Разумков повідомив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті на рівні комітету з питань нацбезпеки відбуваються спроби фальсифікації фінального тексту законопроєкту про олігархів.
"Ніщо не може сховатися у стінах Верховної Ради. Коли комітет направляє до апарату Верховної Ради, розуміючи що він робить, не той закон, який голосувався в стінах Верховної Ради, це вже підлог. Це уже інше законодавство", - заявив спікер на погоджувальній раді 4 жовтня.
Спікер заявив, що не допустить фальсифікацій тексту закону і підпише виключно той документ, за який проголосував парламент у сесійній залі.
"Підписується виключно те, що проголосовано в залі […] І за те що голосує український парламент - я як спікер повинен підписати", - наголосив голова парламенту.
Як повідомлялося, під час голосування за законопроєкт про олігархів у другому читанні 23 вересня було одночасно прийнято взаємовиключні правки щодо органу державної влади, який отримає повноваження визначати олігархів.
Офіс Президента України офіційно визнав наявність правової колізії в фінальному тексті документа. Голова Верховної Ради повідомив, що правову колізію в законопроєкті може вирішити президент, наклавши вето.
Будь ласка, зачекайте...
типа "да шоб вы удавились!"? )
а как же закон, принятый в ВР и подписанный зеленским? ,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396
- олигархам простить долг в 100 млрд.грн и повечить этот долг на бюджет Украины, пенсионеров, детей и т.д.
- увеличить доходы контрабандистов, снизив платежи в бюджет: импорт вырос на 56%, но таможенная стоимость снизилась на 3,5 миллиарда гривен по сравнению с 2020-м
простить долг бюджету Украины в 100 млрд.грн олигархам и сократить пенсии и зарплаты на эту же сумму:
Офис президента Украины официально признал наличие правовой коллизии в финальном тексте документа.
Председатель Верховной Рады сообщил, что правовую коллизию с законопроектом может решить президент, наложив вето. Источник:
В данной статье, речь вообще не про конкретный закон и его текст, а про подлог и преступление!!!!
Где прокуратура??
А оппозиция - если спикер не открыл уголовное дело - то он - соучастник. Какого фига оппозиция не открывает уголовное дело?!!
потому, что когда проводятся акции в поддержку судебной реформы, туда приходит несколько десятков человек, и из них половина -пресса.
Если бы не поддержка "семи западных посольств", НАБУ бы уже давно свернули.
Крупные дела тормозятся на уровне генпрокурора.
Но народу пофиг.
1. Был проголосован текст №1
2. К нему готовятся поправки, выдается сравнительная таблица - строки было/стало.
3. Голосуются поправки. На выходе должен получится Текст №2 = Текст №1 + поправки
4. Готовый Текст №2 подписывается Спикером и Президентом
А про что говорит Разумков?! Что произошел подлог и вместо Текст №1, к поправкам подсовывают Текст №3 ЗА КОТОРЫЙ НЕ ГОЛОСОВАЛИ!!!!
Але :
1- терміново приймають не дочекавшись рекомендацій Венеційської комісії.
2- за просто спробу виконувати регламентні вимоги при прийнятті цього закону - знімають Голову ВР ! Нагадаю - офійно - він 2-га законна особа в Україні (згадайте - хто керував Україною після втечі Яника ) .
3- зненацька - позачергове зборище у Трускавці , де замітили і деяких олігархів.