Рада рассмотрит налоговый законопроект №5600 по сокращенной процедуре на следующей пленарной неделе

Верховная Рада сократила процедуру рассмотрения налогового законопроекта №5600.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 254 народных депутата.

Перед голосованием на трибуну вышел нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев, чтобы объявить о том, что монобольшинство хочет проголосовать законопроект по спецпроцедуре.

Оппозиция начала кричать: "Ганьба!"

На что Гетманцев ответил: "Ганьба - это когда к законопроекту вносятся 11,5 тысяч поправок, чтобы завалить законопроект о внесении изменений в Налоговый Кодекс, чтобы убрать дисбаланс в налогообложении, чтобы убрать политическую коррупцию, которая копилась в Налоговом Кодексе 30 лет".

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что законопроект будут рассматривать на следующей пленарной неделе.

Также читайте: Рассмотрение всех поправок к налоговому законопроекту №5600 может занять год, - "слуга народа" Гетманцев