Рада рассмотрит налоговый законопроект №5600 по сокращенной процедуре на следующей пленарной неделе
Верховная Рада сократила процедуру рассмотрения налогового законопроекта №5600.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение проголосовали 254 народных депутата.
Перед голосованием на трибуну вышел нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев, чтобы объявить о том, что монобольшинство хочет проголосовать законопроект по спецпроцедуре.
Оппозиция начала кричать: "Ганьба!"
На что Гетманцев ответил: "Ганьба - это когда к законопроекту вносятся 11,5 тысяч поправок, чтобы завалить законопроект о внесении изменений в Налоговый Кодекс, чтобы убрать дисбаланс в налогообложении, чтобы убрать политическую коррупцию, которая копилась в Налоговом Кодексе 30 лет".
Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что законопроект будут рассматривать на следующей пленарной неделе.
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ой...
Проголосували за 10 секунд і готово. Що там обговорювати?