Зеленський доручив активізувати інформкампанію про важливість вакцинації від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності посилення інформкампанії про важливість вакцинації від COVID-19 і активізації імунізації громадян.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це глава держави заявив у ході наради.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що нині триває зростання кількості хворих на коронавірус. За попередній тиждень було зареєстровано 64 606 випадків інфікування COVID-19, що майже на 20 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

Зеленський поставив уряду завдання забезпечити найближчим часом збільшення кількості ліжко-місць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

Президент наголосив на необхідності активізації Міністерством охорони здоров'я і Мінінформполітики інформаційної кампанії про важливість вакцинації.

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"Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини", – сказав Володимир Зеленський.

Також МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям, переконаний Глава держави. Нині в Україні з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%. Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість залучення до вищезгаданої інформкампанії "Укрпошти" та представників бізнесу.