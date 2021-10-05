"Регламент Рады - это похороны украинской экономики", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в Трускавце заявил, что считает действующий регламент Верховной Рады угрозой украинской экономике.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии журналисту "УП".
"Считаю, что регламент - это то слово, которое, извините, может сделать похороны украинской экономики", - пожаловался глава государства.
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Причина не Майдан, а ваши 73% ТУПЫЕ МОЗГИ.
Которым только и надо, что "просто перестать стрелять" и "какая разница".
Я ж понимаю, что признавать ошибки, это сложно. А 73 это всего лишь следствие, но ни как не причина.
Загнивающая страна полностью погрязшая в коррупции, совершенно обедневшее население, распоясавшийся "Беркут", ГАИшники собирающие на всех дорогах мзду, мусора в отделениях насилующие простых девушек, кланы олигархов открыто дерибанящие остатки...
Это ты называешь "нормально"?!!
Ну если ты тоже был при этой КОРМУШКЕ, для тебя действительно "было все нормально"!
ГАИшником небось работал до прихода Порошенко?
Ты или ответишь - посмотрим или промолчишь. Правда она горька, но она правда.
олігархівмафіозі.
ДОЛОЙ Уголовный Кодекс!!!
Об этом сообщаетhttps://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful The Gurdian . В данном архиве есть данные про украинских бизнесменов, которые скрывали свои активы в Британии через оффшорные компании, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Так, первый помощник президента Украины Сергей Шефир через оффшорную компанию оформил во владение две квартиры в Лондоне. Общая стоимость недвижимости свыше 5 млн долларов. Также жилье в британской столице оформил сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев. Цена жилья более 2 млн долл.
У дочери бывшего "регионала" и экс-главы ЦИК Сергея Кивалова Татьяны есть сразу пять объектов недвижимости в Лондоне ценой свыше 13,5 млн долларов. Покупки совершались через офшоры в 1999-2003 годах, когда Кивалов был нардепом.
Согласно данным Pandora Papers, Александр и его жена Галина Герега являются владельцами пяти кипрских компаний, помогает им владеть сетью гипермаркетов во временно оккупированным Россией Крыму.
По результатам расследования, Гереги стали владельцами кипрских компаний через офшоры. Среди списке есть два фонда и компании Funfationsansalt и Gold Taurus Stiftung. Структура этих компаний позволяла им избежать декларирования....
Я вас попередив!
вот был бы царём, вот это другое дело
https://www.youtube.com/watch?v=CQkGcspma0k
А потім умні ідоти знов почнут орать ганьба зрада..73,,,,54....66...%%%% ідіот..А все одно все буде йти далі ....Тому нервіть свою Ж......Ваші опуси в неті не є основою для вибора у людей ....Ну косите бабельце за тролінг косіть..
Якщо його не винести, воно ж не піде. На палю б цю скотиняку...
Воно навіть старі шини де тільки можливо прибирає - боїться.
Ще 2.5 роки Україна цього придурка може не витримати...
Хоча як було в нього 30% так і лишається. Нарід не взмозі поумнішати.
Це сумно.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689940.html ЗЕлёный ублюдок - настоящий оффшорный барыга
Общая сумма неуплаченных налогов по офшорным операциям Зеленског, составляет приблизительно 24-26 млн. гривен.
Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн., оставшиеся на его оффшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн., украденных Каломойским и Вовой из "Приватбанка" через эти счета.)
tZE