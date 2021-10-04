Рада в пятницу заслушает министра энергетики Галущенко, - Разумков
Верховная Рада Украина пригласила министра энергетики Германа Галущенко на Час вопросов к правительству. Он традиционно пройдет в пятницу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как заявил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук, Галущенко передадут приглашение на Час вопросов к правительству.
"Что касается часа вопросов к правительству, я так понимаю, прозвучало предложение заслушать Германа Галущенко, возражений нет. Тогда на пятницу приглашаем министра энергетики", - добавил спикер Рады Дмитрий Разумков.
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От нас же уйдут инвесторы Петра, которые брали кредиты в наших банках и за 1-2 года возвращали полностью + в плюс уходили дикий.
Зеленая энергетика - наше все!
Украинцы ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ зеленым "инвесторам" Гетьмана сполна! Китайцы ждать не будут, они уже проекты на солнечные электростанции поделали...В вотчине Петра Виннице построили завод по солнечным панелям, этот процесс останавливать нельзя! Иначе эпоха бедности никогда не кончится.