Западный участок границы обустроят в 2023 году, - Монастырский
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о необходимости обустройства украинской границы, как с восточной, так и западной стороны в 2022 и 2023 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
"Качественное обустройство всей границы - это вопрос, который мы должны однозначно решить в течение следующих 2-х лет по президентской программе. Мы планируем в следующем году обустроить украино-русский и украино-белорусский участок границы. Через год, в 2023-м, должен быть оснащен западный рубеж. Сегодня с высоты птичьего полета мы имели возможность посмотреть на границу с Польшей. Наша задача - спланировать, ознакомиться с тем, как все обустроено, как работает, и что еще нужно сделать", - заявил Монастырский.
Как сообщается, 2 октября в международном автомобильном пункте пропуска "Рава-Русская" глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко ознакомил Монастырского с порядком пропуска граждан и транспортных средств и мерами, которые принимаются для противодействия распространению COVID-19 на территории Украины. В частности, по применению пограничниками электронной проверки COVID-19 сертификатов, подтверждающих вакцинацию граждан, отрицательный результат тестирования или выздоровление от болезни.
Также продемонстрировано программное обеспечение "SafeBorder", дающее возможность пограничникам автоматизировано проверять силу документа и его принадлежности соответствующему лицу при пересечении украинской границы. Отмечается, что министр лично проверил его работу, предоставив свой сертификат о вакцинации.
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Тому й трускаіецьки курси терміново скликали з "запрошеною" бєнядіктовою...
А ти якою мовою малюэшь, невже мокшанською ?
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Чи лижі не їдуть , чи я ***....тий.
Хотят от этих придурков всё можно ожидать!
Например эти "спецы" уже обустроили ВПС Деловое а именно участок который проходит по речке что в Закарпатье так 🤡🤡🤡 клоуны додумались там поставить сетку и ягузу сразу после неё но толку что-то мало а об горном участке который этот отдел контролирует я вообще молчу, а как они наряды расставляют это пздц зачем ***** на один знак ставить 2-х человек? Что об нам стоял как идиот там? Ни влево ни вправо нельзя! Поставили пограничника - наказ на охрану государственной границы был поставлен вот и вперёд пусть думает как правильно службу нести и т.д и т.п а не **** каждую дыру пограничником затыкать! Почему на одних отделах в наряд идут максимум 5 человек на левый и правый фланг несмотря на сложности рельефа и условия несения там службы а на других ***** на 3 знака 1000 человек логики ноль! Так что вы там хотите наводить? Об каком порядке идёт речь?? Думаете камеры помогут пограничникам тщательнее ловить контрабандистов? Лучше авиаразведку толком делайте это интереснее чем ****** страдать...