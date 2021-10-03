Фирму, незаконно трудоустроившую 266 украинцев, ликвидировали в Польше

В польском Ольштыде пограничная служба при проверке агентств по трудоустройству обнаружила фирму, которая незаконно предоставляла работу иностранцам, большая часть которых была из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Главком, об этом сообщает inPoland.

Владелец агентства является гражданином Польши. С нарушением законодательных норм были допущены к работе в Польше граждане следующих стран:

Украина - 266 человек;

Грузия - 24 человека;

Беларусь - 8 человек;

Молдова - 1 человек.

Работодатель не выполнил свои обязательства, он не сообщил соответствующим органам о предоставлении работы иностранцам. За это ему придется заплатить 30 000 злотых штрафа.

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