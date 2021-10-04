В Чехии открыто дело против премьера Бабиша за покупку недвижимости через офшоры, - "Досье Пандоры"
Национальный центр борьбы с организованной преступностью, входящий в структуру полиции Чехии, начал расследование против премьер-министра страны Андрея Бабиша. Поскольку в связи с утечкой данных Pandora papers было выявлено, что премьер приобрел через офшорную компанию замок во Франции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает полиция Чехии.
"Национальный штаб по борьбе с организованной преступностью примет меры по данному вопросу не только в отношении премьер-министра Чешской Республики, но и в отношении всех граждан Чешской Республики, которые фигурируют в этом "деле". Однако на данный момент мы не будем предоставлять более подробную информацию", - заявили в полиции.
В "Досье Пандоры" опубликованы данные на 300 чешских граждан.
Напомним, согласно "досье Пандоры" Бабиш купил через офшорную компанию на юге Франции замок за более чем 20 млн долларов.
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Fitch, Standard&Poor's - их у Порошенко придумали?)
Фітч Рейтинг (англ. Fitch Ratings) - одне з трьох провідних рейтингових агентств світу. Входить в групу компаній Fitch Group. Крім кредитного агентства, група включає компанію Fitch Solutions - компанія яка займається маркетингом продуктів та послуг Fitch Ratings. Крім того в групу входить Algorithmics - один із світових лідері в області оцінювання ризиків компаній.
В июле 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Приватбанка до уровня «С», сопроводив это сообщением о том, что, по мнению агентства, дефолт банка по еврооблигациям в настоящее время является почти неизбежным. Аналитики Fitch ожидают, что рейтинг банка будет опущен до «RD» (дефолт).
18 сентября 2015 года рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «С» до «RD». Рейтинговое действие последовало за проведением сделок по продлению сроков выпуска еврооблигаций и субдолга, выпущенных банком. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте и краткосрочный рейтинг банка также понижены до «RD».
23 сентября 2015 года рейтинговое агентство Standard&Poor's понизил долгосрочный рейтинг Приватбанка в иностранной валюте с «СС» до «SD». Такая техническая процедура является обязательной в связи с заключением между банком и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций в размере 200 млн долларов. S&P отмечает, что Приватбанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране.
Также был снижен долгосрочный рейтинг банка в национальной валюте с «СС» до «SD».
Рейтинг «SD» означает, что эмитент отказался от выплат по некоторым обязательствам.
Знаешь такую школу?
или ты думаешь - Трускавецкая школа круче Лондонской школы экономики?
Ну, той самой что одна з структурних підрозділів Лондонського університету, занимает 2-е место в мире (после Гарвардского университета) в области общественных наук, 15 из 20 дисциплин входят в топ-10 лучших в мире, в том числе политология (3 место), экономика (5 место), журналистика (3 место), социальная политика (3 место), география (3 место) и социология (4 место).
ЛШЭ на протяжении многих лет относится к тройке самых престижных университетов Великобритании. Согласно URAP Centre Ranking, проводящему рейтинги с 2010 года по каждому предмету из области социальных наук, в отдельности по международным отношениям Лондонская школа экономики и политических наук традиционно занимает первое место в мире, опережая со значительным отрывом Гарвардский и Оксфордский университеты.
Просто так, для подгорания пердаков зебилов напомню, что:
1 жовтня 2018 року Валерія Гонтарева стала співробітником Institute of Global Affairs, який входить до складу Лондонської школи економіки. В якості співробітника Інституту Гонтарєва консультуватиме центробанки різних країн світу з теми монетарної політики.
а остальные не отмывали))
и Приват ни разу тоже)))
ну-ну, специалист по отмыву
но закрыть приват - значило обвалить всю экономику и всех бюджетников
https://project.liga.net/projects/nbu_privatbank/
Владелец может взять деньги у себя, положить их на место, на другой счет и так далее.
Если бы Приват перестал платить % клиентам либо не смог выполнить любые другие обязательства - были бы вопросы.
А так халва, халва...
были выпущены акции под госгарантии. порох и гонтарева лично пробивали в мвф и международном банке тему чтобы эти акции были приняты как докапитализации без фактического обеспечения
Пробила так пробила. За каких-то 10 дней с 21 гривны стало 39,6.
Пробивная! Обанкротила кучу людей и лекции читает как лохматить лохов.
напомнить как все было?
курс гривни впав спочатку з 8 до 12 - на оккупації Криму та вторгнені кацапів, та залишався стабільним до того часу, поки коломойский не почав скуповувати всю валюту по Україні, обваливши Курс з 12 до 40...
За кілька місяців він скупив 5.5 млрд.долларів, при ЗВР = 5 млрд.долл.
Скажи "спасибА" саме бене та зеленскому за обвал гривні, через їх офшори були вкрадені 5.5 млрд.долл.
Саме тому тарифи пішли вгору, комуманка та "обнищание народа" , навіть на твої улюблені товари - цигарки та горилка..
И да, напомню зебилам что ЗВР Украины осенью 2014 был около 5 млрд.долл. из которых 1,3...1.5 млрд.долл - в виде валюты..
Но для тупых зебилов - это за гранью понимания
так чем же занимался коломойша.. дай припомнить официальную информацию .
...Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
25.05.2021
Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674 533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам
Для этого и делалось Прозоро
Вы еще вижу совком живете
твой беня прокинул и разорил СОТНИ компаний
именно так он "как то" получал прибыль и "арендуют офисы"
Именно на таком языке надо объяснять вено кидаемым лохам, что такое банковское дело.
Они могли и могу себе это позволить.
У них доход и такой бизнес, что спокойно это позволяет. Они же не с бюджета просили денег...Не строили солнечные электростанции...
налоги все платились в Украине и она была прибыльной
а тут говорят, что платит в России и еще приплачивает сверху
кому верить?
ты сам читал что тут привел? по суду со счетов фабрики списали налоги
вот в чем история
чего не расскажут в офисах Петра
не, ну у шмария тебе скажут что угодно, только вот по реестрам расейским - фабрика закрыта весной 2014.. рабочие уволены.. идут суды по поводу ЗАКРЫТОЙ фабрики..
но зебилы верят шмарию, повторяя его идиотизм))
Видимо нашелся спонсор новостей
Читати можеш? Яке у тебе утворення?)) Інгліш знаєш?
Боты начали казаться уже умственноотсталыми.
Хріново ти інгліш знаєш... Так яке утворення у тебе?
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy?fbclid=IwAR3cw48qEJlq8UzkHWkbL2XetCmE3n2mv0kFwIRIVrzbwvE6b43MZyzga4Y https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy
Офшорные фирмы Зеленского и его соратников связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка".
Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании, подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в офшорные фирмы Владимира Зеленского и его соратников. В частности журналистам удалось определить конечных владельцев офшоров, которые могли получить деньги. Эти средства могли быть частью истории по выводу и отмыванию денег "Приватбанка".
Как говорится в расследовании, более 600 журналистов со всего мира год исследовали 11,9 млн офшорных документов, которые стали публичными после новой масштабной утечки. Этот проект получил название Pandora Papers.
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful
Ти ніхто і звать тебе ніяк, а це світочі журналістики із The Guardian!
Чи The Guardian теж порохоботи?
Самое страшное, что в ней написано - "возможно у него есть недвижимость" "за несколько недель передал долю бизнеса"
Вы там что на мятных конфетах раскисли? Поплыли?
Зеленский - МИЛЛИОНЕР! У него 100% есть дорогая недвижимость ибо там он и фильмы снимает + это инвестиция.
Избавился от бизнеса? ВАУ...А что надо было это делать? Надо было людям по ушам кататься и бизнес себе оставить?
Нацепите на себя фиолетовые ленточки, чтоб было понятно ху из ху.
Какие же вы глупые.
у теслы как у фирмы есть оборудование и недвижимость именно это и есть капитал. убытки показало автомобильное подразделение теслы два года назад. там давно все ок.
а у маска кроме теслы еще куча проектов достаточно прибыльных-
ты говно не запарился тыкаться мордой в свой кал?
бабло он начал рубить на отмывании криминального расейского и бениного бабла на кинопроизводстве!
А Венедиктова коверты с баблом получает именно благодаря этим офшорам ЗЕ и Коломоя.
Да и ЗЕ стал президентом именно благодаря соучастию в преступлениях Коломойского.
Дуже багато речей пояснює... Наприклад, чому БАКЛАНОВ - голова СБУ?(одне з перших призначення Зелінського на посту президента)
Звідки з'явився такий розворот Зелінського у бік патріотичної риторики?
Чого стріляли у Шифера?...
Чого Розумков?
І для чого Зелебобани збиралися у Трускавці? (Можливо був інсайд про вихід цього фільму, виробляли подальшу стратегію та проходили внутрішньопартійний інструктаж)
но чувствую, опять будет пшик.
А, когда ЗЕ стал президентом, он грязные деньги Коломоя на благотворительность раздал и отказался от всей недвижимости, купленной на эти деньги за границей?
Три місяці журналісти-рослідувачі "Слідства.Інфо", а також впливових світових видань намагалися отримати відповіді на запитання щодо офшорів Зеленського і "Кварталу 95", але марно. https://www.youtube.com/watch?v=wc0XcLN1iic Про це повідомила журналістка Анна Бабінець в передачі Романа Чайки "Час Ч" на 5-му телеканалі .
За кілька днів до публікації фільму про офшори прес-секретар Зеленського написав, що відповіді не буде. У свою чергу журналістка Elena Loginova три місяці добивалася інтерв'ю з президентом щодо його офшорів.
"Разом з колегами з Guardian, BBC та The Washington Post ми написали 3 сторінки питань щодо офшорів Зеленського та "Кварталу 95" - з найдрібнішими деталями наших знахідок. Він та його команда проігнорували і українських, і іноземних журналістів. Тепер фото українського президента на перших шпальтах головних видань світу", - констатує Бабінець.
За її словами фільм "Офшор 95" менш ніж за добу зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube та потрапив на 3 місце у трендах українського відео-хостингу.
"Це означає, що разом з нами і провідними журналістами світу відповідь на питання про офшори від Зеленського чекають сотні тисяч українців", - наголосила Бабінець.
"Якщо Зеленський думає, що офшорну історію можна пересидіти і завтра вона забудеться як страшний сон, то ні, не забудеться. Краще зібратися з думками і все-таки пояснити і історію з дивідендами, і 40 мільйонів від Коломойського, і нерухомість "кварталівців" у Великобританії. Важливий урок, який має винести український президент зі своїх "офшорних грабель": ігнорування медіа завжди суттєво позначається на рейтингах" - резюмує Бабінець.
Это нихрена не просто бизнес.