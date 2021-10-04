Комунікація з вакцинації з населенням зашкалює, - Кузін
МОЗ проводить активну комунікацію щодо вакцинації від COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це головний санлікар Ігор Кузін заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".
За його словами, комунікація з громадянами щодо вакцинації від COVID-19 була.
"Групу 65+ почали вакцинувати лише на четвертому етапі [стартував 23 червня]. Зараз існують і смс-розсилки із закликом вакцинуватися, і публікації в газетах, на які підписуються переважно люди пенсійного віку. У поліклініках, відділеннях "Ощадбанку", "Укрпошти" є постери про щеплення. Окремо ЮНІСЕФ працює з молодими людьми, мотивуючи їх залучати своїх бабусь і дідусів до вакцинації. Кількість комунікації насправді зашкалює", - пояснив Кузін.
Головний санлікар зазначив, що МОЗ в свою чергу намагається достукатися до кожного і переконати вакцинуватися. І не тоді, коли "жахне-бахне" і почнеться червона зона, а заздалегідь.
"Ми використовуємо всі можливі канали комунікації: друковані ЗМІ, радіо, телеефіри, постери, співпрацюємо з банками. Однак останні соціологічні дослідження показують, що через таку агресивну комунікаційну кампанію знизився рівень довіри до медпрацівників. Наприклад, є дані з Полтавської області, де майже нульовий рівень довіри до медичних працівників. Місцеві жителі переконані, що лікар за кожного вакцинованого отримує фінансову винагороду, і саме з цієї причини він нібито зацікавлений в тому, щоб прищепити всіх", - підкреслив Кузін.
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А Кузин - лжет.
Эти опасения обоснованы. Потому как на вопрос о премировании врачей за каждого привитого пациента чиновник минздрава в прямом эфире ответил журналисту утвердительно.
Боги... и вот такие как ты ... голосуют потом на выборах...
Конечно, зашкаливает.
И потом просто посмотрим, где лично ты найдешь привитых на их места))
Ты при этом отдаешь себе отчет, что на их место найти людей весьма трудно?
"Вас кацапов просто уволить."
Скажи, а когда у тебя ... проблемы с мужской силой... у тебя тоже путин виноват и кацапы?))
Это что?
Стаття 27. Профілактичні щеплення
...
Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи. У разі необгрунтованої відмови від щеплення за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються.
...
В Конституции, кстати, прописано право на работу.
Давайте всем, и будут вакцинироваться.
Когда https://petition.president.gov.ua/petition/121610 ПЕТИЦИЯ на сайте президента "Про кримінальну відповідальність за примусову вакцинацію" раньше срока набрала достаточно голосов,причем ввиду сложности регистрации,многие не смогли добавить свой голос,говорит о действительном отношении народа к этой власти, уже распланировавшей "эпидемию"
до 2024 года.