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Фирму, незаконно трудоустроившую 266 украинцев, ликвидировали в Польше

Фирму, незаконно трудоустроившую 266 украинцев, ликвидировали в Польше

В польском Ольштыде пограничная служба при проверке агентств по трудоустройству обнаружила фирму, которая незаконно предоставляла работу иностранцам, большая часть которых была из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Главком, об этом сообщает inPoland.

Владелец агентства является гражданином Польши. С нарушением законодательных норм были допущены к работе в Польше граждане следующих стран:

Украина - 266 человек;
Грузия - 24 человека;
Беларусь - 8 человек;
Молдова - 1 человек.

Работодатель не выполнил свои обязательства, он не сообщил соответствующим органам о предоставлении работы иностранцам. За это ему придется заплатить 30 000 злотых штрафа.

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Польша (8409) трудовая миграция (247) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+3
А нічого. Новина ні про що.
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03.10.2021 19:11
+2
І шо?
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03.10.2021 19:10
+2
агенція виграє тендер у Польщі якщо запропонує польскому роботодавцю найменшу ціну за вас раба,
потім йде укладання договору роботодавця з агенцією яка бере всі ризики за вас - на себе,
далі агенція пропонує вам рабу дуже малу ціну за вашу тяжку роботу на роботодавця, а
ви погоджуєтесь , бо вам діватись нікуди, а гроши що вкладені в головняк "хочаб щоб доїхати хоча б "відбити " треба ж ...
а ті рекрутингові агенціі в Україні, що направили вас у Польщу та здерли ще тут з вас гроші, направив у польску агенцію, вони за вашу долю взагалі не відповідають, але спокійно получають від польскої агенцій свій процент, за те, що вони направили до них їще одного працьовитого дурника...
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03.10.2021 21:25
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І шо?
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03.10.2021 19:10 Ответить
А нічого. Новина ні про що.
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03.10.2021 19:11 Ответить
там таких "фірм"- кожна друга... та по два філіали від них, в Україні...
а що робити тим що працевлаштувалися та відробили на них?
зароблене - віддадуть?
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03.10.2021 19:14 Ответить
Це, як я розумію, просто агентство з працевлаштування. Вони пропонують свої послуги та отримують за це разову винагороду. Заробітчани на них не працюють
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03.10.2021 19:25 Ответить
агенція виграє тендер у Польщі якщо запропонує польскому роботодавцю найменшу ціну за вас раба,
потім йде укладання договору роботодавця з агенцією яка бере всі ризики за вас - на себе,
далі агенція пропонує вам рабу дуже малу ціну за вашу тяжку роботу на роботодавця, а
ви погоджуєтесь , бо вам діватись нікуди, а гроши що вкладені в головняк "хочаб щоб доїхати хоча б "відбити " треба ж ...
а ті рекрутингові агенціі в Україні, що направили вас у Польщу та здерли ще тут з вас гроші, направив у польску агенцію, вони за вашу долю взагалі не відповідають, але спокійно получають від польскої агенцій свій процент, за те, що вони направили до них їще одного працьовитого дурника...
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03.10.2021 21:25 Ответить
Все трішки не так з точки зору найманого празівника. Агенція пропонує роботу з конкретною зарплатнею. Право працівника користуватися її послугами чи ні. Та й у самій Польщі людина вільна піти з роботи яка не влаштовує коли їй замайнеться. Що там від кого можливо отримує агенція це найманого працівника не турбує. Його турбує тільки те, що отримує він сам. В мене діти, коли ковідний карантин ввели та завод БМВ почав згортати діяльність і роботи там стало менше, легко самі знайшли там іншу роботу. І в них за договором була тільки одна умова - або за згодою сторін розривається договір, або можна самому піти тільки попередити за три тижні. Ніхто нікого не примушує працювати на тому місці куди тебе агенція направила спочатку.
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03.10.2021 23:13 Ответить
так то воно так , але кому хочется бігати, коли ти заплатив за те що тобі побіцяли та знову марнувати свій час та витрачати кошти
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03.10.2021 23:20 Ответить
"агенція пропонує вам рабу дуже малу ціну за вашу тяжку роботу на роботодавця"_______не бредь!
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03.10.2021 23:28 Ответить
та шо там не бредь...
выше минималки не дадут
посчитаешь и пожалеешь шо поехал
у нас - тоже самое в итоге выходит...
и дома и без мучений
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03.10.2021 23:45 Ответить
в Польше ЛЮБАЯ работа начинается от 600$ - 2.400 злотых или 16.000 гривен. украинцы зарабатывают в среднем за 3.000 злотых, в основном за счет надгодын(пашут по 12 часов)!
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04.10.2021 01:21 Ответить
Анди,тычто идиот?Весь мир,со всех стран, люди ездят на заработки в другие страны. И они все рабы? Или только украинцы рабы? Сам то хоть раз оторвал жопу от дивана и был на заработках?Из за таких как ты и наши местные "работодатели" не подымают зарплаты и просто в наглую ставят перед фактом,"шо больше низзя".
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04.10.2021 07:19 Ответить
не "разовую", а все время, пока ты работаешь они получают с тебя процент от работодателя
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04.10.2021 10:59 Ответить
Я же написал с точки зрения наемного работника для него не меняется ничего. У него есть фиксированная зарплата. Его зарплата. Он на нее соглашается или нет. У него есть право в любой момент поменять работу. Какие отношения между работодателем и агентством по найму наемного работника не интересует совсем.
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04.10.2021 12:28 Ответить
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03.10.2021 19:24 Ответить
Ліквідували? Тобто відстріляли???
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03.10.2021 19:26 Ответить
та там цих фирм, яу кокса у зели, немеряно
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03.10.2021 19:29 Ответить
"Украина - 266 человек;
Грузия - 24 человека;
Беларусь - 8 человек; Источник: "
Ну і хто ще буде звіздіти про грузинський і бульбяний рай ?
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03.10.2021 19:31 Ответить
 
 