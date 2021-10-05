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апеляція (496) Черкаси (533) Азов (752)

"Правоохоронці зривають апеляцію", - адвокат черкаських ветеранів-азовців

Працівники поліції знову намагалися зірвати судові засідання у справах утримуваних у СІЗО за акцію під Офісом Президента ветеранів із Черкас.

Про це повідомив адвокат затриманих Едуард Вербинець.

Сьогодні має відбутися апеляційне засідання у справах ветеранів полку "Азов" Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша. Минулого разу - 27 вересня - засідання перенесли через те, що ветеранів не доставили до суду і не забезпечили відеозв'язок.

Правоохоронці зривають апеляцію, - адвокат черкаських ветеранів-азовців 01

Адвокат затриманих разом з народним депутатом Андрієм Шараськіним з'ясували причини недоставлення ветеранів до суду. "Ми конструктивно це питання досліджували і виявили, де можуть бути проблеми. І тут саме з боку Київського ізолятора - повне співробітництво, вони діють відповідно до своїх інструкцій. Те саме продемонстровано і з боку Апеляційного суду, де також знайшли всі документи, які надсилали. Найбільш слабка ланка, поки, це слідчий і орган досудового розслідування", - повідомив нардеп.

Як зазначає адвокат Едуард Вербинець, сьогодні засідання має відбутися лише завдяки позиції Шараськіна. "Окреме вітання випускникам Університету внутрішніх справ м. Харкова Татарову, Венедіктовій та Виговському за систематичне перешкоджання здійсненню правосуддя, за неявки прокурорів до суду, недоставлення громадян із СІЗО", - заявив Вербинець.

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"Окреме вітання випускникам університету внутрішніх справ Харкова..."
А після закінчення школи міліції видають диплом правознавця?
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05.10.2021 14:10 Відповісти
 
 