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доходи (598) Закон про олігархів (149)

Закон про олігархів призведе до зменшення доходів держбюджету, – Кушнірук

Закон про олігархів призведе до зменшення доходів держбюджету, – Кушнірук

Реалізація скандального закону про олігархів призведе до зменшення надходжень в державний бюджет від великого бізнесу.

 Про це повідомив економіст Борис Кушнірук.

Тих, кого оголосять олігархами, у них буде більше проблем, щоб залучати інвестиції чи кредити за кордоном. Відповідно кредити будуть ставати дорожчими, а значить зростуть витрати компаній, а це означає, що в бюджет надійде менше коштів від податку на прибуток від цих компаній, які належать особам, яких обізвуть олігархами", - пояснив Кушнірук в ефірі телеканалу "Україна24".

Економіст наголосив, що закон в такому вигляді не має нічого спільного з боротьбою проти олігархів.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів. Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція "Європейська Солідарність" звернулася до правоохоронних органів.

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Податки в бюджет мають йти не від бізнесу а від громадян. Потрібно нарешті перенести податкове ярмо з бізнесу на доходи пересічних українців! Потрібно підняти подоходний податок з 17 до 30-40%!
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05.10.2021 13:22 Відповісти
Так реально он и так больше 40. Просто почему то т н начисления на зп считается шо платит работодатель.
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05.10.2021 13:28 Відповісти
Потрібно перенести податкове навантаження на фіз осіб, тоді людина буде бачити скільки коштує держава і відповідальніше ставитись до свого вибору влади!
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05.10.2021 13:58 Відповісти
придурок L-ляшеник, скажи це санітарам, нехай оцінять.
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05.10.2021 15:52 Відповісти
Согласно закону об олигархах, зеленский сам является олигархом
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05.10.2021 13:35 Відповісти
Ето гуано, а не экономист. Кто за рубежом знает что кому принадлежит. Я живу всю жизнь в Украину и не знаю этого.
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05.10.2021 13:50 Відповісти
Закон этот не нужен. Нужно бороться с причинами, а не фамилиями. Завтра вырастет из корупционеры какой-нибудь новый олигарх Диникин. И партия выдвинет лозунг "Все на борьбы с Деникиным!" Та нах он нужен тот Деникин! Нам нужны правильные законы которые не позволяют в стране создавать монополии. А прощене олигархам долгов десятками миллиардов гривен, вместо начала поцедуры банкротства я вообще не понимаю.
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05.10.2021 13:56 Відповісти


Pavlo Klimkin


@PavloKlimkin

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У всій історії з офшорами ми на першому місці! - за кількістю тих, хто ними користувався. А тепер запитайте себе, хто серйозно буде розмовляти про членство в ЄС та НАТО з "країною офшорів", де не довіряють своїй власній країні?
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05.10.2021 14:12 Відповісти
 
 