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ВР (27371) Зеленский (19024) регламент (217)

"Регламент Рады - это похороны украинской экономики", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в Трускавце заявил, что считает действующий регламент Верховной Рады угрозой украинской экономике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии журналисту "УП".

"Считаю, что регламент - это то слово, которое, извините, может сделать похороны украинской экономики", - пожаловался глава государства.

Регламент Рады - это похороны украинской экономики, - Зеленский 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев недоумевает, почему Разумков не ставит закон об олигархах на переголосование: Эту норму может применить исключительно спикер

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Топ комментарии
+95
Это пиз#ец.
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05.10.2021 10:53
+82
Зелёная плесень - вот где похороны украинской экономики !
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05.10.2021 10:54
+77
генератор случайных звуков верхним анусом
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05.10.2021 10:53
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05.10.2021 13:27 Ответить
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05.10.2021 13:43 Ответить
Что так недовольны? Это всего лишь следствие. Причина - майдан. Вы сделали это вместе. Все вместе.
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05.10.2021 14:13 Ответить
ТЫПИЛ.
Причина не Майдан, а ваши 73% ТУПЫЕ МОЗГИ.
Которым только и надо, что "просто перестать стрелять" и "какая разница".
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05.10.2021 14:34 Ответить
Я ещё раз повторю тебе) Все было нормально пока мудрый нарот не захотел быть вольным. Все! Теперь после майдана Мы все вольные.
Я ж понимаю, что признавать ошибки, это сложно. А 73 это всего лишь следствие, но ни как не причина.
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05.10.2021 15:21 Ответить
Где это было "нормально"?!!
Загнивающая страна полностью погрязшая в коррупции, совершенно обедневшее население, распоясавшийся "Беркут", ГАИшники собирающие на всех дорогах мзду, мусора в отделениях насилующие простых девушек, кланы олигархов открыто дерибанящие остатки...
Это ты называешь "нормально"?!!
Ну если ты тоже был при этой КОРМУШКЕ, для тебя действительно "было все нормально"!
ГАИшником небось работал до прихода Порошенко?
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05.10.2021 16:01 Ответить
За то после майдана стало все хорошо!)))) Я заканчиваю диалог. "Не стало коррупции при Порошенко..население обнищавшие разбогатели, мусора не бьют ни кого итд" попробуй теперь помайданить) станешь агентом кремля на раз два три) и менты экипированы и обучены лучше чем при яныке! Давай, вперёд, попробуй)))) ахах
Ты или ответишь - посмотрим или промолчишь. Правда она горька, но она правда.
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05.10.2021 16:18 Ответить
Дополню) Я не майданил, а работал на маршрутке водилой, когда вы "свергали неугодную" ... 800 грн платили человеку в сутки что бы поддерживал вас. Видел сам. Но! Мне теперь не стыдно смотреть в глаза действительно обнищавшим людям! Вот она правда. И она моя.
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05.10.2021 16:25 Ответить
Віктор Федорович, як справи в Ростові?
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05.10.2021 20:45 Ответить
Ой только не нужно свистеть....
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06.10.2021 08:53 Ответить
Вы настолько странные, что понять не можете простого. Не придет к власти человек посторонний. Кого назначат тот и будет. Но увы вам это не дано понять. Как бараны - уж усэ 73 винуватi))))
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05.10.2021 16:27 Ответить
Тоді лишається два питання - хто назначає і чому назначають лишень захламних ідіотів?
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05.10.2021 18:18 Ответить
То питання до українських олігархів мафіозі.
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05.10.2021 19:09 Ответить
Так...як і казали, через деякий час неможливо буде знайти жодного, хто голосував за Зєлєнскава...от ти, наприклад, за кого голосував?
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05.10.2021 20:10 Ответить
смайл --- ++++++++++++++
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06.10.2021 06:33 Ответить
Ты откуда вещаешь, лаптеногий? Это у тебя в мордоре стабильность....
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06.10.2021 08:51 Ответить
А Уголовный Кодекс, это - "похороны свободного Предпринимательства"?!
ДОЛОЙ Уголовный Кодекс!!!
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05.10.2021 14:33 Ответить
Давай Зе у Трускавець раду перенось ,цирку мало небуває)
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05.10.2021 14:57 Ответить
Международная группа журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала "Архив Пандоры" (The Pandora Papers), где собраны 12 млн документов, что раскрывают оффшорные сделки и активы более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и 300 государственных чиновников. Среди громких имен есть данные о "любовнице" президента России и о представителях шоу-бизнеса.

Об этом сообщаетhttps://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful The Gurdian . В данном архиве есть данные про украинских бизнесменов, которые скрывали свои активы в Британии через оффшорные компании, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Так, первый помощник президента Украины Сергей Шефир через оффшорную компанию оформил во владение две квартиры в Лондоне. Общая стоимость недвижимости свыше 5 млн долларов. Также жилье в британской столице оформил сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев. Цена жилья более 2 млн долл.

У дочери бывшего "регионала" и экс-главы ЦИК Сергея Кивалова Татьяны есть сразу пять объектов недвижимости в Лондоне ценой свыше 13,5 млн долларов. Покупки совершались через офшоры в 1999-2003 годах, когда Кивалов был нардепом.

Согласно данным Pandora Papers, Александр и его жена Галина Герега являются владельцами пяти кипрских компаний, помогает им владеть сетью гипермаркетов во временно оккупированным Россией Крыму.

По результатам расследования, Гереги стали владельцами кипрских компаний через офшоры. Среди списке есть два фонда и компании Funfationsansalt и Gold Taurus Stiftung. Структура этих компаний позволяла им избежать декларирования....
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05.10.2021 16:15 Ответить
Сидіть тихенько і не муркайте, бо новий закон про антисемітизм каже: тюрма вам хлопці, за "...висловлювання неправдивих відомостей та ненависницьких заяв про осіб єврейського походження..."
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05.10.2021 16:59 Ответить
ПРОСТО ))ПОТРІБНО ,НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ ПЕРЕІМЕНУВАТИ ДЕРЖАВА УКРАЇНА НА ДЕРЖАВА ІСРАЇЛЬ А МІСТО КИЇВ В НЬЮ ТЕЛЯВІВ)))! І ВСЕ СТАНЕ НА СВОЇ МІСЦЯ!)))
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05.10.2021 18:31 Ответить
Злочинці не мають національності,антисемітизм це не індульгенція, та й бити будуть не по паспорту а по хитрій жидівскій морді.
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06.10.2021 06:26 Ответить
"Виправдати довіру президента зеленського", "президент зеленський висловив довіру", "президент зеленський вважає". І це дорослі люди на повному серйозі це говорять про циркову мавпу?Ви серйозно?
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05.10.2021 17:27 Ответить
Похороны украинской экономики и взлёт экономик ахметова, коломойского, 95 квартала - начались сразу после прихода клоуна к власти
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05.10.2021 17:37 Ответить
в мене зараз буде істерика! от хто винен у всіх бідах! регламент!
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05.10.2021 18:20 Ответить
Похороны экономики это агент кремля и фанат лукашенки гетьманович задушивший эту экономику.
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05.10.2021 18:32 Ответить
Зара цей недоу... недомірок, вигадає через "риба-щука-ле...", тобто рнбо-шку відмінити парламент як загрозу економічному розвитку держави!!!
Я вас попередив!
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05.10.2021 18:50 Ответить
все мешают, регламент мешает, парламент мешает, суды конституционные мешают, венецианская комиссия мешает. все негодяи вовочке добро народу нести мешают.
вот был бы царём, вот это другое дело
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05.10.2021 18:53 Ответить
"Против ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ - на ринге ВОВА ДУРАКОВ, Зеля публично призвал нас вышвырнуть его досрочно"

https://www.youtube.com/watch?v=CQkGcspma0k
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05.10.2021 18:58 Ответить
дивно чути про економіку від офшорного блазня.
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05.10.2021 19:15 Ответить
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05.10.2021 19:23 Ответить
Правильно делает, может и мертвечука с каналами надо было оставить, холопы ********** уймитесь, по вашим коментам чувствуешь себя на рашапарашетудэй.
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05.10.2021 19:56 Ответить
Естественно: и регламент Верховной Рады и Конституция Украины мешают Зеленскому-Ермаку разрушать достигнутое ранее, препятствуют блокировать европейский путь страны. Выскочки, обслуживающие интересы олигархов и московии, лицемерящие и постоянно врущие.
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05.10.2021 20:02 Ответить
Зеленське, ти і твоя антиукраїнська кодла - це похорон України
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05.10.2021 20:51 Ответить
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05.10.2021 21:41 Ответить
А я, идиот, думал, что правила (законы) пишутся, чтобы их соблюдали. Интересно, а что будет если никто не будет соблюдать их. Или будет как у бандитов - сделай ближнему, пока но не сделал тебе?
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05.10.2021 22:19 Ответить
Обкуренный Бубочка считает, что беспредел лучше какого-то регламента. Это ему друг Лукашенко подсказал?
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05.10.2021 22:44 Ответить
Дебил.
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05.10.2021 23:29 Ответить
Людоньки не тужтесь ви так...Все буде ОК. Зеленський добуде свій президентський срок...потім вибори ..ми виберем ще одного козла...Так ми всі і умні ідіоти і не умні.. все одно виберем ...
А потім умні ідоти знов почнут орать ганьба зрада..73,,,,54....66...%%%% ідіот..А все одно все буде йти далі ....Тому нервіть свою Ж......Ваші опуси в неті не є основою для вибора у людей ....Ну косите бабельце за тролінг косіть..
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05.10.2021 23:34 Ответить
Йо*аний сором! 2/3 населення такий же безмозглий йо*аний сором!
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05.10.2021 23:36 Ответить
Не знаю как Регламент , а вот Зеленский - это похороны украинской экономики, похороны украинской демократии , похороны украинской армии , похороны украинского государства и в итоге просто похороны всех надежд граждан Украины! Может уже хватит похорон?
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06.10.2021 00:59 Ответить
Економіку вбили 2019. Слуги Народу лише дують в труби, виконуючи похоронний марш. А ти Володимир Олександрович збудував свою , собі економіку в офшорах. І тепер щедро тратиш бабки з общака в який не клав. А в який наклав. І розтративши, те що не клав, до скону вигрібатимеш те що наклав. Бо ти навіть вкрасти, як овощ яйцембитий не зможеш.
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06.10.2021 03:16 Ответить
Зе це лютий ппц України.
Якщо його не винести, воно ж не піде. На палю б цю скотиняку...
Воно навіть старі шини де тільки можливо прибирає - боїться.
Ще 2.5 роки Україна цього придурка може не витримати...
Хоча як було в нього 30% так і лишається. Нарід не взмозі поумнішати.
Це сумно.
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06.10.2021 05:40 Ответить
толи плять пианино расстроенное на сцену выкатили ---- толи член короткий чтобы поиграть . ну шото ни хрена не получается в рот их зеленую мать --- куда не посмотри кругом жопа
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06.10.2021 06:45 Ответить

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689940.html ЗЕлёный ублюдок - настоящий оффшорный барыга

Общая сумма неуплаченных налогов по офшорным операциям Зеленског, составляет приблизительно 24-26 млн. гривен.
Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн., оставшиеся на его оффшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн., украденных Каломойским и Вовой из "Приватбанка" через эти счета.)
tZE
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06.10.2021 08:16 Ответить
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