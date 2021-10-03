Фірму, яка незаконно працевлаштувала 266 українців, ліквідували в Польщі

У польському Ольштиді прикордонна служба під час перевірки агенцій із працевлаштування виявила фірму, яка незаконно надавала роботу іноземцям, велика частина яких була з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком, про це повідомляє inPoland.

Власник агенції є громадянином Польщі. З порушенням законодавчих норм до роботи у Польщі були допущені громадяни таких країн:

з України - 266 осіб;

із Грузії - 24 людини;

із Білорусі - 8 осіб;

з Молдови - 1 людина.

Роботодавець не виконав своїх зобов'язань, він не повідомив відповідним органам про надання роботи іноземцям. За це йому доведеться заплатити 30 000 злотих штрафу.

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