных бл__дей за счет народа
показати весь коментар
02.10.2021 20:20 Відповісти
Чё-то много себе эта харя отмеряла. Канули в лету куда более серьёзные партии. Которые были на самом деле партиями а не этим сборищем долбоё.... злых клоунов сколоченное перед выборами и для выборов.
показати весь коментар
02.10.2021 20:21 Відповісти
БПП?
показати весь коментар
02.10.2021 21:55 Відповісти
ПР, НП.СПУ і навіть СДПУ(о)
показати весь коментар
02.10.2021 22:16 Відповісти
Сходки ворів у законі
показати весь коментар
02.10.2021 20:28 Відповісти
они давно миллионеры
и йух ложили на нарот...
и, пусть обсасывает сброд
их тряпки, жесты и манеры !
показати весь коментар
02.10.2021 20:36 Відповісти
я из Хмельницкого и хотел бы видеть эту свинью
на майдане с отчетом о прделанной работе.
показати весь коментар
02.10.2021 20:40 Відповісти
И эта ряшка хочет стать спикером? Да Разумков был единственный за последние годы кто придерживался регламента работы парламента.
показати весь коментар
02.10.2021 20:41 Відповісти
Це тільки якщо зберуться 100 розумних, то кількість перейде в якість, а якщо 100 слуг з Трускавця - то 100 маленьких глупостей перейде у величезну дурість.
показати весь коментар
02.10.2021 20:42 Відповісти
Там без вариантов-вся партия умственно бракованная
показати весь коментар
02.10.2021 20:53 Відповісти
ЗЕРАЛАШ https://www.youtube.com/watch?v=CCMaqEkN8TY
показати весь коментар
02.10.2021 20:56 Відповісти
А за чей счет банкет?
показати весь коментар
02.10.2021 21:40 Відповісти
ТВАРИ
показати весь коментар
02.10.2021 21:41 Відповісти
Інсайдерське відео: депутат партії СН у Трускавці навчається працювати з планшетом.

показати весь коментар
02.10.2021 22:04 Відповісти
https://espreso.tv/zelenskiy-**********-shcho-ukraina-persha-v-evropi-za-yakisnimi-dorogami Сеанс уринотерапії продовжено !
Під час свого виступу перед учасниками виїзної фракції президентської партії "Слуга народу" в курортному місті Трускавець, що на Львівщині, глава держави Володимир Зеленський перерахував досягнення як свої, так і своєї команди під час перебування при владі. Основні думки з його виступу в вигляді цитат розміщено на офіційному сайті "слуг".

"У нас з'явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів", - сказав він.

Після цього він перейшов, до інфраструктури, якої, за його словами, раніше нібито зовсім не було. "Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - наголосив Володимир Зеленський.
показати весь коментар
02.10.2021 22:15 Відповісти
Гроссмейстер перешел на местные темы.

- Почему в провинции нет никакой игры мысли! Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется - шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию - «Шахматный клуб четырех коней», или «Красный эндшпиль», или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы! Звучно!

Идея имела успех.
показати весь коментар
02.10.2021 22:49 Відповісти
- Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство.
показати весь коментар
02.10.2021 22:53 Відповісти
 
 