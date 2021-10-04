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Новости Борьба с коронавирусом
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Коммуникация по вакцинации с населением зашкаливает, - Кузин

Коммуникация по вакцинации с населением зашкаливает, - Кузин

Минздрав проводит активную коммуникацию относительно вакцинации от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный санврач Игорь Кузин заявил в интервью изданию "Фокус".

По его словам, коммуникация с гражданами относительно вакцинации от COVID-19 была.

"Группу 65+ начали вакцинировать только на четвертом этапе. Сейчас существуют и смс-рассылки с призывом вакцинироваться, и публикации в газетах, на которые подписываются преимущественно люди пенсионного возраста. В поликлиниках, отделениях "Ощадбанка", "Укрпочты" есть постеры о прививках. Отдельно ЮНИСЕФ работает с молодыми людьми, мотивируя их привлекать своих бабушек и дедушек к вакцинации. Количество коммуникации на самом деле зашкаливает", - объяснил Кузин.

Главный санврач отметил, что Минздрав в свою очередь пытается достучаться до каждого и убедить вакцинироваться. И не тогда, когда "жахнет-бахнет" и начнется красная зона, а заранее.

"Мы используем все возможные каналы коммуникации: печатные СМИ, радио, телеэфиры, постеры, сотрудничаем с банками. Однако последние социологические исследования показывают, что из-за такой агрессивной коммуникационной кампании снизился уровень доверия к медработникам. К примеру, есть данные из Полтавской области, где почти нулевой уровень доверия к медицинским работникам. Местные жители убеждены, что врач за каждого вакцинированного получает финансовое вознаграждение, и именно по этой причине он якобы заинтересован в том, чтобы привить всех", - подчеркнул Кузин.

Также читайте: Более 80% умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
То есть тот факт, что ТСН в прямом эфире задал вопрос на предмет дополнительного материального вознаграждения за каждого привитого чиновнику минздрава и тот дал утвердительный ответ - никак не мог убедить местных жителей в факте мотивации?
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04.10.2021 12:02
+3
Судя по тому что результат вакцинации никого не интересует...ни каких тестов на антитела не делают...вознаграждение в том или ином виде получают не только врачи...
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04.10.2021 12:27
+3
Серьезно? С подачи кого? Журналист украинского телеканала, который спрашивал - он кацапский троль?
Боги... и вот такие как ты ... голосуют потом на выборах...
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04.10.2021 13:31
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То есть тот факт, что ТСН в прямом эфире задал вопрос на предмет дополнительного материального вознаграждения за каждого привитого чиновнику минздрава и тот дал утвердительный ответ - никак не мог убедить местных жителей в факте мотивации?
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04.10.2021 12:02 Ответить
Намекаешь, что рупор бени валит засланцев бени?
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04.10.2021 12:21 Ответить
Я прямо говорю, что опасения имеют под собой четко определенные основания.
А Кузин - лжет.
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04.10.2021 12:26 Ответить
Какие опасения?
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04.10.2021 12:29 Ответить
В тексте статьи написано - что врачи тупо получают деньги за каждого привитого и плевать они хотели и на последствия и на полезность и вообще на что угодно, так как заинтересованы материально.
Эти опасения обоснованы. Потому как на вопрос о премировании врачей за каждого привитого пациента чиновник минздрава в прямом эфире ответил журналисту утвердительно.
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04.10.2021 13:17 Ответить
И снова ты откровенно врёшь В тексте статьи написано, что "Местные жители убеждены", и как раз с подачи таких кацапских троллей, как ты
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04.10.2021 13:20 Ответить
Серьезно? С подачи кого? Журналист украинского телеканала, который спрашивал - он кацапский троль?
Боги... и вот такие как ты ... голосуют потом на выборах...
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04.10.2021 13:31 Ответить
И снова ты пытаешься перекинуть стрелки, и снова неудачно. ТЫ кацапский тролль. И ТЫ на этом палишься в каждом своём посте
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04.10.2021 13:36 Ответить
"Непривитых увольнять"
Конечно, зашкаливает.
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04.10.2021 12:04 Ответить
Вас кацапов просто уволить. Плохо работаешь - тебе куратор миску баланды не даст
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04.10.2021 12:19 Ответить
А давай прямо сейчас уволим всех непривитых врачей. Учителей.

И потом просто посмотрим, где лично ты найдешь привитых на их места))
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04.10.2021 12:27 Ответить
ОК. Увольняй. И посмотрим.
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04.10.2021 12:28 Ответить
Так это ж ты предлагаешь всех несогласных с политикой большого дяди - увольнять (хорошо хоть не расстреливать).
Ты при этом отдаешь себе отчет, что на их место найти людей весьма трудно?
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04.10.2021 13:16 Ответить
И снова ты слился и запетлял Это ты предлагаешь увольнять А я предлагаю тебе попробовать
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04.10.2021 13:17 Ответить
Прямая цитата из твоего поста в 12:19

"Вас кацапов просто уволить."
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04.10.2021 13:29 Ответить
Т.е. ты признаешь, что ты кацап! Уволить!
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04.10.2021 13:31 Ответить
У таких как ты все кто имеет собственное мнение - кацапы.

Скажи, а когда у тебя ... проблемы с мужской силой... у тебя тоже путин виноват и кацапы?))
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04.10.2021 13:32 Ответить
А у тебя проблемы с мужской силой? Или ты хочешь ощутить в себе мужскую силу?
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04.10.2021 13:37 Ответить
Два дебила это сила
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04.10.2021 13:41 Ответить
Теперь вы с олежкой пара?
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04.10.2021 13:42 Ответить
Нет, просто это для таких как ты характерно, вот я и спросил.
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04.10.2021 14:15 Ответить
Т.е. ты таки решил окончательно слиться. ОК
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04.10.2021 14:16 Ответить
http://spo.fpsu.org.ua/images/2021/2669-%D0%B7%D0%BA.pdf http://spo.fpsu.org.ua/images/2021/2669-%D0%B7%D0%BA.pdf


Это что?
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04.10.2021 20:26 Ответить
И что это?
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04.10.2021 20:27 Ответить
Раскрой глаза, упоротый наркоман. Приказ об обязательной вакцинации.
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04.10.2021 20:30 Ответить
Вам, кацапам, лишь бы истерику закатить. Но не принудительной же. Любой может отказаться
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04.10.2021 20:32 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Стаття 27. Профілактичні щеплення

...
Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи. У разі необгрунтованої відмови від щеплення за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються.
...
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04.10.2021 20:33 Ответить
Вот видишь, кацап. Можно отказаться
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04.10.2021 20:50 Ответить
И потерять средства для проживания, обеспечения семьи? Ты в адеквате? У тебя дети есть? Сомневаюсь.
В Конституции, кстати, прописано право на работу.
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04.10.2021 20:58 Ответить
А зачем в медицине идиоты? Можешь дворником работать без прививки
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04.10.2021 21:01 Ответить
а коли ці факти підтвердяься, то яку байку розповідатимуть?Справа в тому, що факти вже є,шила в мішку не сховаєш,особлтво в маленьких містах де головні лікарі раптом різко разбогатіли і пішли чуткі...
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04.10.2021 12:23 Ответить
Судя по тому что результат вакцинации никого не интересует...ни каких тестов на антитела не делают...вознаграждение в том или ином виде получают не только врачи...
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04.10.2021 12:27 Ответить
ай да майстер слова. слово "зашкаліваєт" зазвичай використовується в негативному контексті. і явище з яким вживається, підсвідомо починає сприйматися як погане. ні, так ти Кузін "слона не збагриш" : )
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04.10.2021 12:29 Ответить
Почему автомобиль/самокат/телевизор за вакцинацию только некоторым?
Давайте всем, и будут вакцинироваться.
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04.10.2021 12:35 Ответить
Да,уровень коммуникации, когда не выписывают из роддома,пока отец не принесет справку о вакцинировании, или когда педагогов грозят перевести на пол ставки,если не вакцинируются,просто зашкаливает.
Когда https://petition.president.gov.ua/petition/121610 ПЕТИЦИЯ на сайте президента "Про кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію" раньше срока набрала достаточно голосов,причем ввиду сложности регистрации,многие не смогли добавить свой голос,говорит о действительном отношении народа к этой власти, уже распланировавшей "эпидемию"
до 2024 года.
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05.10.2021 05:47 Ответить
 
 