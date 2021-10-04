Комунікація з вакцинації з населенням зашкалює, - Кузін

МОЗ проводить активну комунікацію щодо вакцинації від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це головний санлікар Ігор Кузін заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

За його словами, комунікація з громадянами щодо вакцинації від COVID-19 була.

"Групу 65+ почали вакцинувати лише на четвертому етапі [стартував 23 червня]. Зараз існують і смс-розсилки із закликом вакцинуватися, і публікації в газетах, на які підписуються переважно люди пенсійного віку. У поліклініках, відділеннях "Ощадбанку", "Укрпошти" є постери про щеплення. Окремо ЮНІСЕФ працює з молодими людьми, мотивуючи їх залучати своїх бабусь і дідусів до вакцинації. Кількість комунікації насправді зашкалює", - пояснив Кузін.

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Головний санлікар зазначив, що МОЗ в свою чергу намагається достукатися до кожного і переконати вакцинуватися. І не тоді, коли "жахне-бахне" і почнеться червона зона, а заздалегідь.

"Ми використовуємо всі можливі канали комунікації: друковані ЗМІ, радіо, телеефіри, постери, співпрацюємо з банками. Однак останні соціологічні дослідження показують, що через таку агресивну комунікаційну кампанію знизився рівень довіри до медпрацівників. Наприклад, є дані з Полтавської області, де майже нульовий рівень довіри до медичних працівників. Місцеві жителі переконані, що лікар за кожного вакцинованого отримує фінансову винагороду, і саме з цієї причини він нібито зацікавлений в тому, щоб прищепити всіх", - підкреслив Кузін.