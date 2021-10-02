З'їзди фракції "Слуга народу" стануть регулярними, - Стефанчук

Руслан Стефанчук заявив, що виїзні засідання фракції "Слуга народу" будуть систематичними.

Про це він сказав журналістам на виїзному засіданні фракції у Трускавці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 24.

За словами Стефанчука, "Слугзі народу" потрібно проводити тімбілдинг.

"Слід звіряти годинник і бачити, чого ми досягли. Це дуже важливий захід. Ми перебуваємо вже на екваторі. Маємо проаналізувати, що нам вдалося, що не вдалося і чому, які конкретні завдання ми ставимо перед собою на майбутнє", - пояснив політик.

Читайте також: "Трійки" і план Зеленського щодо трансформації країни: Арахамія розповів, чим "слуги народу" займатимуться в Трускавці