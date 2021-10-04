Разумков сообщил о попытках фальсификации текста закона об олигархах
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте на уровне комитета по вопросам нацбезопасности происходят попытки фальсификации финального текста законопроекта об олигархах.
"Ничто не может укрыться в стенах Верховной Рады. Когда комитет направляет в аппарат Верховной Рады, понимая что он делает, не тот закон, который голосовался в стенах Верховной Рады, это уже подлог. Это уже другое законодательство ", - заявил спикер на согласительном совете 4 октября.
Спикер заявил, что не допустит фальсификаций текста закона и подпишет исключительно тот документ, за который проголосовал парламент в сессионном зале.
"Подписывается только то, что проголосовано в зале [...] И за то, что голосует украинский парламент - я как спикер должен подписать", - отметил председатель парламента.
Как сообщалось, во время голосования за законопроект об олигархах во втором чтении 23 сентября были одновременно приняты взаимоисключающие правки потносительно органа государственной власти, который получит полномочия определять олигархов.
Офис президента Украины официально признал наличие правовой коллизии в финальном тексте документа.
Председатель Верховной Рады сообщил, что правовую коллизию с законопроектом может решить президент, наложив вето.
Пожалуйста, подождите...
типа "да шоб вы удавились!"? )
а как же закон, принятый в ВР и подписанный зеленским? ,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396
- олигархам простить долг в 100 млрд.грн и повечить этот долг на бюджет Украины, пенсионеров, детей и т.д.
- увеличить доходы контрабандистов, снизив платежи в бюджет: импорт вырос на 56%, но таможенная стоимость снизилась на 3,5 миллиарда гривен по сравнению с 2020-м
простить долг бюджету Украины в 100 млрд.грн олигархам и сократить пенсии и зарплаты на эту же сумму:
Офис президента Украины официально признал наличие правовой коллизии в финальном тексте документа.
Председатель Верховной Рады сообщил, что правовую коллизию с законопроектом может решить президент, наложив вето. Источник:
В данной статье, речь вообще не про конкретный закон и его текст, а про подлог и преступление!!!!
Где прокуратура??
А оппозиция - если спикер не открыл уголовное дело - то он - соучастник. Какого фига оппозиция не открывает уголовное дело?!!
потому, что когда проводятся акции в поддержку судебной реформы, туда приходит несколько десятков человек, и из них половина -пресса.
Если бы не поддержка "семи западных посольств", НАБУ бы уже давно свернули.
Крупные дела тормозятся на уровне генпрокурора.
Но народу пофиг.
1. Был проголосован текст №1
2. К нему готовятся поправки, выдается сравнительная таблица - строки было/стало.
3. Голосуются поправки. На выходе должен получится Текст №2 = Текст №1 + поправки
4. Готовый Текст №2 подписывается Спикером и Президентом
А про что говорит Разумков?! Что произошел подлог и вместо Текст №1, к поправкам подсовывают Текст №3 ЗА КОТОРЫЙ НЕ ГОЛОСОВАЛИ!!!!
Але :
1- терміново приймають не дочекавшись рекомендацій Венеційської комісії.
2- за просто спробу виконувати регламентні вимоги при прийнятті цього закону - знімають Голову ВР ! Нагадаю - офійно - він 2-га законна особа в Україні (згадайте - хто керував Україною після втечі Яника ) .
3- зненацька - позачергове зборище у Трускавці , де замітили і деяких олігархів.