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апелляция (623) Черкассы (822) Азов (769)

"Правоохранители срывают апелляцию", - адвокат черкасских ветеранов-азовцев

Работники полиции снова пытались сорвать судебные заседания по делам содержащихся в СИЗО за акцию под Офисом президента ветеранов из Черкасс.

 Об этом сообщил адвокат задержанных Эдуард Вербинец.


Сегодня должно состояться апелляционное заседание по делам ветеранов полка "Азов" Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша. В прошлый раз - 27 сентября - заседание перенесли из-за того, что ветеранов не доставили в суд и не обеспечили видеосвязь.

Правоохранители срывают апелляцию, - адвокат черкасских ветеранов-азовцев 01
Адвокат задержанных вместе с народным депутатом Андреем Шараськиным выяснили причины недоставки ветеранов в суд. "Мы конструктивно этот вопрос исследовали и обнаружили, где могут быть проблемы. И здесь как раз со стороны Киевского изолятора - полное сотрудничество, они действуют согласно своим инструкциями.То же самое продемонстрировано и со стороны Апелляционного суда, где также нашли все документы, которые направлялись. Самое слабое звено, пока, это следователь и орган досудебного расследования ", - сообщил нардеп.

Как отмечает адвокат Эдуард Вербинец, сегодня заседание должно состояться только благодаря позиции Шараськина. "Отдельное приветствие выпускникам Университета внутренних дел г.. Харькова Татарову, Венедиктовой и Выговскому за систематическое воспрепятствование осуществлению правосудия, за неявки прокуроров в суд, недоставки граждан из СИЗО", - заявил Вербинец.
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"Окреме вітання випускникам університету внутрішніх справ Харкова..."
А після закінчення школи міліції видають диплом правознавця?
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05.10.2021 14:10 Ответить
 
 