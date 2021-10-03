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Транзит газа в Венгрию через Украину временно прекращался (обновлено)

Транзит газа в Венгрию через Украину временно прекращался (обновлено)

Транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился 3 октября.

Об этом говорится в данных оператора ГТС Венгрии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

Согласно информации на сайте оператора, прокачка газа через пункт "Берегово" на границе Украины с Венгрией 1 октября не прекращалась и составила 4,823 миллиона кубометров.

В то же время, еще 30 сентября она была в 3,8 раза больше - 18,528 миллиона кубометров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витренко о поставках российского газа в обход Украины: Очевидное использование "голубого топлива" в качестве оружия. Ждем санкций по "Северному потоку-2"

В субботу, 2 октября, транзит снизился еще больше - в 2 раза по сравнению с пятницей, до 2,31 миллиона кубометров.

По оперативным данным венгерского оператора ГТС FGSZ, 3 октября транзит газа через Украину в Венгрию точке "Берегово" отсутствовал. Однако позже был возобновлен, передает Суспільне.

Напомним, с 1 октября российский "Газпром" остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии.

Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год - с 1 октября 2021-го до 30 сентября в 2022-го.

Также читайте: "Газпром" начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку", - пресс-служба российской компании

Автор: 

Венгрия (1945) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+23
Хорошая методичка. ***** подогнал?
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03.10.2021 21:17
+16
Вітаю клоунів з черговою перемогою на міжнародному рівні!
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03.10.2021 21:16
+10
Да пихуй , по контракту "Газпром" оплачивает транзит всех оговоренньіх обьемов , даже , если их физически нет. А через два года посмотрим.
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03.10.2021 21:22
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Ну вы ( соссияне) в нём всю жизнь живёте, в нём и подохните
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03.10.2021 22:53 Ответить
і ніхто не говорить про скраплений газ з США і Катару що заходить з газовозів в Європу. чи вже не заходить ?? то це чия зрада*? і чому тоді у 2017 році було вигідно купувати скраплений газ а зараз ні ? ціна на газ підскочила вдвічі - чи не так ?? це якась інформаційна зрада. . .
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03.10.2021 22:29 Ответить
Почти весь СПГ уходит в Азию, поставки в ЕС резко упали.
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03.10.2021 22:45 Ответить
Vi dumajete sto amerika mnogo gaza prodajiot na export?Vot 2020 godu na export oni prodali 48mlrd eto i v Aziju zyzenogo gaza v tom cysle,Katar te bolse prodali 128mlrd kub,Auvstralija takze 104mlrd,Norvegija 114 mlrd kub .Amerika prodalia poxoze kak Alzyr ili Kanada na export.V Evropu Norvegija bolsinstvo prodali po trubam v Germaniju,Franciju,Angliju tam trub ix mnogo jest.Jesli vse trubi slozit s Norvegiji do Evropi,polucajem kak s Norvegiji to Tailanda takuju dlinu
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03.10.2021 22:52 Ответить
Но это же отлично , зачем кормить оккупанта и врага
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03.10.2021 22:32 Ответить
Русня это генетическая отрыжка от скрещивания разных племен финно-угров,венгры-такие же финно-угры с европейской примесью.Не удивительно что эти свиночухонцы так хорошо спелись.
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03.10.2021 22:47 Ответить
Мадьяры исторически фашистов поддерживали и сейчас продолжают делать то же самое...
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03.10.2021 22:56 Ответить
Генетики утверждают, что по крайней мере по мужской линии, венгры почти такие же "славяне" как мы, поляки и русня. Такой парадокс - язык фино-угорский, а по крови "славяне" (славяне беру в кавычки поскольку это условная простонаречная трактовка гаплогруппы R1A).
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03.10.2021 23:33 Ответить
А ещо етіх "славян" -половина Индии, четверть Ирана, треть таджиков, поволжских татар и германцев. От парадокс, а?
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04.10.2021 09:28 Ответить
Нет, последствия т.н. "монгольского" вторжения. Индийцы называют это экспансией ариев с севера, но ошибочно откидывают в очень глубокую древность.
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04.10.2021 09:31 Ответить
Какієш ані глупие !
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04.10.2021 10:05 Ответить
Украине нужно было еще лет 15 назад полностью отказаться от транзита российского газа и наладить добычу собственного или как сказали выше, перейти на альтернативные виды топлива. А теперь может так получится, что мы и вовсе будем лапу сосать...
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03.10.2021 23:31 Ответить
Мавзолейные говноеды сами толкают Украину в НАТО...,на очереди Северное Дерьмо -3
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04.10.2021 00:19 Ответить
Не так давно клоун наградил Адольфовну орденом - заслужила...
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04.10.2021 00:28 Ответить
ну бабла дати віра не дозволяє, все собі
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04.10.2021 07:44 Ответить
Украина рано или поздно уйдет от Мавзолоейного говна....слишком много дерьма вылезло....Спасибо Анджею Дуде,президенту Польши....
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04.10.2021 00:47 Ответить
... в соцлагере рэперы пели эти песни:
Вышла мадьярка на берег Дуная
Бросила в воду цветок
Утренней Венгрии дар принимая
Дальше понёсся поток
Этот цветок увидали словаки...
Так и это Движуха может принять и скорее всего примет глобальные размеры:
Встретились в волнах болгарская роза
И югославский жасмин
С левого берега лилию в росах
Бросил вослед им румын
...короче находимся в кольце друзей
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04.10.2021 05:20 Ответить
Интересно, если в пик морозов чтото случится с потоком венгры будут контрактом обогреваться?
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04.10.2021 07:47 Ответить
З ворогом-окупантом потрібно розривати любі стосунки - дипломиатичні, економічні, культурні
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04.10.2021 08:14 Ответить
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04.10.2021 10:05 Ответить
Теперь посмотрим на сказочный реверс газа из Европы, когда не будет транзитного газа по территории Украины.
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04.10.2021 10:09 Ответить
Что тебе еще остается сидя на бутылке? Только на реверс смотреть
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04.10.2021 11:13 Ответить
ничего... мадьярам это еще аукнется.....
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04.10.2021 17:05 Ответить
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