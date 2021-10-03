Фирму, незаконно трудоустроившую 266 украинцев, ликвидировали в Польше
В польском Ольштыде пограничная служба при проверке агентств по трудоустройству обнаружила фирму, которая незаконно предоставляла работу иностранцам, большая часть которых была из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Главком, об этом сообщает inPoland.
Владелец агентства является гражданином Польши. С нарушением законодательных норм были допущены к работе в Польше граждане следующих стран:
Украина - 266 человек;
Грузия - 24 человека;
Беларусь - 8 человек;
Молдова - 1 человек.
Работодатель не выполнил свои обязательства, он не сообщил соответствующим органам о предоставлении работы иностранцам. За это ему придется заплатить 30 000 злотых штрафа.
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+3 Странник Виртуальный #486477
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а що робити тим що працевлаштувалися та відробили на них?
зароблене - віддадуть?
потім йде укладання договору роботодавця з агенцією яка бере всі ризики за вас - на себе,
далі агенція пропонує вам рабу дуже малу ціну за вашу тяжку роботу на роботодавця, а
ви погоджуєтесь , бо вам діватись нікуди, а гроши що вкладені в головняк "хочаб щоб доїхати хоча б "відбити " треба ж ...
а ті рекрутингові агенціі в Україні, що направили вас у Польщу та здерли ще тут з вас гроші, направив у польску агенцію, вони за вашу долю взагалі не відповідають, але спокійно получають від польскої агенцій свій процент, за те, що вони направили до них їще одного працьовитого дурника...
выше минималки не дадут
посчитаешь и пожалеешь шо поехал
у нас - тоже самое в итоге выходит...
и дома и без мучений
Грузия - 24 человека;
Беларусь - 8 человек; Источник: "
Ну і хто ще буде звіздіти про грузинський і бульбяний рай ?