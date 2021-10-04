Зеленский поручил активизировать информкампанию о важности вакцинации от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость усиления информкампании о важности вакцинации от COVID-19 и активизации иммунизации граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в ходе совещания.

Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что сейчас продолжается рост количества больных коронавирусом. За предыдущую неделю было зарегистрировано 64 606 случаев инфицирования COVID-19, что почти на 20 тыс. больше, чем неделей ранее.

Зеленский поставил правительству задачу обеспечить в ближайшее время увеличение количества койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

Президент подчеркнул необходимость активизации Министерством здравоохранения и Мининформполитики информационной кампании о важности вакцинации.

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружение, в частности членов своей семьи", - сказал Зеленский.

Также Минздрав совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров и так же усилить информационное направление, убежден глава государства. Сейчас в Украине вакцинированы около 25% пенсионеров. Зеленский предложил рассмотреть возможность привлечения к вышеупомянутой информкампании "Укрпочты" и представителей бизнеса.

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