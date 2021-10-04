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Зеленський доручив активізувати інформкампанію про важливість вакцинації від COVID-19

Зеленський доручив активізувати інформкампанію про важливість вакцинації від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності посилення інформкампанії про важливість вакцинації від COVID-19 і активізації імунізації громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив у ході наради.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що нині триває зростання кількості хворих на коронавірус. За попередній тиждень було зареєстровано 64 606 випадків інфікування COVID-19, що майже на 20 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

Зеленський поставив уряду завдання забезпечити найближчим часом збільшення кількості ліжко-місць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Президент наголосив на необхідності активізації Міністерством охорони здоров'я і Мінінформполітики інформаційної кампанії про важливість вакцинації.

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"Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини", – сказав Володимир Зеленський.

Також МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям, переконаний Глава держави. Нині в Україні з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%. Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість залучення до вищезгаданої інформкампанії "Укрпошти" та представників бізнесу.

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Топ коментарі
+3
Раніше треба було робити.
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04.10.2021 16:00
+2
Они на эту "борьбу" запланировали потратить 7,2 млрд. гривен до 2024-го года. Т.е. власть изначально рассчитывает, что борьба до этого времени не закончится. Отакое от.
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04.10.2021 16:02
+2
Оййй, турботливі знов за своє. У нас діти мруть від серцевих нападів, і ніхто їх не обстежує ані для школи, ані для секцій, і кардіологів бракує, та нікого це не парить, а тут така турбота, така турбота!..
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04.10.2021 18:29
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Молодцы! Успешно борются с эпидемией
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04.10.2021 15:54 Відповісти
Они на эту "борьбу" запланировали потратить 7,2 млрд. гривен до 2024-го года. Т.е. власть изначально рассчитывает, что борьба до этого времени не закончится. Отакое от.
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04.10.2021 16:02 Відповісти
самое главное - вовремя
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04.10.2021 16:43 Відповісти
Даешь видосики вместо вакцинации!
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04.10.2021 15:57 Відповісти
Было бы небезынтересно узнать, каким именно образом они защищают окружение.
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04.10.2021 15:58 Відповісти
Раніше треба було робити.
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04.10.2021 16:00 Відповісти
Я понимаю, что написанное мной не к Вам адресовано. Но меня реально ставит в тупик выбор 73% идиотов. Ни одному логическому объяснению не поддается сделанный ими выбор в 19, причем и на президентских, и на парламентских выборах.
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04.10.2021 16:09 Відповісти
Інфантильний народ, який здатний повірити у казку - спочатку про доброго яніка, а потім бідного та чесного зеленського.
Закон граблів ніхто не відміняв.
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04.10.2021 16:17 Відповісти
А ведь такая инфантильность и есть главный признак советского народа образца 70-80 годов. Совок продолжает размножаться и влегкую покупается на обещания халявы.
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04.10.2021 16:20 Відповісти
Ранее: Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом. " И: Мендель рассказала о реакции Зеленского на слухи о ее беременности от него.
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04.10.2021 16:02 Відповісти
Вот это нам ну просто необходимо было знать.
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04.10.2021 16:03 Відповісти
«Якщо ми вакциновані, треба носити маску, оскільки в нас досить велика кількість невакцинованих. А людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати невакцинованих і це призведе до тяжких наслідків перебігу хвороби у того, хто не вакцинувався. Тому якщо ми вакцинуємо велику кількість людей, тоді ми будемо розглядати питання зняття масок», - заявив Ляшко. 23.09.2021

"Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками должны донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания - они защищают окружение, в частности членов своей семьи", - сказал Зеленский. Источник:

зебіленд-дурдом
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04.10.2021 16:02 Відповісти
"Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал...")))) Это вы падлы за констатацию бабки получаете? Та люди в новостях могут прочитать информацию.
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04.10.2021 16:03 Відповісти
Оййй, турботливі знов за своє. У нас діти мруть від серцевих нападів, і ніхто їх не обстежує ані для школи, ані для секцій, і кардіологів бракує, та нікого це не парить, а тут така турбота, така турбота!..
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04.10.2021 18:29 Відповісти
Привіт ! А в школах є лікарі та медсестри ? Медогляди щорічні існують ?
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05.10.2021 04:17 Відповісти
Медсестра є. Медогляди є, та шрсь воно якось... Хоча б кардіограми дітям робили. Діти якісь обезрушені, особливо за останній час. Розумію, шо не вся інформація до нас доходила, але в дитинстві завжди маєш велике коло знайомих дітей і я не пам'ятаю, щоб хтось колись помер в школі або в таборі.
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05.10.2021 06:22 Відповісти
краще б він цього не робив, бо перша "інформкампанія" від Степанова під "особистим контролем Зе лише налякала даже тих хто був згоден вакцинуватися.
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04.10.2021 19:04 Відповісти
 
 