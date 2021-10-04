Харьковская ТЭЦ-5 возобновляет работу с сегодняшнего дня

О начале пусковых операций на теплоцентрали, предшествующих отопительному сезону, сообщил председатель правления ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович.

По его словам, главным сдерживающим фактором для теплогенерации в текущем году является стоимость газа, передает Главное.

По этому поводу ТЭЦ-5 обращалась в многочисленные профильные инстанции местного и государственного уровней, в результате чего достигнута договоренность со всеми сторонами: "НАК "Нафтогаз" 1 октября подтвердил готовность заключить дополнительное соглашение об увеличении объемов газа для производства тепла по фиксированной цене 7,42 грн /куб м. Это стало ответом на обращение трудового коллектива и профсоюза нашего предприятия, а также жителей Харьковщины, которые выражают обеспокоенность относительно грядущего осенне-зимнего отопительного периода". Также, как отметил Александр Минкович, проведен ряд переговоров и достигнуто взаимопонимание с ключевыми партнерами: с предприятием "Харьковгоргаз" по поставкам топлива на ТЭЦ-5 и с "Харьковскими тепловыми сетями" относительно подачи производимого тепла в теплофикационную сеть города. С понедельника ТЭЦ-5 начинает пусковые операции. "Параллельно на теплоцентрали продолжаются плановые ремонты. Но станция в полной мере готова выполнять свою важную социальную функцию. Как только будет подписано распоряжение о начале отопительного сезона, тепло поступит к потребителям", - отметил председатель правления ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович.