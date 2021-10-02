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Новини Силовики
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Західну ділянку кордону облаштують у 2023 році, - Монастирський

Західну ділянку кордону облаштують у 2023 році, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про необхідність облаштування українського кордону як зі східного, так і із західного боку в 2022 і 2023 роках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

"Якісне облаштування всього кордону - це питання, яке ми маємо однозначно вирішити упродовж наступних двох років за президентською програмою. Ми плануємо наступного року облаштувати українсько-російську та українсько-білоруську ділянки кордону. Через рік, у 2023-му, має бути облаштований західний рубіж. Сьогодні з висоти пташиного польоту ми мали можливість подивитися на кордон із Польщею. Наша задача - спланувати, ознайомитися з тим, як все облаштовано, як працює, і що ще потрібно зробити", - сказав Монастирський.

Як повідомляється, 2 жовтня в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Рава-Руська" глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко ознайомив Монастирського з порядком пропуску громадян та транспортних засобів і заходами, які приймаються для протидії поширенню COVID-19 на території України. Зокрема, щодо застосування прикордонниками електронної перевірки COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби.

Дивіться також: За два роки Україна повинна облаштувати кордон з РФ і Білоруссю, - Монастирський. ФОТО

Також продемонстровано програмне забезпечення "SafeBorder", що дає можливість прикордонникам автоматизовано перевіряти чинність документа і його приналежності відповідній особі під час перетинання кордону України. Зазначається, що міністр особисто перевірив його роботу, надавши свій сертифікат про вакцинацію.

Автор: 

кордон (4765) МВС (3501) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+11
Готуються до СРСР 2.0? Навіщо нам "обустроеный" західний при відкритих східному та північному?
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02.10.2021 21:08
+4
шо,прямо так необходимо деньги и в западный участок вбухать?лишние?може лучше на оборонзаказ перенаправить?
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02.10.2021 21:08
+3
А про мільярд дерев забули? А ще й вселенський університет імені ЗЕ!, велике крадівництво теж ніхто не зупиняв і марку чемпіонів Всесвіту по боротьбі з ковідом тримати треба! Он скільки роботи! Ой! Ще втюхати "замах" на зелений шифер під соусом "замах на реформи"!
Тому й трускаіецьки курси терміново скликали з "запрошеною" бєнядіктовою...
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02.10.2021 21:27
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Готуються до СРСР 2.0? Навіщо нам "обустроеный" західний при відкритих східному та північному?
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02.10.2021 21:08 Відповісти
шо,прямо так необходимо деньги и в западный участок вбухать?лишние?може лучше на оборонзаказ перенаправить?
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02.10.2021 21:08 Відповісти
Точно західний кордон зараз неспокійний. Та і на місяць треба летіти... стільки справ
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02.10.2021 21:09 Відповісти
А про мільярд дерев забули? А ще й вселенський університет імені ЗЕ!, велике крадівництво теж ніхто не зупиняв і марку чемпіонів Всесвіту по боротьбі з ковідом тримати треба! Он скільки роботи! Ой! Ще втюхати "замах" на зелений шифер під соусом "замах на реформи"!
Тому й трускаіецьки курси терміново скликали з "запрошеною" бєнядіктовою...
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02.10.2021 21:27 Відповісти
Тебя тоже, а может и раньше
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02.10.2021 21:10 Відповісти
малюська большой специалист в обустройстве..не забудьте привлекти.
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02.10.2021 21:11 Відповісти
вот же хитровые....ые зеленоУРОДЫ. и тут грабят.
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02.10.2021 21:13 Відповісти
По сравненью с 13-м годом?
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02.10.2021 21:21 Відповісти
Слышь, чухонец. А ты не боишься на ЦН тусоваться? Вам же, кацапам, ЦН запретили. Сейчас звякну на номер доверия ФСБ Расеи, чтобы тебя на вшивость проверили
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02.10.2021 21:47 Відповісти
Звони, стукач. Повішай производительность труда...
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02.10.2021 21:53 Відповісти
Я тебя сам, вошь кацапскую, под монастырь подведу. Когда вы, мокшане, с нашего украинского Крыма сдрыснете?
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02.10.2021 21:55 Відповісти
Як ти, особисто, туді парадним маршем зайдеш на пляж, так ми зразу всій Германієй, з тебе і зліземо.
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02.10.2021 21:59 Відповісти
Германия? Та от тебя кацапской свиньей за тысячу верст смердит. Так чей Крым,. расскажешь?
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02.10.2021 22:49 Відповісти
Крим твій. ******* du mich.
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02.10.2021 23:43 Відповісти
Обгадился ряженный.
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03.10.2021 04:23 Відповісти
Западная граница. Расскажите лучше как прикрыта северная граница Украины
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02.10.2021 21:26 Відповісти
Дурень думкою багатыэ...
А ти якою мовою малюэшь, невже мокшанською ?
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02.10.2021 21:43 Відповісти
Шо то є багатыэ? І навіщо до малюєш ти притулив м"який знак?
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02.10.2021 21:56 Відповісти
не волнуйся. Придет время и я тебя на опечатке поймаю. ...
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02.10.2021 22:47 Відповісти
Це не очепятка.
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02.10.2021 22:57 Відповісти
вот интересно. с какой радости тебе, пятикопеечный, рашинтроль лайкует? Или ты, тот что без вазелина в пятую точку со своими грошами, его коменты не читал? Я тебя предупредил...
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03.10.2021 04:20 Відповісти
На сході кордон з ЛуганДоном, шолі?
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02.10.2021 21:52 Відповісти
https://espreso.tv/zelenskiy-**********-shcho-ukraina-persha-v-evropi-za-yakisnimi-dorogami Сеанс уринотерапії продовжено !
Під час свого виступу перед учасниками виїзної фракції президентської партії "Слуга народу" в курортному місті Трускавець, що на Львівщині, глава держави Володимир Зеленський перерахував досягнення як свої, так і своєї команди під час перебування при владі. Основні думки з його виступу в вигляді цитат розміщено на офіційному сайті "слуг".

"У нас з'явилася цифровізація. Ми номер один в Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим пейперлес, немає паперів", - сказав він.

Після цього він перейшов, до інфраструктури, якої, за його словами, раніше нібито зовсім не було. "Чи була в нас інфраструктура? Ні. Ми - перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг", - наголосив Володимир Зеленський.
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02.10.2021 22:19 Відповісти
"Бляха-муха, то капець, то капець."
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02.10.2021 22:37 Відповісти
То шо , ми вже не йдемо в ЄС та НАТО ? ))) Стою на асфальті у лижі обутий
Чи лижі не їдуть , чи я ***....тий.
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02.10.2021 22:46 Відповісти
Клоуны что вы там обустраивать хотите? вы понятия никакого не имеете об границе а тем более "зелёнке" это вам не ПП на зелёнке совсем всё ***** по другому идиоты как вы хотите обустраивать участки которые проходят по горам с ********* "скалами"? Вы что там "систему" поставить хотите или "ягузу" а возможно даже сетку!
Хотят от этих придурков всё можно ожидать!
Например эти "спецы" уже обустроили ВПС Деловое а именно участок который проходит по речке что в Закарпатье так 🤡🤡🤡 клоуны додумались там поставить сетку и ягузу сразу после неё но толку что-то мало а об горном участке который этот отдел контролирует я вообще молчу, а как они наряды расставляют это пздц зачем ***** на один знак ставить 2-х человек? Что об нам стоял как идиот там? Ни влево ни вправо нельзя! Поставили пограничника - наказ на охрану государственной границы был поставлен вот и вперёд пусть думает как правильно службу нести и т.д и т.п а не **** каждую дыру пограничником затыкать! Почему на одних отделах в наряд идут максимум 5 человек на левый и правый фланг несмотря на сложности рельефа и условия несения там службы а на других ***** на 3 знака 1000 человек логики ноль! Так что вы там хотите наводить? Об каком порядке идёт речь?? Думаете камеры помогут пограничникам тщательнее ловить контрабандистов? Лучше авиаразведку толком делайте это интереснее чем ****** страдать...
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02.10.2021 23:33 Відповісти
Враг один , и он на Востоке , Польшу хотите в враги записать ,в как же безвиз и евроинтеграция .
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03.10.2021 08:34 Відповісти
 
 