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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать

Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать

Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Пациенту может потребоваться госпитализация при таких симптомах и состояниях:

  • Боль в грудной клетке.
  • Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности.
  • Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульксосиметр
  • Нарушение сознания.
  • Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкрентного больного.

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В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать 01
Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать 02

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Топ комментарии
+5
https://interfax.com.ua/news/general/768934.html Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав
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04.10.2021 17:12
+5
я за первое лечение,учитывая неделю дома от семейника(25 дней всего) потратил на лечение около 20 тыс грн. потом месяц дома уколы и прочее,ещё тысяч пять,а когда уже реанимация и опять больничная койка с 12 мая по 31 мая,уже около 80 тысяч грн. а если бы лечили как надо,то пусть бы 30 тыс,и всё...а так кому претензии если никто не несёт ответственности?
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04.10.2021 17:26
+3
меня выписали с сатурацией 88...через три недели забрали по новой...уже в реанимацию.

так что медицина у нас та ещё ЗЕлёная говень.
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04.10.2021 17:13
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https://interfax.com.ua/news/general/768934.html Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав
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04.10.2021 17:12 Ответить
Що вже виправили, а то на днях міністр про 90% розповідав .
Я там для нього розрахунок наводив, схоже допомогло.
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04.10.2021 17:16 Ответить
Т.е. не можешь возразить. ОК.
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04.10.2021 17:17 Ответить
98% то є брехня, яка не враховує наявність імунітету (нехай часткового) у осіб, які перехворіли на ковід. В своєму розрахунку я їх не враховував.
Тому вибач не можу вірити цифрам, якими жонглюють, як циган сонцем .
Запросіть гарного математика для побудови моделі та проведення розрахунків. Заплатіть йому грошей з бюджету, а то складається враження, що управлінці МОЗ навіть математику за 3 класи не змогли засвоїти. Один день 90% на наступний 98% треба вже якось визначатись їм до розумних, чи до красивих.
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05.10.2021 06:56 Ответить
Докажи, что брехня
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05.10.2021 09:40 Ответить
15% вакциновані ефективність вакцини близько 80%
10% перехворіли офіційно, не вакциновані, ефективність близька до 80%
5% перехворіли без проведення тестування, не вакциновані, ефективність близька до 80%
70% не стикалися з коронавірусом.

30% потраплять в лікарню з вірогідністю 20%
70% потраплять в лікарню з вірогідністю 100%

Це модель розрахунку.

розрахунковий розподіл госпіталізації:

17% госпіталізацій прийдеться на осіб, які були вакциновані, або перехворіли на ковід
83% госпіталізацій прийдеться на осіб, які з ковідом не зустрічались.

8% госпіталізацій складуть вакциновані особи;
92% відсотки госпіталізацій складуть не вакциновані особи.
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05.10.2021 10:46 Ответить
а шо, сосать пульс це ноу хау в медицине и прочих плоскостях сознания
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04.10.2021 17:12 Ответить
Тогда уж не пульс, а пульк...
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04.10.2021 17:14 Ответить
меня выписали с сатурацией 88...через три недели забрали по новой...уже в реанимацию.

так что медицина у нас та ещё ЗЕлёная говень.
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04.10.2021 17:13 Ответить
Это где такие таланты?
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04.10.2021 17:15 Ответить
доставили в конце марта в переяславскую больницу. 30% поражения лёгких,сатурация 86. 18 дней лежал под кислородом. выписали и даже врач не подходил. медсестра принесла выписку и вали на хер.

кстати это там где и мэр Борисполя умер от ковида.
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04.10.2021 17:18 Ответить
Шо сказать... ипанаты... Было бы неплохо всё ж таки запустить практику реальной ответственности врачей за такую тупость. С реальными сроками.
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04.10.2021 17:20 Ответить
я за первое лечение,учитывая неделю дома от семейника(25 дней всего) потратил на лечение около 20 тыс грн. потом месяц дома уколы и прочее,ещё тысяч пять,а когда уже реанимация и опять больничная койка с 12 мая по 31 мая,уже около 80 тысяч грн. а если бы лечили как надо,то пусть бы 30 тыс,и всё...а так кому претензии если никто не несёт ответственности?
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04.10.2021 17:26 Ответить
Это вообще какой-то сюр. Лечение КОВИДа бесплатное. Так что это тупо мошенничество.
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04.10.2021 17:39 Ответить
ага...бесплатно...как и вся медицина,бесплатная...

меня когда второй раз в больничку привезла скорая,правда уже в Борисполе, то в первые два часа улетело сразу тысяч пять. КТ 3300,узи сердца,узи ЖКТ и ФГС,ещё около 1000,плюс по мелочи.

а потом жене сказали,либо к вечеру находите лекарство(актилизе) либо утром похороны. 1 упаковка на тот момент стоила 16тыс,с копейками. а нужно было две упаковки. ну правда нашли,хотя его найти было крайне сложно. а потом каждый день уколы,капельницы,таблетки...в день 1600-1700.

вот такая она платная медицина.
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04.10.2021 19:40 Ответить
В прошлом году осенью родственник в среднетяжелом состоянии по скорой попал с КОВИДом в больницу. Лечили бесплатно. От начала и до выписки. Даже "на карман" ничего не брали ни врачи, ни медсёстры. По отзывам родственника, чуть ли не "холили и лелеяли". Выписали позже необходимого срока после всех анализов и прверок, т.к. были праздники и они предложили их перележать у них под наблюдением "для страховки". Это в Киеве. 17-я больница.
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04.10.2021 20:21 Ответить
Сам 10 дней отлежал в больнице, под кислородом. Ничего не платил. Вас просто какие-то сволочи развели.
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05.10.2021 09:13 Ответить
Не меня Это вы юриюП пишите.
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05.10.2021 09:39 Ответить
Так я и подтвердил ваши слова
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06.10.2021 23:44 Ответить
В прошлом году да, и этой зимой еще было бесплатно. А потом все чаще с весны пишут, что в больницах опять стали просить деньги. Видимо Зекоманда уже потратила весь ковидный фонд.
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10.10.2021 12:52 Ответить
Это где КТ по 3300? Что за хрень? Красная цена 1000, сам 2 раза делал.
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05.10.2021 09:10 Ответить
в Борисполе. делали 12 мая 2021 года КТ с контрастом,это когда в кровь вводят йод.
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05.10.2021 09:20 Ответить
Моїй мамі в березні сімейна лікарка два рази САМА викликала швидку для госпіталізації, але лікарі швидкої відмовлялись... і це при тому, що мама через запалення підшлункової на тлі Ковіду навіть воду не могла пити.

Допоки я не затягнув її на томограф, який показав 30% ураження легенів, її не госпиталізували.

Кажете думка сімейного лікаря важлива? Ну-ну...
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04.10.2021 17:42 Ответить
Потому, что КТ - это документ и, если что, в суде не отвертятся. Они это знают.
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04.10.2021 19:18 Ответить
От саме тому я ледь не силоміць затягнув маму в томограф!
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04.10.2021 19:20 Ответить
только не у всех есть деньги на КТ.
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04.10.2021 19:42 Ответить
Это не настолько критическая сумма, чтоб рисковать жизнью.
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04.10.2021 20:59 Ответить
у многих пожилых людей пенсия меньше этой суммы.а болезнь не выбирает по состоянию финансовому.
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05.10.2021 09:22 Ответить
Во-первых, лечащий врач может направить на бесплатную КТ.
Во-вторых, даже, если платно, в Украине НЕТ пенсий в полторы тысячи уже давно.
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05.10.2021 09:37 Ответить
хорошо в Киеве жить,правда? тарифы на коммуналку меньше,чем даже в Киевской области,чем даже возле самого Киева. и больничка халявная.

заметь,я не сам пришёл на КТ,от нечего делать,а меня скорая привезла,я уже был на приёмном покое,лежал на обследовании и под капельницей,и тем не менее платили за всё!

что же до пенсий,то у меня 2200 по инвалидности.
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05.10.2021 09:52 Ответить
Другой мой родственник делал операцию... Не сложную, но важную. В Киеве лупили дурные деньги. ЗА пределами Киева, буквально рядом, в отличной больнице с современным оборудованием и отличными врачами сделали в ПЯТЬ раз дешевле.
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05.10.2021 09:55 Ответить
рад за твоих родственников. ты не друг преЗЕденту,всё тебе бесплатно делают и тебе и родственникам?
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05.10.2021 10:00 Ответить
Не друг. Даже враг.
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05.10.2021 10:03 Ответить
мне первое КТ без контраста 18 марта стоило 2200,а с контрастом 12 мая 3300. могу чек выслать.
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05.10.2021 09:53 Ответить
Высылай, что хочешь. Средняя цена КТ 1400-1700 грн, если за деньги.
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05.10.2021 09:55 Ответить
то есть,если я тебе вышлю официальный фискальный чек,где чёрным по белому будет написано 3300 грн за КТ,то ты как упёртый баран и в это не поверишь?

ну тогда не о чём рассуждать с тобой.
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05.10.2021 09:59 Ответить
Значит тебя развели. Мог бы поднять ;-ge и приехать в Киев - сделал бы за полторашку, а на остальные б отметил это дело с друзьями.
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05.10.2021 10:02 Ответить
ты удивительный человек. это для всех такая цена,потому что диагностический центр у нас в Борисполе,это коммерческая структура,а не государственное больничное отделение!

кстати,когда меня 12 мая принимали в больничку,то был вариант отвезти в Киев на операцию,но для этого надо было заказать реанимобиль,который обошёлся бы в 8000 грн. неплохо так,30 км и 8000 грн.
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05.10.2021 10:05 Ответить
Так КОВИД или операция? Ты путаешься в показаниях.
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05.10.2021 10:08 Ответить
ковид дал тромбоз лёгких. 65% поражения лёгких. было два варианта,либо Киев и операция,либо реанимация и актилизе. врачи выбрали реанимацию,потому как побоялись,что даже реанемобиль не довезёт.
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05.10.2021 10:12 Ответить
Тебя точно разводят. Моего того родственника с КОВИДом перевозили из дежурной больницы в ту 17-ю на реанимобиле (нужна была машина с кислородом) бесплатно. Завотделением сам заказал и перевезли в лучшем виде. А на операцию по назначению врачей и подавно было бы бесплатно.
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05.10.2021 10:18 Ответить
я устал от твоего непонимания. последний раз-у нас в Украине живёт и здравствует советская система,в которой центру всё,но за счёт всех остальных.

почему все и лезут жить в Киев,ибо там есть и деньги и халява...

если ты этого не понимаешь,а считаешь что как в Киеве так и везде,то ты либо наивный,либо тупой,уж извини!
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05.10.2021 10:24 Ответить
Когда-то занимался кое какими земельными вопросами в Борисполе. Меня пугали советской системой" и "бардаком", которые в Борисполе имеют, мол, совсем угрожающие масштабы. И ничего - в почти безнадёжном деле мало того, что обошлось практически без взяток (один раз таки пришлось дать какую-то ну совсем ерунду - дешевле КТ, за решение совершенно тупикового вопроса), так еще и нашлись прекрасные люди именно в государственных учреждениях, которые очень сильно помогли и при этом совершенно безвозмездно, даже отказывались от похода в ресторан. Что я делаю не так?
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05.10.2021 10:29 Ответить
я живу в Борисполе с 1989 года. про твое когда то верится с трудом,даже вообще не верится,ибо знаком с местной властью лично,и стой что была когда то,в лице Придатко,и с той что была до 2013,и с той что после...

кстати,недавний скандал с постройкой кладбища на миллион мести крематория в районе хутора Гора,бориспольского района,связан именно с местной властью,которая решила это сделать наплевав на людей.

пока отстояли,что будет завтра-не знаю.
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05.10.2021 10:37 Ответить
Это "когда-то" было всего несколько лет назад. Не сказать, что давно.
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05.10.2021 10:38 Ответить
Еще раз тебе говорю - у меня было 60% повреждения легких. Жена вызвала скорую, приехали и с сиреной и кислородом довезли до городской больницы, положили и лечили бесплатно. Город Ривне, если что, не Киев. Если у вас кто-то на ковиде наживается то это не значит, что так везде.
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06.10.2021 23:52 Ответить
рад за тебя и за ривнинчан. но я лежал в двух больницах,в Переяславе и в Борисполе,и в обоих всё было платно,вплоть до лейкопластыря и ваты.
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07.10.2021 09:27 Ответить
В прошлом году и зимой еще так было, сейчас опять все за деньги.
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10.10.2021 12:54 Ответить
я когда с ковидом лежал в Переяславе,то там больных возили на рентген,который стоил 300 грн. и все лекарства платные.

ещё раз повторю-хорошо в Киеве...
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05.10.2021 09:56 Ответить
Значит вас разводят.
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05.10.2021 09:59 Ответить
Використовувати Пульксосиметр? ))))
Мабуть, це через вас завалився увесь Фейсбук від реготу )
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04.10.2021 21:53 Ответить
почему?
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10.10.2021 12:55 Ответить
нет слов.. одни многоточия...
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04.10.2021 22:01 Ответить
 
 