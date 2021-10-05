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ТЭС (277) Гройсман (4832) уголь (995)

Угля на государственных ТЭС осталось на 15 дней работы, - Гройсман

Угля на государственных ТЭС осталось на 15 дней работы, - Гройсман

Запасов угля на складах государственных ТЭС осталось максимум на 15 дней работы.


Об этом сообщил экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Уголь должен быть заготовлен - 2 млн 800 тыс. тонн. На складах - 780 тыс. тонн. То есть треть. Запасы угля в государственных компаниях осталось где-то до 15 дней. Добыча на государственных шахтах падает ", - заявил Гройсман в эфире телеканала" Украина24 ".

Отсутствие угля в государственных компаниях - это следствие безответственной государственной политики.

"Вот вам и государственная политика. Это катастрофический подход к управлению государством. И мы просто как люди, как украинцы не заслуживаем такого подхода", - добавил экс-премьер.
Напомним, по данным Министерства энергетики, на Трипольской, Змиевской и Углегорской ТЭС государственной компании "Центрэнерго" осталось 31 тыс. т угля антрацитовой марки и 41,5 тыс. т угля газовой марки. По данным министерства, угля на государственных ТЭС при текущем минимальном режиме работы достаточно на 7-11 дней.
Ранее государственная компания "Центрэнерго" просила средства из государственного резерва для закупки угля.
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Топ комментарии
+3
Недоумкам і горя мало. Вони воюють з Разумковим.
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05.10.2021 13:08
+2
Це вже кінець "епохи бідності" чи ще ні?
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05.10.2021 13:11
+2
В кацапии за лето пол Сибири сгорело, поплач про загрязненный воздух.
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05.10.2021 15:39
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Правила форума Совет форумчан
На ТЭС ДТЭК удельный расход 525 грамм условного топлива на кВт-ч https://biz.censor.net/comments/locate/3289805/01921422-b3b0-7087-94e3-d27e65037d51 Найдём КПД ТЭС ДТЭК. Запишем уравнение сохранения энергии для ТЭС : В*q* КПД = N* 3600 где В , кг/час, часовой расход топлива , поэтому в правой части 3600 секунд; q, кДж/кг, удельная теплота сгорания топлива; N, кВт(кДж/с), мощность ТЭС.Делим правую и левую части на N и q: В/ N = 3600/ q * КПД ; В/ N=b , кг топлива/кВт*час, удельный расход топлива; для условного топлива qу=29 300 кДж/кг , bу=3600/ 29 300 * КПД, bу =0,123/ КПД, кг у т/ кВт*час. При КПД =1(100%) bу =0,123 кг условного топлива/ кВт*час. Тогда КПД ТЭС ДТЭК=0,123/0,525=0,234 (23,4%). Это означает что из 1 кг угля на электроэнергию расходуются 234 грамма.766 грамм расходуются на повышение температуры и загрязнение окружающей среды.
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05.10.2021 13:07 Ответить
Ніччого не зрозумів, але цікаво.
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05.10.2021 13:10 Ответить
Энергетика без воров Коломойского, Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова дело простое и интересное.
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05.10.2021 13:49 Ответить
Потому и греют воду для отопления, а вы хотите газа по 1200$?
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05.10.2021 13:42 Ответить
Потому и греют воду для отопления, а вы хотите газа по 1200$? .-Теплофикация городов осуществляется ТЭЦ и районными котельнями. Те и другие работают на газе.
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05.10.2021 13:56 Ответить
Ого, какие глубокие познания. Допустим Черниговская ТЭЦ может работать как на газе так и на угле, в зависимости что дешевле, теперь дешевле уголь, как план?
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05.10.2021 14:43 Ответить
Города Украины отапливают работающие на газе десятки заводских ТЭЦ и 29 городских ТЭЦ. 6 городских ТЭЦ работают на угле. Среди них и Черниговская ТЭЦ - крупнейший загрязнитель атмосферного воздуха.
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05.10.2021 15:23 Ответить
В кацапии за лето пол Сибири сгорело, поплач про загрязненный воздух.
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05.10.2021 15:39 Ответить
В кацапии за лето пол Сибири сгорело, поплач про загрязненный воздух. -Ты дурак?
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05.10.2021 16:08 Ответить
Я нет. А ты?
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05.10.2021 17:12 Ответить
И кстати всем пофиг...
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05.10.2021 15:46 Ответить
Недоумкам і горя мало. Вони воюють з Разумковим.
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05.10.2021 13:08 Ответить
Знайшли заміну Порошенку? Але тут є висока вірогідність, що таки переможуть, а отже зможуть записати це собі в здобутки та досягнення.

Але я вперше в ********* світі бачу процес звільнення партії від розумних і освічених людей, які й привели цю партію до влади, руками самих членів партії! А от у минулому столітті таке було - Сталін вичистив усе своє оточення від тих, з ким він прийшов до влади. Що було далі - відомо всім
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05.10.2021 13:34 Ответить
И это при том что цена на мировом рынке выросла в 3-4 раза.
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05.10.2021 13:09 Ответить
Це вже кінець "епохи бідності" чи ще ні?
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05.10.2021 13:11 Ответить
Зелені знають,що зимувати тут їм не доведеться.
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05.10.2021 13:11 Ответить
Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1445295747038130178 2 ч



Ахах! Цены на газ на Эвропе снизятся после запуска СП2!
Первая ветка СП2 заполнена, цена поднялась до 1250 доллярив. Бизнес,чтож
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05.10.2021 13:12 Ответить
Еще один великий спец! На морде написано ворюга!
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05.10.2021 13:22 Ответить
Ворюга- не ворюга, а в зиму входили с нормальными запасами топлива. Хотя зелепукам возможно повезет с теплой осенью - тогда дотянут до Нового года без приключений-отключений.
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05.10.2021 13:33 Ответить
" -Господин Калиостро, президент , а как насчёт портрета угля ?

- Да погодите вы, голубчик, с портретом, с углем , дайте ему со скульптурой Разумкова разобраться. " (с)
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05.10.2021 13:26 Ответить
Яких 15 днів? Беріть бітум расєйській, гаріт нєчєго делать. Беня вкурсах.
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05.10.2021 13:28 Ответить
Пан гройсман а хіба ці ТЕС строять погоду в Україні???_))))) Чи ви про тещо і їх продати зажратим алігахам і приватний менеджмент все виправить ....???? Чесно от ні коли не розумів оцього довбаного питання Хто сказав що приватні газо і електро станціїї у всіх крутих бізнесменів працюють а державні ні...Ні звісно ці казочки в часи Куми і Януковича я ще розумів ...- ну требаж оправдати продаж основних державних структур зажратим щоб потім стоять перед ними на колінах.. Ну зараз може вже досить лапшу вішать...Хватить вже бариг на всі народні потоки саджать народ вже бл... втомився від ярма захмарних платежів якомусь дяді...
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05.10.2021 13:37 Ответить
Ты про что недоумок? Тебе описывают ситуацию,на данный момент.Эти станции дают 40% электроэнергии! Выход будет у зедебилов ,как всегда один ,покупать электричество в ********* и у бульбаша. Иначе будешь как при великом презике чучме по 8 часов без света.
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05.10.2021 13:47 Ответить
)))) На х пішов кацапчик....))))
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05.10.2021 23:55 Ответить
На большее зедебил умственного развития не хватило.
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06.10.2021 08:38 Ответить
Ну от одне і теж ... З чого ж ти кацапчик взяв що я за Зеленського..???? Ну та й хрін з ним...у таких як ти ідіотів все по кругу....як що не по вашому зразу зе..і 73 % .. Маленька уява))) Полковник ти знаєш таку присказку " не плюй у колодязь пить з відти будеш" аюо " не сери в своєму домі тобі там жити".. Так от всі ми люди ...а ти нас ділеш по своєму маленькому розуму...А тепер прикинь всі узнають ивоє справжне ім'я і ті хто по твоєму зебіли... при будь якому випадку посилають на Х ... Що ти тоді будеш казати ??? Все теж?? Яб отаких як ти викладав би соц сітях з фото і ім'ям щоб вас самі люди наказували за ваш гордійливий ідіотизм. Прийшов ти "дайте води пити хочеться а тобі пішовти не зебіл дасть...прийшов у магазин "продайте води " а тобі "Пішовти не зебіл продасть " іт.ді т.п.
Хоч навіщо це я кажу тобі ідіотові все одно не дійде..Марна це справа ідіотові радити бути людиною
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06.10.2021 13:07 Ответить
Обо отакий приклад подихаєш ти а навкруги одні ті коготи зебілами називаєш Попросиш ти допомоги чині??? Ні тоі правильно буде з твого боку -гординя твоя от і гордись далі. А як що попросиш і тобі оті кого ти називав зебілами життя спасуть Що ти тоді скажеш...От я не спасав би таких як ти...Навіщо? Хороша людина завжди намагається не робити пагані поступки.. а ідоти навпаки завжди роблять а потім вибачаются скрізь зуби .. аще гидотніше що підуть в церкву грошенят покладуть і все ви чисті і святі.... Тому вважаю вас треба наказувати за ваше високомір'я і гординю.тим що не бачити вас як людей .. тачого там не бачити вас і як щось живе і розумне...
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06.10.2021 13:16 Ответить
Я возмущен тем ,что из за вас недоразвитых зедебилов ,теперь страдают нормальные люди. Которые не виноваты в том что у вас нет мозгов и постоянно голосуете ж-пой.
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06.10.2021 16:39 Ответить
А я теж не хочу щоб від таких як ти ідіотів страдали нормальні люди ...Що далі....Хто визначає хто нормальний...Ти чи що..??? А ти хто такий ? Бог?.. Якась вища істота? Святий?...
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06.10.2021 23:35 Ответить
Не зря Гройсман получил образование в ПТУ и торговал женскими трусами на винницком рынке-понимает в экономике
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05.10.2021 13:45 Ответить
По сравнению с тобой и тебе подобных зедебилов 100%.
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05.10.2021 13:48 Ответить
Ура віяльним відключенням! В 90-ті у нас світло було 2 години на добу- з 00-00 і по 02-00.
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05.10.2021 14:32 Ответить
 
 