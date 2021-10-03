УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10362 відвідувача онлайн
Новини
15 977 123

Транзит газу до Угорщини через Україну тимчасово припинявся (оновлено)

Транзит газу до Угорщини через Україну тимчасово припинявся (оновлено)

Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинився 3 жовтня.

Про це йдеться в даних оператора ГТС Угорщини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Згідно з інформацією на сайті оператора, прокачування газу через пункт "Берегово" на кордоні України з Угорщиною 1 жовтня не припинялося і становило 4,823 млн кубометрів.

Водночас ще 30 вересня воно було в 3,8 раза більше - 18,528 млн кубометрів.

Читайте також: Вітренко про постачання російського газу в обхід України: Очевидне використання "блакитного палива" як зброї. Чекаємо на санкції щодо "Північного потоку-2"

У суботу, 2 жовтня, транзит знизився ще більше - удвічі порівняно з п'ятницею, до 2,31 млн кубометрів.

За оперативними даними угорського оператора ГТС FGSZ, 3 жовтня транзит газу через Україну в Угорщину у точці "Берегово" був відсутній. Однак пізніше був відновлений, передає Суспільне

Нагадаємо, з 1 жовтня російський "Газпром" зупинив транзит природного газу територією України в напрямку Угорщини.

Заявки на транзит газу не надійшли попри те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік – з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022-го.

Читайте також: "Газпром" почав поставляти газ в Угорщину і Хорватію "Турецьким потоком", - пресслужба російської компанії

Автор: 

Угорщина (2276) транзит газу (1013)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+23
Хорошая методичка. ***** подогнал?
показати весь коментар
03.10.2021 21:17
+16
Вітаю клоунів з черговою перемогою на міжнародному рівні!
показати весь коментар
03.10.2021 21:16
+10
Да пихуй , по контракту "Газпром" оплачивает транзит всех оговоренньіх обьемов , даже , если их физически нет. А через два года посмотрим.
показати весь коментар
03.10.2021 21:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну вы ( соссияне) в нём всю жизнь живёте, в нём и подохните
показати весь коментар
03.10.2021 22:53 Відповісти
і ніхто не говорить про скраплений газ з США і Катару що заходить з газовозів в Європу. чи вже не заходить ?? то це чия зрада*? і чому тоді у 2017 році було вигідно купувати скраплений газ а зараз ні ? ціна на газ підскочила вдвічі - чи не так ?? це якась інформаційна зрада. . .
показати весь коментар
03.10.2021 22:29 Відповісти
Почти весь СПГ уходит в Азию, поставки в ЕС резко упали.
показати весь коментар
03.10.2021 22:45 Відповісти
Vi dumajete sto amerika mnogo gaza prodajiot na export?Vot 2020 godu na export oni prodali 48mlrd eto i v Aziju zyzenogo gaza v tom cysle,Katar te bolse prodali 128mlrd kub,Auvstralija takze 104mlrd,Norvegija 114 mlrd kub .Amerika prodalia poxoze kak Alzyr ili Kanada na export.V Evropu Norvegija bolsinstvo prodali po trubam v Germaniju,Franciju,Angliju tam trub ix mnogo jest.Jesli vse trubi slozit s Norvegiji do Evropi,polucajem kak s Norvegiji to Tailanda takuju dlinu
показати весь коментар
03.10.2021 22:52 Відповісти
Но это же отлично , зачем кормить оккупанта и врага
показати весь коментар
03.10.2021 22:32 Відповісти
Русня это генетическая отрыжка от скрещивания разных племен финно-угров,венгры-такие же финно-угры с европейской примесью.Не удивительно что эти свиночухонцы так хорошо спелись.
показати весь коментар
03.10.2021 22:47 Відповісти
Мадьяры исторически фашистов поддерживали и сейчас продолжают делать то же самое...
показати весь коментар
03.10.2021 22:56 Відповісти
Генетики утверждают, что по крайней мере по мужской линии, венгры почти такие же "славяне" как мы, поляки и русня. Такой парадокс - язык фино-угорский, а по крови "славяне" (славяне беру в кавычки поскольку это условная простонаречная трактовка гаплогруппы R1A).
показати весь коментар
03.10.2021 23:33 Відповісти
А ещо етіх "славян" -половина Индии, четверть Ирана, треть таджиков, поволжских татар и германцев. От парадокс, а?
показати весь коментар
04.10.2021 09:28 Відповісти
Нет, последствия т.н. "монгольского" вторжения. Индийцы называют это экспансией ариев с севера, но ошибочно откидывают в очень глубокую древность.
показати весь коментар
04.10.2021 09:31 Відповісти
Какієш ані глупие !
показати весь коментар
04.10.2021 10:05 Відповісти
Украине нужно было еще лет 15 назад полностью отказаться от транзита российского газа и наладить добычу собственного или как сказали выше, перейти на альтернативные виды топлива. А теперь может так получится, что мы и вовсе будем лапу сосать...
показати весь коментар
03.10.2021 23:31 Відповісти
Мавзолейные говноеды сами толкают Украину в НАТО...,на очереди Северное Дерьмо -3
показати весь коментар
04.10.2021 00:19 Відповісти
Не так давно клоун наградил Адольфовну орденом - заслужила...
показати весь коментар
04.10.2021 00:28 Відповісти
ну бабла дати віра не дозволяє, все собі
показати весь коментар
04.10.2021 07:44 Відповісти
Украина рано или поздно уйдет от Мавзолоейного говна....слишком много дерьма вылезло....Спасибо Анджею Дуде,президенту Польши....
показати весь коментар
04.10.2021 00:47 Відповісти
... в соцлагере рэперы пели эти песни:
Вышла мадьярка на берег Дуная
Бросила в воду цветок
Утренней Венгрии дар принимая
Дальше понёсся поток
Этот цветок увидали словаки...
Так и это Движуха может принять и скорее всего примет глобальные размеры:
Встретились в волнах болгарская роза
И югославский жасмин
С левого берега лилию в росах
Бросил вослед им румын
...короче находимся в кольце друзей
показати весь коментар
04.10.2021 05:20 Відповісти
Интересно, если в пик морозов чтото случится с потоком венгры будут контрактом обогреваться?
показати весь коментар
04.10.2021 07:47 Відповісти
З ворогом-окупантом потрібно розривати любі стосунки - дипломиатичні, економічні, культурні
показати весь коментар
04.10.2021 08:14 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2021 10:05 Відповісти
Теперь посмотрим на сказочный реверс газа из Европы, когда не будет транзитного газа по территории Украины.
показати весь коментар
04.10.2021 10:09 Відповісти
Что тебе еще остается сидя на бутылке? Только на реверс смотреть
показати весь коментар
04.10.2021 11:13 Відповісти
ничего... мадьярам это еще аукнется.....
показати весь коментар
04.10.2021 17:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 