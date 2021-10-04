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Минздрав разъяснил, когда COVID-больного нужно госпитализировать
Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Пациенту может потребоваться госпитализация при таких симптомах и состояниях:
- Боль в грудной клетке.
- Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности.
- Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульксосиметр
- Нарушение сознания.
- Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.
Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкрентного больного.
В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.
Топ комментарии
+5 Valery Greff
показать весь комментарий04.10.2021 17:12
+5 юрий П cf937564
показать весь комментарий04.10.2021 17:26
+3 юрий П cf937564
показать весь комментарий04.10.2021 17:13
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Пожалуйста, подождите...
Я там для нього розрахунок наводив, схоже допомогло.
Тому вибач не можу вірити цифрам, якими жонглюють, як циган сонцем .
Запросіть гарного математика для побудови моделі та проведення розрахунків. Заплатіть йому грошей з бюджету, а то складається враження, що управлінці МОЗ навіть математику за 3 класи не змогли засвоїти. Один день 90% на наступний 98% треба вже якось визначатись їм до розумних, чи до красивих.
10% перехворіли офіційно, не вакциновані, ефективність близька до 80%
5% перехворіли без проведення тестування, не вакциновані, ефективність близька до 80%
70% не стикалися з коронавірусом.
30% потраплять в лікарню з вірогідністю 20%
70% потраплять в лікарню з вірогідністю 100%
Це модель розрахунку.
розрахунковий розподіл госпіталізації:
17% госпіталізацій прийдеться на осіб, які були вакциновані, або перехворіли на ковід
83% госпіталізацій прийдеться на осіб, які з ковідом не зустрічались.
8% госпіталізацій складуть вакциновані особи;
92% відсотки госпіталізацій складуть не вакциновані особи.
так что медицина у нас та ещё ЗЕлёная говень.
кстати это там где и мэр Борисполя умер от ковида.
меня когда второй раз в больничку привезла скорая,правда уже в Борисполе, то в первые два часа улетело сразу тысяч пять. КТ 3300,узи сердца,узи ЖКТ и ФГС,ещё около 1000,плюс по мелочи.
а потом жене сказали,либо к вечеру находите лекарство(актилизе) либо утром похороны. 1 упаковка на тот момент стоила 16тыс,с копейками. а нужно было две упаковки. ну правда нашли,хотя его найти было крайне сложно. а потом каждый день уколы,капельницы,таблетки...в день 1600-1700.
вот такая она платная медицина.
Допоки я не затягнув її на томограф, який показав 30% ураження легенів, її не госпиталізували.
Кажете думка сімейного лікаря важлива? Ну-ну...
Во-вторых, даже, если платно, в Украине НЕТ пенсий в полторы тысячи уже давно.
заметь,я не сам пришёл на КТ,от нечего делать,а меня скорая привезла,я уже был на приёмном покое,лежал на обследовании и под капельницей,и тем не менее платили за всё!
что же до пенсий,то у меня 2200 по инвалидности.
ну тогда не о чём рассуждать с тобой.
кстати,когда меня 12 мая принимали в больничку,то был вариант отвезти в Киев на операцию,но для этого надо было заказать реанимобиль,который обошёлся бы в 8000 грн. неплохо так,30 км и 8000 грн.
почему все и лезут жить в Киев,ибо там есть и деньги и халява...
если ты этого не понимаешь,а считаешь что как в Киеве так и везде,то ты либо наивный,либо тупой,уж извини!
кстати,недавний скандал с постройкой кладбища на миллион мести крематория в районе хутора Гора,бориспольского района,связан именно с местной властью,которая решила это сделать наплевав на людей.
пока отстояли,что будет завтра-не знаю.
ещё раз повторю-хорошо в Киеве...
Мабуть, це через вас завалився увесь Фейсбук від реготу )