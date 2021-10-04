РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11089 посетителей онлайн
Новости
1 849 5

Харьковская ТЭЦ-5 возобновляет работу с сегодняшнего дня

Харьковская ТЭЦ-5 возобновляет работу с сегодняшнего дня

О начале пусковых операций на теплоцентрали, предшествующих отопительному сезону, сообщил председатель правления ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович.

По его словам, главным сдерживающим фактором для теплогенерации в текущем году является стоимость газа, передает Главное.

По этому поводу ТЭЦ-5 обращалась в многочисленные профильные инстанции местного и государственного уровней, в результате чего достигнута договоренность со всеми сторонами: "НАК "Нафтогаз" 1 октября подтвердил готовность заключить дополнительное соглашение об увеличении объемов газа для производства тепла по фиксированной цене 7,42 грн /куб м. Это стало ответом на обращение трудового коллектива и профсоюза нашего предприятия, а также жителей Харьковщины, которые выражают обеспокоенность относительно грядущего осенне-зимнего отопительного периода". Также, как отметил Александр Минкович, проведен ряд переговоров и достигнуто взаимопонимание с ключевыми партнерами: с предприятием "Харьковгоргаз" по поставкам топлива на ТЭЦ-5 и с "Харьковскими тепловыми сетями" относительно подачи производимого тепла в теплофикационную сеть города. С понедельника ТЭЦ-5 начинает пусковые операции. "Параллельно на теплоцентрали продолжаются плановые ремонты. Но станция в полной мере готова выполнять свою важную социальную функцию. Как только будет подписано распоряжение о начале отопительного сезона, тепло поступит к потребителям", - отметил председатель правления ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович.

Автор: 

ТЭЦ (119) Харьков (7475)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто хозяин этой тэц,которой субсидируют поставки газа?
показать весь комментарий
04.10.2021 11:07 Ответить
Юра Бойко (ОПЗЖ), сынок Кернеса - Радион, Добкин, и другая мразота..
показать весь комментарий
04.10.2021 11:09 Ответить
Потрібно переводити ТЕЦ на біопаливо, терміново! Газу не буде, вже угорський газ через Україну не йде і Угорщина відмовила Україні в поставках газу через свою територію. Тому часу на роздуми лишилось небагато, скоро морози і повне відключення газу. Потрібно терміново переводити ТЕЦ на біопаливні пальники.
показать весь комментарий
04.10.2021 11:35 Ответить
Да уже перевели. Закупили тысячу коров, собирали все лето лепехи, сушили, скоро начнут сжигать.
показать весь комментарий
04.10.2021 12:32 Ответить
А была фирташевская прокладка.
показать весь комментарий
04.10.2021 12:33 Ответить
 
 