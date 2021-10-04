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Разумков Дмитро (1526) Закон про олігархів (149)

Разумков повідомив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів

Разумков повідомив про спроби фальсифікації тексту закону про олігархів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що в парламенті на рівні комітету з питань нацбезпеки відбуваються спроби фальсифікації фінального тексту законопроєкту про олігархів.

"Ніщо не може сховатися у стінах Верховної Ради. Коли комітет направляє до апарату Верховної Ради, розуміючи що він робить, не той закон, який голосувався в стінах Верховної Ради, це вже підлог. Це уже інше законодавство", - заявив спікер на погоджувальній раді 4 жовтня.

Спікер заявив, що не допустить фальсифікацій тексту закону і підпише виключно той документ, за який проголосував парламент у сесійній залі.

"Підписується виключно те, що проголосовано в залі […] І за те що голосує український парламент - я як спікер повинен підписати", - наголосив голова парламенту.

Як повідомлялося, під час голосування за законопроєкт про олігархів у другому читанні 23 вересня було одночасно прийнято взаємовиключні правки щодо органу державної влади, який отримає повноваження визначати олігархів.

Офіс Президента України офіційно визнав наявність правової колізії в фінальному тексті документа. Голова Верховної Ради повідомив, що правову колізію в законопроєкті може вирішити президент, наклавши вето.

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Топ коментарі
+14
ага, точно нужен, если ботов таких как ты оплачивают...
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04.10.2021 16:02
+10
получается, зеленский подписал закон о СПИСАНИИ 100 млрд.грн долгов ахметова, пинчука, коломойского бюджету Украины и уменьшении на эту же сумму финансирования медицины, образования, пенсионеров и субсидий.. борясь против олигархов или как?
типа "да шоб вы удавились!"? )
а как же закон, принятый в ВР и подписанный зеленским? ,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396
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04.10.2021 16:32
+5
народ некому защищать, а ворюг -олигархов всей страной поднялись,
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04.10.2021 15:58
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народ некому защищать, а ворюг -олигархов всей страной поднялись,
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04.10.2021 15:58 Відповісти
наверное закон о олигархах нужный и правильный, если все верещат, что неправильный
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04.10.2021 15:59 Відповісти
ага, точно нужен, если ботов таких как ты оплачивают...
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04.10.2021 16:02 Відповісти
все канали против закона вещают, а они никак не народные, так что народ не дурак, выводы сделал
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04.10.2021 16:04 Відповісти
получается, зеленский подписал закон о СПИСАНИИ 100 млрд.грн долгов ахметова, пинчука, коломойского бюджету Украины и уменьшении на эту же сумму финансирования медицины, образования, пенсионеров и субсидий.. борясь против олигархов или как?
типа "да шоб вы удавились!"? )
а как же закон, принятый в ВР и подписанный зеленским? ,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13396
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04.10.2021 16:32 Відповісти
"борьба с олигархами и контрабандой":
- олигархам простить долг в 100 млрд.грн и повечить этот долг на бюджет Украины, пенсионеров, детей и т.д.
- увеличить доходы контрабандистов, снизив платежи в бюджет: импорт вырос на 56%, но таможенная стоимость снизилась на 3,5 миллиарда гривен по сравнению с 2020-м
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04.10.2021 16:36 Відповісти
"борьба с олигархами по-зеленскому":

простить долг бюджету Украины в 100 млрд.грн олигархам и сократить пенсии и зарплаты на эту же сумму:

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04.10.2021 16:41 Відповісти
вeрeщать однi а мiняють тeкст зeлeн: во время голосования за законопроект об олигархах во втором чтении 23 сентября были одновременно приняты взаимоисключающие правки потносительно органа государственной власти, который получит полномочия определять олигархов.
Офис президента Украины официально признал наличие правовой коллизии в финальном тексте документа.
Председатель Верховной Рады сообщил, что правовую коллизию с законопроектом может решить президент, наложив вето. Источник:
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04.10.2021 16:10 Відповісти
Вот идиот! А если примут закон, посадить всех, у кого есть ник со словом "фермер", то тоже никто "верещать" не должен, а если начнут верещать, то это правильный закон?!
В данной статье, речь вообще не про конкретный закон и его текст, а про подлог и преступление!!!!
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04.10.2021 16:48 Відповісти
- Не будучи в состоянии разобраться в создавшейся конъюнктуре, милиционер умоляюще смотрел на молодых людей и кончил тем, что накинулся на обоз и велел ему заворачивать. (с)
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04.10.2021 16:02 Відповісти
І що, Діма направив "документ" назад Завітневичу?
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04.10.2021 16:03 Відповісти
Разумкову потрібно було здати всі фальсифікації презекоМанди на виборах, пробудучи 2 роки зі слугами від зашквару вже не відмитись, хоча невідомо що ще за компромат на зебілів у нього є, тим більше з такими настроями у народі, плюс гаряча тема з офшорами відділяє зепі.дара та його зелекоМанду від долі кадафі та садама хусейна дуже на невеличку відстань, в Українців лишилась лише крапелька терпіння, і якщо овоч встиг звалити в підераці.ю, то зечмо невстигне полюбому, Народ вже навчений, та і зброї за стільки років війни нормально скопилося!
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04.10.2021 16:03 Відповісти
кому сообщил??
Где прокуратура??
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04.10.2021 16:04 Відповісти
А судьи кто? ©
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04.10.2021 23:05 Відповісти
"...это уже подлог." - ну так какого фига не открывается уголовное дело?

А оппозиция - если спикер не открыл уголовное дело - то он - соучастник. Какого фига оппозиция не открывает уголовное дело?!!
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04.10.2021 16:04 Відповісти
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04.10.2021 16:07 Відповісти
як раз час настав
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04.10.2021 16:11 Відповісти
вот такой интересный вопрос: уже все кругом знают и причем давно, что депутатам раздают увесистые такие конверты, в которых говорят минимум 20К зеленых, поэтому они все такие сладкие, что скажут за то и голосуют. но вопрос в другом, у нас есть НАБУ, ДБР, НАЗК, почему не проводятся какие-то спецоперации, чтобы этот факт установить???? Коррупция как мы знаем, у нас наверху. Вот и работайте начиная с верхних эшелонов, а не карманников ловите. При каждой власти такое было, депутаты все в золоте после "отсидки", но доказательств как бы нема. А сейчас НАБУ есть, тогда не было. Что мешает?
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04.10.2021 16:08 Відповісти
Отвечу:

потому, что когда проводятся акции в поддержку судебной реформы, туда приходит несколько десятков человек, и из них половина -пресса.

Если бы не поддержка "семи западных посольств", НАБУ бы уже давно свернули.

Крупные дела тормозятся на уровне генпрокурора.

Но народу пофиг.
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05.10.2021 07:13 Відповісти
А для чого ж ти поправки вніс, щоб сфальсикувати? Закон підпише новий спікер.
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04.10.2021 16:09 Відповісти
при голосуваннi за закон Розумков вийшов iз зали. вiн знає коли у bалаганi нi стоє bрати участь. то жиртрєсту Стeфанчуку до лампочки - всєядний
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04.10.2021 16:13 Відповісти
Вы вообще понимаете о чем речь?! Что такое поправки?
1. Был проголосован текст №1
2. К нему готовятся поправки, выдается сравнительная таблица - строки было/стало.
3. Голосуются поправки. На выходе должен получится Текст №2 = Текст №1 + поправки
4. Готовый Текст №2 подписывается Спикером и Президентом

А про что говорит Разумков?! Что произошел подлог и вместо Текст №1, к поправкам подсовывают Текст №3 ЗА КОТОРЫЙ НЕ ГОЛОСОВАЛИ!!!!
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04.10.2021 17:31 Відповісти
Сейчас все в руках большинства СН и отговорки в будущем не спасут. Те же карманные прокуратура и СБУ.... Нас ждут разоблачения после слудеющих през. выборах, на них уже не буду голосовать за ЗЕ однозначно. А вот за кого...?!!!
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04.10.2021 16:09 Відповісти
За парашенку....
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04.10.2021 16:49 Відповісти
Будет ещё один Курехян...
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04.10.2021 16:47 Відповісти
Щось мені не подобається цей закон по олігархам ..., хоч я у ньому не розбирався .
Але :
1- терміново приймають не дочекавшись рекомендацій Венеційської комісії.
2- за просто спробу виконувати регламентні вимоги при прийнятті цього закону - знімають Голову ВР ! Нагадаю - офійно - він 2-га законна особа в Україні (згадайте - хто керував Україною після втечі Яника ) .
3- зненацька - позачергове зборище у Трускавці , де замітили і деяких олігархів.
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04.10.2021 20:19 Відповісти
Та шо там розбираться, це закон про узурпацію влади "простим парнем из народа" До боротьби з олігархами немає жодного відношення! Зеленський і його шеф Коломойський аферисти і шахраї найвищого штибу, обдурили і пограбували цілу країну.
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05.10.2021 01:56 Відповісти
Я чесно нічого не розумію.. Чи це Зеленський вирішив кинути (явно свого інвестора до каденції) Коломоського і це Розумков (в обличчі Коломойського тепер чинить йому супротив)... То тоді, мабуть варто вболівати за Зеленського (але це не точно), а не за Разумкова... А, якщо навпаки -- Разумков зрозумів (чи з самого початку знав, але інакше своїх політ-амбіцій йому було не досягнути), що Зеленський під впливом Коломойського.. Ну я в же дійсно не знаю, тре того нам Разумкова,.. ну хоча треба! Якого б месію з себе він зараз не робив -- для збереження не того умовного "парламентаризму"... А парламентського устрою! Перед абсолютною президентською узурпацією -- Разумков потрібен! (бажано живим)...
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04.10.2021 22:36 Відповісти
Сколько ж этому упырю занесли те самые олигархи, что он ищет любой повод не принять закон или дискредитировать его
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05.10.2021 09:00 Відповісти
Зедебіл?
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05.10.2021 09:39 Відповісти
 
 