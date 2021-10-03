Транзит газа в Венгрию через Украину временно прекращался (обновлено)
Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября.
Об этом говорится в данных оператора ГТС Венгрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
Согласно информации на сайте оператора, прокачка газа через пункт "Берегово" на границе Украины с Венгрией 1 октября не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров.
В то же время, еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше - 18,528 миллиона кубометров.
В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше - в 2 раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.
По оперативным данным венгерского оператора ГТС FGSZ, 3 октября транзит газа через Украину в Венгрию точке "Берегово" отсутствовал. Однако позже был возобновлен, передает Суспільне.
Напомним, с 1 октября российский "Газпром" остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.
Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год - с 1 октября 2021-го до 30 сентября в 2022-го.
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