Харківська ТЕЦ-5 відновлює роботу від сьогодні

Про початок пускових операцій на теплоцентралі, що передують опалювальному сезону, повідомив голова правління ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Минкович.

За його словами, головним стримуючим фактором для теплогенерації в поточному році є вартість газу, передає Головне.

Із цього приводу ТЕЦ-5 зверталася в численні профільні інстанції місцевого і державного рівнів, у результаті чого досягнуто домовленості з усіма сторонами: "НАК "Нафтогаз" 1 жовтня підтвердив готовність укласти додаткову угоду про збільшення обсягів газу для виробництва тепла за фіксованою ціною 7,42 грн/куб м. Це стало відповіддю на звернення трудового колективу і профспілки нашого підприємства, а також жителів Харківщини, які висловлюють стурбованість щодо майбутнього осінньо-зимового опалювального періоду".

Також, як зазначив Олександр Минкович, проведено низку переговорів і досягнуто взаєморозуміння з ключовими партнерами: з підприємством "Харківміськгаз" щодо поставок палива на ТЕЦ-5 і з "Харківськими тепловими мережами" щодо подачі виробленого тепла в теплофікаційну мережу міста. З понеділка ТЕЦ-5 починає пускові операції. "Паралельно на теплоцентралі тривають планові ремонти. Але станція повною мірою готова виконувати свою важливу соціальну функцію. Як тільки буде підписано розпорядження про початок опалювального сезону, тепло надійде до споживачів", - зазначив голова правління ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Минкович.