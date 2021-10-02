Західну ділянку кордону облаштують у 2023 році, - Монастирський
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив про необхідність облаштування українського кордону як зі східного, так і із західного боку в 2022 і 2023 роках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.
"Якісне облаштування всього кордону - це питання, яке ми маємо однозначно вирішити упродовж наступних двох років за президентською програмою. Ми плануємо наступного року облаштувати українсько-російську та українсько-білоруську ділянки кордону. Через рік, у 2023-му, має бути облаштований західний рубіж. Сьогодні з висоти пташиного польоту ми мали можливість подивитися на кордон із Польщею. Наша задача - спланувати, ознайомитися з тим, як все облаштовано, як працює, і що ще потрібно зробити", - сказав Монастирський.
Як повідомляється, 2 жовтня в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Рава-Руська" глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко ознайомив Монастирського з порядком пропуску громадян та транспортних засобів і заходами, які приймаються для протидії поширенню COVID-19 на території України. Зокрема, щодо застосування прикордонниками електронної перевірки COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби.
Також продемонстровано програмне забезпечення "SafeBorder", що дає можливість прикордонникам автоматизовано перевіряти чинність документа і його приналежності відповідній особі під час перетинання кордону України. Зазначається, що міністр особисто перевірив його роботу, надавши свій сертифікат про вакцинацію.
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