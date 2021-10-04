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Рада в пятницу заслушает министра энергетики Галущенко, - Разумков

Рада в пятницу заслушает министра энергетики Галущенко, - Разумков

Верховная Рада Украина пригласила министра энергетики Германа Галущенко на Час вопросов к правительству. Он традиционно пройдет в пятницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как заявил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук, Галущенко передадут приглашение на Час вопросов к правительству.

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"Что касается часа вопросов к правительству, я так понимаю, прозвучало предложение заслушать Германа Галущенко, возражений нет. Тогда на пятницу приглашаем министра энергетики", - добавил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Автор: 

ВР (29245) Галущенко Герман (257) Разумков Дмитрий (1520)


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неплохо
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04.10.2021 14:38 Ответить
Молодцы! Электроэнергия подешевела Это хорошо
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04.10.2021 14:39 Ответить
вы придурок какое подешевела идиот от нуля до 250 типа для 80% населения тариф 144 копейки...а был на 100квт 90 копеек а на 20% опять же как сосчитали дебилы в КМУ -от нуля до 250 квт час. и выше по 168 копеек и где ваше подешевело убогий??????и как быть с 2 вопросами- что Согласно закона о КМУ у КМУ нет права и полномочий устанавливать тарифы на свет у КМУ как и на все остальное нет и второй момент такое право КМУ само себе установило в Постанове КМУ??!ай да маладца КМ имени "***** и Ахметки" коррупция клептократия с автократией просто зашкваром идет..ну что Слава евреям ворам! или Хайль Вовка убогий дегенерат! будем кричать Олежа???!!
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04.10.2021 15:40 Ответить
Разумков решил в последний раз по пиариться. Задаст вопрос: почему нет зеленого тарифа 1 кВт час за 7 грн?

От нас же уйдут инвесторы Петра, которые брали кредиты в наших банках и за 1-2 года возвращали полностью + в плюс уходили дикий.

Зеленая энергетика - наше все!
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04.10.2021 14:40 Ответить
Сразу за Зеленый тариф его. Энергетика и экономика страны без Зеленой энергетики остановится и рухнет.
Украинцы ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ зеленым "инвесторам" Гетьмана сполна! Китайцы ждать не будут, они уже проекты на солнечные электростанции поделали...В вотчине Петра Виннице построили завод по солнечным панелям, этот процесс останавливать нельзя! Иначе эпоха бедности никогда не кончится.
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04.10.2021 14:44 Ответить
 
 