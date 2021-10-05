Угля на государственных ТЭС осталось на 15 дней работы, - Гройсман

Запасов угля на складах государственных ТЭС осталось максимум на 15 дней работы.



Об этом сообщил экс-премьер-министр Владимир Гройсман.

"Уголь должен быть заготовлен - 2 млн 800 тыс. тонн. На складах - 780 тыс. тонн. То есть треть. Запасы угля в государственных компаниях осталось где-то до 15 дней. Добыча на государственных шахтах падает ", - заявил Гройсман в эфире телеканала" Украина24 ".

Отсутствие угля в государственных компаниях - это следствие безответственной государственной политики.

"Вот вам и государственная политика. Это катастрофический подход к управлению государством. И мы просто как люди, как украинцы не заслуживаем такого подхода", - добавил экс-премьер.

Напомним, по данным Министерства энергетики, на Трипольской, Змиевской и Углегорской ТЭС государственной компании "Центрэнерго" осталось 31 тыс. т угля антрацитовой марки и 41,5 тыс. т угля газовой марки. По данным министерства, угля на государственных ТЭС при текущем минимальном режиме работы достаточно на 7-11 дней.

Ранее государственная компания "Центрэнерго" просила средства из государственного резерва для закупки угля.