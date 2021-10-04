Коммуникация по вакцинации с населением зашкаливает, - Кузин
Минздрав проводит активную коммуникацию относительно вакцинации от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный санврач Игорь Кузин заявил в интервью изданию "Фокус".
По его словам, коммуникация с гражданами относительно вакцинации от COVID-19 была.
"Группу 65+ начали вакцинировать только на четвертом этапе. Сейчас существуют и смс-рассылки с призывом вакцинироваться, и публикации в газетах, на которые подписываются преимущественно люди пенсионного возраста. В поликлиниках, отделениях "Ощадбанка", "Укрпочты" есть постеры о прививках. Отдельно ЮНИСЕФ работает с молодыми людьми, мотивируя их привлекать своих бабушек и дедушек к вакцинации. Количество коммуникации на самом деле зашкаливает", - объяснил Кузин.
Главный санврач отметил, что Минздрав в свою очередь пытается достучаться до каждого и убедить вакцинироваться. И не тогда, когда "жахнет-бахнет" и начнется красная зона, а заранее.
"Мы используем все возможные каналы коммуникации: печатные СМИ, радио, телеэфиры, постеры, сотрудничаем с банками. Однако последние социологические исследования показывают, что из-за такой агрессивной коммуникационной кампании снизился уровень доверия к медработникам. К примеру, есть данные из Полтавской области, где почти нулевой уровень доверия к медицинским работникам. Местные жители убеждены, что врач за каждого вакцинированного получает финансовое вознаграждение, и именно по этой причине он якобы заинтересован в том, чтобы привить всех", - подчеркнул Кузин.
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А Кузин - лжет.
Эти опасения обоснованы. Потому как на вопрос о премировании врачей за каждого привитого пациента чиновник минздрава в прямом эфире ответил журналисту утвердительно.
Боги... и вот такие как ты ... голосуют потом на выборах...
Конечно, зашкаливает.
И потом просто посмотрим, где лично ты найдешь привитых на их места))
Ты при этом отдаешь себе отчет, что на их место найти людей весьма трудно?
"Вас кацапов просто уволить."
Скажи, а когда у тебя ... проблемы с мужской силой... у тебя тоже путин виноват и кацапы?))
Это что?
Стаття 27. Профілактичні щеплення
...
Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи. У разі необгрунтованої відмови від щеплення за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються.
...
В Конституции, кстати, прописано право на работу.
Давайте всем, и будут вакцинироваться.
Когда https://petition.president.gov.ua/petition/121610 ПЕТИЦИЯ на сайте президента "Про кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію" раньше срока набрала достаточно голосов,причем ввиду сложности регистрации,многие не смогли добавить свой голос,говорит о действительном отношении народа к этой власти, уже распланировавшей "эпидемию"
до 2024 года.