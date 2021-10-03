Фірму, яка незаконно працевлаштувала 266 українців, ліквідували в Польщі
У польському Ольштиді прикордонна служба під час перевірки агенцій із працевлаштування виявила фірму, яка незаконно надавала роботу іноземцям, велика частина яких була з України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це повідомляє inPoland.
Власник агенції є громадянином Польщі. З порушенням законодавчих норм до роботи у Польщі були допущені громадяни таких країн:
з України - 266 осіб;
із Грузії - 24 людини;
із Білорусі - 8 осіб;
з Молдови - 1 людина.
Роботодавець не виконав своїх зобов'язань, він не повідомив відповідним органам про надання роботи іноземцям. За це йому доведеться заплатити 30 000 злотих штрафу.
Топ коментарі
+3 Странник Виртуальный #486477
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+2 Невіруючий Ай Ем
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+2 Andy Jumeirach
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а що робити тим що працевлаштувалися та відробили на них?
зароблене - віддадуть?
потім йде укладання договору роботодавця з агенцією яка бере всі ризики за вас - на себе,
далі агенція пропонує вам рабу дуже малу ціну за вашу тяжку роботу на роботодавця, а
ви погоджуєтесь , бо вам діватись нікуди, а гроши що вкладені в головняк "хочаб щоб доїхати хоча б "відбити " треба ж ...
а ті рекрутингові агенціі в Україні, що направили вас у Польщу та здерли ще тут з вас гроші, направив у польску агенцію, вони за вашу долю взагалі не відповідають, але спокійно получають від польскої агенцій свій процент, за те, що вони направили до них їще одного працьовитого дурника...
выше минималки не дадут
посчитаешь и пожалеешь шо поехал
у нас - тоже самое в итоге выходит...
и дома и без мучений
Грузия - 24 человека;
Беларусь - 8 человек; Источник: "
Ну і хто ще буде звіздіти про грузинський і бульбяний рай ?