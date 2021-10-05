"Регламент Рады - это похороны украинской экономики", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в Трускавце заявил, что считает действующий регламент Верховной Рады угрозой украинской экономике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии журналисту "УП".

"Считаю, что регламент - это то слово, которое, извините, может сделать похороны украинской экономики", - пожаловался глава государства.

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