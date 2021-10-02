Западный участок границы обустроят в 2023 году, - Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о необходимости обустройства украинской границы, как с восточной, так и западной стороны в 2022 и 2023 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Качественное обустройство всей границы - это вопрос, который мы должны однозначно решить в течение следующих 2-х лет по президентской программе. Мы планируем в следующем году обустроить украино-русский и украино-белорусский участок границы. Через год, в 2023-м, должен быть оснащен западный рубеж. Сегодня с высоты птичьего полета мы имели возможность посмотреть на границу с Польшей. Наша задача - спланировать, ознакомиться с тем, как все обустроено, как работает, и что еще нужно сделать", - заявил Монастырский.

Как сообщается, 2 октября в международном автомобильном пункте пропуска "Рава-Русская" глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко ознакомил Монастырского с порядком пропуска граждан и транспортных средств и мерами, которые принимаются для противодействия распространению COVID-19 на территории Украины. В частности, по применению пограничниками электронной проверки COVID-19 сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.

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Также продемонстрировано программное обеспечение "SafeBorder", дающее возможность пограничникам автоматизировано проверять силу документа и его принадлежности соответствующему лицу при пересечении украинской границы. Отмечается, что министр лично проверил его работу, предоставив свой сертификат о вакцинации.