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Фірму, яка незаконно працевлаштувала 266 українців, ліквідували в Польщі

Фірму, яка незаконно працевлаштувала 266 українців, ліквідували в Польщі

У польському Ольштиді прикордонна служба під час перевірки агенцій із працевлаштування виявила фірму, яка незаконно надавала роботу іноземцям, велика частина яких була з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це повідомляє inPoland.

Власник агенції є громадянином Польщі. З порушенням законодавчих норм до роботи у Польщі  були допущені громадяни таких країн:

з України - 266 осіб;
із Грузії - 24 людини;
із Білорусі - 8 осіб;
з Молдови - 1 людина.

Роботодавець не виконав своїх зобов'язань, він не повідомив відповідним органам про надання роботи іноземцям. За це йому доведеться заплатити 30 000 злотих штрафу.

Дивіться також: Навіть ліцензовані агентства не гарантують успішного працевлаштування, - експерти про ризики роботи за кордоном. ВIДЕО

Автор: 

Польща (8496) трудова міграція (453) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+3
А нічого. Новина ні про що.
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03.10.2021 19:11
+2
І шо?
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03.10.2021 19:10
+2
агенція виграє тендер у Польщі якщо запропонує польскому роботодавцю найменшу ціну за вас раба,
потім йде укладання договору роботодавця з агенцією яка бере всі ризики за вас - на себе,
далі агенція пропонує вам рабу дуже малу ціну за вашу тяжку роботу на роботодавця, а
ви погоджуєтесь , бо вам діватись нікуди, а гроши що вкладені в головняк "хочаб щоб доїхати хоча б "відбити " треба ж ...
а ті рекрутингові агенціі в Україні, що направили вас у Польщу та здерли ще тут з вас гроші, направив у польску агенцію, вони за вашу долю взагалі не відповідають, але спокійно получають від польскої агенцій свій процент, за те, що вони направили до них їще одного працьовитого дурника...
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03.10.2021 21:25
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І шо?
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03.10.2021 19:10 Відповісти
А нічого. Новина ні про що.
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03.10.2021 19:11 Відповісти
там таких "фірм"- кожна друга... та по два філіали від них, в Україні...
а що робити тим що працевлаштувалися та відробили на них?
зароблене - віддадуть?
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03.10.2021 19:14 Відповісти
Це, як я розумію, просто агентство з працевлаштування. Вони пропонують свої послуги та отримують за це разову винагороду. Заробітчани на них не працюють
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03.10.2021 19:25 Відповісти
агенція виграє тендер у Польщі якщо запропонує польскому роботодавцю найменшу ціну за вас раба,
потім йде укладання договору роботодавця з агенцією яка бере всі ризики за вас - на себе,
далі агенція пропонує вам рабу дуже малу ціну за вашу тяжку роботу на роботодавця, а
ви погоджуєтесь , бо вам діватись нікуди, а гроши що вкладені в головняк "хочаб щоб доїхати хоча б "відбити " треба ж ...
а ті рекрутингові агенціі в Україні, що направили вас у Польщу та здерли ще тут з вас гроші, направив у польску агенцію, вони за вашу долю взагалі не відповідають, але спокійно получають від польскої агенцій свій процент, за те, що вони направили до них їще одного працьовитого дурника...
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03.10.2021 21:25 Відповісти
Все трішки не так з точки зору найманого празівника. Агенція пропонує роботу з конкретною зарплатнею. Право працівника користуватися її послугами чи ні. Та й у самій Польщі людина вільна піти з роботи яка не влаштовує коли їй замайнеться. Що там від кого можливо отримує агенція це найманого працівника не турбує. Його турбує тільки те, що отримує він сам. В мене діти, коли ковідний карантин ввели та завод БМВ почав згортати діяльність і роботи там стало менше, легко самі знайшли там іншу роботу. І в них за договором була тільки одна умова - або за згодою сторін розривається договір, або можна самому піти тільки попередити за три тижні. Ніхто нікого не примушує працювати на тому місці куди тебе агенція направила спочатку.
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03.10.2021 23:13 Відповісти
так то воно так , але кому хочется бігати, коли ти заплатив за те що тобі побіцяли та знову марнувати свій час та витрачати кошти
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03.10.2021 23:20 Відповісти
"агенція пропонує вам рабу дуже малу ціну за вашу тяжку роботу на роботодавця"_______не бредь!
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03.10.2021 23:28 Відповісти
та шо там не бредь...
выше минималки не дадут
посчитаешь и пожалеешь шо поехал
у нас - тоже самое в итоге выходит...
и дома и без мучений
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03.10.2021 23:45 Відповісти
в Польше ЛЮБАЯ работа начинается от 600$ - 2.400 злотых или 16.000 гривен. украинцы зарабатывают в среднем за 3.000 злотых, в основном за счет надгодын(пашут по 12 часов)!
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04.10.2021 01:21 Відповісти
Анди,тычто идиот?Весь мир,со всех стран, люди ездят на заработки в другие страны. И они все рабы? Или только украинцы рабы? Сам то хоть раз оторвал жопу от дивана и был на заработках?Из за таких как ты и наши местные "работодатели" не подымают зарплаты и просто в наглую ставят перед фактом,"шо больше низзя".
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04.10.2021 07:19 Відповісти
не "разовую", а все время, пока ты работаешь они получают с тебя процент от работодателя
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04.10.2021 10:59 Відповісти
Я же написал с точки зрения наемного работника для него не меняется ничего. У него есть фиксированная зарплата. Его зарплата. Он на нее соглашается или нет. У него есть право в любой момент поменять работу. Какие отношения между работодателем и агентством по найму наемного работника не интересует совсем.
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04.10.2021 12:28 Відповісти
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03.10.2021 19:24 Відповісти
Ліквідували? Тобто відстріляли???
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03.10.2021 19:26 Відповісти
та там цих фирм, яу кокса у зели, немеряно
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03.10.2021 19:29 Відповісти
"Украина - 266 человек;
Грузия - 24 человека;
Беларусь - 8 человек; Источник: "
Ну і хто ще буде звіздіти про грузинський і бульбяний рай ?
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03.10.2021 19:31 Відповісти
 
 