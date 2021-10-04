Разумков повідомив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті на рівні комітету з питань нацбезпеки відбуваються спроби фальсифікації фінального тексту законопроєкту про олігархів.

"Ніщо не може сховатися у стінах Верховної Ради. Коли комітет направляє до апарату Верховної Ради, розуміючи що він робить, не той закон, який голосувався в стінах Верховної Ради, це вже підлог. Це уже інше законодавство", - заявив спікер на погоджувальній раді 4 жовтня.

Спікер заявив, що не допустить фальсифікацій тексту закону і підпише виключно той документ, за який проголосував парламент у сесійній залі.

"Підписується виключно те, що проголосовано в залі […] І за те що голосує український парламент - я як спікер повинен підписати", - наголосив голова парламенту.

Як повідомлялося, під час голосування за законопроєкт про олігархів у другому читанні 23 вересня було одночасно прийнято взаємовиключні правки щодо органу державної влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

Офіс Президента України офіційно визнав наявність правової колізії в фінальному тексті документа. Голова Верховної Ради повідомив, що правову колізію в законопроєкті може вирішити президент, наклавши вето.