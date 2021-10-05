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ВР (27371) налоги (3204)

Рада рассмотрит налоговый законопроект №5600 по сокращенной процедуре на следующей пленарной неделе

Рада рассмотрит налоговый законопроект №5600 по сокращенной процедуре на следующей пленарной неделе

Верховная Рада сократила процедуру рассмотрения налогового законопроекта №5600.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 254 народных депутата.

Перед голосованием на трибуну вышел нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев, чтобы объявить о том, что монобольшинство хочет проголосовать законопроект по спецпроцедуре.

Оппозиция начала кричать: "Ганьба!"

На что Гетманцев ответил: "Ганьба - это когда к законопроекту вносятся 11,5 тысяч поправок, чтобы завалить законопроект о внесении изменений в Налоговый Кодекс, чтобы убрать дисбаланс в налогообложении, чтобы убрать политическую коррупцию, которая копилась в Налоговом Кодексе 30 лет".

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что законопроект будут рассматривать на следующей пленарной неделе.

Также читайте: Рассмотрение всех поправок к налоговому законопроекту №5600 может занять год, - "слуга народа" Гетманцев

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Топ комментарии
+7
Прийшли жиди до влади і підвищують тільки штрафи та податки!!! Про яку економіку ви там кажете!!!
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05.10.2021 11:51
+6
вот пусть с себя и начнут. в гфс при подаче декларации снимут видосик. а второй в банке при оплате налогов
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05.10.2021 11:53
+3
Збільшувать податки для українців буде той, хто від них ухиляється за допомогою офшорів. Давайте сміятись разом. Ми це зробили разом.
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05.10.2021 12:00
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Доп налоги там, плюс каждая акцизная марка алкашки в чеке, а никакие не уборки дисбалансов.
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05.10.2021 11:48 Ответить
Прийшли жиди до влади і підвищують тільки штрафи та податки!!! Про яку економіку ви там кажете!!!
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05.10.2021 11:51 Ответить
Про жидівську економіку.
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05.10.2021 12:00 Ответить
Налоги нужно платить..Без этого страна не может развиваться
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05.10.2021 11:51 Ответить
вот пусть с себя и начнут. в гфс при подаче декларации снимут видосик. а второй в банке при оплате налогов
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05.10.2021 11:53 Ответить
Апщори! Апшори! Барига!
ой...
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05.10.2021 11:57 Ответить
Правильно! Як кажуть на Росії: "Парламент - это не место для дискуссий и обсуждений".
Проголосували за 10 секунд і готово. Що там обговорювати?
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05.10.2021 11:55 Ответить
Збільшувать податки для українців буде той, хто від них ухиляється за допомогою офшорів. Давайте сміятись разом. Ми це зробили разом.
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05.10.2021 12:00 Ответить
Закон прост, деньги ваши, станут наши.
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05.10.2021 12:15 Ответить
Это преступление против Украины и ее народа и за это Гетманцев поплатится.
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05.10.2021 14:06 Ответить
 
 