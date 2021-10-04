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Комунікація з вакцинації з населенням зашкалює, - Кузін

Комунікація з вакцинації з населенням зашкалює, - Кузін

МОЗ проводить активну комунікацію щодо вакцинації від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це головний санлікар Ігор Кузін заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

За його словами, комунікація з громадянами щодо вакцинації від COVID-19 була.

"Групу 65+ почали вакцинувати лише на четвертому етапі [стартував 23 червня]. Зараз існують і смс-розсилки із закликом вакцинуватися, і публікації в газетах, на які підписуються переважно люди пенсійного віку. У поліклініках, відділеннях "Ощадбанку", "Укрпошти" є постери про щеплення. Окремо ЮНІСЕФ працює з молодими людьми, мотивуючи їх залучати своїх бабусь і дідусів до вакцинації. Кількість комунікації насправді зашкалює", - пояснив Кузін.

Дивіться також: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 33 924 особи, загалом - 7 190 643, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Головний санлікар зазначив, що МОЗ в свою чергу намагається достукатися до кожного і переконати вакцинуватися. І не тоді, коли "жахне-бахне" і почнеться червона зона, а заздалегідь.

"Ми використовуємо всі можливі канали комунікації: друковані ЗМІ, радіо, телеефіри, постери, співпрацюємо з банками. Однак останні соціологічні дослідження показують, що через таку агресивну комунікаційну кампанію знизився рівень довіри до медпрацівників. Наприклад, є дані з Полтавської області, де майже нульовий рівень довіри до медичних працівників. Місцеві жителі переконані, що лікар за кожного вакцинованого отримує фінансову винагороду, і саме з цієї причини він нібито зацікавлений в тому, щоб прищепити всіх", - підкреслив Кузін.

Автор: 

вакцина (4419) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
То есть тот факт, что ТСН в прямом эфире задал вопрос на предмет дополнительного материального вознаграждения за каждого привитого чиновнику минздрава и тот дал утвердительный ответ - никак не мог убедить местных жителей в факте мотивации?
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04.10.2021 12:02
+3
Судя по тому что результат вакцинации никого не интересует...ни каких тестов на антитела не делают...вознаграждение в том или ином виде получают не только врачи...
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04.10.2021 12:27
+3
Серьезно? С подачи кого? Журналист украинского телеканала, который спрашивал - он кацапский троль?
Боги... и вот такие как ты ... голосуют потом на выборах...
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04.10.2021 13:31
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То есть тот факт, что ТСН в прямом эфире задал вопрос на предмет дополнительного материального вознаграждения за каждого привитого чиновнику минздрава и тот дал утвердительный ответ - никак не мог убедить местных жителей в факте мотивации?
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04.10.2021 12:02 Відповісти
Намекаешь, что рупор бени валит засланцев бени?
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04.10.2021 12:21 Відповісти
Я прямо говорю, что опасения имеют под собой четко определенные основания.
А Кузин - лжет.
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04.10.2021 12:26 Відповісти
Какие опасения?
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04.10.2021 12:29 Відповісти
В тексте статьи написано - что врачи тупо получают деньги за каждого привитого и плевать они хотели и на последствия и на полезность и вообще на что угодно, так как заинтересованы материально.
Эти опасения обоснованы. Потому как на вопрос о премировании врачей за каждого привитого пациента чиновник минздрава в прямом эфире ответил журналисту утвердительно.
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04.10.2021 13:17 Відповісти
И снова ты откровенно врёшь В тексте статьи написано, что "Местные жители убеждены", и как раз с подачи таких кацапских троллей, как ты
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04.10.2021 13:20 Відповісти
Серьезно? С подачи кого? Журналист украинского телеканала, который спрашивал - он кацапский троль?
Боги... и вот такие как ты ... голосуют потом на выборах...
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04.10.2021 13:31 Відповісти
И снова ты пытаешься перекинуть стрелки, и снова неудачно. ТЫ кацапский тролль. И ТЫ на этом палишься в каждом своём посте
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04.10.2021 13:36 Відповісти
"Непривитых увольнять"
Конечно, зашкаливает.
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04.10.2021 12:04 Відповісти
Вас кацапов просто уволить. Плохо работаешь - тебе куратор миску баланды не даст
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04.10.2021 12:19 Відповісти
А давай прямо сейчас уволим всех непривитых врачей. Учителей.

И потом просто посмотрим, где лично ты найдешь привитых на их места))
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04.10.2021 12:27 Відповісти
ОК. Увольняй. И посмотрим.
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04.10.2021 12:28 Відповісти
Так это ж ты предлагаешь всех несогласных с политикой большого дяди - увольнять (хорошо хоть не расстреливать).
Ты при этом отдаешь себе отчет, что на их место найти людей весьма трудно?
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04.10.2021 13:16 Відповісти
И снова ты слился и запетлял Это ты предлагаешь увольнять А я предлагаю тебе попробовать
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04.10.2021 13:17 Відповісти
Прямая цитата из твоего поста в 12:19

"Вас кацапов просто уволить."
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04.10.2021 13:29 Відповісти
Т.е. ты признаешь, что ты кацап! Уволить!
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04.10.2021 13:31 Відповісти
У таких как ты все кто имеет собственное мнение - кацапы.

Скажи, а когда у тебя ... проблемы с мужской силой... у тебя тоже путин виноват и кацапы?))
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04.10.2021 13:32 Відповісти
А у тебя проблемы с мужской силой? Или ты хочешь ощутить в себе мужскую силу?
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04.10.2021 13:37 Відповісти
Два дебила это сила
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04.10.2021 13:41 Відповісти
Теперь вы с олежкой пара?
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04.10.2021 13:42 Відповісти
Нет, просто это для таких как ты характерно, вот я и спросил.
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04.10.2021 14:15 Відповісти
Т.е. ты таки решил окончательно слиться. ОК
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04.10.2021 14:16 Відповісти
http://spo.fpsu.org.ua/images/2021/2669-%D0%B7%D0%BA.pdf http://spo.fpsu.org.ua/images/2021/2669-%D0%B7%D0%BA.pdf


Это что?
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04.10.2021 20:26 Відповісти
И что это?
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04.10.2021 20:27 Відповісти
Раскрой глаза, упоротый наркоман. Приказ об обязательной вакцинации.
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04.10.2021 20:30 Відповісти
Вам, кацапам, лишь бы истерику закатить. Но не принудительной же. Любой может отказаться
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04.10.2021 20:32 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text

Стаття 27. Профілактичні щеплення

...
Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи. У разі необгрунтованої відмови від щеплення за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються.
...
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04.10.2021 20:33 Відповісти
Вот видишь, кацап. Можно отказаться
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04.10.2021 20:50 Відповісти
И потерять средства для проживания, обеспечения семьи? Ты в адеквате? У тебя дети есть? Сомневаюсь.
В Конституции, кстати, прописано право на работу.
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04.10.2021 20:58 Відповісти
А зачем в медицине идиоты? Можешь дворником работать без прививки
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04.10.2021 21:01 Відповісти
а коли ці факти підтвердяься, то яку байку розповідатимуть?Справа в тому, що факти вже є,шила в мішку не сховаєш,особлтво в маленьких містах де головні лікарі раптом різко разбогатіли і пішли чуткі...
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04.10.2021 12:23 Відповісти
Судя по тому что результат вакцинации никого не интересует...ни каких тестов на антитела не делают...вознаграждение в том или ином виде получают не только врачи...
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04.10.2021 12:27 Відповісти
ай да майстер слова. слово "зашкаліваєт" зазвичай використовується в негативному контексті. і явище з яким вживається, підсвідомо починає сприйматися як погане. ні, так ти Кузін "слона не збагриш" : )
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04.10.2021 12:29 Відповісти
Почему автомобиль/самокат/телевизор за вакцинацию только некоторым?
Давайте всем, и будут вакцинироваться.
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04.10.2021 12:35 Відповісти
Да,уровень коммуникации, когда не выписывают из роддома,пока отец не принесет справку о вакцинировании, или когда педагогов грозят перевести на пол ставки,если не вакцинируются,просто зашкаливает.
Когда https://petition.president.gov.ua/petition/121610 ПЕТИЦИЯ на сайте президента "Про кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію" раньше срока набрала достаточно голосов,причем ввиду сложности регистрации,многие не смогли добавить свой голос,говорит о действительном отношении народа к этой власти, уже распланировавшей "эпидемию"
до 2024 года.
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05.10.2021 05:47 Відповісти
 
 