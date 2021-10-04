Коммуникация по вакцинации с населением зашкаливает, - Кузин

Минздрав проводит активную коммуникацию относительно вакцинации от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный санврач Игорь Кузин заявил в интервью изданию "Фокус".

По его словам, коммуникация с гражданами относительно вакцинации от COVID-19 была.

"Группу 65+ начали вакцинировать только на четвертом этапе. Сейчас существуют и смс-рассылки с призывом вакцинироваться, и публикации в газетах, на которые подписываются преимущественно люди пенсионного возраста. В поликлиниках, отделениях "Ощадбанка", "Укрпочты" есть постеры о прививках. Отдельно ЮНИСЕФ работает с молодыми людьми, мотивируя их привлекать своих бабушек и дедушек к вакцинации. Количество коммуникации на самом деле зашкаливает", - объяснил Кузин.

Главный санврач отметил, что Минздрав в свою очередь пытается достучаться до каждого и убедить вакцинироваться. И не тогда, когда "жахнет-бахнет" и начнется красная зона, а заранее.

"Мы используем все возможные каналы коммуникации: печатные СМИ, радио, телеэфиры, постеры, сотрудничаем с банками. Однако последние социологические исследования показывают, что из-за такой агрессивной коммуникационной кампании снизился уровень доверия к медработникам. К примеру, есть данные из Полтавской области, где почти нулевой уровень доверия к медицинским работникам. Местные жители убеждены, что врач за каждого вакцинированного получает финансовое вознаграждение, и именно по этой причине он якобы заинтересован в том, чтобы привить всех", - подчеркнул Кузин.

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