Вугілля на державних ТЕС залишилося на 15 днів роботи, - Гройсман
Запасів вугілля на складах державних ТЕС залишилося максимум на 15 днів роботи.
Про це повідомив експрем’єр-міністр Володимир Гройсман.
"Вугілля має бути заготовлено - 2 млн 800 тис тонн. На складах - 780 тис. тонн. Тобто третина. Запасів вугілля в державних компаніях залишилося десь до 15 днів. Видобуток на державних шахтах падає", - заявив Гройсман в ефірі телеканалу "Україна24".
Відсутність вугілля на державних компаніях – це наслідок безвідповідальної державної політики.
"От вам і державна політика. Це катастрофічний підхід до управління державою. І ми просто як люди, як українці не заслуговуємо такого підходу", - додав експрем’єр.
Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики, на Трипільскій, Зміївській і Вуглігірській ТЕС державної компанії "Центренерго" залишилося 31 тис. т вугілля антрацитової марки і 41,5 тис. т вугілля газової марки. За даними Міністерства, вугілля на державних ТЕС за поточного мінімального режиму роботи достатньо на 7-11 днів.
Раніше державна компанія "Центренерго" просила коштів з державного резерву для закупівлі вугілля.
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Але я вперше в ********* світі бачу процес звільнення партії від розумних і освічених людей, які й привели цю партію до влади, руками самих членів партії! А от у минулому столітті таке було - Сталін вичистив усе своє оточення від тих, з ким він прийшов до влади. Що було далі - відомо всім
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1445295747038130178 2 ч
Ахах! Цены на газ на Эвропе снизятся после запуска СП2!
Первая ветка СП2 заполнена, цена поднялась до 1250 доллярив. Бизнес,чтож
Калиостро,президент , а как насчёт портретаугля ?
- Да погодите вы, голубчик,
с портретом, с углем , дайте ему со скульптурой Разумкова разобраться. " (с)
Хоч навіщо це я кажу тобі ідіотові все одно не дійде..Марна це справа ідіотові радити бути людиною