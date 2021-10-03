Транзит газу до Угорщини через Україну тимчасово припинявся (оновлено)
Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинився 3 жовтня.
Про це йдеться в даних оператора ГТС Угорщини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
Згідно з інформацією на сайті оператора, прокачування газу через пункт "Берегово" на кордоні України з Угорщиною 1 жовтня не припинялося і становило 4,823 млн кубометрів.
Водночас ще 30 вересня воно було в 3,8 раза більше - 18,528 млн кубометрів.
У суботу, 2 жовтня, транзит знизився ще більше - удвічі порівняно з п'ятницею, до 2,31 млн кубометрів.
За оперативними даними угорського оператора ГТС FGSZ, 3 жовтня транзит газу через Україну в Угорщину у точці "Берегово" був відсутній. Однак пізніше був відновлений, передає Суспільне.
Нагадаємо, з 1 жовтня російський "Газпром" зупинив транзит природного газу територією України в напрямку Угорщини.
Заявки на транзит газу не надійшли попри те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік – з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022-го.
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Так и это Движуха может принять и скорее всего примет глобальные размеры:
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...короче находимся в кольце друзей