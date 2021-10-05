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ТЕС (908) Гройсман (5614) вугілля (2443)

Вугілля на державних ТЕС залишилося на 15 днів роботи, - Гройсман

Вугілля на державних ТЕС залишилося на 15 днів роботи, - Гройсман

Запасів вугілля на складах державних ТЕС залишилося максимум на 15 днів роботи.

Про це повідомив експрем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Вугілля має бути заготовлено - 2 млн 800 тис тонн. На складах - 780 тис. тонн. Тобто третина. Запасів вугілля в державних компаніях залишилося десь до 15 днів. Видобуток на державних шахтах падає", - заявив Гройсман в ефірі телеканалу "Україна24".

Відсутність вугілля на державних компаніях – це наслідок безвідповідальної державної політики.

"От вам і державна політика. Це катастрофічний підхід до управління державою. І ми просто як люди, як українці не заслуговуємо такого підходу", - додав експрем’єр.

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики, на Трипільскій, Зміївській і Вуглігірській ТЕС державної компанії "Центренерго" залишилося 31 тис. т вугілля антрацитової марки і 41,5 тис. т вугілля газової марки. За даними Міністерства, вугілля на державних ТЕС за поточного мінімального режиму роботи достатньо на 7-11 днів.

Раніше державна компанія "Центренерго" просила коштів з державного резерву для закупівлі вугілля.

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Топ коментарі
+3
Недоумкам і горя мало. Вони воюють з Разумковим.
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05.10.2021 13:08
+2
Це вже кінець "епохи бідності" чи ще ні?
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05.10.2021 13:11
+2
В кацапии за лето пол Сибири сгорело, поплач про загрязненный воздух.
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05.10.2021 15:39
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На ТЭС ДТЭК удельный расход 525 грамм условного топлива на кВт-ч https://biz.censor.net/comments/locate/3289805/01921422-b3b0-7087-94e3-d27e65037d51 Найдём КПД ТЭС ДТЭК. Запишем уравнение сохранения энергии для ТЭС : В*q* КПД = N* 3600 где В , кг/час, часовой расход топлива , поэтому в правой части 3600 секунд; q, кДж/кг, удельная теплота сгорания топлива; N, кВт(кДж/с), мощность ТЭС.Делим правую и левую части на N и q: В/ N = 3600/ q * КПД ; В/ N=b , кг топлива/кВт*час, удельный расход топлива; для условного топлива qу=29 300 кДж/кг , bу=3600/ 29 300 * КПД, bу =0,123/ КПД, кг у т/ кВт*час. При КПД =1(100%) bу =0,123 кг условного топлива/ кВт*час. Тогда КПД ТЭС ДТЭК=0,123/0,525=0,234 (23,4%). Это означает что из 1 кг угля на электроэнергию расходуются 234 грамма.766 грамм расходуются на повышение температуры и загрязнение окружающей среды.
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05.10.2021 13:07 Відповісти
Ніччого не зрозумів, але цікаво.
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05.10.2021 13:10 Відповісти
Энергетика без воров Коломойского, Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова дело простое и интересное.
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05.10.2021 13:49 Відповісти
Потому и греют воду для отопления, а вы хотите газа по 1200$?
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05.10.2021 13:42 Відповісти
Потому и греют воду для отопления, а вы хотите газа по 1200$? .-Теплофикация городов осуществляется ТЭЦ и районными котельнями. Те и другие работают на газе.
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05.10.2021 13:56 Відповісти
Ого, какие глубокие познания. Допустим Черниговская ТЭЦ может работать как на газе так и на угле, в зависимости что дешевле, теперь дешевле уголь, как план?
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05.10.2021 14:43 Відповісти
Города Украины отапливают работающие на газе десятки заводских ТЭЦ и 29 городских ТЭЦ. 6 городских ТЭЦ работают на угле. Среди них и Черниговская ТЭЦ - крупнейший загрязнитель атмосферного воздуха.
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05.10.2021 15:23 Відповісти
В кацапии за лето пол Сибири сгорело, поплач про загрязненный воздух.
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05.10.2021 15:39 Відповісти
В кацапии за лето пол Сибири сгорело, поплач про загрязненный воздух. -Ты дурак?
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05.10.2021 16:08 Відповісти
Я нет. А ты?
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05.10.2021 17:12 Відповісти
И кстати всем пофиг...
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05.10.2021 15:46 Відповісти
Недоумкам і горя мало. Вони воюють з Разумковим.
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05.10.2021 13:08 Відповісти
Знайшли заміну Порошенку? Але тут є висока вірогідність, що таки переможуть, а отже зможуть записати це собі в здобутки та досягнення.

Але я вперше в ********* світі бачу процес звільнення партії від розумних і освічених людей, які й привели цю партію до влади, руками самих членів партії! А от у минулому столітті таке було - Сталін вичистив усе своє оточення від тих, з ким він прийшов до влади. Що було далі - відомо всім
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05.10.2021 13:34 Відповісти
И это при том что цена на мировом рынке выросла в 3-4 раза.
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05.10.2021 13:09 Відповісти
Це вже кінець "епохи бідності" чи ще ні?
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05.10.2021 13:11 Відповісти
Зелені знають,що зимувати тут їм не доведеться.
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05.10.2021 13:11 Відповісти
Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1445295747038130178 2 ч



Ахах! Цены на газ на Эвропе снизятся после запуска СП2!
Первая ветка СП2 заполнена, цена поднялась до 1250 доллярив. Бизнес,чтож
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05.10.2021 13:12 Відповісти
Еще один великий спец! На морде написано ворюга!
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05.10.2021 13:22 Відповісти
Ворюга- не ворюга, а в зиму входили с нормальными запасами топлива. Хотя зелепукам возможно повезет с теплой осенью - тогда дотянут до Нового года без приключений-отключений.
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05.10.2021 13:33 Відповісти
" -Господин Калиостро, президент , а как насчёт портрета угля ?

- Да погодите вы, голубчик, с портретом, с углем , дайте ему со скульптурой Разумкова разобраться. " (с)
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05.10.2021 13:26 Відповісти
Яких 15 днів? Беріть бітум расєйській, гаріт нєчєго делать. Беня вкурсах.
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05.10.2021 13:28 Відповісти
Пан гройсман а хіба ці ТЕС строять погоду в Україні???_))))) Чи ви про тещо і їх продати зажратим алігахам і приватний менеджмент все виправить ....???? Чесно от ні коли не розумів оцього довбаного питання Хто сказав що приватні газо і електро станціїї у всіх крутих бізнесменів працюють а державні ні...Ні звісно ці казочки в часи Куми і Януковича я ще розумів ...- ну требаж оправдати продаж основних державних структур зажратим щоб потім стоять перед ними на колінах.. Ну зараз може вже досить лапшу вішать...Хватить вже бариг на всі народні потоки саджать народ вже бл... втомився від ярма захмарних платежів якомусь дяді...
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05.10.2021 13:37 Відповісти
Ты про что недоумок? Тебе описывают ситуацию,на данный момент.Эти станции дают 40% электроэнергии! Выход будет у зедебилов ,как всегда один ,покупать электричество в ********* и у бульбаша. Иначе будешь как при великом презике чучме по 8 часов без света.
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05.10.2021 13:47 Відповісти
)))) На х пішов кацапчик....))))
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05.10.2021 23:55 Відповісти
На большее зедебил умственного развития не хватило.
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06.10.2021 08:38 Відповісти
Ну от одне і теж ... З чого ж ти кацапчик взяв що я за Зеленського..???? Ну та й хрін з ним...у таких як ти ідіотів все по кругу....як що не по вашому зразу зе..і 73 % .. Маленька уява))) Полковник ти знаєш таку присказку " не плюй у колодязь пить з відти будеш" аюо " не сери в своєму домі тобі там жити".. Так от всі ми люди ...а ти нас ділеш по своєму маленькому розуму...А тепер прикинь всі узнають ивоє справжне ім'я і ті хто по твоєму зебіли... при будь якому випадку посилають на Х ... Що ти тоді будеш казати ??? Все теж?? Яб отаких як ти викладав би соц сітях з фото і ім'ям щоб вас самі люди наказували за ваш гордійливий ідіотизм. Прийшов ти "дайте води пити хочеться а тобі пішовти не зебіл дасть...прийшов у магазин "продайте води " а тобі "Пішовти не зебіл продасть " іт.ді т.п.
Хоч навіщо це я кажу тобі ідіотові все одно не дійде..Марна це справа ідіотові радити бути людиною
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06.10.2021 13:07 Відповісти
Обо отакий приклад подихаєш ти а навкруги одні ті коготи зебілами називаєш Попросиш ти допомоги чині??? Ні тоі правильно буде з твого боку -гординя твоя от і гордись далі. А як що попросиш і тобі оті кого ти називав зебілами життя спасуть Що ти тоді скажеш...От я не спасав би таких як ти...Навіщо? Хороша людина завжди намагається не робити пагані поступки.. а ідоти навпаки завжди роблять а потім вибачаются скрізь зуби .. аще гидотніше що підуть в церкву грошенят покладуть і все ви чисті і святі.... Тому вважаю вас треба наказувати за ваше високомір'я і гординю.тим що не бачити вас як людей .. тачого там не бачити вас і як щось живе і розумне...
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06.10.2021 13:16 Відповісти
Я возмущен тем ,что из за вас недоразвитых зедебилов ,теперь страдают нормальные люди. Которые не виноваты в том что у вас нет мозгов и постоянно голосуете ж-пой.
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06.10.2021 16:39 Відповісти
А я теж не хочу щоб від таких як ти ідіотів страдали нормальні люди ...Що далі....Хто визначає хто нормальний...Ти чи що..??? А ти хто такий ? Бог?.. Якась вища істота? Святий?...
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06.10.2021 23:35 Відповісти
Не зря Гройсман получил образование в ПТУ и торговал женскими трусами на винницком рынке-понимает в экономике
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05.10.2021 13:45 Відповісти
По сравнению с тобой и тебе подобных зедебилов 100%.
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05.10.2021 13:48 Відповісти
Ура віяльним відключенням! В 90-ті у нас світло було 2 години на добу- з 00-00 і по 02-00.
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05.10.2021 14:32 Відповісти
 
 