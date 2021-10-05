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доходы (517) Закон об олигархах (119)

Закон об олигархах приведет к уменьшению доходов госбюджета, - Кушнирук

Закон об олигархах приведет к уменьшению доходов госбюджета, - Кушнирук

Реализация скандального закона об олигархах приведет к уменьшению поступлений в государственный бюджет от крупного бизнеса.

Об этом сообщил экономист Борис Кушнирук.

"Тех, кого объявят олигархами, у них будет больше проблем, чтобы привлекать инвестиции или кредиты за рубежом.Соответственно кредиты будут становиться дороже, а значит, вырастут расходы компаний, а это значит, что в бюджет поступит меньше средств от налога на прибыль от этих компаний, принадлежащих лицам, которых обзовут олигархами ", - пояснил Кушнирук в эфире телеканала" Украина24 ".
Экономист отметил, что закон в таком виде не имеет ничего общего с борьбой против олигархов.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии и несмотря на критику международных экспертов.
Процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции, а фракция "Европейская солидарность" обратилась в правоохранительные органы.
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Податки в бюджет мають йти не від бізнесу а від громадян. Потрібно нарешті перенести податкове ярмо з бізнесу на доходи пересічних українців! Потрібно підняти подоходний податок з 17 до 30-40%!
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05.10.2021 13:22 Ответить
Так реально он и так больше 40. Просто почему то т н начисления на зп считается шо платит работодатель.
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05.10.2021 13:28 Ответить
Потрібно перенести податкове навантаження на фіз осіб, тоді людина буде бачити скільки коштує держава і відповідальніше ставитись до свого вибору влади!
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05.10.2021 13:58 Ответить
придурок L-ляшеник, скажи це санітарам, нехай оцінять.
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05.10.2021 15:52 Ответить
Согласно закону об олигархах, зеленский сам является олигархом
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05.10.2021 13:35 Ответить
Ето гуано, а не экономист. Кто за рубежом знает что кому принадлежит. Я живу всю жизнь в Украину и не знаю этого.
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05.10.2021 13:50 Ответить
Закон этот не нужен. Нужно бороться с причинами, а не фамилиями. Завтра вырастет из корупционеры какой-нибудь новый олигарх Диникин. И партия выдвинет лозунг "Все на борьбы с Деникиным!" Та нах он нужен тот Деникин! Нам нужны правильные законы которые не позволяют в стране создавать монополии. А прощене олигархам долгов десятками миллиардов гривен, вместо начала поцедуры банкротства я вообще не понимаю.
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05.10.2021 13:56 Ответить


Pavlo Klimkin


@PavloKlimkin

·



У всій історії з офшорами ми на першому місці! - за кількістю тих, хто ними користувався. А тепер запитайте себе, хто серйозно буде розмовляти про членство в ЄС та НАТО з "країною офшорів", де не довіряють своїй власній країні?
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05.10.2021 14:12 Ответить
 
 