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Новости Силовики
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Западный участок границы обустроят в 2023 году, - Монастырский

Западный участок границы обустроят в 2023 году, - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о необходимости обустройства украинской границы, как с восточной, так и западной стороны в 2022 и 2023 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Качественное обустройство всей границы - это вопрос, который мы должны однозначно решить в течение следующих 2-х лет по президентской программе. Мы планируем в следующем году обустроить украино-русский и украино-белорусский участок границы. Через год, в 2023-м, должен быть оснащен западный рубеж. Сегодня с высоты птичьего полета мы имели возможность посмотреть на границу с Польшей. Наша задача - спланировать, ознакомиться с тем, как все обустроено, как работает, и что еще нужно сделать", - заявил Монастырский.

Как сообщается, 2 октября в международном автомобильном пункте пропуска "Рава-Русская" глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко ознакомил Монастырского с порядком пропуска граждан и транспортных средств и мерами, которые принимаются для противодействия распространению COVID-19 на территории Украины. В частности, по применению пограничниками электронной проверки COVID-19 сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За два года Украина должна обустроить границу с РФ и Беларусью, - Монастырский. ФОТО

Также продемонстрировано программное обеспечение "SafeBorder", дающее возможность пограничникам автоматизировано проверять силу документа и его принадлежности соответствующему лицу при пересечении украинской границы. Отмечается, что министр лично проверил его работу, предоставив свой сертификат о вакцинации.

Автор: 

граница (5269) МВД (9318) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+11
Готуються до СРСР 2.0? Навіщо нам "обустроеный" західний при відкритих східному та північному?
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02.10.2021 21:08
+4
шо,прямо так необходимо деньги и в западный участок вбухать?лишние?може лучше на оборонзаказ перенаправить?
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02.10.2021 21:08
+3
А про мільярд дерев забули? А ще й вселенський університет імені ЗЕ!, велике крадівництво теж ніхто не зупиняв і марку чемпіонів Всесвіту по боротьбі з ковідом тримати треба! Он скільки роботи! Ой! Ще втюхати "замах" на зелений шифер під соусом "замах на реформи"!
Тому й трускаіецьки курси терміново скликали з "запрошеною" бєнядіктовою...
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02.10.2021 21:27
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Правила форума Совет форумчан
Готуються до СРСР 2.0? Навіщо нам "обустроеный" західний при відкритих східному та північному?
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02.10.2021 21:08 Ответить
шо,прямо так необходимо деньги и в западный участок вбухать?лишние?може лучше на оборонзаказ перенаправить?
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02.10.2021 21:08 Ответить
Точно західний кордон зараз неспокійний. Та і на місяць треба летіти... стільки справ
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02.10.2021 21:09 Ответить
А про мільярд дерев забули? А ще й вселенський університет імені ЗЕ!, велике крадівництво теж ніхто не зупиняв і марку чемпіонів Всесвіту по боротьбі з ковідом тримати треба! Он скільки роботи! Ой! Ще втюхати "замах" на зелений шифер під соусом "замах на реформи"!
Тому й трускаіецьки курси терміново скликали з "запрошеною" бєнядіктовою...
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02.10.2021 21:27 Ответить
Тебя тоже, а может и раньше
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02.10.2021 21:10 Ответить
малюська большой специалист в обустройстве..не забудьте привлекти.
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02.10.2021 21:11 Ответить
вот же хитровые....ые зеленоУРОДЫ. и тут грабят.
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02.10.2021 21:13 Ответить
По сравненью с 13-м годом?
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02.10.2021 21:21 Ответить
Слышь, чухонец. А ты не боишься на ЦН тусоваться? Вам же, кацапам, ЦН запретили. Сейчас звякну на номер доверия ФСБ Расеи, чтобы тебя на вшивость проверили
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02.10.2021 21:47 Ответить
Звони, стукач. Повішай производительность труда...
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02.10.2021 21:53 Ответить
Я тебя сам, вошь кацапскую, под монастырь подведу. Когда вы, мокшане, с нашего украинского Крыма сдрыснете?
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02.10.2021 21:55 Ответить
Як ти, особисто, туді парадним маршем зайдеш на пляж, так ми зразу всій Германієй, з тебе і зліземо.
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02.10.2021 21:59 Ответить
Германия? Та от тебя кацапской свиньей за тысячу верст смердит. Так чей Крым,. расскажешь?
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02.10.2021 22:49 Ответить
Крим твій. ******* du mich.
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02.10.2021 23:43 Ответить
Обгадился ряженный.
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03.10.2021 04:23 Ответить
Западная граница. Расскажите лучше как прикрыта северная граница Украины
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02.10.2021 21:26 Ответить
Дурень думкою багатыэ...
А ти якою мовою малюэшь, невже мокшанською ?
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02.10.2021 21:43 Ответить
Шо то є багатыэ? І навіщо до малюєш ти притулив м"який знак?
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02.10.2021 21:56 Ответить
не волнуйся. Придет время и я тебя на опечатке поймаю. ...
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02.10.2021 22:47 Ответить
Це не очепятка.
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02.10.2021 22:57 Ответить
вот интересно. с какой радости тебе, пятикопеечный, рашинтроль лайкует? Или ты, тот что без вазелина в пятую точку со своими грошами, его коменты не читал? Я тебя предупредил...
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03.10.2021 04:20 Ответить
На сході кордон з ЛуганДоном, шолі?
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02.10.2021 21:52 Ответить
https://espreso.tv/zelenskiy-**********-shcho-ukraina-persha-v-evropi-za-yakisnimi-dorogami Сеанс уринотерапії продовжено !
Під час свого виступу перед учасниками виїзної фракції президентської партії "Слуга народу" в курортному місті Трускавець, що на Львівщині, глава держави Володимир Зеленський перерахував досягнення як свої, так і своєї команди під час перебування при владі. Основні думки з його виступу в вигляді цитат розміщено на офіційному сайті "слуг".

"У нас з'явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів", - сказав він.

Після цього він перейшов, до інфраструктури, якої, за його словами, раніше нібито зовсім не було. "Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - наголосив Володимир Зеленський.
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02.10.2021 22:19 Ответить
"Бляха-муха, то капець, то капець."
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02.10.2021 22:37 Ответить
То шо , ми вже не йдемо в ЄС та НАТО ? ))) Стою на асфальті у лижі обутий
Чи лижі не їдуть , чи я ***....тий.
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02.10.2021 22:46 Ответить
Клоуны что вы там обустраивать хотите? вы понятия никакого не имеете об границе а тем более "зелёнке" это вам не ПП на зелёнке совсем всё ***** по другому идиоты как вы хотите обустраивать участки которые проходят по горам с ********* "скалами"? Вы что там "систему" поставить хотите или "ягузу" а возможно даже сетку!
Хотят от этих придурков всё можно ожидать!
Например эти "спецы" уже обустроили ВПС Деловое а именно участок который проходит по речке что в Закарпатье так 🤡🤡🤡 клоуны додумались там поставить сетку и ягузу сразу после неё но толку что-то мало а об горном участке который этот отдел контролирует я вообще молчу, а как они наряды расставляют это пздц зачем ***** на один знак ставить 2-х человек? Что об нам стоял как идиот там? Ни влево ни вправо нельзя! Поставили пограничника - наказ на охрану государственной границы был поставлен вот и вперёд пусть думает как правильно службу нести и т.д и т.п а не **** каждую дыру пограничником затыкать! Почему на одних отделах в наряд идут максимум 5 человек на левый и правый фланг несмотря на сложности рельефа и условия несения там службы а на других ***** на 3 знака 1000 человек логики ноль! Так что вы там хотите наводить? Об каком порядке идёт речь?? Думаете камеры помогут пограничникам тщательнее ловить контрабандистов? Лучше авиаразведку толком делайте это интереснее чем ****** страдать...
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02.10.2021 23:33 Ответить
Враг один , и он на Востоке , Польшу хотите в враги записать ,в как же безвиз и евроинтеграция .
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03.10.2021 08:34 Ответить
 
 