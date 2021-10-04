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Харківська ТЕЦ-5 відновлює роботу від сьогодні

Харківська ТЕЦ-5 відновлює роботу від сьогодні

Про початок пускових операцій на теплоцентралі, що передують опалювальному сезону, повідомив голова правління ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Минкович.

За його словами, головним стримуючим фактором для теплогенерації в поточному році є вартість газу, передає Головне.

Із цього приводу ТЕЦ-5 зверталася в численні профільні інстанції місцевого і державного рівнів, у результаті чого досягнуто домовленості з усіма сторонами: "НАК "Нафтогаз" 1 жовтня підтвердив готовність укласти додаткову угоду про збільшення обсягів газу для виробництва тепла за фіксованою ціною 7,42 грн/куб м. Це стало відповіддю на звернення трудового колективу і профспілки нашого підприємства, а також жителів Харківщини, які висловлюють стурбованість щодо майбутнього осінньо-зимового опалювального періоду".

Також, як зазначив Олександр Минкович, проведено низку переговорів і досягнуто взаєморозуміння з ключовими партнерами: з підприємством "Харківміськгаз" щодо поставок палива на ТЕЦ-5 і з "Харківськими тепловими мережами" щодо подачі виробленого тепла в теплофікаційну мережу міста. З понеділка ТЕЦ-5 починає пускові операції. "Паралельно на теплоцентралі тривають планові ремонти. Але станція повною мірою готова виконувати свою важливу соціальну функцію. Як тільки буде підписано розпорядження про початок опалювального сезону, тепло надійде до споживачів", - зазначив голова правління ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Минкович.

Автор: 

ТЕЦ (458) Харків (5591)


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Кто хозяин этой тэц,которой субсидируют поставки газа?
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04.10.2021 11:07 Відповісти
Юра Бойко (ОПЗЖ), сынок Кернеса - Радион, Добкин, и другая мразота..
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04.10.2021 11:09 Відповісти
Потрібно переводити ТЕЦ на біопаливо, терміново! Газу не буде, вже угорський газ через Україну не йде і Угорщина відмовила Україні в поставках газу через свою територію. Тому часу на роздуми лишилось небагато, скоро морози і повне відключення газу. Потрібно терміново переводити ТЕЦ на біопаливні пальники.
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04.10.2021 11:35 Відповісти
Да уже перевели. Закупили тысячу коров, собирали все лето лепехи, сушили, скоро начнут сжигать.
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04.10.2021 12:32 Відповісти
А была фирташевская прокладка.
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04.10.2021 12:33 Відповісти
 
 