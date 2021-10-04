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Зеленский поручил активизировать информкампанию о важности вакцинации от COVID-19

Зеленский поручил активизировать информкампанию о важности вакцинации от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость усиления информкампании о важности вакцинации от COVID-19 и активизации иммунизации граждан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил в ходе совещания.

Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что сейчас продолжается рост количества больных коронавирусом. За предыдущую неделю было зарегистрировано 64 606 случаев инфицирования COVID-19, что почти на 20 тыс. больше, чем неделей ранее.

Зеленский поставил правительству задачу обеспечить в ближайшее время увеличение количества койко-мест в регионах, где наблюдается стремительный рост заболеваемости коронавирусом.

Президент подчеркнул необходимость активизации Министерством здравоохранения и Мининформполитики информационной кампании о важности вакцинации.

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружение, в частности членов своей семьи", - сказал Зеленский.

Также Минздрав совместно с Министерством социальной политики отдельно должны развернуть кампанию по вакцинации пенсионеров и так же усилить информационное направление, убежден глава государства. Сейчас в Украине вакцинированы около 25% пенсионеров. Зеленский предложил рассмотреть возможность привлечения к вышеупомянутой информкампании "Укрпочты" и представителей бизнеса.

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Топ комментарии
+3
Раніше треба було робити.
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04.10.2021 16:00
+2
Они на эту "борьбу" запланировали потратить 7,2 млрд. гривен до 2024-го года. Т.е. власть изначально рассчитывает, что борьба до этого времени не закончится. Отакое от.
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04.10.2021 16:02
+2
Оййй, турботливі знов за своє. У нас діти мруть від серцевих нападів, і ніхто їх не обстежує ані для школи, ані для секцій, і кардіологів бракує, та нікого це не парить, а тут така турбота, така турбота!..
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04.10.2021 18:29
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Молодцы! Успешно борются с эпидемией
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04.10.2021 15:54 Ответить
Они на эту "борьбу" запланировали потратить 7,2 млрд. гривен до 2024-го года. Т.е. власть изначально рассчитывает, что борьба до этого времени не закончится. Отакое от.
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04.10.2021 16:02 Ответить
самое главное - вовремя
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04.10.2021 16:43 Ответить
Даешь видосики вместо вакцинации!
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04.10.2021 15:57 Ответить
Было бы небезынтересно узнать, каким именно образом они защищают окружение.
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04.10.2021 15:58 Ответить
Раніше треба було робити.
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04.10.2021 16:00 Ответить
Я понимаю, что написанное мной не к Вам адресовано. Но меня реально ставит в тупик выбор 73% идиотов. Ни одному логическому объяснению не поддается сделанный ими выбор в 19, причем и на президентских, и на парламентских выборах.
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04.10.2021 16:09 Ответить
Інфантильний народ, який здатний повірити у казку - спочатку про доброго яніка, а потім бідного та чесного зеленського.
Закон граблів ніхто не відміняв.
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04.10.2021 16:17 Ответить
А ведь такая инфантильность и есть главный признак советского народа образца 70-80 годов. Совок продолжает размножаться и влегкую покупается на обещания халявы.
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04.10.2021 16:20 Ответить
Ранее: Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом. " И: Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него.
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04.10.2021 16:02 Ответить
Вот это нам ну просто необходимо было знать.
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04.10.2021 16:03 Ответить
«Якщо ми вакциновані, треба носити маску, оскільки в нас досить велика кількість невакцинованих. А людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати невакцинованих і це призведе до тяжких наслідків перебігу хвороби у того, хто не вакцинувався. Тому якщо ми вакцинуємо велику кількість людей, тоді ми будемо розглядати питання зняття масок», - заявив Ляшко. 23.09.2021

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружение, в частности членов своей семьи", - сказал Зеленский. Источник:

зебіленд-дурдом
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04.10.2021 16:02 Ответить
"Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал...")))) Это вы падлы за констатацию бабки получаете? Та люди в новостях могут прочитать информацию.
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04.10.2021 16:03 Ответить
Оййй, турботливі знов за своє. У нас діти мруть від серцевих нападів, і ніхто їх не обстежує ані для школи, ані для секцій, і кардіологів бракує, та нікого це не парить, а тут така турбота, така турбота!..
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04.10.2021 18:29 Ответить
Привіт ! А в школах є лікарі та медсестри ? Медогляди щорічні існують ?
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05.10.2021 04:17 Ответить
Медсестра є. Медогляди є, та шрсь воно якось... Хоча б кардіограми дітям робили. Діти якісь обезрушені, особливо за останній час. Розумію, шо не вся інформація до нас доходила, але в дитинстві завжди маєш велике коло знайомих дітей і я не пам'ятаю, щоб хтось колись помер в школі або в таборі.
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05.10.2021 06:22 Ответить
краще б він цього не робив, бо перша "інформкампанія" від Степанова під "особистим контролем Зе лише налякала даже тих хто був згоден вакцинуватися.
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04.10.2021 19:04 Ответить
 
 